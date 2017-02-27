«Публичке» — жить!

Столетие революционных событий героического 1917 года — прекрасный повод вспомнить о том, что важнейшим последствием Великого Октября стали ликвидация безграмотности, получение детьми рабочих и крестьян образования, которого они в условиях сословной монархии были лишены «законом о кухаркиных детях» и «процентной нормой», приобщение миллионов людей труда к достижениям науки и сокровищам мировой культуры. Советская эпоха по праву считается взлётом российского Просвещения, а одной из опор просветительства была, есть и — я в этом не сомневаюсь! – будет Публичная, ныне Российская национальная библиотека, которая для нас, давних её читателей, в обиходе по-прежнему «Публичка».

В начале этого года стало известно, что в Министерстве культуры и массовых коммуникаций РФ обсуждается вопрос об объединении петербургской Российской национальной библиотеки (РНБ) и московской Российской государственной библиотеки (РГБ) в единую структуру. Согласно обнародованным данным, с предложением объединить библиотеки в конце прошлого года министр культуры и массовых коммуникаций РФ Владимир Мединский обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Авторами самой концепции считаются директор РНБ Александр Вислый и и. о. руководителя РГБ Владимир Гнездилов. Реформа готовится кулуарно. Судьбу двух крупнейших библиотек России (фонд РГБ составляет 45 миллионов, РНБ – 37 миллионов единиц хранения) предполагается решить без привлечения общественности. Тексты двух документов – обращения Вислого и Гнездилова, а также письма Мединского Медведеву – так и не опубликованы. Их аргументация стала известна благодаря журналистам.

Как отмечает интернет-издание ЗАКС.Ру,

«планируется, что объединение позволит экономить затраты на содержание библиотек: не нужно дублировать фонды, достаточно получать один «обязательный экземпляр» вместо двух; будет решена проблема дефицита площадей и сократятся вдвое затраты на обработку литературы и ведение электронных каталогов. Кроме того, благодаря сокращению управленческого аппарата на одну треть будет получена экономия заработной платы (ожидается, что сокращение 300 штатных сотрудников позволит сэкономить 100 млн рублей). Также благодаря слиянию библиотек возникнет единый электронный каталог и, как полагают авторы концепции, улучшится качество обслуживания».

Обоснование, как видим, всё то же самое, привычное для граждан нашей страны ещё со времён гайдаровской либерально-рыночной шокотерапии: «реформирование» как «оптимизация», сиречь экономия бюджетных средств.

Советская власть эти средства изыскивала даже в самые голодные годы, ибо нуждалась в умных, читающих, образованных, культурных гражданах. Нынешней буржуазной власти такие не нужны.

Как «реформирование» образования, науки, культуры, медицины выглядит на практике, мы знаем, видели своими глазами уже не раз. Это коммерциализация бюджетной сферы согласно пресловутому медведевскому ФЗ-83. Это непродуманное подключение высшего образования к «болонскому процессу». Это введение Федеральных государственных образовательных стандартов, превращающих труд учителя в череду сомнительных, сугубо технократических процедур. Это реформа РАН, разрушающая основы, на которых столетиями развивалась отечественная фундаментальная наука.

Всё это делается в интересах капиталистов, корыстно заинтересованных в подобного рода «реформировании». В интересах чиновников, получающих новые полномочия, в том числе и по контролю над бюджетниками, и снимающих при этом с себя ответственность за состояние дел в социальной, культурной, образовательной, научной сферах.

В интересах «инвесторов», претендующих на лакомые куски недвижимости, освобождающиеся от социальных, научных либо образовательных функций. В интересах спонсоров буржуазных партий, которыми зачастую выступают те же «инвесторы». В интересах профессиональных «дуриборов», систематически затуманивающих сознание трудящихся ложью, клеветой, ненаучными концепциями: тёмными, неграмотными, оболваненными гражданами куда легче управлять.

За минувшие четверть века количество библиотек в России значительно уменьшилось – с 57,2 тысячи в 1992 году до 38,9 тысячи в 2015 году.

Как сообщила совсем недавно Счётная палата РФ, в 2014 году, объявленном, кстати, «Годом культуры», число библиотек в России сократилось на 340 единиц, а читателей – на 524 тысячи человек. Известно, чем обернулись недавние сокращения штатов нескольких отделов в РНБ, созданной ещё в далеком 1795 году: информационно-библиографического, отдела библиографии и краеведения, а также отдела обработки и каталогов. В итоге, по мнению специалистов, срок от момента поступления книги в библиотеку до возможности её получения читателем составляет в некоторых случаях до полутора лет. Мы помним и о чудовищном пожаре в библиотеке ИНИОН РАН в январе 2015 года. Поэтому ясно, что объединение фондов РГБ и РНБ, отказ от дублирования, сокращение числа поступающих на хранение обязательных экземпляров, может иметь роковые последствия для будущего науки, образования и культуры нашей страны.

Чем ещё обернётся слияние РНБ с РГБ? Тем, что либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге не окажется новых книг и периодических изданий. Они просто перестанут поступать. Надо ли объяснять, насколько осложнит это работу учёных, исследователей и просто читателей? А ведь обе столицы являются научными, культурными и образовательными центрами России!

Неудивительно, что на защиту гордости нашего города — РНБ — встали представители библиотечного сообщества, учёные, студенты, преподаватели, депутаты-коммунисты. «В результате объединения Российской национальной (РНБ) и Российской государственной (РГБ) библиотек РНБ ждет судьба обычной городской библиотеки, полагает президент Петербургского библиотечного сообщества Зоя Чалова. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной возможному объединению РНБ и РГБ. Слияние нарушит работу фондов, процесс закупки книг и рукописей и грозит безработицей в библиотечной отрасли, считает Зоя Чалова. Желание путем слияния библиотек создать крупнейшую в мире национальную библиотеку продиктовано «тщеславием», а сокращение персонала приведет к дезорганизации обслуживания, полагает профессор Санкт-Петербургского университета культуры и искусств Аркадий Соколов.

В середине января научный руководитель библиотеки Академии наук Валерий Леонов, профессор Санкт-Петербургского университета культуры и искусств Аркадий Соколов и главный научный сотрудник научного центра исследований книжной культуры РАН Юрий Столяров обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором выступили против объединения библиотек. Ученые опасаются, что объединение усугубит кризис библиотечной отрасли. Они уверены, что подобные вопросы должны обсуждаться при участии библиотечного сообщества, а не келейно, в бюрократических кабинетах». Против слияния РНБ с РГБ высказался советник президента РФ по проблемам культуры Владимир Толстой. В своём интервью ТАСС он прямо заявил, что не видит в этом решении ни одного положительного момента:

«Я категорически против. Надеюсь, что это не состоится, не вижу ни одного плюса, вижу одни минусы».

Надеемся и мы. Залогом этого являются протесты общественности, публичные мероприятия за сохранение РНБ, позиция депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: сначала постоянная Комиссия по образованию, культуре и науке, а затем и пленарное заседание городского парламента выступили против ликвидации РНБ под флагом её объединения с РГБ. Требование «Публичке — жить!» должно заставить пойти на попятную и столичных чиновников.