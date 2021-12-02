Платформенная экономика и Платформа Солидарности.

Часть 1. Основное противоречие 4-ой промышленной революции

❓Нам часто задают вопрос, что такое Платформа Солидарности? Определение Платформы Солидарности требует погружения в понятие платформенной экономики. Платформенная экономика входит в нашу жизнь, “как вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима”! Не каждый еще понимает, что это такое, но уже трудно встретить человека, особенно в мегаполисах, кто бы не пользовался ее плодами — у каждого из нас есть с собой смартфон, позволяющий воспользоваться всей мощью этой экономики и нажатием нескольких кнопок вызвать себе такси, доставку продуктов, заказать услугу. Но что стоит с другой стороны этих кнопок? Тяжелый труд рабочих, которые уже сегодня сталкиваются с мрачными очертаниями будущего, в котором каждому из нас придется жить в страхе быть “заблокированным” и находиться в жесткой конкуренции не только с людьми, но и с роботами.

💡По определению из Википедии, платформенная экономика — экономическая деятельность, основанная на платформах, под которыми понимаются онлайн-системы, предоставляющие комплексные типовые решения для взаимодействия между пользователями, включая коммерческие транзакции. Платформенная экономика прочно обосновалась в нашей жизни: сервисы Амазона за рубежом или сервисы Яндекса в Российской Федерации, все они меняют производственные отношения между собственниками компаний, её сотрудниками и клиентами. Производственные отношения между людьми – это фундамент для развития общества. Уровень производственных отношений определяет уровень развития общества.

❗️Первая промышленная революция привела к массовому использованию женского и детского труда с одной стороны (это стало возможно за счёт выделения простой работы в отдельные стадии производственного процесса), и к солидарности рабочих с другой — фабричный труд требовал теперь коллективной, слаженной работы большого количества людей, и это сформировало основное противоречие капитализма между общественным характером производственных отношений и частным характером присвоения результатов этого труда его собственниками. Это противоречие привело к массовому рабочему движению за свои права по всему миру, и в результате борьбы сегодня мы имеем (пока что) 40-часовую рабочую неделю, 8-ми часовой рабочий день и отмену дешевой эксплуатации детского (хотя он все еще встречается) и женского труда.

‼️ Платформенная экономика является следствием третьей промышленной революции и переходом в четвертую промышленную революцию. Результатом 4-ой промышленной революции является массовое внедрение киберфизических систем в производство. Первая волна массовой роботизации даст приток новых рабочих мест, как когда-то первая промышленная революция создала массовую потребность в рабочих, но что мы будем делать, когда роботы начнут делать роботов? Кто будет работать и получать зарплату, покупая продукты, производимые роботами? Таким образом, противоречие 4-ой промышленной революции:

Роботизация заменяет наемный труд, но в тоже время лишает людей покупательской способности, так как основной источник дохода рабочих — плата за их наемный труд.

Это противоречие погубит капитализм, потому что собственники не могут не внедрять роботов — иначе они проиграют в конкурентной борьбе с теми, кто их внедряет, но их внедрение убивает в принципе рыночную экономику — людям просто не на что будет покупать продукцию, производимую роботами.

🤖Если вы все еще не верите в массовую роботизацию, то просто посмотрите на этих веселых ребят. Да, пока они только весело танцуют, но попытки использовать роботов, заменяющих целые профессии есть уже сегодня. Роботы еще не стали частью платформенной экономики, но она уже формирует отношение к рабочим, как к расходному материалу, постоянно снижая стоимость их труда.

👆4-ая промышленная революция свершится в ближайшем будущем и станет причиной социальных потрясений из-за снижения стоимости труда в условиях капитализма. Платформенная экономика является проводником этих изменений.

Подробнее об этом в следующий части.

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