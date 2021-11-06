Популизм 2.0. Тезисы о стратегии левых сил в 2020-х
- Вопреки атмосфере глубокой депрессии и апатии, установившейся в России (да и во всем мире), страна вплотную подошла к порогу эпохальных социальных и политических перемен. Провозглашенная Владимиром Путиным идеология «разумного консерватизма» это попытка любой ценой заморозить социальный порядок, который обречен на крах. Неолиберальная система исчерпала себя не только экономически и социально, но и политически. Она может существовать только как открытая диктатура исключительно узкого слоя олигархов и чиновников. Все остальные социальные подпорки фактически демонтированы.
Власть олигархии повисла в воздухе. Она опирается уже не столько на пассивную лояльность большинства, и даже не на штыки, а существует лишь благодаря отсутствию всякой сколько-нибудь убедительной альтернативы.
- Развивающийся кризис все сильнее подталкивает самые разные слои искать выход из очевидного тупика путинской стагнации. В стране не растет ничего, кроме неравенства; 8 лет падают доходы населения; коллапс социальной сферы привел к невиданному вымиранию населения в ходе пандемии. Вопрос лишь в том, кто сумеет предложить платформу для «коалиции перемен», которая сможет вывести Россию из этого тупика. Это – ключевой вопрос уже начавшегося десятилетия. А кульминационная точка с высокой вероятностью наступит в 2024 г., когда правящий класс будет проходить через стрессовый момент «трансферта власти».
- Собрать «коалицию перемен» на либеральной платформе не удалось. Хотя сторонники Алексея Навального добились некоторых успехов, их либеральные ценности и убеждения настолько противоречат базовым интересам и историческому опыту большинства, что это накрепко изолировало несистемную оппозицию от «глубинного народа». А левая оппозиция попытки создать такую коалицию перемен по большому счету так и не предприняла.
- Компартия РФ и ее союзники до сих пор выступали с программой «корректировки» курса действующей власти. Речь шла о давлении на администрацию, о попытке добиться от нее «левого поворота» или создания «правительства народного доверия», о демонстрации широкой народной поддержки левых идей и ценностей. Но никогда – о решительной борьбе за власть и о полном отстранении правящей олигархии. Это демобилизовывало сторонников. Смысла в голосовании за младших союзников Кремля для сторонников глубоких перемен не было. В ситуации углубляющегося кризиса такая стратегия не имеет перспектив.
- Умеренная и соглашательская позиция российских коммунистов имеет много параллелей в мире. В 2010-е именно наивная вера в возможность социального компромисса и процедурной победы на выборах – т.е. в рамках существующей политической модели – привела к поражению партии и движения «левых популистов» в США, Великобритании, Франции, Испании, Греции, Швеции и т.д. Эпоха «популистов первой волны» закончилась победой правящих классов именно потому, что они отказались от демократических декораций, прибегли к цензуре, фальсификациям и репрессиям. А их противники с самого начала ориентировались преимущественно на электоральную победу «по писанным правилам». Т.е. готовились не к борьбе, а к дебатам.
- Этот опыт заставляет изменить стратегию. Чтобы добиться даже самых умеренных перемен, нужно добиться радикального изменения социальной природы государственной власти. Неолиберальная олигархия должна уступить свое место у руля другим социальным силам. А это означает, что нужны не только голоса в бюллетенях, а материальная сила, способная отстоять свои интересы. Выборы, конечно, сохранят свое значение в политической борьбе. Но необходимо отказаться от их фетишизации. Это – лишь инструмент мобилизации и организации большинства. А сама решительная борьба за власть произойдет за пределами избирательных участков. И это должно быть ясно написано на знаменах новой «коалиции перемен».
- Разумеется, одной решительности и готовности к прямым столкновениям с диктатурой недостаточно. Для того, чтобы стать во главе народного движения, левым силам нужен убедительный образ будущего. Не просто набор идеологических тезисов и благопожелательных лозунгов, а основанная на научном анализе программа решения главных вопросов, стоящих перед страной: демография, производство и производительность труда, модернизация, пенсионная система, здравоохранение, образование, преодоление катастрофического неравенства. Необходимо создать «мозговой трест», который сможет выработать конкретные планы преобразований, которые станут основой предвыборной кампании единого кандидата от левых сил на выборах 2024.
- Сами эти выборы должны стать не просто референдумом о будущем страны. Они должны превратиться в кампанию мобилизации трудящегося большинства – для решительной борьбы за власть в стране. Сама история создала идеальные условия для «игры с нулевой суммой». Все или ничего. Какой бы грандиозной и опасной не выглядела эта задача сегодня, наша историческая ответственность в том, чтобы решить ее.
- Российское левое движение раздроблено. Среди его активистов и в обществе в целом немало претензий к самой крупной политической силе левого фланга – КПРФ. Но мы должны помнить, что политическое лицо партий зависит от их социальной природы. Если удастся создать новую социальную коалицию, нацеленную на победу, а не просто участие, прежние слабости и проблемы уйдут на второй план. Это будет новая политическая сила, способная не только к имитации борьбы, но и к настоящей победе. Первый критерий такого выбора – это выдвижение кандидата, который прямо и ясно заявит о своей решимости не просто принять участие в выборах, но победить, взять власть и изменить Россию с опорой на активное и мобилизованное большинство народа.