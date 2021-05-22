Строить, не ломать. О событиях в Казани

После недавних событий в Казани все обсуждают вопрос «как наказать» террориста, не вернуть ли смертную казнь и т. д. Также спорят о том, кто виноват и как предотвратить повторение подобного. Этот второй вопрос — самый важный, и он не связан с первым, на мой взгляд. Так как люди, вытворяющие такое, едва ли испугаются смертной казни. Ибо основной месседж, смысл подобных поступков — «а мне не слабо, я круче вас, “серая масса”!». Это послание «слабому и ничтожному» большинству от «сильного и крутого» одиночки.

И вот тут есть с чем разобраться. Эта религия «крутого одиночки», или «крутого меньшинства», доминирующих над большинством, над «серой массой» — разве это не суть сегодняшней либеральной идеологии, современный мейнстрим? Выживают и доминируют «сильные и лучшие»: будь то киношные американские супергерои, халки, железные люди и просто «крепкие орешки». Или взять российское кино и реальность: наши артисты, певцы, прочие знаменитости из «телека», а также политическая элита и приближенные к ним. Они – «лучшие», они «сильнейшие», те самые, кто побеждает в гонке за выживание согласно либеральной идеологии (которая давно выродилась в почти открытый социал-дарвинизм). Это они, “лучшие”— поступают в хорошие вузы, имеют потом хорошую работу с хорошей зарплатой, или свой бизнес. Становятся звездами или женятся на звездах. Покупают яхты и дворцы на берегу моря. Их лица — на обложках глянца, на экранах телека. О них пишут, о них спорят, их – спрашивают, с ними считаются. Они — существуют. А остальные? Они — большинство, «серая масса», их не видно, не слышно, их – то есть нас — почти что нет.

Что с этим поделать? Это либеральная идеология, и она — везде вокруг нас. Все продукты масс-медиа, начиная с рекламы, вдалбливают подобные идеи неустанно. Стань звездой, стань «лучшим», выделись(неважно как) из серой массы— и тебя заметят. А если ты простой рабочий на стройке, или врач, или повар в столовой – считай, ты неудачник. Ты живешь от зарплаты до зарплаты и твоя судьба никому не интересна. У тебя нет шансов стать уважаемым, то есть богатым и статусным, человеком, влезть в телевизор, или как-то ещё “выделиться из серой массы”.Прошли те времена, когда в газетах описывали подвиги героев-стахановцев и других рядовых тружеников. Люди труда сегодня всерьез никого интересуют. То же касается и простой ” серой” молодёжи.

Единственный хоть и ненадежный “социальный лифт” ещё доступный для простой молодежи сегодня — это возможность «хайпануть»: сделать что-то шокирующее, вызывающее, неожиданное и об этом ,возможно, заговорят все, и все напишут. Этим живет вся буржуазная «желтая» пресса. Подайте им что-нибудь жареное, и желательно «с кровью».

Может быть, здесь и надо искать причину того, что в некоторых амбициозных, неокрепших умах зарождается желание прорвать «информационную блокаду», любой ценой? Вырваться из серого «небытия», «заявить о себе», да погромче? Разве не так это работает в обществе, где «не важно, что о тебе напишут, лишь бы написали?». Поступок казанского террориста ужасен и отвратителен. Но самое ужасное, что он угадал этот мейнстрим, решил сделать что-то однозначно жуткое и шокирующее. И добился своего — о нём все написали и заговорили.

Воспитание и образование современной молодёжи – тема отдельная. Конечно, свою роль в трагедии сыграли и эти факторы, и игры-“стрелялки”, которые часто становятся основным хобби молодёжи. Но более значимо, на мой взгляд, общее ощущение маргинальности, ненужности обществу, которые порождают желание дерзко выделиться и заодно отмстить. Глуповатую надпись”Я- Бог”, и сам дикий жестокий поступок поэтому можно трактовать как вызов и месть обществу, заявление о своём всесилии в противовес его реальному бессилию и маргинальности.

Что делать вывод, чтобы не повторилось подобное? Для этого надо менять идеологию, надо многое менять. Во-первых, конечно же, у молодёжи должно быть достаточно возможностей для самореализации: возможность бесплатно учиться, иметь нормальную работу, социальные гарантии. Во-вторых, писать и прославлять надо не “золотое”меньшинство, лучших и избранных, не одиночек, не «ньюсмейкеров», которые выделились, не важно — чем и как. А начинать ценить и прославлять простых обычных тружеников. Врачей, учителей, строителей, просто честных, порядочных людей и хороших специалистов. Это их фотографии должны быть в модных журналах, это на них должны равняться, как на лучших. И каждый мальчишка из глубинки должен видеть и чувствовать, что он сможет достичь таких же профессиональных и жизненных высот, и для этого нужно просто хорошо трудиться, быть нормальным, честным человеком. Понимать, что быть частью нормального, трудящегося большинства – это не стыдно и противно, а хорошо, радостно и правильно. И если ты всё-таки захочешь выделиться из большинства – это можно сделать, приложив чуть больше стараний, труда. Для этого не нужно красить волосы в зелёный, прибивать свои части тела гвоздями к Красной площади и тем более совершать какое-то жестокое бессмысленное убийство.

Но конечно же, при капитализме не получится сменить либеральную идеологию на что-то другое, ведь она — его суть. «Лучших» должно быть мало, а ресурсов, жизненных благ у них должно быть много – на том основании, что они «лучшие». Остальные должны прозябать в бедности и подчиняться им. Только в справедливом обществе, где царит равноправие, где большинство – это сила и власть, а не «серая масса», не будет почвы для появления «коламбайнеров» и многих других ,казалось бы, ” неискоренимых”преступлений.

Виола Потапова,

г. Барнаул. Журналист, блогер