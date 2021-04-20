Объединяться? Кому? С кем? Зачем?

Впереди кризис — в последнее время в левой среде витают то ли грустные, то ли наоборот обнадеживающие мысли о ближайшем крахе то ли мирового порядка, то ли финансового рынка, а затем мирового капитализма, то ли капитализма, но уже в отдельно взятой России. В качестве доводов слышно: капитал уже не приносит достаточно дохода, финансовые рынки перестали обслуживать материальное производство. В погоне за максимальной прибылью капитал перетекает из реальной экономики в виртуальную, лишая первую денежного кровотока, и раздувая пузыри-пирамиды в последней. Печатание денег государствами и вливание их в экономику лишь ненадолго приводит к её оживлению и средства почти сразу утекают в финансовые пузыри, с одной стороны — затягивая крах пузырей-пирамид, а с другой — увеличивая масштабы этого краха в случае их падения. Отстранение от кризиса возможно, если произойдёт практически чудо — открытие нового рынка товаров, который в состоянии поглотить и перенести накопленный излишек финансов на своё производство. Думаю, такое помогло бы вынести освоение и распродажа околоземного космического пространства, Луны и Марса. Но для этого нужны достаточный ажиотаж и технологии.

Новые технологии тоже обещают новые рынки товаров и перетекание на своё производство части денег из пузырей, но пока в большей степени они обещают больший рост производительности, а значит и усугубление кризиса. Пока же финансисты балуются созданием новых финансовых товаров типа биткоинов в желании равномернее распределить давление в пузырях.

В случае падения, финансовый кризис с высокой вероятностью перерастет в экономический, а затем и политический. Кто же заплатит за этот крах? Кто станет тем агнцем, которого поведут на заклание, чтобы накормить остальных?

Обычно платят за всё самые молчаливые или самые бесправные слои населения — нижний и средний класс, мигранты, а также население других стран, войну с которыми можно начать, чтобы уменьшить свои экономические проблемы. Война почти крайний, но довольно стандартный способ вывода своей страны из кризиса — зачем резать своих овец, когда можно чужих? Хотя, если свои овцы не будут сильно сопротивляться, усвоив пропаганду “ты просто не вписался в рыночек”, ты “недостаточно финансово грамотен”, и сложат лапки в ожидании как рыночек их порешает, то можно не сильно заморачиваясь съесть и их. Поедание происходит практически незаметно даже в некризисные периоды: кто-то не смог выплатить ипотеку и живет или даже умирает на улице; кому-то не хватило денег на простейшие лекарства или на поход к врачу; к кому-то из-за оптимизации не приехала или опоздала скорая; кто-то не вовремя остался без работы и средств к существованию; кого-то ограбили или убили бандиты, которым не досталось работы, потому что закрыли завод; кто-то отравил себя алкоголем или наркотиками от безысходности и своей ничтожности и никчемности; кому-то подняли пенсионный возраст или отменили пенсию; кому-то не дали образование, потому что сократили на него расходы, лишив социальной мобильности; кто-то заболел, питаясь дешевыми продуктами; кто-то заболел, живя на помойке; кого-то убило неисправным оборудованием из-за недостатка финансирования; кто-то работает по 10-14 часов в сутки и в свои 30-40 получил инфаркт, инсульт, нервное истощение и кучу болячек. В кризисные периоды парадоксы капитализма становятся отчетливо видны (только что всё работало, и все были с работой и сыты, а тут раз — и из-за виртуальных акций финансового рынка всё сломалось и заводы закрылись; фермеры гноят урожай, забивают скот и выливают в реки молоко, а люди умирают с голода; полно пустых домов, но и бездомных столько же) и “поедание” людей становится настолько очевидным, что к народу массово может придти понимание: дело не в них самих, и возможно даже не в самом кризисе, а в системе. Тогда экономический кризис приводит ещё и к политическому кризису.

Обычно политический кризис разрешается очень просто — выбором другого президента или другой правящей партии, принципиально не отличающейся от прежней. То есть бывший президент или старая партия назначаются козлами отпущения и на их место предлагается другой президент, предлагающие косметические решения, призванные успокоить народ и выиграть время на спускание пара. Но люди, видя масштабы коллапса, могут понять, что кризис системный. Тогда приходится говорить, что виноваты топ-менеджеры или сами банки, или неправильные законы и обещать всё исправить. Но обычно даже на такой мелкий шаг идут только если у людей есть хоть какое-то понимание происходящего с переходом в возмущение и давление на правительство.

Если народ не готов мирно пойти на заклание, забастовки и демонстрации усугубят политический кризис. Центр начнет терять власть и, в попытках её удержать, призовут на службу и Бога и черта — начнут создавать радикальные фашисткие, националистические и черносотенские организации с целью натравить одних недовольных на других с именем Иисуса, Гитлера, Аллаха, а с недавних пор и Сталина на устах. Пусть недовольные перегубят и перезапугивают друг друга. Одновременно ужесточатся законы, закрепляющие центральную власть, запрещающие митинги и демонстрации. А так как вокруг президентов стоят не народ, не рабочие, а нефтяные и другие магнаты, это значит, что капиталистическое государство нашло выход в явной капиталистической диктатуре — фашизме.

Ослабление центральной власти и рост националистических настроений может привести в многонациональной стране к возрастанию центробежных сил и появлению местных князьков, желающих усиления личной власти. Оседлав местные националистические организации, князьки могут шантажировать центр возможным выходом. Если таких князьков будет слишком много, они реально могут это попробовать сделать с целью распасться, чтобы собраться в новом центре по новым условиям. Но собраться у них может и не получиться. Конечно, князькам в борьбе за власть удобнее опираться на местную региональную буржуазию.

Итак, часть народа сложит лапки в ожидании заклания рыночку. Часть людей начнет кооперироваться. В наше время как-то не очень с фабриками и заводами, поэтому есть предположение, что люди будут кооперироваться по интересам, соседскому и родственным принципам. Туда же потянутся и различные политические силы. Спортивные кружки и клубы облюбуют националисты; религиозные группы подпадут частью под монархистов, частью под анархистов, частью под непонятные персоналистские структуры; то же самое с переселенцами; волонтерские и благотворительные под монархистов и либералов; интеллектуальные, туристические и развлекательные организации подпадут под либералов; ну и технические подпадут под националистов и монархистов. Ну и всё это частично будет контролировать либо местные князьки, либо государство. Левые не будут представлены в этих организациях потому что:

– левых интересует только пролетариат;

– это похоже на поход в народ и он ни к чему не приведет, как показывает практика 150-летней давности;

– это теория малых дел, а значит неправильная, потому что не меняет ситуацию в корне, а надо именно менять в корне.

Я согласен с этими доводами, но хотел бы сказать кое-что в защиту похода в народ.

– Давайте определимся, что нужно левым? Левым нужны массы или партия? Лично я считаю, что массы важнее, а партия, которую левые лет 30 не в состоянии собрать, играет вспомогательную роль. Если массы можно объединить без партии, черт с ней с партией. В конце концов при работе с массами выделится и основной актив и из него выйдет партия. Если же не начинать работу с массами, то они могут подпасть под действия националистов, монархистов и либералов. Перестаньте объединять самих себя. Начните объединять массы. Можете сотрудничать друг с другом только с целью объединения масс, раз не можете по другим делам.

– Левые обижаются, что их не слушают. А что вы сделали для того, чтобы вас слушали? Почему человек забитый своими проблемами должен вас слушать? Он ещё может понять, зачем ему вступать в организацию, где ему лично могут помочь с его проблемой. Хорошо, допустим у вас есть целая коммунистическая ячейка. Она как-нибудь решает личные проблемы людей? Нет? Потому что это теория малых дел? Тогда зачем человеку, у которого куча своих проблем ходить куда-то и тратить своё время, читая какую-то литературу? Он что верующий? Может не следует затаскивать бедного человека сразу в коммунистическую ячейку и требовать его стать истинным коммунистом, а попробовать втянуть в коллектив, который сможет хоть частично решить его проблемы и повернуть его сознание в сторону коллективного решения проблем и задач? Это в большей степени согласуется с объединением масс.

– Правые говорят, что надо только выбрать правильного человека, саму систему менять не надо. Навальные говорят — вот мы сейчас верхушку сменим и всё заработает. Левые говорят, что нужно менять систему, но при этом не показывают этой системы. Все считают, что у коммунистов это речь идет просто о возврате в СССР, а это технически невозможно. Покажите людям структуру, систему, которая работает, в которой человек свободен, в которой он способен развиваться. Пока же у левых “мы соберем партию”, показывающее подчиненность человека тоталитарной красной партии. А где человек? Где его место? В партии? Тогда чем вы отличаетесь от либералов, которые просто хотят заменить верхушку? Ничем…

– Левые говорят, что они стоят на материалистических, а не идеалистических позициях, но при этом говорят, что главное — учить теорию. Не кажется ли это какой-то идеалистической позицией? Если уж сказали, что стоите на материалистических позициях, то и меняйте то, что может поменять сознание – быт. Если нет, то это означает — давайте подождем, пока капиталисты изменят быт настолько, что народ массово побежит к коммунистам менять свое сознание и читать Маркса. А если быт будет настолько медленно меняться, что народ будет просто медленно выедаться без массовой смены сознания? Отдать на растерзание капиталистам значительную часть населения? А если наоборот что-то масштабное случится, что резко ухудшит жизнь людей, они что, все массово пойдут в коммунисты? Вы уверены? Сможете им вовремя массово показать ту структуру, те принципы, которые дадут возможность человеку управлять его судьбой? А может народ пойдет сначала в черносотенцы, в армию, потом к монархистам, националистам и тд и тп, а потом, спустя годы разочарований, если еще народ останется, просто забьют на политику, на попытки управлять своей судьбой самим?

– Собрав какой-то коллектив, можно выделить из него наиболее активных. Некоторые хотели бы сделать свой спортивный кружок, другие читательский, третьи дискуссионный или лекционный, кто-то хотел бы волонтерить. Что это означает? Это означает, что вы получаете доступ ко всем этим сообществам, можете влиять на его актив. Я, конечно, не знаю к кому вы относите бухгалтеров, экономистов, врачей, психологов и инженеров, но они имеют доступ к своим предприятиям и разговаривают со своими сотрудниками, а значит косвенно вы можете влиять и на них. Ну а если есть уже готовая ячейка, то можно попробовать зайти в профсоюз или предприятие.

– Во многих кружках актив висит мертвым грузом. Считаю, что его необходимо задействовать. Раньше была дискуссия, кто такой коммунист. Лично я считаю, что тот, кто не участвует в объединении масс по возможности офлайн — не имеет права называть себя коммунистом. Не можете достать до заводов, создавайте сообщества и объединения там где можно и не обязательно марксисткие — ориентируйтесь на массы. В конце концов и либералы и националисты и монархисты не говорят про упор на массы, но имеют на них влияние и не пренебрегают массами в отличии от левых. Понятно, что у них есть деньги, но многое можно сделать без денег.

– Коммунисты говорят, что они за власть народа. Они обещают решить проблемы народа, с этой целью создают профсоюзы, добиваясь лучших условий труда. Странно, когда они отказывают народу в помощи решения других проблем, говоря “Вы хотите перевесить на коммунистов задачу, которая должна решаться капиталистами”. Давайте и профсоюзы капиталистам отдадим, пусть решают проблемы повышения зарплат. Без решения проблем народа коммунисты замкнутся в себе и станут похожи на КПРФ.

– Меня несколько удивляет предложение создания профсоюзов с целью выбивания зарплат, которые не платят по полгода, увеличение зарплат и выбивание ништячков. Считаю основной задачей приобретение средств производства. Завод, в котором не платят зарплату, фактически кредитуется рабочими, а это означает, что это их завод. После такой постановки вопроса встает вопрос организации закупок и сбыта. Это сложный вопрос, требующий предварительной проработки и разветвленной сети. Решить его силами коллектива предприятия очень сложно. А значит надо делать эту сеть. А выбивать ништячки гораздо проще, когда у выбивающих есть завод, либо резервное вакантное рабочее место.

– Надо не только объединять массы, но и по возможности прессовать капиталистов с помощью вакантных рабочих мест на предприятиях, которые принадлежат самим рабочим. Надо заставить конкурировать самих капиталистов друг с другом за рынок сбыта, предоставляемый рабочими.

Если говорить о конкретных проблемах повседневного существования, то на мой взгляд одним из наиболее насущных вопросов является вопрос жилья. Сейчас многие не могут приобрести жильё. Брать в ипотеку квартиру за 4-5млн страшно и большая переплата. Можно предложить народу самим построить себе дом. Если один дом будет на 2-3 семьи, то для каждой семьи наверное выйдет по 1.5млн 50 кв.м. + свой вклад работой. Потом семьи подкапливают деньги и выкупают друг у друга жильё с отработкой, то есть помогают друг другу строиться.

Можно собрать сообщество людей, желающих таким образом решить свои жилищные проблемы. Поставить туда коммунистов для задания общего направления. Вместе купить землю, поставить поселок. В поселке можно завести детский сад и совместный транспорт для экономии денег. Затем создание совместного бизнеса (хозяйства), своих магазинов, столовых и тд. Затем объединение с подобными сообществами в более крупную агломерацию для создания совместных более крупных предприятий. Будет что-то вроде советов, где люди научатся жить без государства, собираться и вместе решать вопросы.

Мне кажется, коммунисты не должны игнорировать ни перспективу объединения людей за счёт удовлетворения их личных потребностей, ни возможность создания советов.

Даже, если не Советы, Тогда представьте это как площадку, на которой можно будет общаться с людьми и набирать сторонников. Допустим треть жителей России хотели бы улучшить жилищные условия. Из них процентов 20 согласились на предложенную схему. То есть открывается возможность влияния на 6 процентов населения. Из них станет слушать и проникнется социалистическими идеями процентов 20 — это 1% от общего числа. Ну вот с ними и создавайте советы такие, какие нужно, а не анархичные. Из них же можно набрать актив для партии.

Возможно кому-то такая перспектива покажется утопичной. Но она не более утопична, чем ожидание неминуемой победы, которая придет сама собой, если вы будете просто сидеть в кружке и читать хорошие книжки столетней давности.

Павел Щербаков