Как возникал китайский капитализм под руководством компартии

Мы часто смотрим исключительно в сторону Запада, пытаясь понять процессы, развивавшиеся в ХХ столетии и приведшие к поражению СССР в холодной войне. Но евро-американо-центристский взгляд может оказаться ошибочным. Нельзя понять смысл этих процессов, исключив из уравнения великих восточных соседей России — китайцев.

Реформы в экономике со времен Дэна ориентированы на строительство капитализма в КНР. Хотя в государственном секторе по-прежнему заняты 20-30 процентов населения и он производит чуть меньше трети ВВП, КНР является обычной капиталистической страной с сильными механизмами госрегулирования и с политической диктатурой. Бранко Миланович, один из наиболее известных современных экономистов, автор работ о неравенстве в современном мире и бывший ведущий экономист Всемирного банка, называет КНР системой “политического капитализма”. Поскольку в Китае нет свободных парламентских выборов и системы представительной демократии, самовластье — диктаторское правление Компартии Китая (КПК), обеспечивается не только работой рынка и инвестициями транснациональных компаний (американских, европейских, японских, южнокорейских), но титаническими усилиями правительства, направленными на достижение высоких темппов экономического роста.

Пока экономика растет, недовольство опасного фабричного рабочего класса КНР и, условно говоря, средних слоев населения не проявляется открыто, они для этого слишком прагматичны. Несмотря на высокие показатели экономического неравенства в КНР (их коэфициент Джини такой же, как в США), от роста выигрывает большинство населения. Правительство вкладывает сотни миллиардов долларов в строительство новых дорог, аэропортов, жилья, школ, университетов и больниц, создавая базу для роста частных предприятий и рабочие места.

Так, на пандемию коронавируса и экономический спад Китай отреагировал эффективными оперативными мерами, остановившими распространение болезни, а также планом инвестиций в 1 триллион долларов в создание принципиально новой инфраструктуры для экономики будущего — 5G, различные интернет-платформы, скоростные магистрали, роботизированная промышленность нового поколения. Правда, критики указывают на теневую сторону успехов КНР — невероятную расточительность госинвестиций, часть которых не окупилась. Это (строительство необитаемых городов-миллионников, крупные аэропорты с малым числом пользователей и т.п.) привело к росту долгов. Долги государственных и частоных компаний КНР, а так же местных правительств, составляют уже более 3-х ВВП.

Конечно, успех Китая не может длиться вечно — для капитализма характерны циклические кризисы, но его система работает уже около 40 лет, несмотря на наличие огромных проблем, обеспечивая экономический рост. Благодаря такой политике КНР превратилась во вторую экономику планеты. Могучая промышленность и бурно развивающаяся наука и технологии превратили Китай в главного конкурента США в борьбе за мировое господство. Одновременно они обеспечили по крайней мере лояльность большинства населения режиму КПК.

Это вызывает резонный вопрос — что же мешало режиму СССР пойти по такому же пути, сохранив господство КПСС, но построив успешную капиталистическую экономику, развитие которой обеспечивается активным государственным поощрением передовых отраслей хозяйства?

Страх и спонтанность

Согласно таким исследователям КНР, как Александр Панцов и Александр Габуев, Китай не пришел к подобной системе согласно какому-то конкретному продуманному плану. Наоборот, КПК действовала на свой страх и риск, тщательно ощупывая почву под ногами, прежде чем сделать каждый следующий шаг (как говорил Дэн Сяопин). Это происходило под давление нарастающих крестьянских и рабочих бунтов, которые угрожали снести систему тотального государства, управляющего экономикой в конце 1970-х.

По требованию крестьян, под угрозой восстаний — и только так! — Дэн позволил селянам вернуть себе землю, отобранную у них государством, распустил “коммуны” (на самом деле государственные предприятия, эксплуатировавшие крестьян под руководством поставленных партией начальников, и отбиравших в пользу государства урожай) и оставлять себе часть урожая, торгуя луком или рисом. В городах тоже допустили развитие частного бизнеса, чтобы крестьянам была что покупать, и чтобы улучшить положение части горожан.

Но изначально это делалось под мощным давлением снизу. КПК власть отдавать не хотела, но пыталась смягчить народ, подняв экономику и устранив голод. Постепенно — далеко не сразу! — возникло понимание того, что системы СССРовского типа экономически неэффективны.

Государственный “социализм” означает на практике, что фабриками-заводами-газетами-параходами владеет централизованный чиновный аппарат партии и государства, который присваивает себе результаты труда работников, используя их для инвестиций и для привилегированного потребления — как и частный владелец. Но КПК смущал не факт сохранения эксплуатации, а то, что система не работала. Она не смогла обеспечить догоняющую модернизацию, позволив КНР и СССР встать в один ряд с развитыми государствами Запада в области экономической и научно-технической мощи, не смогла преодолеть отставание*. А главное — система не смогла успокоить китайских рабочих и селян, обеспечив им высокий уровень жизни.

Поэтому партия приняла секретные решения о свертывании «государственного социализма» в середине 80-х, спустя почти десятилетие после начала реформ (конечно, официально от государственного социализма не отказывались, но не надо считать руководителей КПК идиотами — все они прекрасно поняли).

Страх КПК перед народными, прежде всего, рабочими восстаниями сохраняется. Многие слышали про события 1989 года на площади Тяньаньмэнь. Но немногие знают, что в то время в Китае стремительно росло влияние Независимого союза рабочих Пекина (НСРП), который потребовал передать в самоуправление работников фабрики и выступал против власти КПК, включая возможность насильственной социальной революции. Уровень активности китайского фабричного рабочего класса намного выше, чем в РФ, забастовочное движение намного сильнее. Александр Габуев указывает, что поскольку в КНР намного выше плотность населения, эта страна напоминает большой муравейник: если что-то происходит, протестная волна распространяется быстрее, чем в ряде других стран. Именно этим и обусловлен страх режима КНР перед народными восстаниями, который во многом и определяет его усилия по развитию экономики.

Атворитарное децентрализованное управление

В то же время КНР не развалилась как СССР, потому что государственная система, созданная КПК, была менее бюрократизированой, более гибкой. В КНР была создана система авторитарного децентрализованного регулирования (АДР). Многие функции перекладывали на провинциальное руководство, в то время как задачи социальные обеспечения населения подвешивали на крупные предприятия. Партийно-государственный режим КПК в отличие от КПСС, не развалилась, поскольку их система государственной эксплуатации рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, была менее централизована.

Затем медленно, под давлением обстоятельств, КПК осознала, что государственный “социализм” в экономике не работает и стала строить капитализм в условиях своей диктатуры, сохранив власть.

Таким образом, реформы в КНР — результат не изначального плана, а спонтанного исторического процесса. В СССР шли совершенно другие процессы. В частности по мере усложения экономики централизованное планирование обернулось свой противоположностью — хаосом, бесхозяйственностью и катастрофой. Центральные органы попросту не могли принять нужные решения и согласовать все более сложные противоречивые интересы хозяйственных субьектов.

Сотрудничество Китая с Америкой

Сегодня, когда госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале новой Холодной войны, на сей раз с КНР, это зучит странно. Возможно, будущие поколения не поверят в то, что США и Китай долгое время были партнерами. Тем не менее, это так.

В 1970-е годы США, наблюдая соперничество СССР и КНР, решили сделать ставку на Китай, потому что он, во-первых, был слабее Советского Союза в то время, а значит меньше угрожал интересам американцев, а во-вторых, строил с конца 1970-х более открытую рыночную экономику. Наряду с вооруженным конфликтом СССР и КНР в 1969 года на острове Даманский, политическое сотрудничество США и КНР после визита Генри Кисенджера в Китай в 1971 усилило соперничество КНР и СССР. Это заставило Советский Союз держать на границах Китая миллионную армию и тратить дополнительные средства на вооружение и на международное противостояние с Китаем. СССР получил два фронта Холодной войны, вынужденный одновременно противостоять и КНР, и могущественному блоку НАТО. Теперь Холодная война и связанная с ней гонка вооружений превратились в совершенно разорительное предприятие для экономики Советского Союза.

В то время как это все больше подрывало централизованную закрытую экономику и общественную систему СССР, лишая ее легитимности и способности производить качественные товары широкого потребления, Китай получал возможности для экспорта в США своих товаров — далеко не всякая страна получает такое право.

Кроме того, американские корпорации стали постепено переносить свои предприятия в Китай, передавая этой стране свои технологии. Их привлек дешевый и относительно дисциплинированный труд китайских рабочих и специалистов. Диктатура КПК использовала полицейскую дубинку против тех, кто осмелился возмутиться и потребовать в ходе забастовок роста заработной платы. В течение длительного времени это было идеальное сотрудничество государственной диктатуры и международного бизнеса.

Таким образом, один и тот же процесс политико-экономического сотрудничества КНР и США возвысил Китай, позволив его экономике расти в течение 4 десятилетий, обеспечил товарам, сделанным в Китае (в том числе на американских и других иностранных предприятиях или на заводах компаний-подрядчиков), выход на рынок США, привлек в экономику КНР около 3 триллионов долларов инстранных инвестиций (четверть ВВП страны) и способствовал гибели СССР.

Примечание

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*Об отставании СССР от Запада пишет современный исследователь М.Кастельс : “Советский Союз полностью прозевал начало эволюции персональных компьютеров, как, собственно, прозевала его и IBM. Но, в отличие от ШМ, проектирование и производство собственного PC, подозрительно похожего на Apple One, у Советского Союза заняло более десятилетия. На другом конце спектра, в компьютерах высокой мощности, которые должны были быть сильным местом этатистской технологической системы, максимальная совокупная мощность советских машин в 1991 г., когда был достигнут пик производства этих компьютеров в СССР, была более чем на два порядка ниже, чем мощность машин одной Cray Research. Что же касается решающего элемента технологической инфраструктуры, то оценка советской телекоммуникационной системы, сделанная Дианой Дусетт в 1992 г., также показала ее отсталость по сравнению с системой любой крупной индустриальной страны. Даже в ключевых военных технологиях к концу 1980-х годов Советский Союз сильно отставал от США. Сравнение военных технологий США, НАТО, Японии и СССР, проведенное Министерством обороны США в 1989 г., показало, что Советский Союз оказался наименее развитой страной в 15 из 25 оцененных технологий и не имел паритета с Соединенными Штатами ни в одной технологической области. Оценка военной технологии, проведенная Маллере и Деляпортом, подтверждает этот факт”