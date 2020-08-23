Смыслы “коммуниста” Афонина

Не так давно состоялся очередной форум “Территория смыслов”, с участием КПРФ. Партию представлял депутат Госдумы Юрий Афонин, в прошлом тульский комсомольский лидер, а теперь предполагаемый наследник Геннадия Зюганова.

То, что городили некоторые прокремлевские идеологи на “территории смыслов”, повторять не имеет особого смысла нет. Но кое на что обратить внимание стоит. Потому что у Афонина со “смыслами”, как раз все в порядке. Вопрос в том, что это за “смыслы” и имеют ли они отношение к марксизму?

“Коммунистов” (вернее, КПРФ), по словам Афонина, критикуют за то, что:

“Ленин, не так как мы, говорил про церковь и религию, или про частный бизнес”…

И в самом деле Ленин был против, а команда Зюганова — Афонина явно за. Может быть верно критикуют?

Я бы лишь прибавил к этому еще целый ряд очевиднейших отступлений от марксизма, как его понимал Ленин:

нивелирование различия общественной и гос собственности, неразличение социализма и социального государства, отказ от демократии и самоуправления и в стране и в партии, враждебное отношение свободе (которую все правые скопом путают с “демократией”).

От ленинского марксизма в СССР осталось, разве что, отсутствие частной собственности. Но, впрочем,как известно КПРФ давно отказалась и от этого “ленинизма”.

И всё же самое интересное не это!

Вот цитата из господина Афонина:

“Те,кто лицемерно призывает нас к идеологической чистоте на самом деле просто мечтают ограничить поддержку “коммунистов” 5-7%”.

Мысль, похоже, ясна. Тут непонятно, то “Рабочим съездом” Троцкого попахивает, то сталинской борьбой за “партийное единство”, ради самого единства. Оргединства, как известно достигли,а чистоту потеряли… В чем смысл такого “единства”?

Для идейного коммуниста (без кавычек, хотя идейность сама по себе, также, правильного марксизма еще не обеспечивает) в сталинско – брежневской безидейной монолитности, нет никакого смысла.

Именно Троцкий заявил, после поражения революции 1905-07 гг,

о необходимости объединить всех левых в одну партию. И меньшевиков и ревизионистов и большевиков. Ленин именно тогда произнес свою знаменитую фразу:

“Чтобы объединяться,надо размежеваться!”

Имелось в виду, что для организационного объединения, необходима именно идейная чистота, проясненность и открытость позиций. Чтобы можно было не путаясь отличить одних от других. То-есть, именно то, чего как черт ладана, боится господин Афонин!

Напротив, краеугольный принцип КПРФ, ее лейтмотив и генеральная линия — это идейная аморфность и продолжение линии фактического отказа от марксизма.

Итак, “не дадим ограничить поддержку 5-7%”. Предполагается, что чем меньше принципов, тем шире поддержка. Собственно руководство КПРФ ровно так и поступает. Эту тактику вполне можно понять и она даже приносит известные плоды. Зачем же тогда Афонин заявляет, что цель партии “не в увеличении представительства в Думе, а во взятии власти”. А для чего брать власть? Какими силами? Процентами?

Так тихохонько, бочком, бочком, будете увеличивать свое представительство в парламенте… и когда-нибудь… наконец, власть окажется у вас в руках! Держи карман шире! — как говорят в народе…

“Широкая”, без идейной “узости” партия, рискует или развалиться

(если сохранит внутрипартийную демократию), или превратиться в централизованный орден меченосцев, объединенный ее принципами, а дисциплиной, видящий смысл лишь в поддержании собственного существования!

А о “парламентском пути взятия политической власти” как раз говорили в Германии правые социал-демократы начала ХХ века: зачем Роза Люксембург и Карл Либкнехт призывают к стачкам и протестам, организуют рабочих? Надо просто ждать выборов, когда мы получим большинство в Рейхстаге!

Правда, как бы предвидя подобную критику, Афонин напоминает:

“Наши критики не видят элементарного факта: прошло более 100 лет,общество колоссально изменилось”. Иными словами, руководство КПРФ не “чистоту” теряет, а к ситуации приспосабливается.

Но тут Афонин стекло с алмазом перепутал. Выглядят одинаково, но суть различна! Принимать во внимание изменения необходимо. Но как, ради чего?

Возьмем у Ленина: то бойкот думы,то участие в выборах, то-военный “коммунизм”, а то НЭП, то лозунг “за Советы!” и мирное развитие революции до июля 1917, то против них и за восстание после путча Керенского — вот гибкая ленинская тактика при том, что стратегия всегда одна: передать власть (через принцип самоуправления советов) и собственность (через реальную и добровольную и кооперацию) народу.

А что у КПРФ?

То про марксизм, то про церковь православную, то борьба за социалку, то- в избирательном списке миллиардеры, то критика фальсификации выборов в России, то поддержка ещё худшей фальсификации в Белоруссии, то интернационализм, а то социал-шовинизм ради противостояния с украинскими “фашистами”, то критика правительства, то – лояльность Кремлю.

И что важно — уже давно ни слова об эксплуатации, классовой борьбе и революции. Если только не считать, что от последней Зюганов отказался, поскольку, вроде бы, «лимит исчерпан».

Нет, это отнюдь не тактика.

За этими зигзагами нет никакой стратегии, если не считать активную борьбу за свой партийный бренд, конечно. И за места в Госдуме. Что скорее всего и является единственной стратегий руководства партии.

Михаил Моторин