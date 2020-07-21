Поиски Наполеона

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Классовая сущность бонапартизма от Августа до Сталина

Что произошло в России 7 ноября 1917 года? Как ни странно очень многие упорно “не понимают” суть случившегося, хотя это “непонимание” на самом деле КЛАССОВОЕ и тут, собственно, и не важно “понимают” или нет- потому что будут ДЕЙСТВОВАТЬ исходя из определенных интересов.

Одни говорят- это был “захват” Лениным власти. Другие — что это Великая Октябрьская Социалистическая Революция, переход к социализму. На самом деле, несмотря на то, что во втором определении есть ДОЛЯ истины в отличие от первого, оно также не отражает ГЛАВНОГО произошедшего сто лет назад 7 ноября.

Главное в этом событии было: восстановление демократии, раздавленной 17 июля 1917 в результате буржуазного путчистского переворота кадетов и генштаба, свергнувших народную власть большинства. Да, большинства мелкобуржуазного и делившегося постоянно властью с классом буржуазии. Но всё же власть народную. На смену ей пришла власть бонапартистская в лице Александра Керенского, говорившего о необходимости “железной дисциплины для продолжения “революционной” войны с Германией”,

а на самом деле продолжения войны капиталистов между собой.

О грозящем, скором бонапартизме говорил отставленный от власти 5 мая 1917

(а потому более откровенный) кадет Милюков:

“Неужели без Наполеона нельзя обойтись???” спрашивал он в газете “Речь” (органе кадетов) от 22 мая 1917.

И он оказался прав!

О том же, по сути, говорил в начале 1920-х Дзержинский:

“Грядет диктатор — могильщик революции в какие бы красные перья он ни рядился!”

И, также, оказался абсолютно прав!

Ведь, ровно то же самое, а именно установление бонапартистского режима произошло и в 1920-30-х гг в СССР, когда под лозунами о “единстве партии” и необходимости выйти из политически очень сложной ситуации (кризис хлебозаготовок, неэффеетивность НЭПа и золотая блокада), стране навязали бонапартизм Сталина. Народная демократия вновь была уничтожена, как это уже было летом 1917.

Суть бонапартизма не в “победе контрреволюции”, как думают некоторые, а в том, что генералы революции сами предают революцию. Контрреволюция — не бонапартизм, а бонапартизм — не контрреволюция. Это совершенно разные явления, более того, во многом противоположные. И объединяет их лишь одно — фактический возврат к монархии.

Бонапартисты не могут быть враждебны к революции, которую они фактически предали, но продолжают ее славословить. И Наполеон, и Керенский, и Сталин, и нынешнее руководство КПРФ вкупе со всем сонмом подобных “коммунистов”, все славят ревоюцию, но не видят её социально-освободительной сути.

Бонапартизм должен быть одновременно и искренне против контрреволюции и фактически предавать революцию. Бонапартисты никогда не сливаются ни с контрреволюцией, ни с революцией. В противном случае они перестали бы быть ОРИГИНАЛЬНЫМ явлением в классовом смысле и просто бы слились с “контрой” или с революцией.

Те кто указывают на “левизну” Сталина и его “большевизм” и пр., а, также, кстати, на революционность потенциального, так и не состоявшегося бонапартиста Троцкого, не понимают именно основного “видового”, отличия бонапартизма. Это стремление под любым предлогом вернуть старое, хотя уже конечно в измененном, модифицированном виде. Но всё же после революции — всё будет иначе.

Монахия Наполеона — это не монархия Бурбонов,

“монархия” диктатора Керенского — это не абсолютизм,

“монархия” Сталина — это не самодержавие романовых…

Нынешние бонапартисты от КПРФ, готовы говорить о “перегибах”, “стремлении к личной власти” и даже “геноциде”, но только не о главном о том, что составляет самую суть явления бонапартизма.

Первым “бонапартистом” был римский император Август, раздавивший даже не “республику что, также, путают а римский нобилитет и его институты. Наполеон был таким же предателем революции, как Керенский или Сталин. Но в случае с Наполеоном речь шла о предательстве идеалов буржуазной революции, а не социалистической, как в 1930-х годах. Кстати, разница между бонапартизмом Керенского и Сталина, также, значительна в этом смысле: Керенский предал демократическую революцию, а Сталин — социалистическую… Но все типы бонапартизма в истории объединяет одно — это всегда возврат к монархическому принципу власти. Даже первый бонапартист в истории император Август не предававший никакой революции, но предавший власть олигархического римского нобилитета, имел целью именно это и вернуть авторитарную власть! Это ОБЩЕЕ для всех разновидностей бонапартизма в истории.

Но что их резко отличает от контрреволюции и ее победы так это то, что бонапартизм — это всегда измена делу революции среди самих революционеров. И не в смысле ЛИЧНОГО предательства, а в смысле классового, стратегического поворота от революции и ее целей к реставрации монархического типа власти в пост-революционной стране.

Контр революция в России была полностью побеждена, а социализма так и не построили, “благодаря” сталинскому бонапартизму. Результатом же самого бонапартизма, как правило, бывает в конце концов со временем уже полная реставрация того, что было уничтожено революцией: монархия Бурбонов или капитализм (зависит от типа самого бонапратизма).

Такая полная реставрация и произошла у нас в 1992 году.Тогда мы уже целиком и полностью вернулись к ситуации до весны 1917 то-есть в данном случае к банальному капитализму…

В случае с Францией было сложнее там после наполеоновского бонапартизма полная реставрация также имела место (Людовик XVIII Карл X и даже “буржуазный” король Луи Филипп Орлеанский или племянник самого Наполеона Наполеон III избранный сначала президентом но ставший королем)^ но с рядом исторических “возвратов” и переходов от одного к другому. В любом случае цели революции бонапартизм подрывает и объективно служит делу эксплуататоров в лице новой социальной элиты.

Классовая сущность бонапартизма в любую эпоху — это колебания массы, то в сторону монархии, то в сторону революции. Ибо, миллионные массы всегда лишь “примыкают” к основным крайним “игрокам” на политической сцене истории — сторонникам революции и народовластия или сторонникам монархии и власти элиты. В СССР в 1930-х это было глобальное движение крестьянских, по сути еще мелкобуржуазных масс, опять к монархии.

Итак, главная классовая суть бонапартизма любой эпохи — вернуть или удержать власть социальной элиты. Главная классовая суть любой революции шаг за шагом отдавать всю политическую власть и собственность на средства производства — самому населению.

“Шаг за шагом”, поскольку одно дело задачи революций буржуазных, а другое советской демократической 12 марта 1917 в России или демократической социалистической 7 ноября 1917… Понятно, что не всякая революция СРАЗУ даст власть и собственность народу, но всякая именно революция направлена, в конце-концов, именно на это в отличие от бонапартизма, который в принципе направлен на обратное.

Сегодня ни о каком “бонапартизме” в России говорить нельзя… У нас, с точки зрения марксизма, откровенная контрреволюция, начавшаяся с краха бонапартистского СССР в 1991 году. Связь между этими явлениями лишь та,что большинство нынешних “белых” — это бывшие бонапартисты КПСС. Так что, сам “крах” СССР с точки зрения ленинизма – явление вполне закономерное. Он мог случиться раньше (Берия в 1950-х возможно желавший отойти от бонапартизма к откровенной контрреволюции) или позже, если бы вместо Горбачева к власти в 1985 пришел Гришин. Но крах бонапартистского СССР был в любом случае неизбежен исторически, ибо в нашем российском случае сущность бонапартизма заключалась в КОНСЕРВАЦИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА от капитализма к социализму,что могло исторически длиться достаточно долго, но не могло длиться вечно…

Суть бонапартизма, с классовой точки зрения, в колебаниях огромной мелкобуржуазной массы. ПОКА победил капитализм, но учитывая и высочайшее развитие производительных сил и исчерпанность современной неолиберальной экономической модели, КЛАССОВЫЙ ИНТЕРЕС подавляющего большинства, перспектива будущего за социализмом.

Михаил Моторин.