Время обнулять цены

Россияне верят, будто владеют несметными богатствами в недрах Земли, но олигархи всё украли. А если отобрать и справедливо поделить, то у всех будут деньги на хорошую жизнь.

На самом деле в России невыгодно добывать сырьё. Ресурсная рента ниже по сравнению с мировой. Во-первых, размер страны, дальние расстояния. Во-вторых, холодный климат, залежи находятся в вечной мерзлоте и добывать приходится при сильно минусовых температурах. В-третьих, бедные руды, выше расходы при большем объёме извлечения грунта.

В СССР вкладывали в сырьевую и энергетическую отрасль, не потому что дёшево и выгодно, а чтобы снабдить ресурсами промышленность. Низкая рентабельность добывающей промышленности компенсировалась доходами в обрабатывающей. За счёт роста производительности труда в машиностроении, когда себестоимость экскаватора снижается при увеличении мощности, позволяет дешевле добывать больше сырья.

Приватизировав сырьевую отрасль, олигархи столкнулись с проблемой низкой рентабельности и с отсутствием внутреннего сбыта. Поэтому и стало необходимым государственное вмешательство, которое, во-первых, предоставит нерентабельной отрасли капитал, во-вторых, за счёт девальвации рубля обеспечит дешёвым трудом.

С этим связан политический авторитаризм и огосударствление части активов сырьевой отрасли. Государство взяло на себя все издержки и риски, обезопасив активы олигархов. Имея контрольный пакет акций, государство будет в любом случае спасать свои активы. При положительной конъюнктуре на рынке олигархи обогащаются, при отрицательной — убытки на себя берёт государство, то есть налогоплательщики.

Но государству нужны деньги, чтобы покрывать издержки сырьевой отрасли. Единственный способ — увеличить экспорт при минимальном импорте. Импортозамещение нужно не для развития промышленности, а чтобы получить больше свободных денег. Чтобы их экспортировать как капитал. Проценты с капитала есть источник доходов государства.

Государство бюджетными доходами спасает свои активы, искусственно завышает их стоимость избыточной капитализацией. За счёт экономии на масштабах сделать добычу рентабельней. Но этим создаёт дефицит капитала в экономике, своей политикой взвинчивает проценты на капитал. А внутри страны никто такие проценты на капитал не потянет, то и нет смысла инвестировать в такую страну.

Экспорт быстро даёт валюту, дешёвые кредиты внутри страны. Это развивает внутренний рынок. И уже развитый внутренний рынок генерирует собственные инвестиции, что снижает зависимость от экспорта.

Но Советская Россия уже владела развитой промышленностью, и проблемы были не в отсутствии инвестиций, а в нерациональном их использовании. Ориентация на экспорт сырья повлекла за собой обесценивание труда, уменьшила капиталовооружённость труда. А чем труд непроизводительней, тем менее конкурентоспособна промышленность. Промышленность внедряет сложные технологии, чтобы компенсировать, сэкономить на дорогом труде. При низкой капиталовооружённости доминирует примитивный ручной труд. Отсюда лишние издержки на производстве, значит, и высокие цены на товар. Российский малый бизнес больше похож на ремесленную мастерскую, чем на производственный стартап.

К малоэффективному производству добавляется денежный дефицит, искусственное занижение покупательской способности рубля. На рынке не хватает товаров, отчего цены на дорогие товары растут.

И последнее. При примитивном ручном труде людям нужно больше работать, чтобы себя прокормить. А это ограничивает покупательскую способность. Производителям просто-напросто не за кого конкурировать, чтобы цены снижать.

В этой ситуации рост цен сдерживает импорт. Высокие цены причина импорта, а не наоборот.

Чтобы промышленность развивалась, нужно не дороже продавать, а чтобы средства существования дешевели. При дешёвых средствах существования рабочие при той же зарплате покупают больше. Производитель при вложении капитала не увеличивает зарплату, а повышает производительность труда за счёт новых технологий. Растут не издержки, а доходы.

Не стоит путать протекционизм промышленный и торговый. Промышленный протекционизм закрывает внутренний рынок, чтобы повысить цены, а избыток продукции, дорогую продукцию покупают реже, начать экспортировать. Внутри страны продаётся мало, но дорого, а в других странах продаётся дёшево, но много. Таким образом промышленность может извлечь больше прибыли без дополнительного капитала. Промышленный протекционизм не сдерживает рост цен, а наоборот, взвинчивает и не способствует развитию экономики.

Торговый же протекционизм необходим для поддержания торгового баланса. Перекосы торгового баланса в строну дефицита или профицита одинаково отрицательно влияют на финансы страны. При дефиците возможно банкротство, дефолт. А при профиците деньги виде капитала вывозят в другие страны, свободные деньги становятся дорогими.

Так что проблема не в экспорте и импорте, а в том, чем владеет государство.

К вере в несметные российские богатства добавляется вера в народную государственную собственность, где прибыль тратится на благо народа. Но прибыль вкладывается в производство. Даже если собственник государство, оно будет всё равно вкладывать прибыль в производство, а не в бюджет. Если прибыль не вкладывать, производство не будет развиваться, следовательно, активы собственника обесценятся.

Поэтому государство в первую очередь должно избавиться от активов сырьевой экономики, в том числе и нефтяной отрасли. Коль экспорт так выгоден в России, как нас хотят убедить, то экспортёры справятся и без помощи государства. Источник бюджета не прибыль, а налоговые отчисления, которые будут отчисляться вне зависимости от собственника. Только эти налоги уже не будет транзакциями возвращать обратно государственным нефтяным корпорациям.

Государство как собственник выступает гарантом займов, потому что собственник несёт ответственность за свое имущество. Банки будет кредитовать под меньшие проценты, зная, что собственник в любом случае вернёт долги. Поэтому государство должно приобретать активы капитало- и наукоемких отраслей. В первую очередь машиностроения и транспортной инфраструктуры, которые потянут за собой добывающую отрасль, как главные потребители сырья.

Значение машиностроения понятно, оно обеспечивает рост производительности труда, но роль транспорта в России недооценивают. Российская транспортная инфраструктура так спланирована, что экспортировать выгодней, чем распределять товары внутри страны. Это объективная проблема отсутствия внутреннего рынка.

И торговля нуждается не только в транспорте, но и в деньгах. Без наличия торгового капитала не возникнет капитал промышленный. В промышленности долгий срок возврата оборотных средств, отчего требуется больше денег. От закупки сырья до продажи трактора может пройти год, не потому что трактор долго собирают, а что ими нужно запастись к сезону продаж. Поэтому в течение года собирают, оборотные средства накапливаются, и только во время сезона продаж оборотные средства возвращаются. Без торгового капитала промышленность не разовьётся.

На внутреннем рынке капитал окупается быстро. Выгодней продать быстрей за меньшие деньги, чем дороже с долгим ожиданием. Экспортируя, необходимо ждать, когда товар доставят потребителю. А на внутреннем рынке продаётся тут же. Отсюда и низкие цены на внутреннем рынке.

Если у страны есть деньги от экспорта, то стоит импортировать, наращивать торговый капитал внутри страны. А государству скупать контрольный пакет акций машиностроения и транспортной инфраструктуры, чтобы выступать надёжным гарантом для инвесторов.

Единственная проблема олигархи, чей бизнес и есть российское государство.