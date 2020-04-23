Нужны госинвестиции, а не помощь корпорациям

Сейчас не время повторять ошибки 2008 года. Любые государственные субсидии, которых требуют корпорации, должны содержать обязательства для руководителей, обеспечивать гарантии для работников и приносить выгоду для общества. Кризис коронавируса уже изменил корпоративную среду Великобритании до неузнаваемости. Миллионы предприятий в настоящее время фактически бесплатно берут займы непосредственно у правительства, а государство субсидирует 80% заработной платы и предоставляет налоговые каникулы. Несколько предприятий, например Timpson, щедро отреагировали на эти изменения, оставив своих работников на полную оплату.

Другие вели себя совершенно иначе. Тим Мартин из Wetherspoons объявил своим сотрудникам по видеосвязи, что сеть не будет перечислять заработную плату работникам до тех пор, пока не поступят государственные субсидии, что они могут подумать о том, чтобы подать заявку на работу в супермаркете — хотя, благодаря профсоюзу сотрудников, это решение позже было отменено. Широко распространены сообщения о том, что предприятия увольняют работников с бессрочными контрактами. Для тех, кто остается на работе, ситуация зачастую не намного лучше. В JD Sports профсоюзы выражают глубокую обеспокоенность по поводу очевидного отсутствия внимания к безопасности работников на своих складах.

Неудивительно, что некоторые из крупнейших предприятий Великобритании ведут себя таким образом. Их владельцы и старшие менеджеры заявляют тем, кто считает их злодеями, что они просто выполняют свои обязанности в рамках бизнеса: максимизируют доходность предприятия для акционеров.

Идеология акционерной стоимости, как и многие наиболее вопиющие посягательства капитализма на мораль, берет свое начало в 1980-х годах. Милтон Фридман заложил основы революции акционерного капитала с помощью эссе для «New York Times», в котором он заявил, что у корпораций нет абсолютно никакой «социальной ответственности» и цели, кроме как максимизировать доходы акционеров. В условиях максимизации своей прибыли предприятия будут обеспечивать наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов общества: более высокая прибыль означает больший капитал, доступный для инвестиций, что создаст рабочие места и ускорит рост.

«Революция акционерной стоимости» была периодом потрясений как для норм корпоративного управления, так и для финансовых рынков, которые опосредуют корпоративную собственность. С дерегулированием фондовых рынков и финансовой системы, проницательные инвесторы смогли скупить «недооцененные активы», такие как акции (или даже целые предприятия), прежде чем получать огромные прибыли, часто вырывая активы из бизнеса. Это был расцвет корпоративного рейдерства и зачистки активов; выкупа долгов и поглощения предприятий.

В конечном счете, финансовая логика, которую породила эта система, способствовала скорее экстрактивности, чем эффективности, — порой она поощряла откровенное мошенничество и, безусловно, создавала тенденцию к уклонению от уплаты налогов, более высокой разнице в оплате труда и разрушению профсоюзов. Более того, огромная прибыль, получаемая крупнейшими в мире корпорациями, обычно не использовалась для финансирования инвестиций, способствующих повышению производительности и созданию рабочих мест. Во время докризисного бума оказалось намного проще максимизировать ценность для акционеров, делая ставки на фондовых рынках или направляя деньги в недвижимость, чем организовывать рискованные предприятия, такие как строительство фабрик или проведение новых исследований.

Сегодня, после десятилетия низких процентных ставок и стагнации производительности, многие британские корпорации все еще не оправились от кризиса, вызванного финансовым бумом. Даже до появления коронавируса многие экономисты предупреждали об угрозе, которую представляет собой огромное корпоративное долговое бремя Великобритании, уже приведшее за последние несколько лет к ряду банкротств, начиная с Carillion и заканчивая сетью ресторанов Jamie Oliver и Flybe.

Неудивительно, что корпорации с неподъёмными долговыми обязательствами пустили государственные субсидии, предоставляемые правительством на дешевые долги и заработную плату. Проблемы, накапливаемые на будущее — в частности, накопление нового долга на неустойчивой массе старых долгов — мало волнуют руководителей корпораций Великобритании, для которых основной приоритет — продолжать максимизировать прибыль акционеров, чтобы оправдать их огромные зарплаты.

Мы не можем полагаться на этот кризис, чтобы подорвать идеологию акционерной стоимости, которая так сильно укрепилась в крупнейших корпорациях Великобритании и во всём мире за последние несколько десятилетий. Но если мы хотим, чтобы корпорации вели себя хорошо — хорошо относились к своим сотрудникам, работали устойчиво и инвестировали продуктивно — мы должны объединиться, требовать большего как от бизнеса, так и от государства.

Лечение рабочих Wetherspoons — хороший пример. Сотрудники, многие из которых уже имели некоторый опыт профсоюзной деятельности в рамках волны забастовок, произошедших в некоторых крупных сетях быстрого питания в 2018 году, осудили заявление Тима Мартина. Не имея возможности организовать прямой удар, они вышли в социальные сети, где широко распространенный гнев заставил Мартина отступить. В разгар пандемии профсоюзы важны как никогда.

Мы так же должны организоваться, чтобы требовать большего от государства. В настоящее время правительство просто выделяет бесплатные деньги некоторым крупнейшим предприятиям страны без каких-либо ограничений — как это было с крупнейшими банками в связи с финансовым кризисом. Отказ правительства оговаривать, что банки должны предоставлять ссуды остальной экономике после кризиса, несомненно, усугубил положение.

Действия правительства вряд ли остановятся на субсидиях и займах — мы увидим волну мероприятий ради спасения корпораций в ходе этого кризиса. Мы должны требовать соблюдения условий. Следует ожидать, что любые компании, получающие государственную поддержку, сохранят как можно больше своих работников, сократив выплаты дивидендов и высшую зарплату до увольнений. В более долгосрочной перспективе им следует поручить сокращение различий в оплате труда, содействие экологической устойчивости и осуществление продуктивных, а не спекулятивных инвестиций.

Однако когда этот кризис закончится, он может трансформировать как корпоративную среду Великобритании, так и управление ее основными корпорациями. Либо мы увидим усиление позиций логики акционерной стоимости, оказавшейся ещё более могущественной благодаря существенной поддержке со стороны государства крупным корпорациям; или же мы можем заложить основы новой модели корпоративного управления, которая ставит интересы заинтересованных сторон в ряд или даже выше, чем интересы кредиторов и акционеров.

Грейс Блекли

Источник: https://tribunemag.co.uk

Автор перевода: Егор Шерчалов