Крестные ходы и гей-парады

Конфликт в Екатеринбурге вокруг сквера и храма продолжается уже неделю.

Он оброс многими яркими событиями и фактами. Здесь и зигующие православные ЧОПовцы, и скачущие под майданную кричалку подростки, олигархические интересы по застройке и эротические приставания к охранникам, чего только нет. Любой, следящий за событиями, найдёт детали по вкусу. Именно это я постоянно и вижу. Большое количество людей раздувают отдельные детали, которые могут быть важны, но не складываются в общую картину.

Чтобы понять картину в целом, нужно увидеть суть конфликта — борьбу за власть!

По Конституции источником власти в России является её многонациональный народ. В реальности, власть узурпирована классом номенклатуры и олигархии. И они не хотят делиться с народом захваченной властью.

Все решения принимаются в высоких кабинетах “большими людьми” из крупного бизнеса и власти, а народу дано право «сказать начальству да». Если решение народа идёт поперёк начальственной воли, оно не должно быть реализовано.

Сейчас в Екатеринбурге мы видим именно этот конфликт. Противоречие между волей существенной части народа и решениями чиновников. Все апелляции к “православному большинству” которому нужен храм, к “проведённым законным процедурам” лишь скрывают суть конфликта. “Православное большинство”, которое никто не считал, это лишь ресурс для олигархов и номенклатуры. “Законные процедуры” — это инструмент власти, чиновники всегда могут оформить свою волю “по закону”.

Суть проста — узкая группа лиц, контролирующая власть и крупный бизнес считает себя Законом, и реализует свою волю, не интересуясь мнением народа.

Зачем же тогда проводили общественные слушания? Чтобы утвердить волю начальства. И на екатеринбургском примере это видно очень ярко. Как они провели слушания и утвердили проект в тиши и благодати, а потом на протесты вышли тысячи людей? Очень просто провели, привлекли свой актив и утвердили своё решение.

Соответственно, те, кто были против, оказались за бортом принятия решений и вышли выразить свой протест. Наиболее горячие, не только выразили протест, но и осуществили власть явочным порядком, повалив забор.

Вот здесь и возник серьёзный конфликт!

Номенклатурно-олигархический класс может позволить народу России ходить на выборы, которые ничего не меняют, проводить протестные акции в тихих местах, светить фонариками в знак протеста. Потому что они всё равно делают своё дело — реализуют власть.

Когда власть реализуют другие (даже в мелочи — валят любимый чиновниками забор), это для них вызов. Тут идут в ход все подходящие средства — Росгвардия, ЧОПовцы, артисты, СМИ, церковный актив… “Ибо воля начальства — высший закон!” Обнажается правда о государстве – что это не субъект, который «обладает эксклюзивным правом на насилие», а объект — один из инструментов в руках правящего класса.

Самый мощный властный ресурс последних двух десятилетий – выступление президента. Чтобы погасить народный протест, использовали его и в этот раз. Конфликт вокруг сквера и храма в Екатеринбурге достиг масштабов национального события сопоставимого с пенсионной реформой. Путин, как всегда, был демократичен и мил, сказал, что людей нужно слушать и разобраться в ситуации. Чтобы разрешить конфликт, предложил провести опрос общественного мнения. О референдуме, которого требуют протестующие, не было сказано ни слова.

Что такое «опрос» с точки зрения реальной власти? Это высказывание мнения, на которое можно сориентироваться при принятии решения, а можно и проигнорировать. Кроме того, опрос это средство формирования общественного мнения. Проведённый «как надо» он даст нужные власти результаты, которые можно предъявить обществу и сказать – «общество, ты согласно, не согласны лишь горстка провокаторов и нарушителей порядка, которые ответят по-закону». Такой опрос призван деморализовать защитников сквера – сказать им, что они в меньшинстве и будут наказаны. А так же не допустить участие в протесте широких масс наблюдающих за ситуацией, но ещё не определивших свою позицию до конца – если им сказать что большинство за храм, они не пойдут против этого «большинства».

И самое главное, что обеспечивает «опрос» — он оставляет монополию на власть в руках узкой группы чиновников и олигархов, создавая при этом видимость народного участия. Такие опросы – это инструмент отчуждения народа от принятия решений.

К чему приведут все эти формы обмана и насилия, которые применяют власть имущие к народу? К той самой страшилке, о которой они нам постоянно говорят – к «майдану». Провластные блогеры и журналисты уже видят «майданные технологии», которые применяют протестующие против застройки сквера, единственное что они не видят – то что этот «майдан» провоцируют сами власти. Сконцентрировав своё внимание на деталях «протестных технологий» они не замечают «технологий власти», которые активно используются правящими кругами.

Рассмотрим одну из таких «технологий власти», чтобы понять роль РПЦ в этом конфликте.

Невооружённому взгляду может показаться, что в Екатеринбурге идёт конфликт между «церковниками и хипстерами». Именно так этот конфликт чаще всего и рассматривается. Суть конфликта, как борьбу за сохранение узурпированной власти мы разобрали. Зачем тогда номенклатурно-олигархическому классу РПЦ и храм в сквере, что они в него упёрлись? Делали бы свои дела, как раньше и не провоцировали народ… Но власть сознательно и публично делает ставку на поддержку РПЦ и тем вносит раскол в общество. Наивно думать, будто такая политика – следствие искренней религиозной веры. Чтобы понять истинные мотивы поддержки, нужно присмотреться к «богопротивному Западу».

«На богопротивном Западе власти проводят гей-парады, защищают чернокожих ведь «жизнь чернокожих имеет значение», поддерживают феминисток и трансвеститов, и с огромною любовью встречают «сирийских беженцев» из любой африканской страны. Никаких традиционных ценностей! Ужас!»

Можно согласиться с такой картиной и заметить, что ключевое в ней – противопоставление малых групп большому обществу. Ущемление интересов большинства и предоставление особых прав меньшинствам. Объясняют такой перекос, отмену всеобщности и равенства прав прошлыми угнетениями, которые терпели геи, черные, женщины и другие группы. Поддержка ценностей малых групп, принадлежность к ним, становится путём к успеху, критика – поводом к исключению из общественной жизни.

Такой политикой западные элиты создают себе многочисленные, но по отдельности слабые опорные группы, опираясь на которые можно угнетать большинство. И самое главное – подменять общественную повестку, переключать внимание с проблем экономики и политики на проблемы гей-браков и туалетов совместного посещения.

В России мы наблюдаем ту же ситуацию, такую же технологию. Только опорной группой власть выбрала не геев или феминисток (к ним могут стать благосклонны на следующем политическом витке), а Русскую Православную Церковь.

В России, так же как на Западе идёт отказ от идеи общности и равенства прав граждан. В США и Европе особые права есть у геев, в России – у православных(вспомним закон о защите чувств верующих). Для проведения гей-парадов в западных городах перекрывают улицы, у нас перекрывают улицы ради крестных ходов. Политики на Западе делают реверансы в сторону гей-сообщества, в России – выступают за «традиционные ценности» и стоят со свечками в церквях. В США постоянно вспоминают угнетения негров, в России апеллируют к советским гонениям на религию.

Самое прекрасное в этой технологии — поддержка меньшинств дёшево стоит. Олигархия и её представители во власти, экономически и политически опускают всё общество, выделяют маленькие группы, которые с этим обществом могут конфликтовать, и тем создавать фальшивую повестку, лидеры малых групп получают материальные бонусы, а рядовые представители «чувство значимости». Общество в целом, оказывается ограбленным и расколотым. Элиты чувствуют себя прекрасно.

Старый принцип – «разделяй и властвуй» в новой упаковке.

Рядовым верующим стоит понять, что возможность смотреть на крестящихся артистов, покупать свечи в ещё одном соборе, слабо уравновешивает отсутствие перспектив для жизни и развития.

Со стороны сторонников строительства храма звучат аргументы:

“Почему вы не считаетесь с нашим мнением? Мы хотим, чтобы там был храм!”

Отлично. Давайте проведём референдум, ваше мнение так же важно, как и мнение защитников сквера.

Референдум позволит услышать всех, и принять решение в интересах большинства.

“Противники строительства храма действуют по госдеповским методичкам, скачут под майданные кричалки и хотят устроить майдан и развал в России, не допустим!!!”

Братья и сестры, “майдана” очень просто не допустить. Для этого не нужно никого разгонять и арестовывать. Просто заявить о референдуме на эту конфликтную тему и провести его. Вот и нет повода майданить!

Но что делает власть? Власть готова провоцировать майдан, готова стравливать людей, готова натравливать карманных боевиков и правоохранителей, даже готова «спросить мнение» но не готова проводить референдум.

Потому что референдум — это публичная передача права принятия решений от чиновников и олигархов народу.

Вдруг народ проголосует не так, как решило начальство? А вдруг, народу понравится принимать решения о своей жизни напрямую? Так и до отмены пенсионной реформы не далеко…

Кто тогда хозяин в Екатеринбурге, стране?

Номенклатурно-олигархический класс будет бороться за свою власть.

Задача гражданского общества в Екатеринбурге, как и во всей России — забрать власть у захватчиков.

Большой шаг на этом пути – референдум!

Виталий Васильев