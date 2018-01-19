Обыкновенный “антифашизм”

Непосредственным поводом для написания данной статьи стало сборище «антифашистов» 17 января накануне ежегодной «акции памяти» убитых на закате 00-х антифашистов. Причиной же написания этой статьи стало гниение и разложение антифашистского движения в России, которое поступательным образом происходит с 2011-12 года.

Что такое фашизм?

К личности известного болгарского коммуниста Григория Димитрова можно относиться по-разному. Его жизненный путь неоднозначен и противоречив и вызывает много споров и дискуссий даже в левой среде. Но в одном Димитрову отказать невозможно. Димитров был принципиальным и последовательным противником фашизма. Речь обвиняемого на процессе по делу о поджоге Рейхстага в 1933 году Димитров превратил в обвинительную речь нацистского режима на самой заре его существования. Именно поэтому его определение фашизма, как «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных … элементов финансового капитала» послужит отправной точкой нашего повествования.

Если мы окинем взглядом все известные нам фашистские режимы XX века, то мы убедимся в правильности такого подхода. Непоколебимость прав частной собственности на крупный финансовый и промышленный капитал в сочетании с террором в отношении трудящихся и, в первую очередь, в отношении тех прогрессивных сил, которые стоят на страже интересов трудящихся классов, – это то, что объединяет все фашистские диктатуры XX века. Режим Пиночета, режим Гитлера, режим Муссолини, режим Хорти и все остальные фашистские режимы соответствуют этому критерию. При этом идеологическая надстройка у фашистских режимов может быть разной: популистский модернизм Муссолини, или расизм Гитлера, или религиозный традиционализм Франко, или консервативный неолиберализм Пиночета – все это разные идеологические формы одной и той же сущности, описанной Димитровым в его метком определении. Все эти фашистские режимы (и не только эти) отметились открытым, целенаправленным и жестоким террором в отношении политических и экономических организаций трудящихся: коммунисты, социалисты, анархисты и активисты профсоюзов становились, с одной стороны, первыми жертвами фашистских режимов, а, с другой – первыми, кто становился на путь осознанной борьбы против фашизма.

При всем при этом фашистская диктатура, являясь открытой и террористической диктатурой капитала по отношению к трудящимся, несет в себе деструктивную суть по отношению к обществу в целом. Труд есть основа человеческого общества, поэтому то, что разрушает трудовые структуры и бьет прямо и открыто по интересам трудящихся масс, то разрушает и общество в целом. Именно поэтому рано или поздно на путь борьбы с фашизмом становятся не только сознательные борцы за интересы трудящихся, но люди самых разных идеологических убеждений. С фашизмом они начинают бороться с общегумманистических [1], религиозных [2], а иногда даже и с консервативных [3] позиций. Таким и только таким образом может возникнуть широкий антифашистский альянс, который может объединять людей самых разных убеждений в борьбе против уничтожения общества фашизмом. Альянс этот носит кратковременный и тактический характер и обречен на распад, т.к. осознанная борьба с фашизмом – это борьба с капитализмом, а таким образом ставить вопрос готовы только коммунисты. После устранения фашистской угрозы бывшие союзники становятся противниками, а те из них, кто не занимает принципиальной позиции на стороне основного антагонизма капиталистической системы «труд VS капитал», с легкостью интегрируют в свои структуры вчерашних сторонников фашистских режимов. История после Второй мировой войны здесь весьма показательна [4].

От краткого исторического экскурса перейдем к краткому анализу современной российской (и не только) действительности. Ключевой вопрос – является ли современный политический режим в России фашистским? Ответ на него однозначен и вытекает из всего вышесказанного. Современный политический режим в РФ фашистским не является, т.к. капитализм в России еще не встал на путь открытой террористической диктатуры. В России в публичном поле действует масса левых организаций, действует открыто и на законных основаниях. В России при всех оговорках права трудящихся все еще защищены ТК, истоки которого лежат в трудовом законодательстве позднего СССР. В России при всех оговорках и постоянных попытках правительства уничтожить пережитки социального государства все еще сохраняются остатки бесплатной медицины и образования. В России все еще не ведется системной борьбы с профсоюзным движением [5] – на законных основаниях функционируют как «желтые» (ФНПР), так и «розовые» (КТР) профсоюзные объединения. Россия как субъект мировой политики оппонирует субъектами мировой политики, выражающим интересы мирового финансового капитала. Делает она это, естественно, по объективным условиям и вынужденно, т.к. субъективно российская политическая элита и рада бы продаться международному финансовому капиталу, но в условиях мирового экономического кризиса мировой финансовый капитал не слишком горит желанием ее покупать на приемлемых для российской элиты условиях.

При всем при этом это не означает, что современный политический режим в России является оплотом «прогресса» «добра» и «справедливости». Социальное расслоение в России, как по доходам, так и по богатству одно из самых больших в мире [6], Российским правительством (прежде всего финансовый блок) ведется целенаправленная политика против бесплатной и доступной медицины, а так же против бесплатного и доступного образования. Российский режим действительно ограничивает и притесняет огромное множество гражданских прав и свобод. Современный российский политический режим смело можно назвать авторитарным, реставрационным, реакционным, антисоциальным, антинародным, но не фашистским. Это, кстати, не означает, что при определенных обстоятельствах режим в России не может трансформироваться в фашисткий. В фашистский режим он трансформируется тогда, когда текущая политическая элита сторгует себя по приемлемой цене своим западным партнерам, представляющим соврменный мировой финансовый капитал, или тогда, когда у нас произойдет очередной переворот и к власти придет так называемая «либеральная» оппозиция, которая готова продать РФ международному капиталу почти «за просто так», как это произошло и продолжает происходить, например, на Украине.

Память о павших товарищах

19 января 2009 года в центре Москвы недалеко от памятника великому революционеру и борцу за дело трудящихся Фридриху Энгельсу подлым выстрелом нацистского отморозка был убит социалист Станислав Маркелов, анархо-коммунистка Анастасия Бабурова была смертельно ранена и скончалась через несколько часов после случившегося в больнице, став случайной жертвой нацисткой расправы. Убийство это было политическим, т.к. Станислав Маркелов был убит за свои социалистические убеждения и за свою правозащитную деятельность. Убийство это не было первым убийством антифашистов в России и не было последним. До этого убийства от рук уличных нацистских палачей пали антифашисты Тимур Качарава, Александр Рюхин, Федор Филатов, Илья Бородаенко. После этого убийства жертвами уличного нацистского террора станут антифашисты Илья Джапаридзе, Иван Хуторской. Это далеко не полный перечень подобных преступлений.

По этому поводу ежегодно происходят памятные мероприятия. Родные, близкие, товарищи, друзья и просто сочувствующие несут цветы на места кровавых нацистских расправ, ездят к могилам мучеников нацистского террора, публикуют воспоминания о них, несут память о них в своих сердцах и на своих устах, снимают фильмы [7], издают книги [8]. Акция 19 января выделяется, но, отнюдь не своей массовостью. Обратимся к ее истории.

Первая акция 19 января произошла в 2010 году. Она не была согласована с властями. Основной причиной, побудившей сотни молодых людей выйти на улицы в этот день, было бездействие властей в отношении поиска фашистских убийц. Основным лозунгом на ней был лозунг – «фашисты убивают – власти покрывают». Это была здоровая реакция общества на конкретное бездействие властей. Вылилось это все в противостояние сил милиции и антифашистской молодежи [9]. Власть, к ее чести, не бездействовала. Уже в конце 2009 года были задержаны непосредственный исполнитель убийства Маркелова и Бабуровой, а в течении последующих нескольких лет разоблачена целая нацистская ОПГ, причастная к убийствам антифашистов. По результатам следственных действий и судебных процессов члены ОПГ получили беспрецедентные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Таким образом, первоначальный смысл акции 19 января был утрачен, т.к. организованная государственная машина, направляемая политической волей, оказалась гораздо эффективнее, чем низовое сопротивление кучек отчаянных парней, при всем его жертвенности и эмоциональном надрыве [10].

При всем при этом, несмотря на то, что акция объективно утратила свой смысл, остались люди (мы их знаем поименно), чьи субъективные интересы заключались в том, чтобы эту акцию сохранить. Когда содержание утрачено, а форма осталась, эта форма наполняется новым содержанием. А какое может быть содержание у абстрактной «антифашисткой» акции, оторванной от реальной антифашисткой борьбы, т.е. борьбы против открытого реакционного террора? Таким образом, по мере течения времени акция 19 января наполнялась разным содержанием. Например, содержанием дискурсивным: борьба за права сексуальных меньшинств, мигрантская повестка, феминистическая повестка – все это в самых карикатурных формах [11]. Или, например, содержанием политической повестки либеральной оппозиции. Если вы зайдете на групп Комитета 19 января в Facebook [12], то вы там не найдете анализа феномена фашизма по существу, тема памяти жертв уличного фашистского террора там фигурирует в качестве фоновой для основной повестки. Основная же повестка по существу практически ничем не отличается от повестки современной «либеральной» оппозиции – повестки Навального, Собчак, Явлинского, повестки «Медузы», «Эха Москвы», «Радио Свобода» и т.п.

Кто такие современные “антифашисты” в РФ?

17 января, за два дня до акции текущего года в Сахарнице прошла дискуссия «О современном антифашистском движении» [13].

Кто присутствовал? Публика была довольно разношерстной. Были тут представители леволиберальных и мелкобуржуазных сект, дезориентированных относительно недавними расколами и перетасовками, сторонники Навального, профессиональные либералы, в том числе присутствовали и бывшие участники антифашистского движения.

О чем говорили «антифашисты»? О борьбе за права ЛГБТ, о противостоянии «демократической» Украины «ордынцам», «наркоманам» и «алкоголикам», при поддержке «фашистского» режима РФ. Кое-кто договорился до социального расизма и открытой русофобии, пожалев, что «колорадский мятеж 1993 года», являющийся квинтэссенцией 700-летнего рабства (имеется в виду история России) мало топили в крови на Горбатом мосту прогрессивные ельцинисты, раз новая «ордынская» империя снова смогла возродиться в 2000-е. По существу такая позиция не вызвала, практически никакой реакции со стороны присутствующих. Даже наоборот звучали утверждения, что сегодня вместе (очевидно, что вместе антирусскими ксенофобами и социальными расистами) нужно выступать за либерализм, который синонимичен свободе и демократии. О том, что из себя представляет фашизм по существу, а так же о том, в какой форме борьбы сегодня могли бы себя реализовать антифашисты никто говорить не хотел.

Тут самое время вернуться к определению фашизма как «открытой террористической диктатуре наиболее реакционных элементов финансового капитала». В самом начале этого разговора нами уже было показано, что идеологическая надстройка такой диктатуры может быть самой разнообразной. Где сегодня в мире сконцентрирован финансовый капитал, и кто осуществляет подобную «открытую террористическую диктатуру», всем известно. В новейшей истории субъектом такой диктатуры являются США, а инструментом силовые и политические ведомства США и их сателлитов. Осуществляется такая диктатура посредством разрушения социальных, государственных структур на периферии мировой капиталистической системы, что не раз подчеркивал известный социолог Амир Самин [14]. Идеологическим обоснованием для разрушения социальных структур является политический либерализм, т.е. декларируемая борьба за права и свободы меньшинств, борьба за «демократию» и «прогресс» [15]. Именно такие формулировки являлись словесным обоснованием для вторжения в Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию. На выходе мы получаем, что идеологическая форма современной диктатуры финансового капитала и идеология современных «антифашистов» РФ одна и та же.

Здесь стоит отметить еще вот что. Неожиданный для всех (кроме марксистов) симбиоз либералов и националистов (включая нацистов), пришедший к власти на Украине в ходе государственного переворота начала 2014 года [16] на практике существует и в России. Среди соратников навального есть радикальные националисты, фанаты украинского нацистского военизированного формирования «Азов» [17]. Среди подсудимых по навальнистским мартовским беспорядкам в Москве так же присутствуют нацисты [18].

Круг таким образом замыкается – «антифашисты» смыкаются с собственной противоположностью и одной из групп, которая потенциально может способствовать фашизации политического режима в РФ.

Вместо резюме

В 2013 и 2014 году группами молодых социалистов и анархистов была предпринята попытка привнести классовое содержание в акцию 19 января. Попытка эта провалилась и акции 2015, 2016 и 2017 годов стали настоящим позором для многих участников антифашистского движения 00-х. Имеются сильные основания подозревать, что так будет и в этом году.

Основной вывод, который следует из всего вышесказанного – антифашистское движение в РФ прошло полный цикл распада: с момента своего зарождения в начале 00-х, когда оно стало здоровой реакцией российского общества на уличную гегемонию ультраправых, и до момента своего превращения в собственную полную противоположность – пристанище политических проходимцев, русофобов, социальных расистов и нацистских подпевал. Акция 19 января соответственно превратилась из бунта здоровой российской молодежи против бездействия властей в политический трагифарс, пляски на костях во славу текущей политической повестки проходимцев и подонков.

Но нет худа без добра. Исторический процесс в очередной раз отделил зерна от плевел, а всем сестрам по серьгам обязательно раздастся.

Павел Стародуб

Фильм об Анастасии Бабуровой – https://www.youtube.com/watch?v=1a5WuU8KCsw