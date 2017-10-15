Идеалы нынче стоят дешево 



После того, как уральский коммунист, бывший до этого в руководстве Свердловского областного отделения КПРФ на должности секретаря по агитационно-пропагандисткой и информационно-аналитической работе, Роман Зыков дал публичное интервью, где обвинил своих руководителей в сливе интересов партии и, по сути, в коррупции, к нему поступило множество предложений продолжить вскрывать и дальше «оппортунизм» в компартии, так и вопросы – а что же ты подлец раньше молчал, пока на харчах партийных сидел? Сайт «Рабкор» публикует краткий ответ Зыкова своим критикам. Мы надемся, что на этом дискуссия не закончится.

Да, работать в «оппозиции», которая не имеет морального права таковой себя называть, было откровенно противно. В этом плане любая буржуазная партия сурковского разлива, либо сама партия власти, намного честнее по отношению к своему электорату. Мало кто там прикрывается словами о «деле Ленина» и «стремлении к социализму», складывая при этом бабло в карман.

Я уже сказал, что был наивен, наивен настолько, насколько наивно некоторые полагают, что партийные харчи были от души. Дело не в харчах. Дело в идее работать в команде, которая сможет на уровне Свердловской области представить действительную оппозиционную политическую альтернативу. Дело в понимании, что ты среди тех, кто реально сможет обновить коммунистическое движение. А потом, когда оказалось, что ты работал на обогащение руководства, которое идеалы продало по самому дешевому тарифу – не за пост там министра, а тупо за квартиру с автомобилем, то естественно, не хотелось не то, что работать, а хотелось это выявить и опубличить.

Тем не менее в этой истрии были эпизоды, которыми мы можем гордиться. Давайте вспомним всё по порядку. Лето 2009 года. Екатеринбург. Молодые активисты КПРФ с горящими глазами разрабатывали планы протестной деятельности. Идут обвинения в адрес первого секретаря, Владимира Краснолобова, вице-спикера Облдумы. Обвинения сейчас звучат смешно – якобы он продает интересы партии в пользу губернатора, потому что ему в собственность переписывается депутатская квартира. В 2010 году левые активисты уже строят планы по реформированию КПРФ, очищению ее от коррупционеров и «буржуазных» депутатов. В 2011 году первые из них участвуют в выборной кампании, почувствовав на себе тяжесть административного ресурса и взмущаясь происходящими на участках фальсификациями. Местные либералы, во главе с действующим главой штаба Алексея Навального тогдашним екатеринбургским депутатом Леонидом Волковым, практически уступают городскую улицу младокоммунистам, которые в рамках болотных протестов начинают перехватывать повестку и ведут людей на свердловскую «свечку» (Дом правительства Свердловской области). 6 мая 2012 года уральские коммунисты едут в Москву, чтобы принять участие в марше, после которого инаугурация президента проходит под стук резиновых дубинок о головы оппозиционеров.

В центре Екатеринбурга молодые коммунисты причащают прохожих дошираком, символизирующим тело и кровь макаронного монстра – идола пастафарианцев. В канун начала Царских дней, свердловские коммунисты идут с цветами на могилу Петра Ермакова, одного из участников расстрела семьи Романовых. Скандалисты, не вылезающие из телеэфиров. Настоящие оппозиционеры, марксисты, атеисты.

В 2014 году власть в СРО КПРФ переходит к младокоммунистам. Средства массовой информации с интересом наблюдают, как «партия стариков» становится молодым динамичным отделением, заявившимся возгласить свердловский протест.

Политическая ситуация благоволит нам. В регионе вся политика измеряется принадлежностью к одной из воюющих между собой буржуазно-бюрократических фракций – «команды губернатора» или «партии городской администрации». Старая парламентская фракция КПРФ, саботирующая работу младокоммунистов, раскалывается четко по заданной линии бифуркации. Фракция не принимает участия в подготовке к выборам 2016 года. Молодой аппарат СРО КПРФ начинает работу сам по себе.

В недрах администрации города Екатеринбурга разрабатывается план по свержению действующего губернатора. Среди партийных сил идет разговор с младокоммунистами. Они ведут себя независимымо по отношнию к двум центрам власти и к концу 2015 года у красных начинает расти рейтинг. Между тем продолжаются переговоры о том, чтобы КПРФ в битве буржуазных фракций поддержала одну против второй.

Продолжаются усилия по поддержке протестных настроений в регионе, созданию горячих точек, развитию митинговой активности и дискредитации действующей в области политической команды. В авангарде протестов – коммунисты. Без партийных знамен митинги становились неэффективными, они не призывали к грядущему голосованию, поэтому союз был взаимовыгодным.

В мае 2016 года война прекратилась. Кремль помирил враждующие стороны, чтобы не повторилась ситуация, получившая название «иркутский сценарий». Это когда в 2015 году коммунист Сергей Левченко при поддержке местной оппозиционной буржуазии и бюрократии победил согласованного Кремлем кандидата-единоросса Ерощенко.

Всё понемногу меняется. Руководить предвыборным штабом КПРФ приехали… тульские эсеры, вышвырнутые замом Миронова Александром Бурковым из руководства тульской «Справедливой России» за профнепригодность и откаты. Работа разваливается. Начальников стало больше, чем подчиненных. Результат не заставил себя ждать – постоянные скандалы с финансами и неуклюжими действиями в предвыборной агитации.

Коммунисты развесили билборды по области, где в рамках программы «Курс перемен» предлагали ознакомиться, сколько средних пенсий в одной зарплате Игоря Сечина. Звонок из ЦК дал вразумительный комментарий, что Игоря Сечина трогать нельзя. Пришлось срочно снимать.

Постоянно не хватало финансирования. Приходилось выкручиваться методами, про которые писать нельзя.

В это время руководство внаглую обогащается. Первый секретарь приобретает квартиру за шесть миллионов, затем автомобиль, по слухам, за три, начинает швырять деньгами. Минуточку! Мы ж тут в режиме затягивания поясов? Даже наивному коммунисту становится все совершенно понятно. Ну, может, разбогатеет да дальше работать будет?

После выборов итоги еще более плачевные. Все обещания принять тот или иной закон заканчиваются прахом. За год работы в парламенте младокоммунисты подписались только за одним законом, отменяющим муниципальный фильтр и, естественно, зарезанным большинством. На выборы губернатора выдвигается от КПРФ слабая фигура, согласованная в резиденции губернатора.

Глава фракции начинает полностью плясать под дудку губернатора и все как будто возвращается в 2006 год. Опять пшли разговоры, что интересы партии обменяли на квартиру и машину. Стандртная цена.

В итоге, спесь младокоммунистов сбита, все возвращается на круги своя. Изменения касаются только одного обогатившегося руководителя.

Насколько меня порицали за это интервью? Нисколько. Наоборот. Оказалось, что у меня множество сторонников, прежде всего, внутри КПРФ. Но всё приходится начинать сначала. Бороться за перемны в обществе нельзя, если боишься говорить правду…

Роман Зыков