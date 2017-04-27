Для чего нужна новая программа сноса пятиэтажек

Если взглянуть на карту Москвы, на её престижные районы – Беговой, Пресненский, Савеловский, Щукино и многие другие, то можно увидеть, что там полным полно пятиэтажек. А если к этим домам присмотреться получше, то можно заметить, что они в массе своей относятся к сериям, которые московским правительством «приговорены» к новой программе сноса пятиэтажек – панельные 1-515, блочные 1-510 и кирпичные 1-511, 1-447. Помимо этих серий заодно планируют сносить вполне добротные кирпичные трех, четырех, пятиэтажные дома других типов. Более того, в хороших районах Москвы полно 9-ти этажных «хрущевок», типа серии II-49, конструктивно похожих на хрущевки-пятиэтажки. Их тоже хотят убрать, особенно если расположены они среди сносимых пятиэтажек. Стоимость программы сноса оценена в 4 триллиона рублей, и уже принято решение выделить на ближайшие годы из городского бюджета 300 миллиардов.

Разумеется, столь грандиозная программа создана не для переселения москвичей в комфортное жилье, как о том на телекамеру говорили Владимир Владимирович с Сергеем Семеновичем. В плане комфорта добротные кирпичные пятиэтажные дома с хорошей тепло- и звукоизоляцией и приемлемой планировкой будут получше «хрущевок XXI-го века» — домов серии п-44т, п3м и т. п., в какие обычно расселяют жителей сносимых домов. Пиар перед президентскими выборами тут тоже ни при чем, здесь можно скорее ожидать, что за такой «подарок» жители престижных районов из-за перспектив в результате расселения оказаться за МКАДом проголосуют против кандидата №1, да и жителям менее удачных по сравнению с Москвой регионов вряд ли нравится идея обеспечить москвичей комфортным жильем за счет бюджета (они-то не знают про практику переселения ближе к МКАДу и думают, что москвичи от переселений в большом выигрыше).

Программа эта создана с двумя целями. Во первых, освободить земли престижных районов Москвы под коммерческую застройку жильем класса бизнес и выше. Ни о каком бесплатном переселении в эти дорогие новостройки жителей сносимых домов речи быть не может. Во-вторых, отсрочить неизбежный коллапс рынка новостроек, поддержав его покупкой большого количества жилья на огромные деньги из бюджета.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин пообещал жителям сносимых пятиэтажек дать новые квартиры в районе их проживания или соседних районах.

«Уверенно могу сказать, что в Новую Москву никого не отправят, и сейчас все остаются в пределах своих районов проживания. Действующий 21-й московский закон устанавливает такие права жителей: человек переселяется на территорию, не выходящую за границы районов, примыкающих к его району проживания, то есть либо в свой район, либо в один из соседних», — рассказал С. Лёвкин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, всего планируется переселить 1,6 млн человек, проживающих в пятиэтажках. А еще он отметил, что каждый москвич имеет право по желанию получить жилье в любом другом районе города.

Однако уже очень давно в престижных районах Москвы, особенно центральных, не строятся дома эконом-класса. Последние такие дома были построены лет шесть назад, и то не на продажу, а для нужд различных госструктур – сотрудникам ФСБ, министерств и т. п. Нет и не может быть такого, чтобы на месте снесенных пятиэтажек в дорогом районе, например, в Пресненском, были построены дома эконом-класса, куда переселяют расселенцев. А в «Алых Парусах» им квартиры никто не даст. В результате при сносе пятиэтажек окажется, что реализовать 21-й закон в хороших районах практически невозможно, ни в этом районе, ни в примыкающих «неожиданно» не окажется домов, куда можно было бы переселить людей. И тогда москвичам напомнят, что они, как сказал Лёвкин, имеют право на жилье в любом другом районе города, например, в Южном Бутово или Некрасовке, а уж убедить жителей этим правом воспользоваться московские власти смогут без особых для себя хлопот.

В соответствии с законодательством упрямым гражданам трижды предложат заведомо неприемлемый для них вариант в соответствующем закону районе, и если граждане не согласятся, в принудительном порядке выдадут им квартиру за МКАДом.

Жил человек у метро «1905 года», станет жить у метро «Некрасовка» с окнами на мусоросжигательный завод. Или, например, объединят районы так, что соседние с объединенным районы окажутся за МКАДом. Или вообще изменят 21-й закон. В общем, не стоит жителям пятиэтажек в престижных районах рассчитывать, что их оставят жить там, где жили. До президентских выборов им ничего не грозит, а после следует готовиться к неприятностям.

Перепроизводство на рынке новостроек в Москве и Подмосковье давно уже наступило. Квартиры в новостройках приобрели все кому нужно и не нужно, все кто может себе это позволить и не может. Государство всевозможными искусственными способами поддерживает строительный сектор, давая большие госзаказы на жилье для сотрудников силовых и государственных структур (у каждого полковника давно уже по несколько ненужных ему квартир), под различные госпрограммы типа «молодая семья», обязав банки давать ипотечные кредиты на маловыгодных для них условиях – под низкие проценты и ненадежным клиентам, предоставляя ипотеку с господдержкой, субсидируя застройщиков.

Эти усилия дают свои плоды, спрос на новостройки пока еще держится, но беда в том, что стройсектор не видит меры и количество новых строек растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Но покупать их уже физически некому.

И тут появляется оптовый покупатель в лице правительства Москвы, который собирается купить недвижимости на 6 триллионов рублей. Безусловно, такая мера поддержит строительный сектор еще на много лет, но какой ценой? 6 триллионов — это 40 процентов бюджета страны, и это не деньги частных инвесторов, это деньги граждан! Потратить их на снос вполне качественного жилья и строительства взамен него другого — это значит не вкладывать в промышленность и сельское хозяйство, не построить множество поликлиник и детских садов, не купить современное медицинское оборудование, не обеспечить больных жизненно важными лекарствами, не строить новые дороги, не повышать пенсии и зарплаты и т. д. и т. п.

Таким образом, новая программа сноса пятиэтажек скорее похожа на аферу и вредительство, чем на заботу о комфортном проживании москвичей. Безусловно, остались еще в Москве морально устаревшие и малокомфортные дома, которые было бы уместно заменить новыми. Но ведь нужно это делать так, чтобы это устраивало жителей: чтобы их расселяли в том же районе или в каких они действительно хотели бы, не было повального сноса всех домов подряд, чтобы жители имели право решать, сносить их дом или нет. Однако, очевидно, что такой подход для московских властей неприемлем.

Михаил Рейнов