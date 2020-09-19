Вышло новое издание «Управляемой демократии» Б.Кагарлицкого

Издательство “Новые перспективы” выпустило новое издание книги Бориса Кагарлицкого “Управляемая демократия”. Первое издание было опубликовано в 2005 году екатеринбургским издательством «Ультра.культура», которое возглавлял легендарный поэт и переводчик Илья Кормильцев. К сожалению, после смерти Кормильцева издательство также пришло в упадок и превратило работу, поэтому новых изданий данной книги (как и ряда других книг, востребованных публикой) не последовало.

«Новые перспективы» возвращают исследование Кагарлицкого на книжный рынок. В тексте автор не изменил ни слова (лишь были убраны опечатки и ошибки редактуры). Но есть новое предисловие, написанное в начале 2020 года. Оно, правда, не покрывает самых последних событий, но главное достоинство книги не в хронологическом описании произошедшего, а в анализе социально-политических процессов постсоветской России с марксистских позиций. Книга будет интересна тем, кто хочет понять генезис путинской политической системы и логику развития российского капитализма.

Приобрести «Управляемую демократию» можно по интернету, заказав её у издательства в через его страничку в ВК:

https://vk.com/newpublishing?w=wall-138116252_73/all