Полезный сукин сын: как в Индии расстреляли мирных жителей, а правозащитники ничего не заметили

Защитник вольности и прав

В сем случае совсем не прав.

А.Пушкин «Евгений Онегин»

4 декабря в индийском штате Нагаленд на границе с Мьянмой федеральные войска в ходе антиповстанческой операции расстреляли шесть человек террористов. В новостях показали кадры зачистки: живописно горящие джипы, взрывы, автоматные очереди. Но … ошибочка вышла: предполагаемые повстанцы, террористы и сепаратисты оказались при более пристальном рассмотрении просто местными шахтерами, не имевшими ни малейшего отношения ни к терроризму, ни к сепаратизму, ни к политике вообще. Местные жители пришли разбираться. Солдаты открыли огонь – всего в тот день погибли 13 гражданских и один военный.

Несколько дней это конфузно-трагическое событие было главным инфоповодом в индийских СМИ. Федеральный министр внутренних дел Амит Шах торопливо извинился и обещал взять расследование под личный контроль, но жители штата развернули активную протестную кампанию: 80 лет, вы, федералы, травите нас, словно диких зверей, а мы – люди! Почему вы не считаете нас за людей? – вопрошали негодующие граждане.

Надо сказать, что армия была в своем праве. В Индии существует Закон «Об особых полномочиях вооруженных сил». Его приняли британцы в 1943 году. В разгар Второй мировой войны закон оправдывали тем, что враг — японцы — уже стоял даже не у ворот, а на территории Индии, в том самом Нагаленде. Во время борьбы за независимость по этому закону карали патриотов, а через 15 лет – в 1958 году те же патриоты, ставшие теперь правительством независимой Индии, ратифицировали этот закон. Чтобы уже со своими оппонентами бороться. Сейчас он действует на территории штатов с «повышенной угрозой нестабильности»: в Джамму и Кашмире, Ассаме и Нагаленде. Уровень угрозы нестабильности определяет федеральный центр. Закон отражает внутреннее положение «величайшей демократии мира».

Индия только на карте кажется единой. С 1947 года, когда получила независимость от британцев, она ведет войны с сепаратистами разного рода. Принять власть Дели не хочет индийский юг, запад, некоторые территории в центральной Индии и особенно — северо-восточные штаты. Эти штаты называются “Семь сестер”. Они относятся к Индии очень формально. Чтобы понять почему – взгляните на карту. Они соединены с Индией тонкой полоской земли — “куриной шейкой”. Они куда ближе к Мьянме, Бангладеш и Китаю, чем к Дели. Там живут народы мао — они говорят на своих языках, совершенно не индоевропейских. Они не арийцы ни разу. А еще христиане. И в джунглях жили племенами до последнего времени. И там в ходу матриархат. То есть с индусскими националистами из Дели их связывает культурно и идейно примерно ничего.

Прямо с 1947 года северо-восточные штаты ведут борьбу против Центра. Каждое племя хочет автономию, а лучше и свое государство. Центр же хочет безопасную границу и ресурсы — в горах и джунглях есть залежи редких металлов и нефти — голодная на ресурсы индийская экономика очень их жаждет.

Борьба идет с переменным успехом. Несколько крупных племен — включала Нагов — получили-таки свои штаты. Крупные операции обезглавили особо зарвавшихся, и в целом в последнее время там тихо. Центр смог найти рычаги воздействия — крупный бизнес. Местным торговцам хочется иметь выход на глобальный рынок, а это можно только через центральную Индию. Местным кшатриям и брахманам центр же не упал, но торговые интересы сильнее.

В общем карательные операции на Северо-Востоке Индии нередкое дело. Но дальше местных СМИ они не уходят. И не становятся причиной для критики Индии международным сообществом.

Возмущённой общественности было представлено профессионально снятое видео похорон несчастных жертв; погребальная церемония представлена во всех деталях. В надгробных речах, которые произносились на хорошем английском языке, ораторы говорили справедливые и гневные слова про антидемократическое федеральное правительство, которое хищнически уничтожает родные джунгли, а теперь вот ещё и безвинно губит их безвинных жителей, чьи неотъемлемые права нагло и систематически попираются.

Материал был добротный, хорошо сделанный и тянул на первую страницу Washington Post, известную своей любовью к правозащитной тематике. А лидеру протестов можно было бы и политическое убежище дать, с перспективой вручения какой-нибудь премии как борцу за гуманизм и демократию.

Но нет – WashingtonPost выпустила эту новость вскользь в рубрике международных происшествий – так же сделали ForeignPolicy. Остальные крупные СМИ скандал вообще не заметили. BBC и Аль-Джазира написали по расследованию, мол не хорошо систематически убивать граждан. Но обе к Индии в принципе настроены критически, правда с разных позиций – одна как официальное СМИ бывшей метрополии, другая – как голос мусульманского мира, который индуистами и их гонениями на мусульман не доволен.

В общем, инфоповод потрепыхался полнедели в индийских СМИ, да и увял. СМИ мирового уровня его не подхватили. Просвещенный мир эти события напрочь проигнорировал.

Почему так? Ведь мировые СМИ с радостью подхватывают любые известия об «униженных и оскорблённых», угнетаемых и лишённых прав. Увы, не любые!

Западные СМИ взбивают бучу, поднимают шум и гонят волну в пользу малых народов, их бедственного положения и попранных прав в одном-единственном случае – если всё это происходит в недемократических странах. Какие это страны? Они всем известны: в первую очередь, это Китай и Россия. Там происходит попрание прав меньшинств, нарушение прав человека, религиозные и всякие прочие преследования.

А в демократических странах ничего этого нет. По определению.

Кто решает, какая страна демократическая, а какая нет? Это решает коллективный Запад под водительством своего лидера США. Если страна признана демократической – она может смело и беспрепятственно нарушать права меньшинств и вообще кого угодно – это будет её суверенное право и внутренние дела, вмешиваться в которые, согласно известному принципу международного права, решительно невозможно.

Индия считается демократической страной. В Индексе Демократии по версии Британского журнала TheEconomist за 2020 год Индия на 53 месте. Ее режим признан «демократией с изъянами». Там она в хорошей компании – США, Франция и Израиль тоже в этой группе. Индия на прошлый год отстает по демократичности от США всего на 1.3 пункта. И опережает нашу страну – признанный оплот авторитаризма – на целых 3.4. пункта. И на саммиты демократий, что в этом году Байден, что Обама раньше, Индию регулярно приглашают. Посему санкции за недемократичность Индии не грозят. Максимум – легкая товарищеская критика.

Возьмём фермерские протесты. О них мы рассказывали в статье «Цена прогресса, или Разделят ли индийские фермеры участь бенгальских ткачей?» на Рабкоре. Они продолжались почти год. Столица Индии Нью-Дели была практически оккупирована участниками этих протестов. Люди жили в Дели и требовали принять меры, которые для них имели подлинно жизненное значение. И что же? Индийские СМИ об этом много сообщали, а на международном уровне этого громадного противостояния словно бы и не было.

В пике этого противостояния в Индию приезжал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. И ничего. Потом приезжал новый президент – Джо Байден. И опять ничего. Оба защитника всех угнетённых и обездоленных – просто не увидели толп протестующих. Они элегантно проигнорировали этих людей. А чтобы взоры лидеров мировой демократии не были оскорблены видом протестующих оборванцев, индийские федеральные власти построили… стену. Под защитой этой стены руководителям Индии и лидерам свободного мира было очень удобно рассуждать об общем движении к демократии.

То была физическая стена. Но стена фигуральная, моральная и политическая — издавна существует между простыми людьми всего мира с их проблемами, бедами и нарушаемыми правами и мировой верхушкой с подконтрольными ей СМИ, которые этими маленькими людьми интересуются только в той мере, в которой им это требуется для «наезда» на своих оппонентов в международных делах.

Не только США проявляет двуличие и лицемерие по отношению к Индии (то, что принято сегодня называть политикой двойных стандартов). Надо признать, что и Советский Союз в своё время вёл себя сходным образом.

Индира Ганди в бытность свою премьером Индии была большим другом Советского Союза и в силу этого персонажем, недоступным для критики. Она, как жена Цезаря, была вне подозрений. В реальности же было следующее. Когда Индира и ее партия Индийский национальный конгресс проиграли выборы в 1975, она ввела режим чрезвычайного положения, приостановила действие конституции и пересажала кучу своих политических противников. Тогда в Советском Союзе никто дурного слова не сказал. Тем более Индира заявила, что новый режим – шаг к строительству «социалистической республики». А СССР всегда поддерживал строителей социализма, как США сейчас поощряет любого, стоит ему заявить о приверженности демократии и правам человека.

Был и такой красноречивый эпизод. В штате Керала на Юге Индии в 1957 году пришли к власти коммунисты. Это был первый случай, когда Компартия получила власть в крупном штате. Казалось бы, Советский Союз должен всячески поддерживать их по причине идеологической общности. Но нет! Прагматическая цель сотрудничества с Индией перевесила соображения пролетарской солидарности и марксистской общности. Когда в 1959 году центральное правительство ввело войска и попросту разогнало оппозиционное Законодательное собрание – СССР закрыл глаза на преследования и не имел к тогдашнему индийскому руководству никаких претензий.

Надо сказать, что в Индии очень сильно представление о сакральности власти, и Индире надо было крепко постараться, чтобы достичь того градуса ненависти к себе, чтобы её – дочь самого Дж.Неру! – убили собственные охранники. Но она этого достигла! Оставшись до последнего дня надежным другом Советского Союза. Который вёл себя так, словно ничего достойного хотя бы критики эта верная дочь индийского народа отродясь не сделала. Просто она была нужна, с нею были налажены продуктивные отношения. Подобные люди имеют право внутри своих стран творить всё, что угодно.

Так происходит всегда и везде: прагматические цели в международной политике всегда перевешивают соображения права, справедливости, гуманности и т.п. высокие соображения. Любой «сукин сын» оказывается правым, если он «наш сукин сын». При этом страдающие представители меньшинств, самоотверженные борцы с «режимом» и злоупотреблениями власти (любой) интересны политическому руководству и СМИ других стран только тогда и постольку, когда и поскольку они отвечают ИХ целям и задачам. Ни с какими иными целями лидеры демократии и международные СМИ никого не защищают.