Чили находится на заре новой политической эпохи

Новая политическая эпоха в Чили характеризуется двумя явлениями: написание новой конституции, в разработке которой участвуют 155 членов Конституционного собрания, и президентские выборы, которые состоятся 21 ноября 2021 года.

«Похоже, сейчас Чили находится на закате предыдущей политической эпохи», — заявила 12 октября 2021 года Барбара Сепульведа. Сепульведа — член Конституционного собрания, избранная по списку Коммунистической партии Чили. Эпоха, о которой она говорит, — это эпоха правления генерала Аугусто Пиночета, который возглавил спонсируемый США государственный переворот в 1973 году, в результате чего было свергнуто всенародно избранное правительство президента Сальвадора Альенде. В эпоху Пиночета военные Чили действовали безнаказанно, члены левых партий были подвержены расправам и изгнанию, в то время как крупный бизнес (как чилийский, так и иностранный) получал все блага диктатуры Пиночета. Эта эпоха трещит по швам после отстранения Пиночета от власти в 1990 году и после того, как чилийский народ проголосовал за отмену диктаторской конституции 1980 года и за принятие новой.

Неолиберализм родился в Чили, как гласит известный лозунг, и он умрет в Чили. Этот лозунг, похоже, стал реальностью с окончанием эпохи Пиночета.

Сепульведа не уверена в том, что будет дальше. «Сейчас дальнейшие перспективы туманны”, — откровенно говорит она. Первые полтора десятилетия после отстранения Пиночета казались мрачными. Затем, в 2006 году, страну потряс цикл студенческих протестов. Их возглавили молодые студенты, чья черно-белая школьная форма дала протестам название — «Революция пингвинов» (La Revolución Pingüina). Молодые люди требовали обновления национальной учебной программы, а также снижения тарифов на проезд в общественном транспорте и платы за учёбу. Однако правительство не смогло выполнить эти требования, и в 2011-2013 годах случилась вторая волна протестов с теми же требованиями. Их лидеры — Камила Вальехо из Коммунистической партии и Джорджио Джексон из партии Демократической революции — сегодня являются важными фигурами левого протеста в Чили. В 2011-2013 годах студенты вновь столкнулись с тупиковой ситуацией, когда конституция 1980 года стала барьером на пути их амбиций.

Третья волна студенческих протестов начался в начале октября 2019 года после повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. «Пингвины» возглавили кампанию под лозунгом ¡Evade! по уклонению от оплаты проезда. Протестующие столкнулись с жестоким противодействием власти, включая ожесточенные столкновения с чилийской полицией. 18 октября правое правительство во главе с президентом Себастьяном Пиньерой ввело чрезвычайное положение на две недели, санкционировав действия чилийской армии против протестующих. Акции насилия, примененные для подавления протестов, привели к появлению лозунга Piñera Asesino «Пиньера — убийца» (Piñera Asesino) среди протестующих и их сторонников.

Сепульведа, говоря о мобилизации 2019 года, заявила, что переломный момент 18 октября сдвинул ось чилийской политики дальше влево. Хотя третья волна протестов изначально была ответом на повышение тарифов на транспорт, реакция правительства дала понять, что страна столкнулась с гораздо более глубокими структурными проблемами, включая, по словам Сепульведы, непреодолимое неравенство и коррупцию. Сепульведа, юрист, которая стала одним из основателей чилийской ассоциации адвокатов-феминисток в 2018 году и была ее исполнительным директором во время протестов 2019 года, в то время понимала, что решить эти структурные проблемы невозможно в рамках существующей системы; как минимум, стране нужна новая конституция и более прогрессивное правительство. Поэтому протесты усилились, включая в себя требования феминистского движения и движения коренных народов, добиваясь более широких экономических и социальных изменений для устранения неравенства в корне.

Два полюса борьбы

Конвенция начала работу в июле 2021 года, избрав президента (Элису Лонкон) и вице-президента (Хайме Басса); и Лонкон, и Басса придерживаются левых взглядов. На данный момент съезд разработал свои правила, что, по словам Сепульведы, является более чем половиной работы. Обсуждение существенных вопросов началось в знаменательную дату 18 октября 2021 года, через два года после переломного момента третьей волны протестов. Сепульведа уверен, что соглашения по социальным правам — гендерному равенству и охране окружающей среды — будут достигнуты. Он говорит, что “социальные изменения [такого рода] неизбежны” — даже если за их недопущение будет бороться застойное правое крыло. Настоящий спор будет вестись вокруг новой модели развития. Свернет ли новая конституция документом воспроизводящим режим «строгой экономии», которую до сих пор не смог подорвать период пост-Пиночета?

14 октября я провел несколько часов с Джорджио Джексоном, одним из студентов-лидеров протестов 2011-2013 годов, который является членом Палаты депутатов Чили и близким советником в президентской кампании Габриэля Борича. Борич, лидер партии Frente Amplio (“Широкий фронт”) и коалиции Apruebo Dignidad (“Одобряю достоинство”), является кандидатом от левых на президентских выборах в ноябре. Джексон поделился некоторыми элементами новой модели развития, которую примет новая администрация, если Борич победит на президентских выборах. В первый год правления следующего президента придется придерживаться бюджета Пиньеры, поэтому возможны лишь небольшие изменения. Джексон сказал мне, что с самого начала приоритетом для правительства Борича будет реформирование систем здравоохранения и пенсионного обеспечения — двух сфер, в которых чилийцы испытывают большие трудности. Создание надежных систем здравоохранения и пенсионного обеспечения потребует средств, которые левое правительство могло бы получить от доходов от добычи меди и за счет более эффективного предотвращения уклонения от уплаты налогов. По словам Джексона, такая повестка дня приведет к более интенсивным дебатам о новой модели развития.

Но, признает Джексон, люди с трудом воспринимают идею государственного обеспечения товарами. Даниэль Хадуэ, лидер коммунистов и мэр города Реколета, согласен с тем, что настоящий спор будет вестись по поводу экономической и социальной политики. Он считает, что решения проблем Чили могут быть найдены в тесном сотрудничестве между муниципалитетами. Если у людей будет положительный опыт обеспечения социальными благами на местном уровне, это может изменить общее настроение настороженности, связанное с расширением государственных систем здравоохранения и пенсионного обеспечения в стране, отмечает он. Работа таких мэров, как Хадуэ, имеет решающее значение для реализации комплексного проекта по построению новой модели развития.

Что касается предстоящих президентских выборов, то Пиньера не может баллотироваться на переизбрание, кроме того, он крайне непопулярен. Открытый фашист в этой гонке — Хосе Антонио Каст — популярен, но в борьбе за голоса правых ему противостоит кандидат от правоцентристов Ясна Провосте. Между тем, капитал начал утекать из Чили в преддверии принятия более прогрессивной конституции и возможного вступления в должность президента Борича после ноябрьских выборов.

В одном из углов гостиной Барбары Сепульведы стоит ее коллекция кубиков Рубика разной сложности. Она разбирается в них мастерски. Сепульведа берет один и играет с ним. “С этим проще”, — говорит она о кубике, который, кажется, невозможно разгадать. Кубик — прекрасный символ для Чили. Если такие люди, как Сепульведа, Хадуэ, Джексон и Борич, смогут найти способ решить стоящие перед ними головоломки, то, возможно, наступит большая определенность в отношении новой эры Чили.

Эта статья была подготовлена Globetrotter. Виджай Прашад – индийский историк, редактор и журналист. Он является научным сотрудником и главным корреспондентом Globetrotter. Он является директором Tricontinental: Института социальных исследований. Является старшим нерезидентным научным сотрудником Института финансовых исследований Чонгьянг, Китайского университета Ренмин. Автор более 20 книг, в том числе “Темные нации” и “Бедные нации”. Его последняя книга – “Вашингтонские пули” с предисловием Эво Моралеса Аймы.

Перевод Александра Вовненко и Екатерины Новожиловой

Источник: https://peoplesdispatch.org/2021/10/21/chile-is-at-the-dawn-of-a-new-political-era/