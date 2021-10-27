Немецкие левые: взволнованы и непродуктивны

Проблема немецкой Левой партии (Die Linke) заключается не в ее составе, а в фетишизме по отношению к “движениям” и негативном имидже.

Берлин, осень 2021 года, в параллельной вселенной: переговоры между СДПГ, “зелеными” и “левыми” продвигаются. Конечно: после того, как социал-демократы пересекли финишную черту с 23 процентами, “зеленые” — с 19, Левая партия – с 10 процентами, а Христианско-демократический Союз получил 24, СвДП — 11 и AfD — 9 процентов, появятся и другие варианты. Die Welt жалуется на “двойное нарушение табу” — включение Левой партии и одновременное нарушение обычного права победителя второго тура голосования возглавить правительство. Но согласно опросу, проведенному Spiegel, население смотрит на вещи по-другому. «Красный-зеленый-красный» анонсировался слишком долго, отмечает новостной журнал.

Однако вернемся в реальный мир. Ни о чем подобном речь не идет, левые провалили избирательную кампанию. Крах Левой партии избавляет партии социал-демократов («красных») и «зеленых» от необходимости даже комментировать такой альянс. Теперь левые должны извлечь уроки, но пока нет никаких признаков того, что это происходит: в партии уже циркулируют два заметных предложения о том, чтобы вступить в окончательную схватку с Сахрой Вагенкнехт, единственным внутренним критиком провалившейся на выборах линии. Одна инициатива исходит от группы членов партии-мигрантов, другое от федерального исполнительного директора Йорга Шиндлера. В остальном, есть обрывочные “содержательные” заявления, направленные на то, чтобы было больше “климатического профилирования” и меньше критики НАТО.

Конечно, можно многое сказать об этих простых и ожидаемых взаимных упреках. Сюда прибавляется еще и большее стремление стать более “зелеными”, чем “зеленые”. В более долгосрочной перспективе потребуется некая партийная реформа — а также “программные дебаты”, которые Мориц Киршнер рекомендовал на в газете «Der Freitag»(№40 за 2021 год). В более краткосрочной перспективе левым нужно ни что иное, как эти дебаты. В настоящее время любые принципиально “содержательные” дебаты вступают в такую токсичную реакцию с взаимной антипатией и борьбой за власть внутри партии, что не остается ничего, что можно было бы реформировать.

Правильно ли было делать ставку на участие в правительстве? Разве проигранная избирательная кампания не показала, что конкретная проблема изначально заключается в другом, а не в “содержании”? А именно на уровне между персоналом и программой, т.е. в стратегии? Постоянно взбудораженная партия была настолько озабочена своими внутренним перманентными дебатами, когда любые решения сводятся к «управлению катастрофой», что не смогла трезво взглянуть на ситуацию на ранней стадии выборов (не позднее 2020 года), чтобы понять, какую “программу” она могла бы предложить гражданам.

Участие в работе правительства было правильным решением. Тот, кто выдвигает требования, должен в какой-то момент предложить перспективу их реализации — и шансы были велики, поскольку суперфигура Ангела Меркель еще не решила вопрос о своей преемственности. Но руководство левых, похоже, почти не задумывалось о том, как альянс с социал-демократами и «зелеными» может состояться на практике. Его трудности лежали гораздо меньше на содержательном уровне, как отмечали даже буржуазные газеты перед выборами. Но велика эмоциональная проблема, особенно между социал-демократами и их враждебной сводной сестрой. И не был ли шанс красно-красного примирения столь же заметен, как слон в этот предвыборный год?

С апреля 2020 года лидер Левой партии Бернд Риксингер и ряд лидеров СДПГ говорят одно и то же по главному вопросу: расходы, связанные с кризисом из-за коронавируса, должны были финансироваться за счет налога на богатство. Норберт Вальтер-Борянс и Саския Эскен, выдвигавшиеся против избранного в итоге лидером Олафа Шольца, подверглись в партии нападкам за это. Разве это не было бы возможностью построить мост к базе СДПГ? Можно было бы попытаться, например, через популярного берлинского сенатора по культуре Клауса Ледерера — инициировать своего рода платформу известных людей, которая выглядела бы достаточно широкой, чтобы руководство СДПГ могло стоять на ней рядом с левыми, и в ней нашлось бы место и для прогрессивных “зеленых”. Особые времена требуют особых мер. Это могло бы стать чем-то вроде практической основы для красно-зелено-красных. Но вместо этого левые позволили своему расчету, заказанному в Немецком институте экономических исследований, согласно которому налог даже не на самый богатый один процент населения принесет 310 миллиардов за 20 лет, промелькнуть в новостях в ноябре 2020 года и этим ограничились.

Шансы упущены

Таким образом, был упущен не только шанс на конкретное сближение по левоцентристским вопросам. Но и возможность немного продвинуться вперед в плане «расколотого» социального и внутрипартийного потенциала политики пандемии. Как уже было сказано, здесь не было недостатка в “содержании”. Если упорно гуглить, то можно найти, например, газету “Solidarisch aus der Krise”, в которой можно прочитать много правильных вещей. Но кто знал об этом? Стратегическая слабость соответствует странной неспособности вести кампанию. Бюрократический стиль политики, которая мало что придумывает, кроме плакатов, а также постстуденческое увлечение “движениями”, которые сильно формируют внешний имидж партии, но иногда являются «ядом для избирательной урны», неприятно дополняют друг друга. В результате все запутано, формируется негативный образ.

Такая партия, как Левая, должна также предоставлять пространство для различных прогрессивных и миноритарных программ. Но их чрезмерная ориентация на “политику движения” способствовала внутренним раздорам. Анналена Баербок, не вчера вышла на один уровень с Сахрой Вагенкнехт по миграции, если не правее ее. И все же многие прогрессисты заявляют о неизбираемости левых “из-за Вагенкнехт”. А поскольку слишком много специфических повесток обсуждаются одновременно, забывается главное — вопрос о том, как осуществить участие в правительстве. Вместо концентрации на основном пункте мы видим панические метания из стороны в сторону.Но электорат хочет услышать что-то позитивное: что именно они продвигают?

В дополнение к вопросу о минимальной заработной плате, обсуждение политики арендной платы было очевидным выбором, а более сконцентрированное, грамотное выступление помогло бы избежать провала. Также и третья очевидная тема, пенсии была упущена. Независимо от пола и происхождения, на четвертом десятке лет жизни многие люди, которые не наследуют имущества и не являются государственными служащими, боятся ежегодных угрожающих писем из Фонда пенсионного страхования. В стратегическом плане этот вопрос имеет то преимущество, что левоцентристские партии все одинаково мелькали здесь, по крайней мере, в течение многих лет. Они могли бы привлечь представителей либеральных профессий и государственных служащих, объясняя им выгоды прогрессивного реформирования системы. Это не сработает с ХДС/ХСС, и, вероятно, не сработает и с СвДП. Что было бы, если бы левые объявили это своим государственным проектом и тщательно его подготовили: введение настоящей стандартизированной пенсионной системы, как в Австрии? Там средние пенсии на сотни евро выше. Партия больше не выглядела бы как сила, которая, возможно, предотвращает худшее, но как сила, которая приносит что-то конкретное, меняющее жизнь.

Более того, у партии появился бы человек,который бы мог сломить это бюрократическую систему. Если бы на раннем этапе была поставлена конкретная и конкретная задача, возможно, Сахра Вагенкнехт могла бы принять конструктивное участие в такой работе.

По крайней мере, сейчас левые нуждаются не в дебатах по программе, а в прагматичной расстановке приоритетов среди своих разрозненных требований в соответствии с критериями целесообразности и стратегической ценности. Придется заняться ужасным делом “проектного” перепозиционирования.

Вельтен Шефер

Сокращенный первод с немецкого Валерии Удодовой

Источник: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/erregt-und-verzettelt