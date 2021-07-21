Колумбия. Волнения и протесты

Президент Колумбии Иван Дуке с начала своей работы в 2018 году столкнулся с тремя массовыми протестами, что предшествовало нынешнему кризису, который переживает на данный момент страна.

Протестующие столкнулись и с FARC-партизанами (революционные вооруженные силы Колумбии – экстремистская группировка Колумбии), которые превратились в политическую партию. После данного противостояния протестующие стали не только отвергать насилие, но и требовать политику, улучшающую условия их жизни.

В сентябре 2020 года недовольство колумбийцев сосредоточилось на неприятии жестокости полиции. Полиция, которая во время внутреннего вооруженного конфликта более полувека пользовалась большой популярностью, на этот раз оказалась в центре внимания протестов, и люди бросились на более чем пятьдесят квартальных постов безопасности, которые были разрушены.

Объединившись так называемым Национальным комитетом по безработице, который продолжает возглавлять протесты, профсоюзы, студенты, коренные жители, защитники окружающей среды и их оппоненты устроили почти трехнедельные демонстрации, в результате которых погибло 20 человек, сотни ранены и множество людей.

С апреля 2021 года Колумбию сотрясают протесты против правительства. Первоначально протесты были вызваны проектом налоговой реформы, продвигаемые правительством Ивана Дуке. Несмотря на требование президента об отзыве данного предложения, демонстрации продолжились.

Самыми ожесточенными были протесты в Боготе. Профсоюзы устраивали забастовки против реформы здравоохранения, неравенства и поведения полиции. 28 апреля из-за протестов погибли 20 человек и 800 были ранены.

Министр обороны Диего Молано заявил, что за протестами стояли террористические намерения, продвигаемые бывшими партизанами FARC и Национально-освободительной армией (ELN).

По мнению как европейских, так и колумбийских специалистов, это была многоцелевая демонстрация: против окончательно приостановленной налоговой реформы и борьбы с пандемией, за бесплатное государственное образование, за отказ от коррупции, против убийства общественных активистов и бывших партизан, подписавших мир в 2016 году, и в поддержку исторический пакт, против которого возражает Дуке.

Что касается армии, во второй половине декабря 1994 года обе стороны начали спешно усиливать свое военное присутствие в районе конфликта, устанавливая новые минные поля, подготавливая базы снабжения и активизируя деятельность по патрулированию.

К концу декабря, используя свои внутренние линии связи, эквадорская армия в значительной степени усилила свое присутствие в этом районе, развернув ряд подразделений, в первую очередь несколько формирований сил специального назначения, а также артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 на высотах Кордильера-дель-Кордор.

Для перуанских военных процесс мобилизации был несколько более проблематичным. Район конфликта был лишен каких-либо крупных дорог, населенных пунктов или вертолетных баз на перуанской стороне. Перуанской армии и ВВС Перу пришлось организовать воздушный мост, чтобы доставить подкрепления в зону. В общей сложности, к третьей неделе января Перу и Эквадору удалось развернуть около 5000 военнослужащих в непосредственной близости от разграниченной и незанятой зоны.

26 октября 1998 Перу и Эквадор подписали в Бразилиа историческое соглашение, которое скрепило мир и положило конец пограничному конфликту, с которым на протяжении более пяти десятилетий неоднократно сталкивались обе страны. На эмоциональной церемонии, проведенной в Министерстве иностранных дел Бразилии, президент Перу Альберто Фухимори и президент Эквадора Джамиль Махуад подписали документ, который позволит демаркацию оспариваемой границы в 78 километров, как было установлено в протоколе Рио-де-Жанейро 1942 года.

В мероприятии приняли участие президенты Бразилии (Фернандо Энрике Кардозу), Аргентины (Карлос Менем), Чили (Эдуардо Фрей) и личный представитель Билла Клинтона Томас Макларти, который вместе с президентами Перу и Эквадора подписал акт Бразилиа, которым было оформлено мирное соглашение. Король и королева Испании дон Хуан Карлос и донья София присутствовали в качестве свидетелей.

После подписания акта Бразилиа президент Перу призвал оставить позади десятилетия ссор и вместе построить новое будущее прогресса и развития для обеих стран.

Более чем пятидесятилетний конфликт между Перу и Эквадором закончился подписанием соглашения, которое позволило разграничить 78 километров приграничной зоны Кордильера-дель-Кондор. Решение подтверждает, что граница между двумя странами проходит через вершины горной цепи Кордильеры-дель-Кондор. Эта граница была установлена в протоколе Рио-де-Жанейро, но не быта демаркирована, поскольку Эквадор утверждал, что она «не имела исковой силы», поскольку указанная граница не совпадала с географической реальностью. Подписанное соглашение подтверждает позицию Перу. Перуанские дипломатические источники заверили, что Перу вышло победителем, подтвердив свой тезис.

Один из самых спорных моментов конфликта – статус военного поста Тивинца – разрешился странным образом, что позволило обеим странам заявить о победе. Тивинца, площадь которой составляет квадратный километр, осталась в пределах территории и под суверенитетом Перу, но определённые права были даны и Эквадору. В Эквадоре не должно быть полиции или военнослужащих, и он сможет проводить только памятные мероприятия, предварительно согласованные с правительством Перу. Один из пунктов решения включает создание двух смежных парков в приграничной зоне Кордильера-дель-Кондор.

На сегодняшний день правительство Колумбии ведет переговоры с лидерами протеста, но в связи с тем, что все больше и больше групп присоединяются к демонстрациям, требования тех, кто вышел на улицы, расширились, и быстрое решение кажется маловероятным. Правительство утверждало, что реформа является ключом к смягчению экономического кризиса в Колумбии. Валовой внутренний продукт Колумбии упал на 6,8% в прошлом году, что стало самым глубоким крахом за последние полвека. Безработица резко возросла, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике. Хотя протесты в этом году были вызваны приостановленной налоговой реформой, они являются продолжением общенациональных антиправительственных протестов, которые начались в ноябре 2019 года. Тогда сотни тысяч людей вышли на улицы после звонка зонтичной группы, называющей себя Национальным забастовочным комитетом. Одна и та же группа стоит за нынешними протестами, и ее требования так же разнообразны, как и люди, которые присоединяются к маршам. Один из вопросов, который больше всего возмутил протестующих, – это действия ОМОНа.

Глава Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Колумбии начать независимое расследование гибели протестующих в городе Кали, где столкновения между демонстрантами и силами безопасности были самыми смертоносными. Г-жа Бачелет сказала, что ее офис получил сообщения о более чем дюжине человек, убитых в юго-западном городе за один день 28 мая. Насилие со стороны полиции и раньше попадало в заголовки газет. В сентябре прошлого года новость о том, что мужчина умер после того, как полиция применила электрошокер в Боготе, вызвала бурные протесты, в ходе которых погибли по меньшей мере семь человек. А в 2019 году десятки тысяч прошли маршем после смерти Дилана Круза, подростка, в которого попал снаряд, выпущенный полицией ОМОНа во время антиправительственной акции протеста. Протестующие хотят, чтобы спецназ был расформирован, а все сотрудники сил безопасности были привлечены к ответственности независимым органом, а не военными судами. Министр обороны заявил, что в протесты проникли члены левых повстанческих группировок, и указал на случаи вандализма и грабежей. Но протестующие утверждают, что настало время силам безопасности, которые десятилетиями участвовали в вооруженном конфликте с могущественными повстанческими группировками, относиться к ним как к гражданам, а не врагам.

Президент Дуке потребовал, чтобы протестующие сняли все блокпосты, которые они установили, прежде чем можно будет рассматривать какие-либо уступки протестующим. Блокпосты нанесли огромный ущерб экономике. Фермеры говорят, что они не могут доставить свои товары на рынки, транспортные предприятия оказались в бесконечных затруднениях, а некоторые жители крупных городов говорят, что чувствуют себя так, словно находятся в осаде.

28 мая президент Дуке объявил, что он развернет 7000 военнослужащих для расчистки основных автомагистралей. Президент также исключил одно из главных требований протестующих – роспуск ОМОНа, что означает, что переговоры между двумя сторонами практически зашли в тупик.

Норкина Софья, Просвирова Валерия, Фомина Юлия

Источники: