Петербургские левые и их электоральные перспективы

До выборов депутатов Государственной Думы РФ, а также Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) осталось ровно девять месяцев. В скором времени политические партии и их кандидаты начнут вести активную агитацию в целях привлечения избирателей. Это также неизбежно коснется системных и несистемных левых.

Петербург можно назвать бастионом либеральных сил. В парламенте города не первый год представлены депутаты «Яблока», на выборах 2016 года в ЗакС также вошли три депутата от «Партии Роста». Кроме того, на муниципальных выборах 2019 года были избраны десятки независимых депутатов, которых поддержало движение «Объединенные демократы», «Умное голосование» А. Навального, а также системные либеральные партии. И в результате выборов 2019 года «Единая Россия» потеряла контроль над рядом муниципальных округов (преимущественно в центральной части города). В общей сумме до трети избирателей, проживающих в Санкт-Петербурге, поддерживают либеральные партии и их кандидатов на выборах различного уровня. Таким образом, представители левых партий вынуждены бороться за симпатии избирателей не только с партией власти, но и с либералами. Возникает вопрос, что могут предложить людям левые в Петербурге и каковы их перспективы на грядущих выборах.

Наиболее крупной и влиятельной левой партией в городе на Неве, как и во многих регионах России, является Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). КПРФ представлена тремя депутатами в ЗакС Петербурга, имеет 72 депутата в муниципальных округах города. В рядах Петербуржского отделения партии числится примерно 2.5 тысячи человек. Но организация имеет ряд проблем. Каждые выборы партия теряет число голосов и сторонников (В 2007 КПРФ имела в ЗакС 9 депутатов, а по состоянию на 2021 год лишь трех). Это происходит в связи со старением электората партии, а также неспособностью привлечь более молодых оппозиционных избирателей. Также проблема местной КПРФ состоит в том, что в отличие от других политических партий, она бедна на известных и ярких представителей, которых бы узнавали жители города. Исключением является лишь режиссер и депутат Государственной Думы В.Бортко, который запомнился петербуржцам своим решением выйти из гонки в борьбе за место губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году. Таким образом, он подарил победу действующему губернатору А.Беглову, который не имел иных сильных конкурентов. Можно сказать, что В.Бортко еще больше обрушил и без того не высокий рейтинг поддержки КПРФ в Петербурге. Ради справедливости стоит отметить, что значительная часть активистов Петербуржского отделения вступила в конфликт с Бортко и намеревалась исключить его из рядов партии, но высшее руководство КПРФ помешало этому и вступилось за режиссера.

Из позитивных моментов можно отметить то, что в конце декабря 2020 года Петербуржское отделение КПРФ избрало молодого 38 летнего партийца Р.Кононенко на пост первого секретаря городского комитета партии. Он сменил главу фракции КПРФ в ЗакС О. Ходунову, при которой на выборах 2016 года партия понесла сокрушительное поражение, в том числе потеряла четыре места в городском парламенте, уступила по числу голосов ЛДПР и лишь не намного обошла «Партию Роста». Р.Кононенко практически не известен петербуржцам, но есть шанс, что омоложение руководства партии поспособствует росту числа сторонников. Кроме того, на муниципальных выборах 2019 года петербуржским коммунистам удалось увеличить число муниципальных депутатов с 24 до 72. Наилучших результатов представители КПРФ добились в поселке Петро-Славянка (Колпинский район) и Красносельском районе. В муниципальных округах Красносельском района коммунисты получили от 20 до 40% мест в муниципальных советах. Поддержку кандидатов КПРФ жителями юго-запада Петербурга можно объяснить рядом проблем, которые накопились в районе. Во-первых, это отсутствие доступного транспорта. По данным на 2020 год, на территории Красносельского района проживает более 400 тысяч человек и при этом они не имеют доступа к станциям метрополитена (Открытие первой станции метрополитена в Красносельском районе запланировано не раньше 2023 года). В результате каждый день тысячи жителей должны добираться на переполненных автобусах и троллейбусах до ближайших станций метро, чтобы попасть в центр города. Во-вторых, это проблема, которая касается застройки «зеленых зон» Так, в мае 2019 года несколько сотен жителей района выходили с протестами против расширения храмового комплекса на территории Южно-приморского парка. Кроме того, жители района и активисты борются за сохранение и благоустройство Полежаевского парка, который находится в весьма запущенном состоянии. Ранее были планы по размещению танкового музея в парке, что также вызвало недовольство местных жителей. Надо отметить, что помимо системных коммунистов, протестный электорат смогли перехватить несистемные левые. На выборах 2019 года в муниципальном округе «Юго-запад» независимый кандидат, студент Д.Николаев, поддержанный «Российским социалистическим движением» и партией «Яблоко» смог получить 15% голосов.

Анализируя результаты прошедших за два последних десятка лет выборов, можно сказать, что в юго-западной части города коммунисты всегда получали больший процент голосов, чем в других районах. Даже на последних провальных для КПРФ выборах 2016 года в среднем по городу коммунисты получили от 9 до 11% голосов, а на избирательных участках Красносельского района средний результат КПРФ колебался в районе 12-13%. Данный исторических факт, текущие проблемы района, проведение антинародных законов (например, пенсионная реформа) играют на руку местного отделения КПРФ. При проведении грамотной кампании, массовой огласки насущных проблем жителей района и помощи в их решении, мобилизации своего ядерного электората коммунисты способны получить до 20-25% на выборах в 2021 году, по крайней мере, в Красносельском районе. А при выполнении аналогичных действий в других частях города КПРФ может рассчитывать на 15-17% голосов петербуржцев.

Если затрагивать тему одномандатных округов, то здесь у местных коммунистов перспективы не радужные. Это можно связать все с той же низкой известностью представителей КПРФ среди петербуржцев, а также в связи с тем, что оппозиционный избиратель в городе на Неве будет отдавать приоритет либеральному кандидату в качестве альтернативы «единороссу». Можем также вспомнить опыт выборов 2016 года в Государственную думу, когда в ходе определенных договоренностей «Единая Россия» не выставила своего кандидата в Центральном округе Санкт-Петербурга, таким образом, предоставляя победу уже ранее упомянутому кандидату от КПРФ В. Бортко. Основную конкуренцию Бортко составил известный оппозиционер М. Резник, шедший от «Партии Роста». В результате Резник уступил коммунисту лишь 7% голосов, что является не плохим результатом. Также, в преддверии выборов 2021 года поступает информация о намерении петербуржского депутата, члена партии «Яблоко» Б. Вишневского составить конкуренцию В. Бортко в одномандатном округе. Учитывая высокий рейтинг «Яблока» в центральной части Петербурга и близкую связь Вишневского с председателем ЗакС города В.Макаровым, шансы на то, что «Яблоко» вновь за долгие годы будет представлено в Государственной Думе весьма велики.

Помимо КПРФ в политической жизни города также пытаются участвовать и несистемные коммунисты. Преимущественно данную нишу занимают небольшие и малочисленные леворадикальные группы, а также Российский объединенный трудовой фронт (РОТ ФРОНТ). Последней организации даже удалось поучаствовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2016 году, но их результат был весьма скромен и составил 0.7%. Стоит отметить, что несмотря на малочисленность данной организации, агитационные материалы РОТ ФРОНТа в виде стикеров и листовок можно было заметить у различных станций метро и мест массового скопления людей. Порой рядом с моим домом агитация РОТ ФРОНТа встречалась мне чаще, чем какие-либо упоминания о КПРФ, которая имеет больший бюджет и состав активистов. К сожалению, будущее такой организации как РОТ ФРОНТ весьма туманно в связи с тем, что сторонники партии стареют, а численность молодежного крыла не слишком многочисленна. Почти за десять лет существования партия не получила широкую известность среди населения и находится на слуху лишь у людей, которые относятся к «левой тусовке». Поэтому если данная организация вновь примет участие на выборах в Закс в 2021 году, то её результат все также останется на уровне 1%.

В заключение можно добавить, что у левых в Петербурге есть шанс на некоторые успехи и поддержку со стороны граждан, если они направят свою деятельность на решение насущных проблем горожан, а не на исторические споры и проведение бессмысленных памятных юбилейных мероприятий. Кроме того, некий исторический фетишизм отечественных коммунистов, связанный с идеализацией Советского прошлого также отталкивает ряд избирателей, в том числе значительную часть молодого поколения, для которых советское время ассоциируется с чем-то негативным, нежели позитивным. Партиям нужно обновляться, влиться в текущие реалии, а не пытаться подражать поздней КПСС. Они должны донести до людей мысль о том, что социализм это будущее, а не прошлое.

Руслан Бобровников

студент-политолог