Испания: социалисты у власти

Борьба за власть в Испании между правоцентристской Народной партией (ПП) и левоцентристской Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) идет уже более 30 лет. Ее также называют “эрой двухпартийной системы”, ведь каждой удавалось два раза подряд удерживаться у руля, но затем снова уступать свое место.

Ситуация в Испании остается нестабильной как с экономической стороны, так и с внутриполитического регулирования. Свой вклад внес мировой экономический кризис 2008 года, который сильно ударил по рекордному уровню безработицы, ипотечному кризису, а также спровоцировал в стране новый рост национально-освободительных движений и ряд политических скандалов. В связи с этим в 2011 году на парламентских выборах победила Народная партия, заручившись поддержкой большинства избирателей. Однако несмотря на все свои обещания привести к росту экономику страны, снизить уровень безработицы и прийти к компромиссу с сепаратистскими намерениями Каталонии, доверие к правительству Мариана Рахоя падало с каждым годом. В 2018 году популярность Народной партии еще больше подорвалась в связи с выявленной на публичном расследовании коррупцией внутри партии, где их обвиняли во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Депутаты вынесли вотум недоверия кабинету министров и поддержали кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса в качестве нового главы правительства.

Интересен был момент, что сам лидер ИСРП Педро Санчес является атеистом в связи с чем впервые в демократической истории Испании церемония присяги прошла без католических символов: Библии и распятия.Партии Санчеса, несмотря на то что она занимала второе место по количеству избранных депутатов в конгрессе, предстояла непростая задача сформировать новый кабинет министров.

Во время голосования по бюджету на 2019 год, депутаты отклонили проект кабинета Педро Санчеса. Задача осложнилась тем, что в конгрессе нету партии с большинством ее избранных членов, из-за чего требуется формирование новых коалиций, несмотря на фрагментацию внутри парламента. Правительство Санчеса будучи правительством меньшинства, напрямую зависело от поддержки других политических сил. Каталонские партии дали понять, что поддержат проект бюджета только в том случае, если власти пообещают им диалог по вопросу о праве на самоопределение[1]. Но это запрещено конституцией Испании. В парламенте 350 мест из которых правительство Санчеса контролирует лишь 84. Поддержать бюджет были готовы в левой партии «Подемос»(на рус. “Мы можем”), а также в Баскской национальной партии. Но без каталонцев шансов на прохождение финансового документа не было.

Голосование по бюджету прошло на фоне судебного процесса над двенадцатью лидерами каталонских сепаратистов. Каталонские партии заявили, что отзовут свою поддержку и заблокируют бюджет на следующий год, если премьер-министр не станет вести более мягкую политику в отношении региона[2]. Некоторое политики также процитировали требования провести референдум о независимости.

Напомним, что борьба каталонцев за выход из испанского королевства идет несколько веков. Одной из наиболее важных причин является социально-экономических аспект регионов. Жители более экономически развитых и богатых районов считали, что автономия поможет им сохранить высокий статус своего района. Такая ситуация была типична для Каталонии. Многие ее жители считали, что все собранные налоги должны оставаться здесь, а не перераспределяться в пользу более бедных областей[3]. Последний и наиболее запоминающийся референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году. За независимость проголосовало 90,18 %, против независимости — 7,83 %, при явке в 43%. Ссылаясь на статью 155 Конституции Испании, которая приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение, Мадрид не признал референдум.

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума, от девяти до 13 лет заключения. После объявление судом приговора сотни сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны с требованием освободить политзаключенных и призывали сторонникам присоединиться к протесту[4].

Последствием неодобрения проекта бюджета стали внеочередные выборы, которые состоялись в апреле 2019 года. Испанская социалистическая рабочая партия одержала победу, и партия получила 123 депутатских мандата из 350, на 39 мест больше, чем в нижней палате парламента прошлого созыва, однако этого было недостаточно для формирования правительства. Педро Санчес был избран временно исполняющим обязанности премьера Досрочные парламентские выборы Санчес оттянул на девять месяцев, пытаясь за время руководства правительством провести через парламент ряд социально ориентированных законов из программы соцпартии, но они были заблокированы правой оппозицией из-за того, что социалисты лишились поддержки каталонских националистов, которые потребовали от правительства выполнения договорённостей[5]. О каких договоренностях шла речь мало известно, но по мнению политологов речь идёт о проведении легального референдума о независимости Каталонии и амнистии лидеров событий 1 октября 2017 г.

В дальнейшем эти законы обрели жизнь в виде декретов уже после роспуска парламента. Они содержали в себе снижение возрастного ценза для получения субсидии по безработице, введение строгого учёта рабочего времени, увеличение пособия бедным семьям с детьми, повышение минимальной оплаты труда в сельском хозяйстве и др. Все это фигурировало и в отвергнутом парламентом бюджете на 2019 г.

Речи о возможности провести легальный референдум о независимости Каталонии и быть не может, так как регион является одним из самых развитых, что дает экономике Испании держаться в ряду лидеров стран ЕС по ВВП и туризму. Правительство Санчеса продолжает вести переговоры с Женералитетом Каталонии[6], чтобы добиться компромисса или возможно предоставить еще больше прав на автономию, но все же полностью позволить отделиться региону позволить не могут. Девять месяцев под руководством П. Санчеса показали, что у социалистов есть команда политических профессионалов. Их идеологическая платформа получила поддержку у большого сегмента испанского общества, разочаровавшегося в предыдущих правительствах правых. И это вполне объяснимо ведь партия всегда представляла интересы рабочего класса. Это и послужило победой социалистов на парламентских выборах без абсолютного большинства.

Однако оставался один нерешенный вопрос – каким будет правительство, ведь не было достигнуто абсолютного большинства на выборах. Следовательно, Санчесу предстояло искать соратников близких по идеологии и целям среди различных политических партий, чтобы сформировать коалицию. Среди таких партий может быть партия “Подемос”, которая претендовала на участие в правительстве, но не находила понимания в руководстве Соцпартии. И все из-за идеологических разногласий по многим проблемам экономической политики и весьма спорной позиции в поддержку законного референдума в Каталонии о независимости региона, что в корне противоречит политике социалистов. Также союзниками теоретически могут стать националистические партии Каталонии и Страны басков, правда в случае слияния в коалицию Санчесу придется выполнить требования националистов, в частности о проведении референдума.

Оппозиционная консервативная Народная партия серьезно уступила ИСРП, ухудшив свой результат вдвое по сравнению с предыдущими выборами. и получила 66 депутатских мандатов в парламенте. Выборы показали разочарование масс в консервативной Народной партии, которую возглавляет Пабло Касадо, а до этого долгое время руководил М. Рахой[7].

Главной сенсацией стала партия Vox, 12 депутатов которой были избраны в региональный парламент Андалусии. Казалось бы, в Испании ультраправые политики уже давно не имеют перспектив, со смерти диктатора Франсиско Франко уж точно. Однако успех ультраправых является реакцией на попытку Каталонии объявить независимость. В феврале несколько десятков тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против планов испанского правительства назначить посредника для переговоров с сепаратистами. Также это еще одно подтверждение того, что правый популизм стал распространенным явлением во многих странах мира и Испания не стала исключением.

По конституции страны, парламентские группы должны были договориться по вопросу о создании коалиции до 23 сентября, но поскольку этого не произошло, страну ждали четвертые за последние четыре года всеобщие выборы[8].

Последние внеочередные выборы состоялись 10 ноября 2019. Несмотря на очередную победу социалистов, в очередной раз абсолютного большинства мандатов в конгрессе им не удалось набрать. Однако в этот раз партия сумела получить поддержку левого альянса “Унидас Подемос” (на рус. “Объединившись, мы можем”) после выборов в ноябре. За Санчеса отдали свои голоса 167 парламентариев, 165 выступили против, 18 – воздержались.Избрание коалиционного правительства положило конец девятимесячному политическому кризису, который возник после двух предыдущих парламентских выборов, по результатам которых сформировать коалицию так и не удалось.

Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса (PSOE) заняла первое место на обоих выборах, но не получала большинства в каждом случае. В этот раз ей удалось заключить коалиционное соглашение с левым альянсом Unidas Podemos после выборов в ноябре[9].

Казалось бы, спустя несколько месяцев переговоров социалистам наконец удалось сформировать коалицию, чтобы продолжать воплощать в жизнь свои политические цели. Что касается экономических показателей, то в 2019 г. уровень безработицы понизился примерно до 14% в расчете для активного населения. Согласно прогнозам МВФ, показатель роста ВВП Испании в 2019 г. Составит 2,1%, а в 2020 г. Не изменится, оставшись на уровне 1,9%.

В политике социалистов стоит выделить несколько преследуемых ими целей. Кабмин Санчеса планирует поднять в 2020 году заработную плату государственным должностным лицам на 2,3%, что будет означать увеличение расходов на €3,3 млрд. Планируется реформа трудового законодательства, где первостепенной задачей является отмена статей, разрешающих увольнение за повторный невыход на работу из-за болезни и устраняющих годовой лимит зарплаты при договорных отношениях с работодателем. Второе включает в себя изменения в отношении условий труда и, прежде всего тех, которые связаны с наймом и увольнением работника. Важным фактором, влияющим на решение этих вопросов, является то, что работодатели выступают против повышения минимальной заработной платы в ближайшее время[10]. В это же время коалиционные партии заявляют о намерениях поднять ее до €1200 к 2023 году.

С приходом COVID-19 Испания зажила не как прежде. Из-за роста заболеваемости в стране начинают повторно закрывать города, как это было весной 2020 года.Остановились практически все отрасли экономики. Весной правительственные пособия достались далеко не всем испанцам. Многие не могли ни купить продукты, ни заплатить за квартиру. Впервые за многие десятилетия в церковных приходах ежедневно выстраивались многочасовые очереди за бесплатными продуктами: кому-то досталась пачка риса или чечевицы, или бутылка подсолнечного масла, хлеб, макароны. Вводится запрет на «несущественные поездки», из которых сделаны исключения лишь на походы на работу, в школу, на прием к врачу или за покупками. Также власти ввели ещё и комендантский час для баров и ресторанов, которым велено закрываться до 22:00.

Педро Санчес в ультимативной форме заявил о необходимости введения на территории Мадрида предписанных минздравом страны более жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Министр юстиции заявил, что вводимые меры будет стоить экономике одной только столице €8 млрд, а глава регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо написала в Твиттере: «Спасибо за хаос, премьер-министр Педро Санчес»[11].

Согласно информации, предоставленной правительством, чтобы устранить последствия кризиса в наиболее пострадавших от эпидемии сообществах было выделено 6 млрд. евро. Сможет ли правительство Санчеса справиться со второй волной пандемии покажет время. Главное его задача – постараться своими действиями не разгневать испанцев, из-за чего его рейтинг одобрения может снизиться.

Дмитрий Комордин

[1]https://www.euronews.com/2019/02/13/spain-s-parliament-rejects-government-s-2019-budget-proposal

[2]https://www.euronews.com/2019/02/12/spain-s-sanchez-likely-to-call-snap-election-if-budget-is-voted-down-on-wednesday

[3]https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/separatizm-v-sovremennoj-evrope-na-primere-katalonii/

[4]https://www.bbc.com/news/world-europe-50194846

[5]http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/images/Vernikov32019.pdf

[6]Женералитет Каталонии — высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство

[7]https://mgimo.ru/about/news/experts/ispaniya-itogi-vyborov-2019/

[8]https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6920719

[9]https://112.ua/mir/v-ispanii-parlament-utverdil-koalicionnoe-pravitelstvo-vo-glave-s-pedro-senchezom-521089.html

[10]https://espanarusa.com/ru/pedia/article/661491

[11]https://twitter.com/idiazayuso