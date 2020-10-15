Битва за порт во Владивостоке

В рамках сотрудничества «Рабкора» с порталом «Красное Приморье» мы с небольшими сокращениями публикуем очередной материал, на сей раз про нашумевший инцидент — столкновения докеров с новым руководством. Понятно, что работников надо поддерживать, но разумно ли для профсоюза отождествлять себя с прежним руководством предприятия?

С начала октября в информационном пространстве Приморья, в одночасье превратившегося в поле боя, раздаются звуки труб, призывающих дружно и в едином порыве встать грудью на защиту Владивостокского торгового порта (ВМТП) от «московских рейдеров». Забывают только добавить, что группа компаний FESCO, куда входит и ВМТП, во-первых уже давно не принадлежит приморским бизнесменам, и их головной офис точно так же находится в Москве, а во-вторых FESCO давно «ходит по рукам» разных зарубежных владельцев и оффшоров. Текущий владелец (с 2012 года) — дагестанский клан олигархов Магомедовых.

С тех пор как в марте 2018 года Магомедовых арестовали по обвинению в растрате и организации преступного сообщества, от их бизнес-империи отрывают наиболее прибыльные подразделения,и идёт своеобразное «раскулачивание» одних участников российского списка Форбс другими. Так что заявления о «рейдерском захвате» имеют под собой почву, но жалеть тут некого — вор у вора крадёт. Подобный же процесс сейчас происходит и с бизнес империей Фургала, о чём мы уже писали ранее.

Что касается «Юсупова — эффективного менеджера», это отчасти верно: нужно помнить что «эффективен» он относительно предыдущего руководства порта, о котором местные высказываются весьма содержательно и в крепких портовых выражениях. Лозунг «верните Юсупова» надо понимать как «уж лучше он, чем ЭТИ», но на самом деле этот лозунг должен звучать как «долой «эффективных менеджеров»!». Чтобы немного отрезвить обожателей, хочется напомнить, что именно этот самый «защитник порта» санкционировал сокращения докеров четыре года назад, в том числе — профсоюзных активистов. Учитывая прибыли, которые получает порт на перевалке грузов, неглупое руководство может себе позволить держать уровень зарплат чуть выше рынка, чтобы работники не начали добиваться их повышения своими силами.

В СМИ циркулируют много версий того, кто кому на самом деле должен и сколько именно: ВМТП — FESCO или наоборот, но если верны сообщения о затребованном Юсуповым от FESCO возврате займа, то на это фактически значит, что под предлогом спасения ВМТП от банкротства (соседствующего с заявлениями о непрерывном росте и развитии предприятия в последние годы), Магомедовы стремятся вытащить из уже неподконтрольного им головного подразделения FESCO в пока ещё подконтрольный им ВМТП энную сумму денег. В свою очередь, другая сторона стремиться выполнить ту же операцию, но в обратном направлении.

Разумеется, в процессе этой подковёрной грызни чужие активы жалеть никто не собирается, поэтому ВМТП могут реально довести до банкротства. Юсупов, выступая за «сохранение порта» выступает в первую очередь за его сохранение как бизнес-актива, приносящего прибыль определённой группе лиц. На практике это значит, что если завтра для сохранения Магомедовыми контроля над предприятием потребуется уволить большинство работников ВМТП — это будет сделано тем же самым Юсуповым. Что логика именно такая — достаточно чётко видно по его поведению в ситуации с увольнениями 2016 года, потому не надо путать защиту предприятия с защитой интересов работников. В данный момент эти интересы совпадают, но это не значит, будто так будет всегда.

Местное отделение профсоюза докеров, которое по идее должно защищать интересы именно работников, заняло весьма странную позицию: вместо того, чтобы протестовать против назначения некомпетентного руководства, и контроля за назначением руководства грамотного (если уж не получается выдвинуть его из рядов самих портовиков), тем самым гарантировав сохранение рабочих мест, уровня зарплат и прочего, начали бороться главным образом за сохранение прежнего руководства. Хотя в выдвинутых требованиях содержится пункт о закреплении в уставе обязательности участия представителя трудового коллектива в собраниях руководящих органов предприятия, ничего не сказано о возможностях этого «участника» влиять на принимаемые решения. Остальные пункты направлены на восстановление полномочий Юсупова, предоставление сведений о выведенных с порта деньгах и конечных бенефициарах ВМТП. В требованиях нет пунктов о гарантиях сохранения рабочих мест, уровня зарплат и (пере-)заключения коллективного договора, хотя это логичным образом следует из упомянутых там же опасений о «снижении уровня доходов, потере рабочих мест и ухудшении материального положения семей работников» в случае смены руководства порта.

Видео с закиданным касками и получившим пинка новым руководством порта смотрится очень эффектно, но стоит помнить, что требование их вызова для дачи объяснений о причинах отставки руководства прежнего также содержится в указанном выше письме профсоюза. Если собственник порта действительно меняется, то он в любом случае будет менять его руководство, чтобы поставить лояльных себе людей. Т.е. Юсупова снимут в любом случае, несмотря ни на какие достижения, и вопрос только в том, насколько грамотное руководство придёт ему на замену. Безусловно настаивая на сохранении именно прежнего руководства, профсоюз тем самым загоняет себя в тупик, выдвигая заведомо невыполнимые требования.

Красное Приморье: https://red-prim.net/2020/10/vmtp/