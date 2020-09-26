Йемен: Север против Юга (часть 1)

В настоящее время внимание мирового сообщества и средств массовой информации сосредоточено на конфликте в Сирии и ближайших к ней районах, однако не менее важные и ожесточенные боевые действия ведутся в другой арабской стране, которая зачастую находится в тени и о реальных событиях в которой мало известно широкой публике. В данной статье речь пойдет об истории и развитии Йеменской Республики, государстве на юге Аравийского полуострова, выделяющейся остротой и сложностью внутриполитических, конфессиональных, религиозных и клановых проблем и характеризующейся вмешательством иностранных государств и активизацией террористических группировок.

История зарождения государственности

Формирование государственности в южной части Аравийского полуострова началось много веков назад. Эти земли привлекали людей благоприятными климатическими условиями. Не случайно римляне называли территорию современного Йемена «Счаст­ливая Аравия». Вдобавок, слово «Йемен» – однокоренное с арабским глаголом «ямуна», что означает «быть счастливым, благословенным». Археологи утверждают, что на этих территориях существовало Сабейское царство, которое владело портом Аден на юге и вело прибыльную торговлю пряностями. Однако на рубеже VI-VII веков царство было завоевано персами.

630 год сыграл решающую роль в сплочении разрозненных и исповедующих различные верования племен. Ислам нашел широкую поддержку среди населения и постепенно распространился по всей территории.

Период колониального господства

В конце XV века молодая сформированная Османская империя захватила порт Аден, через который осуществлялась торговля кофе. Османы столкнулись с местным сопротивлением и попытались решить проблему силой, но потерпели поражение.

В первой половине XVIII века завладевшая Индией Британская империя искала промежуточный порт, который бы соединил длинный морской путь, связывающий Индию и Британию. Порт Аден идеально подходил на эту роль, и после британских бомбардировок порт был захвачен.

После более двухсот лет в Йемен вновь вернулись турки, которые закрепились в богатых и густонаселенных южных районах. Они установили контроль над городами Сана и Мариб, а порт Аден отдали под протекторат Великобритании. Таким образом, вся территория Йемена была поделена на две части — британский Аден, османские южные территории и горный север, где с VIII века проживало шиитское племя зейдиты.

После краха Османской империи в результате Первой мировой войны в 1918 г. Йеменский имамат (Северный Йемен) получил независимость. В это же время англичане усиливали контроль над окрестностями Адена, чтобы расширить колонию. В 1948 г. британцы организовали государственный переворот, в ходе которого был убит правитель Йеменского королевства Яхья Хамидадин, но его сыну Ахмеду удалось удержать власть.

В 1950-е годы Аден по-прежнему оставался британской колонией. Со временем рабочие порта организовались в профсоюзы. Появились призывы к революции по египетскому образцу (июльская революция 1952 г.). Ахмед поддерживал движение на юге, предоставляя революционерам оружие и безопасный переход границы.

Революция 1962 г. в Северном Йемене

Архаичная социальная структура, межплеменные

и межконфессиональные противоречия не только мешали соз­данию единого процветающего государства, но и способствовали появлению разломов в йеменском обществе.

Так, шейхи племен и духовные элиты составляли основу политического класса, а государственные институты оставались в недостаточно развитом состоянии. Реформы короля Яхьи Мухаммада Хамидаддина (1918–1948 гг.) с полным основанием можно назвать самым крупным шагом к модернизации Йемена за всю тысячелетнюю историю. Для этого королю Яхье пришлось неустанно доказывать шейхам могущественных племен, что в обществе появилась сила, способная противостоять их притязаниям на суверенность. Этой силой выступало государство. Главными же инструментами его борьбы за реформу были военные походы. Король Яхья впервые приступил к созданию гвардии и армии в качестве институтов государства, отдельных от племен.

В конце 1930-х гг. группа молодых йеменских интеллектуалов основала в Каире движение «Свободные йеменцы», выступившее против абсолютизма и за установление в Йемене конституционной монархии. Их вдохновителем являлся исламский реформатор Хасан аль-Банна, лидер основанного им в Египте движения «Братьев-мусульман». «Свободные йеменцы» сумели завоевать симпатии как среди некоторых шейхов племен, так и со стороны высшего религиозного духовенства Йемена, и даже членов обширной семьи самого короля. Неудачная попытка переворота в 1948 г. закончилась их высылкой из королевства и многочисленными казнями виновных в попытке переворота и убийстве короля.

Свержение монархии в Йеменском королевстве совершили 26 сентября 1962 г. совсем другие силы. Революцию подняла группа «Свободные офицеры» под командованием начальника охраны нового короля Мухаммада аль-Бадра, полковника Абдаллы аc-Салляля, который был восторженным поклонником египетской революции 1952 г. во главе с Гамалем Абдель Насером.

Был свергнут король, а Абдалла ас-Салляль провозглашен президентом новой Йеменской Арабской республики (ЙАР). Буквально на следующие же день Г.А. Насер признал новую власть Йемена и заявил о своей полной поддержке, направив свои войска на помощь новому режиму.

Что касается мировых и региональных держав того времени, таких как Саудовская Аравия, США и Англия, то они усмотрели в рождении республики в Йемене угрозу своим интересам и с первых дней существования ЙАР стали активно вмешиваться в ее внутренние дела. При поддержке Саудовской Аравии бывший йеменский король аль-Бадра и его сторонники развязали гражданскую войну, которая продлилась до 1970 г. В то же время созданная англичанами на востоке Федерация Южной Аравии провоцировала мятежи племен, формировала вооруженные отряды для борьбы против молодой республики.

Ход гражданской войны 1962-1970 гг.

Вмешательство Египта дало монархистам повод утверждать, что события 26 сентября 1962 г. были вдохновлены Каиром, который якобы и являлся непосредственным организатором заговора против королевской семьи. Однако, как показывают документы, Каир, зная о наличии оппозиционных настроений в йеменской армии, всего лишь поощрял их, особенно после июля 1961 г., когда отношения между Египтом и Йеменом резко ухудшились.

Племена же зейдитов на Севере Йемена, находившиеся в привилегированном положении при прежнем режиме, не спешили поддерживать новую власть. Это было связано с тем, что духовный глава племен Мухаммад аль-Бадр, считавшийся непогрешимым и не допускающим ошибок, был отстранен от власти.

Появление свергнутого короля Мухаммада аль-Бадра в регионах, граничащих с Саудовской Аравией, прибытие туда эмира аль-Хасана, других представителей свергнутой династии и видных деятелей прошлого режима послужило катализатором начала организованной вооруженной борьбы против республиканского правительства.

Нужно отметить, что войско монархистов было многочисленным. В рядах йеменских монархистов насчитывалось 20 000 полурегулярных вооруженных формирований, 200 000 членов королевской семьи, а также сотни наемников, в то время как войско республиканцев располагало около 70 000 военных.

Кроме того, гористая местность и бездорожье не позволяли республиканцам использовать военную технику, которая могла бы компенсировать небольшую численность личного состава их вооруженных сил. Ситуация усугублялась тем, что Саудовская Аравия и Иордания начали организованные поставки оружия вооруженным группировкам сторонников монархии.

Несмотря на преимущество монархистов в численности солдат, количестве боевой техники и в размере финансовой поддержки, боевые действия шли с переменным успехом для обеих сторон, поэтому в августе 1967 году было решено провести конференцию на высшем уровне в Хартуме, на которой между Египтом и Саудовской Аравией была достигнута договорённость по йеменскому вопросу: Египет должен был вывести свои войска из ЙАР, а Саудовская Аравия — прекратить помощь монархистски настроенным племенам. В октябре 1967 г. последние подразделения египетских войск покинули Йемен.

Однако несмотря на эти договоренности, армия сторонников имама Аль-Бадра, получив большое подкрепление, нанесла ряд сокрушительных ударов по республиканским силам. К концу 1967 г. монархисты окружили столицу — Сану и приготовились брать её штурмом, но вовремя вмешался Советский Союз, который в то время обеспечивал республиканцев военным оборудованием, занимался подготовкой йеменских военных кадров, а также строительством военных и других объектов. В случае начала штурма Саны СССР пригрозил применить свою силу и вмешаться в конфликт. Не желая портить отношения с СССР, а также затягивать гражданскую войну, сторонники монархии пошли на уступки и в 1970 г. в саудовском городе Джидда был подписан договор о прекращении огня. Также, согласно договору, ЙАР и Саудовская Аравия восстановили ранее разорванные дипломатические отношения, и Северный Йемен обязывался наладить связи со странами Запада и с государствами «социалистического лагеря».

Важным шагом на пути закрепления тех изменений, что произошли за время гражданской войны, стало создание Консультативного совета, который должен был еще раз символизировать собой окончание военных действий и стать началом национального примирения в истории Йемена.

Провозглашение Народной Демократической Республики Йемен

В середине XX века египетский президент Г.А. Насер проводил политику, направленную против британского господства на Ближнем Востоке, что оказало влияние на зарождение антибританского движения в районе порта Адена.

Создав в 1958 г. Объединенную Арабскую республику в составе Египта и Сирии, Насер предложил Йемену примкнуть к союзу арабских государств, что поставило под угрозу существование Аденского протектората. Из-за страха потерять колонию британскими властями было принято решение об объединении отдельных южно-йеменских княжеств под английской властью.

Изначально британцы объединили 6 княжеств и создали Федерацию Южной Аравии, к которой позднее присоединились еще 10 княжеств. Однако сопротивление местного населения росло настолько быстро, что в 1963 году в Адене был создан Национальный фронт освобождения оккупированного Аравийского Юга (НФ), провозгласивший своей целью ведение вооруженной борьбы против колониального режима. Активизация антиколониальной борьбы подтолкнула англичан начать военную кампанию против восставших. Однако они недооценили силы противника — партизанское движение вылилось в хорошо спланированное военное сопротивление.

В январе 1967 г. в Адене вспыхнули беспорядки, которые продолжались до середины февраля, несмотря на вмешательство британских войск. Не прекращались нападения на британские войска. Временное закрытие Суэцкого канала в 1967 г. из-за событий шестидневной войны между Египтом и Израилем лишило британцев последнего шанса сохранить колонию на юге Аравийского полуострова, и они начали вывод своих войск. Таким образом, 30 ноября 1967 г. было провозглашено создание Народной Республики Южного Йемена.

Колониальный режим оставил после себя слабую экономику. В стране бушевала безработица, а ВВП на душу населения был одним из самых низких в регионе. Поэтому новое правительство поставило перед собой задачу преодоления социальной раздробленности, бедности, а также стремилось наладить торговлю и вернуться к прежним высоким показателям товарооборота.

В 1969 г. был принят закон «Об экономической организации государственного сектора и национального планирования», согласно которому было национализировано множество банков и предприятий, принадлежавших иностранному капиталу. Была объявлена государственная монополия на закупку муки, пшеницы, масла, сахара, чая, сигарет, автомашин, продукции машиностроения и медикаментов для государственных больниц.

30 ноября 1970 г. была принята Конституция, и Народная Республика Южного Йемена была переименована в Народную Демократическую Республику Йемен (НДРЙ).

Развитие Северного Йемена (ЙАР) в 1970-х гг.

В 1970 г. президент ЙАР Абдель Рахман Арьяни подготовил документ «Великий фонд сохранения республики и Аш-Шура (с араб. Консультативный Совет)», который представлял собой проект новой конституции страны. Конституция была принята в декабре 1970 г. и закрепила республиканский строй. Согласно данной конституции, Северный Йемен был провозглашен суверенным исламским арабским государством или «совещательной парламентской республикой». Ислам был объявлен государственной религией, а шариат был источником всех законов. Была запрещена деятельность политических партий и всех вооруженных формирований.

Консультативный совет, созданный с целью согласования условий объединения двух частей Йемена, в новых условиях стал высшим законодательным органом республики. Совет имел право избирать президентский совет, принимать законы, ратифицировать договоры и выражать вотум недоверия правительству в случае несогласия с представленной ему программой.

Армия стала новой влиятельной силой в республике. Уже в 1971 г. военные распространили манифест «Мнение главного командования вооруженных сил ЙАР по поводу современного положения», в котором критиковался коррумпированный бюрократический аппарат, его некомпетентность и частая практика кумовства.

В этих условиях начало развиваться «исправительное движение

13 июня». Движение получило такое название, так как именно 13 июня 1974 г. в составе семи офицеров во главе с полковником Ибрагимом Мохаммедом аль-Хамди оно осуществило государственный переворот, взяло власть в свои руки и отстранило президента Абдель Рахмана Арьяни от должности.

То есть спустя всего лишь семь лет после свержения полковника Абдаллы аc-Салляля, пришедшего к власти в результате военного переворота, с поста президента, армейские офицеры вновь захватили верховную власть в Северном Йемене. Важно упомянуть, что среди семи офицеров, которые основали «исправительное движение 13 июня», был подполковник Али Абдалла Салех, командующий Таиззским военным округом, который в будущем станет президентом объединенного Йемена.

После военного переворота 1974 г. появилась надежда на то, что молодые офицеры, стремящиеся к модернизации, смогут справиться с экономическим кризисом. Ибрагим аль-Хамди, придя к власти, намеревался положить конец, по его выражению, «изнуряющей вражде» между центральной властью и племенами. Однако, как уже упоминалось, племенной фактор в Северном Йемене играл весьма значительную роль, и наличие существенных противоречий в отношениях со второй по численности конфедерацией племён Хашид и ее верховным шейхом аль-Ахмаром осложняли процесс примирения.

Одной из мер, предпринятых властью для урегулирования данной проблемы, можно назвать созыв в 1977 г. конференции племён, на которой были представлены две крупнейшие племенные конфедерации — Хашид и Бакиль. На конференции лидеры племен объявили режим аль-Хамди «коммунистическим и безбожным» и призвали начать священную войну против президента. Он немедленно отреагировал на эти действия и отдал приказ о наступлении на мятежные племена с применением танков и авиации. Посредником в конфликте с целью предотвратить его перерастание в войну стала Саудовская Аравия. По результатам переговоров, Аль-Хамди согласился предоставить шейхам места в государственных органах власти, а шейхи — прекратить боевые действия.

Однако планам аль-Хамди по наведению порядка в стране не суждено было осуществиться, так как накануне своего визита в Аден, где должен был обсуждаться вопрос объединения Йемена, он был убит неизвестными религиозными фанатиками, хотя существует мнение, что к его смерти причастен президент Южного Йемена Салем Рубайя Али.

Вскоре, 11 октября 1977 г., лидером Северного Йемена был избран председатель Президентского совета и начальник Генерального штаба вооруженных сил ЙАР подполковник Ахмад Хусейн аль-Гашими, который пробыл у власти около девяти месяцев. В своем обращении к правительству новый президент определил проблемы, над решением которых должны были работать его приближенные, и разработал план конструктивного диалога с Южным Йеменом по восстановлению йеменского единства и сохранения основ внешней политики, проводимой в отношении дружественных стран и международных организаций. К сожалению, и его цели не были реализованы. 24 июня 1977 г. в ходе встречи с представителем Народной Демократической Республики Йемен, в портфеле которого находилась бомба, аль-Гашими был смертельно ранен в результате взрыва.

Мероприятия по восстановлению экономики Южного Йемена (НДРЙ)

Принятая 30 ноября 1970 г. Конституция НДРЙ обозначила курс на социалистическое развитие страны, ликвидацию всех форм социального угнетения и повсеместное укрепление государственного сектора в экономике. Началось проведение аграрной реформы, по которой все земли объявлялись государственной собственностью. Кроме того, в Адене открылось первое высшее учебное заведение, на базе которого был создан Аденский университет.

Следует выделить V съезд Политической организации Национального фронта (ПОНФ), который состоялся в марте 1972 г. На съезде была принята программа национально-демократической революции, согласно которой научный социализм объявлялся идеологией ПОНФ, и провозглашался базой, на которой должно развиваться йеменское общество. Важная роль в программе отводилась вопросу укреплению обороноспособности страны, воспитанию личного состава Вооружённых сил в духе преданности делу и принципам новой идеологии.

Президентом, начавшим вышеперечисленные реформы, в то время являлся Салем Рубайя Али. Его обвиняли в убийстве президента Северного Йемена аль-Хамди и в стремлении подчинить себе всю страну, что побудило Генерального Секретаря созвать внеочередное заседание Центрального комитета правящего Национального фронта (НФ) по делу о причастности Али к этому делу. Президент НДРЙ отказался предстать на заседании и попытался силой захватить здание НФ, но потерпел неудачу, и

26 июня 1978 г. был расстрелян по приговору военного трибунала.

Как вы уже увидели, история Йемена полна множества запутанных и трагических событий, и разобраться в этом не так просто, поэтому на этом мне хотелось бы завершить первую часть статьи. В следующей части вы узнаете о том, как же все-таки удалось объединить Юг и Север и почему, несмотря на различные конференции, саммиты, договоренности сторон, страна до сих пор пребывает в состоянии войны — одной из самых кровопролитных гражданских войн в современной истории.

Анастасия Садогурская

Источники:

Федорченко А.В. Йеменская Республика: преодолевая сепаратистские тенденции // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 4.

Burrowers R. Yemen Arab Republic: the Politics of Development, 1962-1986. -London, 1987.

Статья «Лидеры юга пытаются преодолеть взаимные раздоры…» (араб. яз.), статья в Интернет-издании журнала Al-Wasat, 08/01/2013. URL: http://alwasat-ye.net/?ac=3&no=34935&d_f=15&0&t=5&lang_in=Ar

Статья «История Йемена» (араб.яз.), статья в Интернет-журнале Mawdoo3, 12/06/2019. URL: https://mawdoo3.com/تاريخ_اليمن

Статья «Война в Йемене во второй половине 20 века» (араб.яз)., статья в Интернет-журнале Al-Jazeera, 01/04/2015/ URL: https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/1/حروب-اليمن-في-نصف-قرن