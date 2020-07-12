2018 vs 2020: где потерял Владимир Путин

Общероссийское голосование — новая форма волеизъявления по отношению к поправкам в Конституцию, прошло с 25 июня по 1 июля. Официальные его итоги были подведены 3 июля, а указ президента, который поставил точку и признал процедуру состоявшейся, был опубликован и вступил в силу 4 июля.

С этого момента начали действовать инициированные Владимиром Путиным поправки. Их вступление в силу откладывалось из-за того, что в текст закона о поправках к Конституции заложили норму об их вступлении в силу после общероссийского голосования. Все поправки в ельцинскую Конституцию до этого момента не нуждались в голосовании, их принимали по существующей и описанной в Основном законе процедуре (голосование федерального и региональных парламентов). Нынешний случай стал исключением из-за уникальности ситуации: большой пакет социальных поправок и поправок в области государственного строительства разбавлял одну центральную — об «обнулении» президентских сроков того главы государства, который уже занимал или занимает эту должность. То есть общероссийское голосование превратилось в референдум о доверии Владимиру Путину.

Владимир Путин, ослабленный на последнем президентском сроке самим фактом того, что больше не может выдвигаться на высший государственный пост, таким образом получил возможность не столько править до 2036 года, сколько уйти в нужный именно ему момент. Такой ход гарантировала ему поддержка народа, фактически авансом выданный кредит доверия. В элите шли споры о том, какими методами достигать такого результата, итогом стал путь, при котором за «обнуление» голосовали «пакетом», вдовесок к социальным гарантиям, которые были выдвинуты на первый план в агитации и пропаганде поправок.

Если отбросить эти политтехнологические нюансы, нынешний кредит доверия путинским поправкам (57,7 млн проголосовало «за») выше, чем ему самому в 2018 году — на последних президентских выборах (56,4 млн проголосовало «за»). В разрезе регионов видно, что эти голоса были получены за счёт аномально высоких результатов в меньшей части регионов, в «электоральных султанатах».

Зато в 44 из 85 субъектов Федерации поддержка власти упала сразу и в процентах, и в абсолютных цифрах. Именно о таких регионах речь пойдет ниже. Поскольку есть субъекты федерации, где число проголосовавших за поправки существенно ниже, чем поддержка Путина в 2018 году, но общая ситуация (процент поддержки в 2020 году) выглядит позитивной за счёт более низкой явки.

Абсолютно очевидно упала поддержка Путина среди граждан России за рубежом. Если в 2018 году за пределами России голосовало более 400 тыс человек, и 85% — за его кандидатуру на пост президента, то теперь явка составила чуть менее 100 тыс, а голосование «за» — 68%. Это связано с тем, что голосование готовилось в спешке и не все страны-партнеры, в которых живут граждане с российскими паспортами, решили рисковать и помогать России с явкой.

Потерянными регионами с точки зрения результатов власти стали Сибирь и Дальний восток. Из 10 субъектов Сибирского федерального округа в пяти поддержка власти стала ниже (Томская, Иркутская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край), в двух их них — более чем на треть: это Томская (- 105 тыс голосов «за») и Иркутская области (-234 голосов «за» по сравнению с 2018 годом). В Томской области губернатора Сергея Жвачкина критикуют за угрозы жителям, якобы распространяющим фейки о коронавирусе: неоднозначные заявления Жвачкина распространяет и системная, и несистемная оппозиция, а на общем результате могло сказаться отношение к региональной власти.

В Иркутской области, несмотря на переход власти от губернатора-коммуниста Сергея Левченко (при нем проходили выборы президента в 2018 году), главный фактор серьезного ухудшения результата голосования «за» власть — остающаяся неопределенность в региональных элитах. Рекомендованный внутриполитическим блоком Кремля. Игорь Кобзев, управляющий Иркутской областью в качестве врио, не контролирует местные элиты, в частности, часть лояльных экс-губернатору от КПРФ мэров, и не может встроить в свою вертикаль «Единую Россию»: ее возглавляет в регионе также претендовавший на губернаторский пост Сергей Сокол, советник гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Традиционно протестные регионы Дальневосточного федерального округа не стали на этот раз исключением. В 6 из 11 субъектов РФ упал показатель голосования за власть. Это Камчатский край (голосов за поправки почти вдвое меньше, чем в 2018 году за Путина), где также недавно был назначен новый губернатор Владимир Солодов, Хабаровский край (голосов за власть на треть меньше, чем в 2018 году). А также Якутия (в 2018 году кандидат КПРФ Павел Грудинин получил в регионе один из самых высоких результатов в стране, а теперь против поправок голосовал мэр Якутска Сардана Авксентьева, выступившая против реформы МСУ), Чукотка, Амурская область и Бурятия.

Урал также стал проблемным для путинских поправок. Во всех регионах УрФО, кроме Тюменской области, за поправки проголосовали меньше, чем за Путина в 2018 году. В Ямало-Ненецком округе голосование показало высокий процент поддержки поправок — но только за счёт высокой явки. Очевидно упал результат в Архангельской области (поддержка уменьшилась на треть), Ненецком автономном округе (падение поддержки вдвое), которые хотели обьединить на референдуме уже в этом году, а также в некоторых других регионах Северо-Запада: Мурманской области, Коми и Карелии.

Главными же «донорами» нынешней поддержки поправок и, по сути, обнуления, стали национальные республики и регионы самой контролируемой системой голосования. Среди них: Башкирия (проголосовало на 664 тыс сторонников Путина больше, чем в 2018 году), Краснодарский край (также прибавка в 655 тыс избирателей), Мособласть (+729 тыс.), Санкт-Петербург (+506 тыс к результату 2018 года), важная для кураторов внутриполитического Нижегородская область (+150 тыс.), контролируемое Олегом Кожемяко Приморье (+ 130 тыс), Белгородская область (на 87 тыс больше), Воронежская область (+115 тыс), Ленобласть (+113 тыс.).

Подводя итоги голосования, можно констатировать, что даже на фоне беспрецедентного применения административного и пропагандистского ресурса итоговые результаты власти оказались далеко не столь блестящими, как представляет пропаганда.