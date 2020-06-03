Владимир Воронцов — полицейский объединивший гражданское общество..

Владимир Алексеевич Воронцов прослужил в МВД на разных должностях в общей сложности 13 лет. Он был постовым в метро, оперуполномоченным уголовного розыска районного отдела, сотрудником одиозного центра «Э». После был проверяющим и дежурным по изолятору ГУВД на Петровке. Ирония судьбы состоит в том, что именно в этом изоляторе он сейчас сидит, как арестант.

В его паблике больше 300 тысяч подписчиков, а телеграм-канал «Омбудсмен полиции» входит в десятку самых цитируемых в России, аккурат между Кадыровым и Соловьевым. Воронцов обыскивал офис Навального, ходил на митинги, поймал чиновника-педофила. После увольнения полгода работал на телевидении. Сейчас он один из самых известных бывших полицейских и глава единственного настоящего полицейского профсоюза.

Ещё во время службы в органах внутренних дел Владимир писал в социальных сетях под ником «восславим беспалево». Он занимался тем, что рассказывал на что обращают внимание проверяющие и как избежать нелепых придирок со стороны начальства. Уйдя из органов он решил полноценно сосредоточиться именно на этом. Тогда и возник проект «Омбудсмен Полиции». Поначалу сообщество планировалось как площадка для помощи сотрудникам полиции в трудовых спорах. Но со временем в паблик стали все чаще просачиваться конфликтные ситуации сотрудников пострадавших от начальства.

Воронцов публиковал обращения сотрудников, которых заставляли покупать обмундирование за свой счет, выходить на работу в выходные дни, и прочие факты нарушения трудового законодательства. Посты имели широкий охват, и за публикацией, как правило, следовали меры и взыскания с нарушителей.

Первый скандал случился после публикации фото, где подполковник юстиции позировала на вечеринке с игрушками для взрослых. Блогер посчитал, что поведение женщины компрометирует честь мундира, и разместил их в блоге, чтобы проучить слишком озорную сотрудницу и показать, как делать не надо. В ответ жительница Красноярска подала на Владимира в суд, обвиняя его в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни.

После иска в квартире Воронцова провели обыск, который длился 6 часов. Блогер счел, что силы, привлеченные к расследованию этого дела, не сопоставимы с масштабом предполагаемого преступления. Мужчина уверен: процесс затеяли для закрытия паблика, часто публикующего информацию, от которой власть имущим силовикам становится неуютно. Например, размеры премий, которые выписывают себе к праздникам руководители московской полиции. «Омбудсмена полиции» тогда не закрыли, но проблемы Воронцова не закончились. Он продолжил публиковать компроматные материалы о неподобающем поведении представителей правоохранительных органов, обрастая как поклонниками, так и хейтерами в среде бывших коллег. Воронцов провёл все необходимые собрания и отправил в Минюст документы для регистрации профсоюза, однако хоть закон и прямо запрещает отказывать в регистрации, Воронцов получил отказ. Профсоюз оставался медийным, но фактически нелегальным.

Владимир постоянно сталкивался с обвинениями, а в 2019 году сам подал иск. Блогер обвинил «ВКонтакте» в передаче его личных данных сотрудникам МВД. Несмотря на то, что социальная сеть предоставила полиции содержание переписки, IP-адрес, контакты и логин Воронцова, суд не дал делу ход.

Сообщество развивалось росло и крепко, многие руководители МВД в открытую ссылаясь на паблик совершали кадровые перестановки или изменяли какие-либо порядки на которые жаловались их подчиненные.

В апреле 2020 года к Воронцову нагрянули с очередным обыском. На него завели административное дело за распространение фейковой информации о коронавирусе. Согласно закону публикация заведомо недостоверных сведений ведет к штрафу от 100 тыс. до 1 млн руб. хотя Воронцов опубликовал ту же самую новость, которую опубликовал канал RT.

А спустя месяц Воронцов был в очередной раз задержан в собственной квартире спецназом, взявшим ее штурмом через окно. Поводом к этому стало подозрение в вымогательстве. Блогера обвиняют в том, что тот требовал с бывшего полицейского 300 тыс. руб. за то, чтобы не публиковать в Сети его интимные фото. Хотя интимные фото были опубликованы бывшим сотрудником полиции собственноручно и после якобы совершенного вымогательства Воронцов общался с заявителем на дружеской ноте, называя своего обидчика «Братом» и «другом».

Несмотря на абсурдность обвинений Воронцов арестован, а обжалование ареста не дало никаких результатов. Однако спустя несколько недель в поддержку арестованного к зданию Гувд на Петровке 38 вышли журналисты с требованием отпустить бывшего полицейского. В том числе Илья Азар, год назад организовавший протестный марш в поддержку Ивана Голунова. Азар был арестован и по решению суда получил 15 суток административного ареста и теперь люди вне зависимости от своих политических взглядов выходят в поддержку обоих арестованных несмотря на карантинные ограничения.

Петиция с требованием немедленно отпустить Воронцова набрала почти 17 тысяч подписей. Алексей Навальный в своём блоге высказывался в защиту Владимира, а известный российский политолог Екатерина Шульман посвятила его аресту полчаса программы статус на радио Эхо Москвы. Личное поручительство за Воронцова оставили политики, депутаты и журналисты: Евгений Ройзман, Лев Шлосберг, Дмитрий Гудков, Валерий Рашкин, Максим Резник, Ксения Собчак, Иван Голунов и другие. Также М.Б. Ходорковский записал обращение к полиции с просьбой поддерживать своего омбудсмена. Выступления в поддержку Воронцова открыли протестный сезон 2020 года в Москве, несмотря на не снятый карантин и жестокость правоохранительной системы. Владимира Воронцова поддерживают люди разных политических взглядов, потому что всем должно быть ясно, что такая расправа может произойти с кем угодно. И если гражданское общество не забудет свои противоречия и не объединится, дело Воронцова станет просто историей очередного пострадавшего от действий системы.

Друг Народа

Друг Народа — редактор Телеграм-канала с аналогичным названием

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