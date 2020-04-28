Европа нарушает все свои табу

Мы переживаем пандемию, какой не было уже более 100 лет. Мировая экономика глобального капитализма переживает шок, так как эпидемия может быть локализована только при остановке национальных экономик на несколько недель или месяцев. Это предельное обрушение, которое значительно превышает масштабы последних крупных экономических кризисов. Те людишки, которые действуют на биржах и всегда готовы устроить панику, немедленно отреагировали и экстремально обвалили акции. Если на неопределённое время всё, кроме абсолютно жизненно необходимых отраслей производства «вне сервиса» остановлено, то обвалы на 25 процентов и более — запрограммированы. Естественно, когда удастся преодолеть пандемию, необходимо будет нагонять упущенное, но потери в автомобильной промышленности, в туризме и в сельском хозяйстве не удастся скомпенсировать за короткое время. Экономический рост Китая в 2020 году будет гораздо меньше ожидаемого, азиатского локомотива роста не будет.

В отличие от начальной фазы экономического кризиса 2008/2009 годов центральные банки главных стран-членов ОЭСР не стали выждать, а сразу начали действовать. В соответсвии с ожидаемой мощью обвала, были приняты ответные меры. Центральный банк США практически обнулил свои процентные ставки, что должно оставаться в силе до преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Кроме того, существуют экстренные кредиты для банков и программа по «безлимитной скупке» займов. Американская экономика не должна страдать от нехватки денег, и доллар как мировая валюта не должен пострадать.

В стиле Марио Драги

Европейский Центральный Банк, напротив, уже исчерпал свои возможности, так как меньшие, чем нулевые ставки, невозможны. Отрицательные проценты тем более поставят финансовые учреждения и предприятия в ещё более затруднительное положение. Президент Европейского Центрального Банка, Кристина Лагард, после первоначальных сомнений решила объявить в стиле Марио Драги, что ЕЦБ будет принимать все необходимые меры, а необходимо использование тяжёлой артиллерии. Это значит, что банк вводит экстренную программу, по которой скупает государственные и частные займы, на что выделяются 750 миллиардов евро. Одновременно на уже действующую программу выделяются дополнительные 120 миллиардов евро. Итак, в ближайшие месяцы отдельными странами членами ЕС или из стран ЕС могут скупаться займы в среднем на 100 миллиардов евро, с настоящего момента доступны к покупке будут и греческие долговые ценные бумаги. К этому добавляются ценные бумаги, то есть облигации, выпущенные акционерными обществами, со сроками действия до трёх месяцев, при помощи которых предприятия рефинансируют действующие сделки.

Впредь условия для коммерческих банков, которые хотят брать деньги у Европейского Центрального Банка взаймы, значительно упрощены и послаблены, «на сколько можно и на столь долго, как это возможно», как заявил ЕЦБ. Это почти сенсация: даже греческие государственные займы сейчас признаются Европейским Центральным Банком в качестве гарантий. При этом подрываются границы, когда ЕЦБ хочет идти до того, чтобы в случае необходимости взять вплоть до трети всех займов какого-либо государства на своё хранение и при этом более не предавать значения базовой доле каждого еврогосударства. Преемница Марио Драги поняла, в чём проблема, в такие времена.

Евросоюз абсолютно отстаёт от такой динамики. Попытки комисси Фон дер Ляйен, хоть как-то скоординировать пограничный контроль или же закрытие границ, быстро провалились. Слишком велико было искушение отдельных правительств напустить на себя важность и вернуться в режим защиты своих собственных интересов. Правда, комиссия сумела хотя бы приостановить стремление отдельных глав европравительств, к накоплению лекарств, экипировки и защитной спецодежды каждый в своей стране. Разумеется, сенсационным выглядит решение штаб-квартиры ЕС отменить пресловутые правила ограничения бюджетного дефицита для стран членов ЕС. Перед лицом предсказуемых экономических последствий пандемии впервые приводится в действие пункт договора, освобождающий сторону от отвественности, в пакте о стабильности ЕС. Официально пандемия классифицируется как стихийное бедствие. Практиковавшееся на протяжении многих лет приучение к дисциплине касательно национальных бюджетов членов ЕС никто не может себе более позволить. В принципе каждый может неограниченно залазить в долги до дальнейших распоряжений, чтобы предотвратить социальный коллапс миллионов занятых и самозанятых, бюджетов предприятий и частных лиц. Смелость проявляет в этом положении даже министр финансов Германии, Олаф Шольц, которого пока что «чёрные нули» не волнуют. Италия как наиболее пострадавший член ЕС с недвусмысленного одобрения Брюсселя получила программу поддержки в размере 25 миллиардов евро, чего, однако, не хватит, чтобы избежать массового банкротства и безработицы. Мы сейчас заново изучаем азы капитализма, каков он есть на самом деле. Во времена масштабных кризисов помочь ему может только государство. Насколько же безотвественно государство во времена кажущегося вечного процветания. И это расхлебывать это приходится не только в общественной медицине, где сейчас мы вынуждены оплатить ценой тысяч жертв многолетнюю бездумную политику экономии.

Корона-облигации

У многих уже всплывает в памяти злосчастный кризис евро, когда такие страны-должники как Италия со своей ослабленной экономикой, особенно на севере, центре производства, переключаются на массированное вмешательство государства, для чего должны быть мобилизованы миллиарды, в то время как налогоспособность страны нарушена. Поэтому инвесторы на финансовых рынках нервничают, надбавки за риск при покупке итальянских займов резко подскакивают. Прибыль за эти облигации состаляла 4 недели назад 0,9 процента, в последнее время уже почти 3 процента.

Точно также и греческое государство должно нести тяжёлые убытки из-за вынужденного свёртывания общественной жизни, из-за закрытия ресторанов, кафе и торговых центров. Туризм, известный своей хрупкостью, является той отраслью, на которую приходится четверть годовых экономической показателей страны. Ещё в начале февраля считалось большим достижением, что Греция могла ожидать за свои облигации сроком в 10 лет только лишь один процент. Это давно в прошлом, этот рост процентных ставок пока безвозвратно утерян. Следовательно программа ЕЦБ по скупке облигаций прежде всего снимет с рынка тяжело рефинансируемые государственные облигации Италии и Греции, а также Испании и Португалии, чтобы снизить процентные ставки и успокоить инвесторов. ЕС без лишнего шума нарушил ещё одно табу, которое в Германии времен Ангелы Меркель считалось святая святых: еврооблигации неизбежны и сейчас вновь всплывают под названием «корона-облигаций». Чтобы облегчить финансирование масштабных антикризисных программ во всех странах еврозоны, нужно использовать эти и другие средства, как например, Европейский стабилизационный механизм (этот механизм освобождает немецкое государство от его доли ответственности за совокупный долг — ред.).

Вопреки либеральным догмам, становится ясно: в кризисе капитализму может помочь только государство.

Михаэль Крэтке

Перевод: Александр Наглер

Источник: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/europa-bricht-jetzt-all-seine-tabus