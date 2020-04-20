Коронавирус — союзник Нетаньяху в Израиле

Предав другие оппозиционные партии Бенни Ганц, бывший израильский генерал, ставший лидером оппозиции, нарушил свои обещания и заключил сделку о присоединении к “чрезвычайному правительству” Биньямина Нетаньяху.

Он согласился присоединиться к своему сопернику, действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху “для борьбы с коронавирусом”.

А ведь всего за две недели до того Ганц получил незначительное большинство в парламенте, что дало ему первое право сформировать коалиционное правительство. Теперь он уступил Нетаньяху, который останется у власти в течение следующих 18 месяцев.

За последний год Ганц участвовал в трех парламентских выборах, требуя положить конец 11-летнему правлению нынешнего премьер-министра. Он пообещал своим сторонникам, что никогда не будет сидеть в правительстве вместе с Нетаньяху, который должен предстать перед судом за коррупцию.

Ситуацию осложнил успех партии “Объединенный список”, представляющей палестинских арабских граждан Израиля – пятую часть населения страны, – которая имела теперь баланс голосов. Ни одна из главных еврейских партий не хотела, чтобы ее видели опирающейся на 15 депутатов, представляющих арабов.

“Чрезвычайное правительство” Нетаньяху теперь должно занять более 70 мест в парламенте из 120 членов — безопасное большинство. Известный своей способностью творить политические чудеса, Нетаньяху за последний год постепенно ослабил сопротивление своего соперника. Коронавирус оказался последней каплей.

Премьер-министр использовал оправданные опасения по поводу вируса, чтобы укрепить статус своего рода “отца нации”. В своих регулярных выступлениях он представлял себя израильским Уинстоном Черчиллем. Сейчас он занимает пост премьер-министра дольше, чем отец-основатель Израиля Давид Бен-Гурион.

Бенни Ганц, похоже, понял, что не было возможности провести четвертые выборы в условиях самоизоляции. И в любом случае г-н Нетаньяху, который постоянно появляется в СМИ, выставлял бы его как безрассудно угрожающего процветанию и безопасности Израиля, отказавшись присоединиться к нему в правительстве. Ганц также, возможно, ужаснулся от перспективы еще одной бескомпромисной избирательной кампании, которая будет сопровождаться ещё большим числом грязных трюков, в которых преуспевают г-н Нетаньяху и его союзники.

По мере того как Нетаньяху все больше сознавал, что его выбор — оставаться у власти или предстать перед судом, конфликт нарастал. На последних двух выборах его чиновники подвергли сомнению психическое здоровье господина Ганца и распространили непроверяемые слухи о том, что украденный у него телефон содержал компрометирующие фотографии.

Кроме того, поскольку путь к власти зависел от поддержки из Объединенного списка, Ганц был предметом бесконечных клеветнических высказываний со стороны Нетаньяху, который обвинял своего в том, что тот сотрудничает со “сторонниками терроризма”.

Другая стратегия Нетаньяху состояла в том, чтобы подорвать судебную систему и парламент, выступающие противовесами исполнительной власти, которую он контролирует. Амир Охана, его министр юстиции, частично закрыл суды, что откладывает рассмотрение дела Нетаньяху с 17 марта до конца мая. Это может затянуться еще больше.

Чтобы справиться с возникшей в результате этого суматохой слушаний, кабинет министров на прошлой неделе принял чрезвычайное положение, чтобы вести судебные дела по видеосвязи. Но это освобождало тех, кому грозит обвинение, включая господина Нетаньяху.

Премьер-министр также позволил своим старшим должностным лицам развязать поток подстрекательств против Верховного суда Израиля, стремясь запугать судей и обратить общество против правовой системы. Юлий Эдельштейн, спикер парламента от партии “Ликуд” господина Нетаньяху, 18 марта приостановил работу законодательного органа и отказался голосовать за своего преемника, поскольку блок Ганца имел недостаточное большинство голосов.

Они опасались, что новый спикер поможет принять закон, запрещающий подозреваемым в совершении уголовных преступлений занимать пост премьер-министра, что приведет к отстранению Нетаньяху от власти. Верховный суд постановил, что г-н Эдельштейн совершил “беспрецедентное нарушение верховенства закона”, требуя, чтобы он разрешил провести голосование. Вместо того чтобы выполнить это решение, Эдельштейн подал в отставку.

Ближайшие союзники Нетаньяху, включая министра юстиции, набросились на судей. Министр туризма, Ярив Левин обвинил главного судью Эстер Хают в организации судебного “переворота”. Как заметил опытный израильский аналитик Бен Каспит: “вспышка коронавируса позволяет Нетаньяху продолжать подрывать верховенство закона для своего собственного выживания, почти беспрепятственно”.

Защищая свое решение присоединиться к правительству, Ганц сказал: “Это необычное время, и оно требует необычных решений”. Он надеется убедить своих сторонников, что не капитулировал полностью. Если все пойдет по плану — большое “если” — Ганц должен стать премьер-министром через 18 месяцев.

Ганц, как сообщается, также настаивал на том, чтобы один из его союзников стал министром юстиции — чтобы гарантировать, что Нетаньяху не сможет уклоняться от суда бесконечно.

Тем временем Бенни Ганц, вероятно, будет исполнять обязанности министра иностранных дел, на этом посту он может помочь приукрасить предполагаемый “умеренный” и “демократический” авторитет Израиля за рубежом. Возможно, это будет нелегко. В этом году Израиль достиг рекордных минимумов в глобальных опросах по вопросам демократии. Freedom House отметила, что она пережила “необычайно большой спад для установившейся демократии” еще до последних событий, отчасти из-за “антидемократических тенденций” господина Нетаньяху.

Президент Израиля, Реувен Ривлин, из партии Нетаньяху также предупредил, что демократические институты страны находятся под угрозой. В то же время множество автомобилистов бросили вызов правительству, демонстративно выехав на улицу вопреки запретам, чтобы выразить протест против пренебрежения правами граждан со стороны правительства Нетаньяху.

Теперь для чрезвычайного правительства будет проверкой, станет ли господин Ганц помогать демонстранатам, или это вызовет еще больше протестов.

Джонатан Кук

Перевод Анны Павловой

Источник https://www.newcoldwar.org/as-israels-netanyahu-uses-coronavirus-to-consolidate-power-his-chief-rival-caves-in/