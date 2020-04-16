Поражение Корбина — не конец социализма

Несмотря на сегодняшнее поражение левых на выборах лидера британской Лейбористской партии, политика Корбина остается чрезвычайно популярной среди её членов — и является единственным выходом из экономического кризиса, в котором мы оказались.

Большинству людей можно было бы простить, что они забыли, как в течение последних нескольких месяцев среди лейбористов шла дискуссия о следующем лидере. Очевидно, что борьба за лидерство лейбористов была прервана событиями, но еще до того, как разразился коронавирусный кризис, многие считали коронацию сэра Кейра Стармера предрешенной.

Кампания не была идеологической битвой, которую многие ожидали. Вместо этого она переросла в конкуренцию из-за очень узкой понимаемой «избираемости», когда кандидат, который выглядит ипохожим на предыдущих премьер-министров, имел явное преимущество. Преимущество, которое Стармеру удалось сохранить, потому что другие кандидаты в значительной степени воздерживались от полемики с ним.

Но мы должны признать, что есть еще одна причина, по которой этот конкурс был таким скучным, и она заключается в том, что ни один из кандидатов не мог слишком сильно отклониться от политической повестки дня, принятой на прошлогодней конференции. В 2019 году конференция приняла предложения в поддержку “зеленого нового курса”, четырехдневной рабочей недели, сохранения и расширения свободы передвижения, закрытия центров содержания мигрантов и интеграции частных школ в государственный сектор — все это благодаря блестящим скоординированным кампаниям членов Лейбористской партии и профсоюзных активистов. Эта политика остается чрезвычайно популярной среди лейбористов.

Правда, лидерство Корбина в Лейбористской партии было связано не только с политикой. Он обещал демократизировать тайные и бюрократические структуры политической машины партии, чтобы дать членам и профсоюзным деятелям больше веса в принятии решений. Он также заняла особую позицию по отношению к хваленым элитным институтам Британии – от средств массовой информации до частной системы образования и корпоративного истеблишмента. Мало кто из других лидеров говорил так же, как Корбин, о “атаке на миллиардеров”.

Нам придется распрощаться с партийной демократизацией и воинственным левым популистским дискурсом под руководством Кейра Стармера. Но политическая повестка дня, выработанная за последние несколько лет, будет жить до тех пор, пока мы будем готовы бороться за нее. Во многих отношениях эта программа всегда предшествовала Корбинизму и выходила за его пределы: ее элементы можно проследить вплоть до самых старых социалистических тенденций внутри партии. И хотя Корбин и МакДоннелл заслуживают огромной похвалы за поддержку и популяризацию этой политической повестки дня, именно лейбористы и профсоюзные активисты агитировали за то, чтобы конференция проголосовала, и сделали это. Как сам Корбин сказал стране 13 декабря: “такого понятия, как Корбинизм, не существует. Есть социализм.”

Как должно быть ясно по той легкости, с которой многие члены партии объединились с правыми при избрании Стармера, Корбин всегда держал вместе разнообразную коалицию, включая как либералов (которые на сегодняшний день являются доминирующей тенденцией как среди членов, так и среди Парламентской Лейбористской партии), так и социалистов. Напряженность между этими двумя лагерями сохранится – особенно когда речь заходит об отношении партии к государству и элитным институтам, а также о выборе между построением власти рабочего класса и моралистическим реформизмом. Группв «Tibune» продолжит борьбу за защиту социалистической линии в этих вопросах.

Но, как показала прошлогодняя конференция, большинство лейбористов – будь то либералы или социалисты — едины в своей поддержке радикальной политической повестки дня. Задача социалистов состоит в том, чтобы обеспечить претворение этой решимости в жизнь. Мы уже прошли определенный путь на этом фронте. Такие организации, как Common Wealth, все агитационные группы лейбористов в сети, возникшие за последние несколько лет, а также новые левые СМИ, такие как «Tribune» и «Novara», могут продолжать отстаивать социалистическую политику и привлекать Стармера к ответственности, если он откажется от неё. Организация The World Transformed и её местные отделения могут продолжат обеспечивать столь необходимое политическое образование.

Социалисты в партии должны взять на себя обязательство поддерживать эти усилия. Но мы также должны сосредоточиться на работе внутри течения Momentum и левых профсоюзов, чтобы гарантировать, что более широкая инфраструктура, которая была так важна для развития и победы кампаний последних нескольких лет, не будет разрушена. Если мы сделаем это успешно, то приверженность членов к политической повестке дня останется твердой – и может стать основой для обеспечения того, чтобы партия не скатилась назад к середине.

В настоящий момент, учитывая почти беспрецедентное единство в поддержке политики Зеленого Нового курса, государственной собственности и бесплатного образования, для Стармера просто невозможно отказаться от них, как хотели бы многие антисоциалисты партии. Любое отступление от политики во имя “выборности” или “осуществимости” будет жестко пресекаться лейбористами, имеющими опыт популярности такой политики в 2017 году.

На самом деле дискуссия о целесообразности политической повестки дня лейбористов, как и само соревнование, была прервана событиями. Учитывая довольно умеренный социал-демократический характер манифеста 2019 года и чрезвычайные меры, принимаемые в настоящее время правительством для борьбы с самым значительным экономическим кризисом в жизни, если бы Стармер значительно отошел от него, он оказался бы справа от Бориса Джонсона.

Отчасти это говорит о том, как далеко партия должна была пойти: от инстинктивного сопротивления сокращению государственного сектора — к более широкуой критике частной собственности и капиталистического государства. Но это также говорит о глубокой роли кризисов в изменении представлений людей о возможном. Если капиталистический реализм был ранен во время финансового кризиса, то его основы будут разрушены во время коронавирусного кризиса. Лозунг, который Кир Стармер вывел (как это ни парадоксально) из Антиглобалистского движения – Другой мир возможен – может оказаться верным, даже вопреки намерениям самого Кира.

Грэйс Блекли.

Источник: https://tribunemag.co.uk/2020/04/socialism-is-not-going-away

Перевод с английского Анастасии Ипатовой