Коронавирус и мировая экономика:

старого уже не существует, а новое пока невозможно

Рави Арвинд Палат

Новая коронавирусная пандемия повлияла на мировую экономику так, как не один кризис не влиял до этого. Прошедшая пандемия, Испанский грипп 1918 г., возникла в менее взаимосвязанном мире, когда система снабжения не проходила через весь мир, как это происходит сегодня. Также и путешествия в то время не были так распространены, как сейчас, и не могли является причиной распространения вируса по планете. С 2002 года, когда в мире господствовала эпидемия пневмонии, в сводках авиасообщения заметен явный рост, только одно авиасообщение из Китая увеличилось десятикратно. Великая депрессия 1929-33 годов угасла со временем, сейчас же когда страны закрывают границы и призывают все организации, не связанные с поставкой товаров первой необходимости, закрывать отделы и офисы, приостановка экономической активности не имеет аналогов. В то время большая часть экономической активности была связана с производством, а вклады могли быть проданы сразу же, как условия стали бы более благоприятны.

Сегодня, на сферу услуг приходится большинство экономической активности, и урон от несовершенной стрижки, несостоявшейся поездки на Убере, или отмененного ужина в ресторане не могут быть восполнены. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов повлиял на экономику обеих сторон Северной Атлантики, привёл её в упадок, но это не касалось экономики Китая, Индии, Бразилии и других стран с формирующийся рыночной экономикой. Теперь ситуация совершенно иная: она повлияет на всю планету; хотя, это влияние зависит от того, как вирус мутирует и приживётся в разных странах у людей с различным иммунитетом, разных возрастных групп, классов, половой и этнической принадлежности.

Как раз это отличие существующей ситуации показывает иррелевантность существующего опыта, даже несмотря на то, что он может быть полезен в некоторой мере. Социальная дистанция может являться смягчающим средством в распространении вируса, но она будет иметь незначительный эффект в густонаселенных и бедных государствах. Последней наиболее крупной пандемией был испанский грипп 1918 г., который, вероятно, пришел из Канзаса и истребил от 1 до 2 % мирового населения. Но его влияние в мировом масштабе значительно отличалась: 60% смертей произошли в Западной Индии, где серьезная засуха не являлась достаточной для остановки экспорта зерна в Британию и, как следствие, люди, страдающие от голода были более уязвимы.

Большая уязвимость бедных к новому коронавирусу будет трагически подтверждена снова. Социальная дистанция, как средство смягчения распространения, будет иметь малое влияние в густонаселенных и, одновременно, низко-доходных государствах. Как люди в трущобах или неофициальных поселениях смогут привести в жизнь то, что называется социальная (скорее, чем физическая) дистанция? В Александрии и Йоханнесбурге 700 000 людей живут на 1,9 квадратной мили, такое же количество людей населено в Дарави — всего 0,81 квадратная миля в Мумбаи; и такого же размера, как Дарави, Рио-де-Жанейро, но только 200 000 людей. Чернорабочие и люди, которые продают поношенную одежду, или овощи, не имеют возможности работать из дома. Так же, как и люди в трущобах не имеют доступ к чистой воде, чтобы поддерживать гигиену, которая необходима, чтобы предотвратить заражение.

Этнические и расовые меньшинства в более обеспеченных странах, также в меньшей степени имеют возможность находиться в физической дистанции друг от друга. Исследование 2018 года в экономическом институте в Вашингтоне показали, что менее чем 30 % людей в Америке имеет работу, которая может быть реализована из дома. Даже если новые технологии, такие как онлайн обучение существуют, только 16,2 % латиноамериканских рабочих и 19,7 % афро-американцев могут работать из дома; в сравнении с 30% белокожих , 36% азиато-американцев.

Владельцы такси в Нью-Йорке, кто взял большие кредиты, чтобы купить разрешение водить жёлтые машины, сталкиваются с разорением, поскольку воздушное сообщение фактически прекращается и город закрывается. Люди, которые поставляют необходимые продукты, такие как фрукты, овощи и другую сельхозпродукцию, не имеют иной опции, кроме как продолжать работать, чтобы обеспечить едой себя и свои семьи. Также и в Америке, работники на фермах — минимально оплачиваемые мигранты.

Должно быть, очевидно, что правила, работающие в более богатых странах (Северной Америке и Европе), не могут быть применены в безграничном Юге и, тем не менее, это именно то, что администрация Нарендра Моди, сделала в Индии. Там введены ограничения на передвижение по стране в течение 21 дня; предупреждения о которых люди узнали только за 4 часа, оставив мигрантов без средств и возможности купить провизии, на зарплаты в стране, где более 90 % работников вовлечены в неофициальный сектор, а плотность населения почти 400 на одну квадратную милю. Совершенно противоположные по идеологии президенты Бразилии и Мексики, Жаир Болсонару и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, дружно отклонили предложение принять меры против пандемии, назвав ее незначительной глупостью.

Страны с низким доходом населения также не обладают инфраструктурой, чтобы бороться с глобальной пандемией: в Бангладеш на 170.000.000 людей — только 500 реанимаций. Наиболее подверженная вирусу страна в Европе, Италия; там 4 доктора приходится на 1000 людей; В Индии менее чем один, а в других странах даже хуже. Государство с населением, у которого низкий достаток, также более подвержено загрязнению окружающей среды, что в свою очередь ухудшает иммунитет жителей. Одна треть респираторных болезней в мире в 2018 году были в Индии, стране, которая также является ведущей по числу зараженных туберкулёзом в мире и, следовательно, в большей степени в группе риска Covid-19. Предполагается, что 300.000.000 индийцев могут быть заражены вирусом к июлю и там может быть от 2 до 3,5 миллионов смертей.

Большая часть одежды, продаваемая известными брендами Северной Америки, создаётся работниками в Китае, Бангладеше, Лаосе, Камбодже и т.д. Из-за закрытия границ в Европе и Северной Америке, компании отменяют заказы; и мануфактуры, которым оплачивают заказы только по факту готовности, которые в свою очередь должны платить своим рабочим и поставщикам материала заранее, теперь застряли с большими запасами одежды, срок пригодности, которых определяется сезоном. А государство не имеет возможности помочь производителям, так как это делают в богатых странах. В отличие от Америки, они не могут просто напечатать больше валюты, особенно когда валюта государств на юге падает в сравнении с долларом: индийская рупия достигла исторического минимума также каки валюты Южной Америки, и это только два примера. Понятно, что влияние вируса будет в большой диспропорции ощутимо бедными, особенно в странах с низким достатком.

Если диспропорциональное влияние на бедные страны будет такое же, как во время предыдущих пандемий и кризисов, неизвестно, как мировая экономика справиться с этим. Отвечая на упадок рынка, государства вкладывают деньги в экономику, но когда люди должны оставаться дома, обращение денег замедляется в любом случае, особенно в малом бизнесе. Амазон и Волмарт могут размещать объявления и для ещё десятка тысяч работников, но это едва ли восполнит число работников, уволенных из малого бизнеса.

Увеличение разницы, шкала внезапности экономического и социального разрушения такова, что вероятно не может быть возврата прежней ситуации. Каналы поставок внутри и между государствами были уничтожены, вероятно, невозвратно и безнадёжно. Диапазон и серьезность этих разрушений будет зависеть от того как Covid-19 повлияет на популяцию – это зависит от мутации вируса, возраста, класса, этнической принадлежности и полового распределения специфических групп населения с их различиями в истории болезней и иммунитетами. Обуславливая распространение робототехники и удалённо контролируемых машин, продолжающееся нарушение и разрушение цепочек поставки может ввести к дальнейшей замене работников технологиями.

В то же время, упадок рынка и повышение безработицы может возобновить Великую депрессию, хотя условия сегодня отличаются. В течение 1920-1930-х годов индустриальный рабочий класс был ключевым компонентом к восстановлению. Сообщество, сформировавшиеся на заводах и было основой организации, позволивших восстановить хозяйство и общество в период Нового курса Ф.Д.Рузвельта в Америке и после Второй мировой войны в Европе. Распространение деиндустриализации и крушение профсоюзов в современном мире изменило обстановку. В этих условиях, как показали избирательные кампании Дональда Трампа, Бориса Джонсона, Маттео Сальвини и других популистов, исторически благополучные средние классы обратились против этнических меньшинств и иммигрантов; против глобализации и в сторону реакционного национализма. Это правда не только в Европе и Северной Америке. Даже в Южной Америке государства сталкиваются с ксенофобией.

Кейнсианский компромисс, достигнутый во время Великой депрессии, привел к повышению спроса уменьшил безработицу, но недостаточно. В Америке 1933 году безработица составляла 25%, она упала к 14% в 1940-м году. Именно Вторая мировая война трансформировала Америку в Житницу мира для производства хлеба и основную производственную базу для союзнических армий. Сыграла свою роль и мобилизация молодежи в армию, что, в конце концов, оказалось решающим.

И после военных действий, когда демобилизации могла вновь повысить безработицу, Американский мир привёл к новому взрыву экономического процветания благодаря необходимости восстановления экономик Европы. Так начался «Золотой век капитализма», который продолжался более двух десятилетий.

Холодная война была важным компонентом этих лет: военная мобилизация и помощь европейским союзником, и внутри страны пакт между государствами, бизнесом и трудом привело к «Эре потребления» внутри страны и заграницей; Советский Союз, который должен был поддерживать мир в Восточной Германии, также реализовал достаточно успешную реконструкцию в своей зоне оккупации; а независимость принесла некоторые результаты в бывших колониях в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, на Карибских островах.

Сегодня Америка не является лидером в интеллектуальном развитии; президент Америки показан в «Нью-Йорк Таймс» как личность «с глубокой потребностью в личной похвале, склонный обвинять других, лишенный человеческой эмпатии, склонный к пренебрежению опытом, искажению фактов, нетерпимости к проверке или критике». Он оказался исключительно неадекватным для решения поставленных задач. Его попытки купить эксклюзивное право на вакцину, которая была разработана немецкой компанией, открытой немецким правительством оскорбила и раздражает не только Германию, но всех думающих граждан по всему миру. Это едва ли тип лидера, которого ожидают в ведущей стране мира. Даже хуже, Америка не смогла вовремя осознать опасность вируса, потому что администрация Трампа настояла на другом названии – Уханьский вирус, вместо коронавируса.

В сравнение, Китай стал одной из стран-помощников: они отправляют докторов и медицинские приборы в разные государства от Перу до Филиппин, в Японию и Испанию. Куба отправляет докторов в Европу и другие страны. Америка после её неудачи в сохранении эксклюзивных прав для потенциальной вакцины, теперь в Восточной Европе, Центральной Азии ищет возможность тестировать медицинские препараты и отказывается воплощать в жизнь акт защиты продукции, который обязует отечественную промышленность производить эти необходимые продукты в критическое время. Вместо того чтобы мобилизовать свои ресурсы, США пытаются приобретать необходимые медицинские препараты из беднейших стран, возвращая нас в во времена, когда Британия вывозила еду из колоний, даже когда там была засуха.

В то же время, Конгресс США – союзник Трампа в Америке — предлагает через банки предоставить около $1200 жителям, (чья годовая зарплата $75.000 ), и $500 для ребёнка: недостаточно даже для месячного съема жилья в индустриальном городе. В отличие от Дании, где даны гарантии 75% зарплаты (при среднем показателе около $3288) в месяц для тех, чья годовая зарплата составляет $52.400. Иными словами, страна готова потратить почти 13% GDP. Как раз предоставление денег для работников и рабочих, тех, кто создаёт продукцию и спрос, дает эффект, который, как минимум, позволит частично оживить экономику.

Вторая мировая и Холодная война перестроили мировую экономику на новый лад, потому что концентрация экономической политической силы в Америке позволила осуществить интеллектуальное лидерство, когда большинство других индустриальных экономик были опустошены. Соединённые Штаты уже не обладают похожим потенциалом, также не существует другого государства или группы государств.

Что помогла понять пандемия, это то, что нам нужны фундаментальные изменения в институциональных структурах мировой экономики. Денежное расслоение обострилось во всём мире, и больше экономика не является устойчивой.

Прекращение экономической деятельности не является результатом пандемии или падения цен на нефть. Государственные институты стали чрезвычайно приватизированными. Различия между партиями правого крыла и левого крыла исчезли и ни одна из них не готова заставить главные фармацевтические компании инвестировать в исследование, чтобы сохранить общественное здоровье и остановить распространение инфекционных заболеваний. На самом деле, 15 из 18 глобальных фармацевтических компаний перестали исследовать антибиотики и препараты, чтобы сосредоточиться на производстве более прибыльных препаратов: для лечения мужской потенции, зависимости от транквилизаторов и сердечных заболеваний.

Вирусы могут переноситься от животных к людям с большей вероятностью, так как природа уничтожается, и дешёвое мясо производится на фермах, что также влияет на экологию. Уменьшение производства мяса низкого качества является первостепенной задачей.

То, как мы решим эти проблемы — и проблему глобального потепления и изменения климата — будет ключом к новой, устойчивой и более справедливой модели жизни. Поскольку старое уже не существует, а новое пока невозможно, мы обречены на нестабильное и изменчивое будущее.

Источник: https://rpalat.wordpress.com/2020/03/27/coronavirus-and-the-world-economy-the-old-is-dead-the-new-cant-be-born/

Перевод с английского Анастасии Ипатовой