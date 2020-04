Коронавирус в Румынии

На данный момент в Румынии подтверждено 2 460 случаев заражения коронавирусом. 252 пациента были объявлены излеченными и выписаны. Власти призывают население получать информацию только из официальных источников. Всего в Румынии погибло 94 человека, заражённых коронавирусом. Первый подтвержденный случай на территории страны коронавируса был зафиксирован 26 февраля[1].

Президент Йоханнис объявил чрезвычайное положение на национальном уровне с понедельника, 16 марта 2020 года. Ограничены общественные собрания более 50 человек в закрытых местах (спортивные залы, церкви, казино, курорты и т.д.) и более 100 человек на открытых пространствах[2].

Министр внутренних дел Марчел Вела объявил Военное Постановление № 4, которое вступило в силу 29 марта. Согласно данному постановлению, передвижение лиц, достигших 65 лет, за пределами дома / хозяйства, допускается только во временном промежутке с 11.00 до 13.00, строго для купли-продажи, ухода / сопровождения несовершеннолетнего, помощи другим пожилым людям, коротких поездок, вблизи дома, связанных с индивидуальной физической активностью людей, а также для нужд домашнего/домашних животных. Передвижение лиц, достигших 65 лет за пределами дома, также допускается во временном промежутке с 20.00 – 21.00, если это делается для обеспечения потребностей домашнего/домашних животных только в непосредственной близости от дома. Движение лиц, достигших 65 лет, за пределами дома допускается и за пределами временного промежутка с 11.00 до 13.00, если это делается для решения проблем медицинского характера, таких как плановые онкологические процедуры, диализ, используя собственные средства передвижения или семейные / друзей или, при необходимости, специально предназначенные санитарные транспортные средства. Президент Йоханнис объявил, что ограничения, налагаемые военным постановлением № 3 и 4 являются обязательными.

Правительство Румынии определило “тесный контакт” с людьми, инфицированными COVID-19, чтобы облегчить эпидемиологические исследования. Это включает в себя:

Люди, живущие в одном доме с пациентом с подтверждённым COVID-19.

Люди с прямым физическим контактом с подтвержденными пациентами.

Люди с незащищенным прямым контактом (т. е. кашель)

Люди в одной комнате с подтвержденным пациентом в течение как минимум 15 минут на расстоянии менее 2 метров.

Медицинский персонал, обеспечивающий прямой уход за подтвержденными пациентами без надлежащего защитного оборудования.

Цель определения тесного контакта для идентификации лиц, отправляемых на самоизоляцию на 14 дней после тесного контакта с инфицированными COVID-19.

В период самоизоляции люди, у которых был “тесный контакт”, будут протестированы в начале и конце двухнедельного периода.

Эпидемиологическое исследование не должно приводить к контролируемой изоляции других людей, которые не соответствуют критериям „тесного контакта”.

В качестве ответа на эпидемию COVID-19 правительство Румынии приостановило все рейсы в Италию и из Италии в Румынию до 20 апреля включительно по всем авиакомпаниям и всем аэропортам Румынии. Все рейсы в Испанию и из Испании приостановлены до 13 апреля включительно. Все коммерческие рейсы из Германии и Франции приостановлены на 14 дней, начиная с 25 марта. Исключение составляют грузовые, гуманитарные, технические, медицинские и почтовые перевозки.

Иностранным гражданам запрещается въезд в Румынию после вступления в силу военного распоряжения №2 с 22 марта, за некоторыми исключениями, включающими дипломатов или пассажиров в четко определенный транзитный проход. Транзитные коридоры для перевозки грузов будут поддерживаться.

Министерство внутренних дел заявило, что лица, не сообщившие о посещении очага заражения при въезде в Румынию, подлежат уголовным наказаниям.

15 марта Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям постановил, что все бессимптомные лица, прибывающие в Румынию через наземные или воздушные точки входа, и которые происходят или проходили транзитом в течение последних 14 дней из любой страны с по крайней мере 500 подтвержденными случаями COVID-19, должны самостоятельно изолироваться дома в течение 14 дней.

Всего в Румынии принято 6 Военных постановлений, а также несколько распоряжений министерства здравоохранения в целях регулировки длительности и мер чрезвычайного положения и установки мер карантина[3].

Власти также готовят ряд экономических мер для ограничения влияния, мер профилактики на отрасли промышленности.

Премьер-министр Людовик Орбан готовит бюджетные поправки, с помощью которых можно перераспределить средства в области, нуждающиеся в дополнительных деньгах для контроля над пандемией.

“Среди мер, которые мы включили в Указание о чрезвычайном положении, мы также ввели возможность поправок бюджета до срока, разрешенного в рамках предыдущего законодательства. Безусловно, нам понадобится бюджетное поправки, и мы сделаем эти поправки, как только получим четкое представление о реальных потребностях, в области общественного здравоохранения, в области обеспечения общественного порядка, в области финансирования больниц”, – подчеркнул Людовик Орбан.

Выплата медицинских отпусков является одной из мер, подготовленных исполнительной властью путем исправления бюджета.

“Мы думали, что экономические меры оплаты медицинских отпусков — это мера поддержки работодателей, выплаты медицинских отпусков, которых еще не были урегулированы национальной программой здравоохранения, и здесь, очевидно, нам понадобится увеличение бюджета национальной программы здравоохранения, чтобы справиться с дополнительным требованием к оплате. Нам нужно будет, среди мер, которые мы предпринимаем, обеспечить как можно более быстрое возмещение НДС, и здесь нам также нужно будет подготовить финансовые ресурсы для ряда других мер. Так будет и с бюджетными поправками», -уточнил премьер-министр.

Чиновники отклонили некоторые меры, распространяемые на общественные места, такие как закрытие Бухареста или прекращение действия общественного транспорта, а также обязательность изоляции населения на дому.

“Мы не будем ограничивать право румын выходить из дома, но они должны понимать, что в зависимости от того, откуда они приходят, необходимо соблюдать изоляцию или карантин”, – заявил премьер-министр.

Министр просвещения Моника Анисей объявила в воскресенье вечером (15 марта), что школы остаются закрытыми в период чрезвычайного положения, и после 22 марта срок, первоначально установленный властями в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Университетские курсы в настоящее время приостановлены до 31 марта, но университеты, пользующиеся автономией, могут решить самостоятельно продлить период, в течение которого деятельность осуществляется только дистанционно.

Пособие на каждый выходной день выплачивается по части расходов персонала из бюджета доходов и расходов работодателя и составляет 75% от заработной платы, соответствующей одному рабочему дню, но не более чем 75% от среднего валового заработка, используемого при обосновании бюджета государственного социального страхования[4].

Национальный банк Румынии (НБР) объявил в понедельник базовый курс в 4,8242 Лея / евро, новый исторический максимум для единой европейской валюты по отношению к лею.

Таким образом, евро отмечает рост на 0,14% по сравнению с пятницей на фоне кризиса на финансовых рынках, вызванного эпидемией коронавируса.

Предыдущий рекорд был достигнут в понедельник, 9 марта, когда НБР объявил базовый курс в 4,8184 Лея / евро.

На межбанковском рынке национальная валюта торговалась между 4,7880 и 4,8807 леями / евро.

Кроме того, лей потерял позиции по отношению к доллару США, достигнув 4,3202 Лея, поднявшись на 0,47 единиц (0,11%), по сравнению с курсом в пятницу, соответственно, 4,3155 лея за доллар.

Национальная валюта обесценилась по отношению к швейцарскому франку на 0,56 единиц (+0,12%). Таким образом, котировка Франка достигла 4,5699 леев, по сравнению с 4,5643 леев / Франк в пятницу.

Золото подешевело на 11,32 Лея (-5,14%), до 208,8575 Лея, с 220,1762 Лея

Хотя центральные банки во всем мире предприняли драматические меры денежно-кредитной политики, они не помогли успокоить опасения по поводу экономического шока, вызванного коронавирусом. Таким образом, акции, торгуемые на европейских биржах, упали более чем на 8% в понедельник утром на фоне расширения на континенте пандемии коронавируса (COVID – 19). Лей продолжил свое снижение, достигнув максимума в 4,8448 Лея/евро 17 марта[5].

На первое апреля около 150 тысяч румын остались без работы, кроме того, почти 800 000 человек были отправлены в техническую безработицу. Цифры показывают тревожный рост: всего за два дня число тех, кто был уволен, выросло на 45 000, а тех, кто был отправлен в техническую безработицу на 300 000.

Большинство людей потеряли работу в таких областях, как оптовая торговля, отельное и ресторанное дело или строительство.

Согласно последним данным 795,291 контрактов были приостановлены и 155,675 контрактов аннулированы. Всего два дня назад цифры показали 498 778 приостановленных трудовых договоров и 111 340 прекращенных трудовых договоров.

Из общего количества 795 291 приостановленных трудовых договоров 207.688 находятся в обрабатывающей промышленности, 156.361 в оптовой и розничной торговле или ремонте автомобилей и мотоциклов и 110.667 в отелях и ресторанах[6].

Румыния так же столкнулась с массовыми увольнениями медицинского персонала, что на фоне эпидемии коронавируса рискует стать серьёзной угрозой. Врачи и медсёстры отказываются лечить пациентов без надлежащего защитного снаряжения. 1 апреля в отставку подало начальство больницы округа Сучава, после того как ряд их не самых популярных мер привёл к вспышке заражения среди врачей. Правительство в отсвет приняло на рассмотрение ряд мер для предотвращение массовых увольнений, в числе которых запрет на врачебную практику для уволившихся, что вызвало негативную реакцию общественности[7].

В целом население с пониманием восприняло условия карантина, хотя некоторые меры, предпринятые правительством Румынии, вызвали негативную реакцию среди населения в социальных сетях. Строгое ограничение передвижение и не менее суровые меры наказания за нарушение этих мер, однако дают понять, что правительство не собирается идти на уступки и производить послабления мер карантина.

В то же время Румыния была включена в «Солидарность», глобальное испытание, которое рассматривает безопасность и эффективность четырех различных препаратов или комбинаций препаратов против Covid-19.

Румыния подала заявку на участие в проекте ВОЗ через Национальный институт инфекционных заболеваний им. Матея Балу, а страна предложила включить в исследование девять центров по инфекционным заболеваниям (два в Бухаресте и семь в стране).

В рамках испытания врачи протестируют четыре препарата Covid-19, чтобы найти лекарство для широкого применения[8].

Румыния всё ещё рассчитывает на поддержку Евросоюза. В частности, на инвестиционную инициативу Европейской комиссии, которая обязуется направить в Румынию 3,079 млрд евро, если румынским властям удастся мобилизовать все деньги, связанные с Европейским со финансированием, которое будет доступно, если согласно рекомендациям комиссии, сумма в 491 миллион евро будет использована для финансирования ответных мер против коронавируса[9].

Однако некоторые европейские политики расценивают меры принятые в Румынии ( и некоторых других странах восточной Европы) как попытку обойти обязательства установленные Конвенцией о защите прав человека (прежде всего из-за событий в Венгрии), однако никакой ответной реакции это пока не вызвало[10].

В целом можно сказать, что на данный момент процесс евроинтеграции в Румынии несущественно пострадал в результате эпидемии COVID-19. Меры, предпринятые правительством Румынии, хотя и вызвали некоторые опасения как внутри страны так и за её пределами, вызваны в первую очередь критическим состоянием румынского здравоохранения, которое неспособно в случае крупной вспышки ( как видно на примеры Сучавы), адекватно отреагировать на распространение вируса.

Вадим Казаков

Источники:

