КАК ПРОТЕКАЕТ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка вируса приобрела статус пандемии, а уже 13 марта Европа стала главным ее центром. Сейчас все страны Европы, включая и Республику Молдову, находятся в тяжелой ситуации в процессе борьбы с эпидемией, которая затрагивает экономические, политические, и, в особенности социальные аспекты общества.

До начала эпидемии

2 февраля премьер-министром Молдовы Ионом Кику была созвана Национальная комиссия по общественному здоровью. На заседании были представлены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции нового типа. 24 февраля комиссия была созвана снова, на этот раз для установления «желтого кода» на территории страны с учетом возможного риска возникновения тяжелой эпидемиологической ситуации. На следующий день, 25 февраля, были предприняты некоторые меры по предотвращению эпидемии коронавируса, такие как использование термосканера в Международном аэропорту Кишинева, закупка тестов на коронавирус и другие.

Статистика пандемии

Первый случай заболевания коронавирусной инфекции пришелся на 7 марта 2020 года. Инфицированной оказалась женщина 48 лет, которая прилетела в Молдову рейсом из Милана, и уже там у нее появились весьма серьезные симптомы. После этого был объявлен «оранжевый код», количество зараженных постепенно увеличивалось, но пока это были те, кто возвращался из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией. 13 марта был объявлен «код красный». Следует рассмотреть это подробнее на статистике распространения вируса.

Статистика на 1 апреля 2020 года

На вечер 1 апреля в Республике Молдова зарегистрировано 423 случая инфицирования, причем большинство из них происходит внутри страны. За день (с 31 марта на 1 апреля) количество зараженных выросло на 70 человек. Также, 22 человека были выписаны из больницы, 5 умерло, а 53 находятся в тяжелом состоянии.

Распространение вируса на территории Молдовы выглядит следующим образом:

Больше всего случаев инфицирования в Кишиневе – 170, 41 в Сороках, 40 в Штефан-Водэ, 27 в Хынчештах.

Согласно данным, 78% инфицирования происходит внутри страны, а 19,5% зараженных – это медики. Все происходит из-за отсутствия средств защиты. Все чаще происходит заражение сотрудников полиции и даже военнослужащих. Прогнозы касаемо числа инфицированных в стране тоже неутешительные: ожидается рост числа заболевших до 28 тыс. человек.

Действия правительства

С 17 марта по 15 мая по предложению президента Игоря Додона и с поддержкой правительства, в Республике Молдова объявлен «код красный» и введено чрезвычайное положение, включающее следующие меры:

Запрещается пересечение государственной границы между Республикой Молдова и Украиной для иностранных граждан;

Запрещается пересечение государственной границы между Румынией и Республикой Молдова для иностранных граждан для въезда в Республику Молдова;

Приостанавливаются международные железнодорожные маршруты пассажирских перевозок;

Приостанавливается железнодорожное движение по маршруту Кишинев-Яссы (Сокола), в обоих направлениях. Временно приостановлено движение поезда «Prietinia» Кишинев-Бухарест-Кишинев;

Приостанавливаются все регулярные пассажирские рейсы, а также регулярные пассажирские чартерные рейсы;

Авиаперевозчикам запрещено въезжать в Республику Молдова, с пересадками, совершенными в Италии, Испании, Франции, Германии, Китае, Иране и Южной Корее;

Лицам, находящимся в режиме самоизоляции на дому, запрещается пересекать государственную границу, а штраф за нарушение карантинного режима составляет 22,5 тыс. леев;

Запрещается проведение собраний, манифестаций и других массовых мероприятий и другие.

Позже, список ограничений был расширен:

Посещение родственников в больницах были запрещены, а пациентам не разрешается покидать медицинские учреждения. Несколько больниц страны объявили о режиме карантина;

Закрыты театры, концертные залы, музеи, библиотеки, дома культуры и творческие центры;

Ограничена работа торговых предприятий розничной торговли, за исключением тех, кто продает продукты питания, фармацевтические препараты и нефтепродукты. Торговые центры обеспечат нормальную работу предприятий по продаже продуктов питания и фармацевтических препаратов, расположенных в их помещениях;

Запрещается вносить изменения в Конституцию, проводить выборы и референдумы;

На карантин закрыты все школы и университеты;

Медработники старше 63 лет отправлены в отпуск.

Был представлен и пакет мер экономической поддержки населения и предприятий:

Для предприятий, остановивших деятельность на основе решения чрезвычайной комиссии, таких как сфера ресторанного и гостиничного бизнеса, а также торговли развлечения государство для поддержки сотрудников вернет 100% налога на доходы физических лиц, социальное и медицинское обеспечение. Это компенсирует примерно 40-45% от фонда зарплаты;

Предприятия, остановившие работу по объективным причинам, связанным с пандемией, например, текстильное производство, комплектующие для автомобилей, из-за потери внешних рынков, где упал спрос, государство компенсирует 60% от вышеперечисленных налогов;

Фонд поддержки безработных увеличен в три раза;

Лицам, которые последние девять месяцев не имели постоянной или стабильной работы, государство гарантирует минимальную зарплату в экономике в размере 2700 леев. По мнению Игоря Додона, «это значительная поддержка со стороны государства»;

Для занятых в государственных органах, у кого выявлен коронавирус, в первую очередь это медики, полицейские, таможенники, получат от государства единовременную помощь в 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам в стране. При этом, медработникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, вдвое увеличат зарплату;

В Приднестровской Молдавской Республике режим ЧП продлен до 1 мая текущего года.

Президент Игорь Додон назвал данный пакет «чрезвычайными мерами поддержки» и заявил, что правительство работает над иными формами поддержки экономики.

Риски и проблемы

Но что мы имеем на самом деле? В первую очередь, это обширная критика мер и действий правительства, особенно со стороны оппозиции. Этот касается сокрытия реальной численности инфицированных и бездействия властей до и после начала эпидемии. Например, на начальном этапе эпидемии в стране информированность о новом вирусе была крайне низка.

Население Республики Молдовы сталкиваются с многими последствиями коронавируса: цены на продукты в некоторых регионах повысились на 15-20%, что объясняется сложной экономической ситуацией в стране, средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски и антисептики находятся в дефиците. Многие граждане Республики Молдовы остаются заграницей без возможности вернуться на родину (на данный момент домой вернулись около 3000 молдавских граждан), но, если им все-таки удастся это сделать, их обяжут прямо в аэропорту купить обязательный полис медицинского страхования стоимостью 4000 леев (около 200 евро). Данная инициатива принадлежит президенту Игорю Додону. В то же время, несмотря на отмену авиарейсов, были разрешены два чартерных рейса для возвращения граждан Молдовы на родину: Кишинёв-Париж-Кишинёв (FLYONE) 1 апреля и Дубай-Кишинев-Отопень (BlueAir) 2 апреля.

В сфере здравоохранения также не все гладко. Больницы, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусом, переполнены: например, Каушанская районная больница объявила о том, что мест для пациентов, больных коронавирусом больше нет. Острой проблемой все еще остается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, а также врачей, способных работать с ними. Также, аппараты ИВЛ не входят в список государственных закупок.

Введение жесткого карантина, которое планируется властями, может быть серьезным ударом для экономики страны. Это может спровоцировать рост безработицы, падение курса молдавского лея по отношению к доллару США и евро, дефицит средств на выплату заработной платы, рост инфляции (пока прогнозируется не более 5%) и другие тяжелые для страны экономические последствия. Ситуацию осложняет и гидрологическая засуха, в связи с которой уже введен «желтый код» до 10 апреля.

Европейский союз и Молдова

Можно с уверенностью говорить о том, что пандемия COVID-19 представляет угрозу для целостности Европейского союза. Но несмотря на это, для сохранения сложившегося миропорядка, Европейская комиссия стремиться поддерживать не только непосредственных участников, но и потенциальных членов европейского объединения. Так, Европейская комиссия оказывает большую помощь Молдавии, выделив ей и другим странам «Восточного партнёрства» (Беларусь, Украина, Армения, Грузия и Азербайджан) 140 млн. евро на борьбу с COVID-19. ЕС также выделит Молдове, Украине и Грузии 500 млн. евро на обеспечение ликвидности и финансирования торговли. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Нетрудно заметить, что пандемия коронавируса замедляет многие глобализационные процессы, в том числе и интеграцию Молдовы в Европейский союз. Приоритетом страны и, в особенности Министерства иностранных дел и европейской интеграции на данный момент является борьба с текущей эпидемиологической ситуацией. Вероятно, что после окончания всемирной пандемии и стабилизирования экономической ситуации, процесс евроинтеграции будет возобновлен, так как сотрудничество Республики Молдовы и Европейского союза не прекращается.

Стоит отметить, что помимо ЕС, гуманитарную помощь Молдове оказывает Китай и Россия – они поставляют тесты на коронавирус. Ранее, Республика Молдова обращалась за помощью к Российской Федерации, как и другие страны СНГ. Страна также продолжит закупать у Китая тест на выявление коронавируса.

Проанализировав ситуацию в Республике Молдова, можно сказать, что это крайне сильно ударит по экономике страны, что будет препятствовать одному из самых важных процессов в стране – евроинтеграции. Хотелось бы также добавить, что при грамотном действии властей возможно снизить скорость заражения и смертность, а также облегчить и без того тяжелые экономические последствия эпидемии.

Алина Азаренкова

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