Коронавирус не несет ответственности за обвал биржи

Мы являемся свидетелями большого кризиса на фондовых рынках Уолл-стрит, в Европе, Японии и Шанхае, и многие обвиняют в этом коронавирус. В последнюю неделю февраля 2020 года, худшую неделю с октября 2008 года, индекс Dow Jones упал на 12,4%, S&P 500 упал на 11,5%, а Nasdaq Composite на 10,5%. Сценарий аналогичен в Европе и Азии за соответствующий период. На Лондонской фондовой бирже FTSE-100 упал на 11,32%, в Париже CAC 40 упал на 12%, во Франкфурте DAX на 12,44%, на Токийской фондовой бирже Nikkei упал на 9,6%, китайские биржи (Шанхай, Шэньчжэнь и Гонконг) тоже подешевели.

В понедельник, 2 марта, после обещания массированных интервенций центральных банков по поддержке фондовых рынков большинство индексов снова выросли, за исключением Лондона. Во вторник, 3 марта, центральный банк США охватила паника. Федеральная резервная система банка (ФРС) снизила ключевую ставку на 0,50%, что является значительным падением. Новая ключевая ставка ФРС в настоящее время находится в диапазоне от 1 до 1,25%. Следует отметить, что уровень инфляции в Соединенных Штатах в период с февраля 2019 года по январь 2020 года достиг 2,5%, что означает, что реальная процентная ставка ФРС является отрицательной. Пресса пишет, что эта мера предназначена для поддержки экономики США, которой угрожает эпидемия COVID-19. Ведущие американские СМИ публикуют крупные заголовки: «ФРС только что нажала кнопку паники по поводу коронавируса».

Тем не менее, ухудшение состояния американской экономики началось до первых случаев коронавируса в Китае и его воздействия на мировую экономику. Короче говоря, ФРС и основная пресса не говорят правду, когда заявляют, что эта мера предназначена для борьбы с коронавирусом. Несмотря на решение ФРС, во вторник 3 марта S&P 500 снова упал на 2,81%, а индекс Dow Jones упал на 2,9%. 3 и 4 марта несколько азиатских фондовых бирж также пережили падение. Однако 4 марта в Нью-Йорке начался подъем на фондовом рынке из-за возвращения Джо Байдена в лидеры президентской гонки в Соединенных Штатах во время предварительных выборов Демократической партии 3 марта, поскольку это для них угрозой представляется Берни Сандерс. Джо Байден является очевидным кандидатом от демократического истеблишмента и миллиардеров, которые поддерживают эту партию.

Мрак фондового рынка

Стоит обратить внимание на то, что Дональд Трамп в своем Твиттере на прошлой неделе связал свою судьбу с судьбой фондового рынка Уолл-стрит. 26 февраля он призвал своих коллег из богатейшего слоя, составляющего 1%, не продавать свои акции и поддерживать фондовый рынок. Он также заявил, что если он будет переизбран на пост президента США в октябре 2020 года, фондовый рынок сильно вырастет, а если он проиграет, произойдет обвал фондового рынка в таких масштабах, которых раньше не было (согласно Financial Times, Трамп объявил, что рынок «подскочит на тысячи и тысячи, если я выиграю… и если я не выиграю, вы увидите крах, которого вы никогда не видели прежде… Я серьезно»). То, что произойдет на фондовых рынках в ближайшие дни и недели, непредсказуемо, но очень важно проанализировать реальные причины нынешнего финансового кризиса.

Информационные агентства утверждали, что всемирный крах фондового рынка был вызван коронавирусом, и это объяснение широко распространено в социальных сетях. Однако причиной кризиса является не коронавирус и его распространение, эпидемия лишь в некоторой степени привела его в действие. Все компоненты для нового финансового кризиса присутствовали в течение нескольких лет, по крайней мере с 2017 по 2018 год. Когда воздух был наполнен воспламеняющимися материалами, небольшая искра могла вызвать финансовый взрыв в любое время. Трудно было предсказать, откуда взялась искра. Искра зажигает огонь, но это не главная причина кризиса. Нам еще неизвестно, перерастет ли резкий обвал фондового рынка в конце февраля 2020 года в огромный финансовый кризис, но такая возможность существует. Тот факт, что крах фондового рынка совпадает с влиянием эпидемии коронавируса на экономику, не случаен, но говорить, что коронавирус является причиной кризиса нельзя. Важно понять, где на самом деле находятся истоки кризиса, и не обманываться объяснениями, которые как дымовая завеса перекрывают реальные причины.

Крупный бизнес, главы государств и СМИ заинтересованы в том, чтобы обвинить вирус в финансовом, а затем и в экономическом кризисе. Это позволяет им «умыть руки».

Падение цен на акции было предсказано задолго до появления коронавируса.

Рост цен на акции и долговые ценные бумаги (также называемые облигациями) намного опережал рост выпуска за последние десять лет с ускорением в последние два или три года. Богатство 1% самых богатых людей также сильно выросло, поскольку оно в значительной степени основано на росте финансовых активов.

У 1% дела идут хорошо

Следует подчеркнуть, что цены на акции падают вследствие добровольного выбора (речь не о заговоре): часть очень богатых (1%, большой бизнес) решает начать разгрузку приобретенных акций, помня о том, что у каждой финансовой экспансии есть конец. Они предпочитают брать на себя инициативу, чтобы не нести убытки в процессе. Эти крупные акционеры предпочитают первыми продавать, чтобы получить наилучшие возможные ставки, прежде чем цена акций резко упадет. В конце февраля 2020 года крупные инвестиционные компании, крупные банки, крупные промышленные компании и миллиардеры приказали трейдерам распродать часть акций или частных долговых ценных бумаг (то есть облигаций), которые они держат, для того, чтобы получить 15% или 20% повышения стоимости за последние годы. Они решили, что время сделать это: они называют это «своей прибылью». Их меньше всего беспокоит, порождает ли это стадное поведение других, которые тоже пытаются продать. Для них важно продать раньше других. Это может вызвать эффект домино и перерасти в глобальный кризис. Они осведомлены об этом и чувствуют, что в конце концов им это сойдет с рук без особых проблем, как многие из них сделали в 2007-2009 годах. В Соединенных Штатах, например, два основных фонда инвестиций и управления активами (BlackRock и Vanguard) хорошо справились со своими обязанностями, также, как и Goldman Sachs, Банк Америки, Citigroup и Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (GAFAM).

Еще один важный момент, который стоит отметить, заключается в том, что 1% продает акции частных компаний, что приводит к падению цен на акции последних и падению фондовых рынков. В то же время они покупают государственные долговые ценные бумаги, которые считаются безопасными. Это особенно актуально в США, где цена казначейских ценных бумаг выросла в ответ на очень высокий спрос. Обратите внимание, что увеличение цены казначейских ценных бумаг, которые продаются на вторичном рынке, приводит к снижению доходности этих ценных бумаг. Богатые, которые покупают эти казначейские ценные бумаги, готовы принять низкую доходность, потому что в настоящее время они ищут безопасность, когда цены на корпоративные акции падают. Следовательно, необходимо подчеркнуть, что вновь ценные бумаги, выпущенные государствами, считаются самыми безопасными, самыми ценными. Необходимо помнить об этом и быть готовыми высказать публично, потому что мы можем ожидать скорого возвращения привычного рефинансирования кризиса государственного долга и опасений рынков по поводу государственных ценных бумаг.

Однако давайте вернемся к тому, что происходило неоднократно в течение более тридцати лет, то есть после того, как неолиберальное наступление и массивное дерегулирование финансовых рынков глубоко укоренились: крупный бизнес (1%) сократил свою долю инвестиций в производство и увеличил его в финансовой сфере (в том числе в случае с культовой «индустриальной» фирмой, такой как Apple). Он сделал это в 1980 годах и вызвал кризис на рынке облигаций 1987 года. Большой бизнес повторил его в конце 1990 годов и вызвал кризис dot-com и Enron в 2001 году. Он повторил это снова между 2004 и 2007 годами и создал ипотечный кризис и ряд громких банкротств, в том числе банкротство Lehman Brothers в 2008 году. На этот раз крупный бизнес в основном спекулировал на цене акций на фондовом рынке и цене долговых ценных бумаг на рынке облигаций (то есть рынок, на котором продаются акции частных компаний и долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами и другими государственными органами). Среди факторов, которые привели к непомерному росту цен на финансовые активы (акции фондового рынка и частные, и государственные долговые ценные бумаги), являются негативные действия основных центральных банков после финансового и экономического кризиса 2007-2009 годов.

Именно поэтому данное явление не начинается на следующий день после кризиса 2008-2009 годов. Это повторяющееся явление в контексте финансиализации капиталистической экономики. А до этого капиталистическая система также прошла важные этапы финансиализации в XIX веке и в 1920 годах, что привело к большому кризису фондового рынка 1929 года и длительному периоду экономического спада 1930 годов. Затем феномен финансиализации и дерегулирования был частично подавлен в течение 40 лет после Великой депрессии 1930 годов, Второй мировой войны и последующей радикализации классовой борьбы. До конца 1970 годов в банковской сфере и на фондовом рынке не было крупных кризисов. Банковский и фондовый кризисы вновь возникли, когда правительства дали крупному бизнесу свободу делать все, что представители этого бизнеса хотели от финансового сектора.

Производственная сфера и финансовая сфера

Давайте оглянемся на последние несколько лет. Крупный бизнес, считающий, что норма прибыли, которую он получает от производства, недостаточна, развивает финансовую деятельность, не связанную непосредственно с производством. Это не означает, что она отказывается от производства, но что она пропорционально развивает свои инвестиции в финансовую сферу больше, чем свои инвестиции в производственную сферу. Это также известно, как финансиализация или финансовая глобализация. Бизнес извлекает прибыль из фиктивного капитала посредством преимущественно спекулятивной деятельности. Такое развитие финансовой сферы увеличивает массивную задолженность крупных корпораций, в том числе таких фирм, как Apple (я написал серию статей на эту тему).

Фиктивный капитал — это форма капитала, он развивается исключительно в финансовой сфере без какой-либо реальной связи с производством. Она фиктивна в том смысле, что не основана непосредственно на материальном производстве и прямой эксплуатации человеческого труда и природы. Я говорю о прямой эксплуатации, потому что, конечно, фиктивный капитал спекулирует на человеческом труде и на природе, что в целом ухудшает условия жизни рабочих и саму природу.

Фиктивный капитал хочет захватить часть произведенного в производстве богатства (марксисты говорят — часть прибавочной стоимости, произведенной рабочими в сфере производства), не запачкав своих рук, то есть не пройдя через процесс непосредственного инвестирования в производство (в виде покупки машин, сырья, оплаты человеческой рабочей силы в виде заработной платы и т. д.).). Фиктивный капитал — это акция, владелец которой ожидает от нее выплаты дивидендов. Он купит акции Renault, если они обещают хорошие дивиденды, но он также может продать их, чтобы купить акции General Electric или Glaxo Smith Kline, Nestlé или Google, если они обещают лучшие дивиденды. Фиктивный капитал – это также Долговая облигация, выпущенная компанией или государственная долговая ценная бумага. Это также производный, структурированный продукт… фиктивный капитал может создать иллюзию, что он сам генерирует прибыль, отделившись от производства. Трейдеры, брокеры или менеджеры крупных компаний убеждены, что они “производят”. Однако в какой-то момент разражается жестокий кризис, и масса фиктивного капитала превращается в дым (падение цен на акции, падение цен на облигации, падение цен на недвижимость…).

Крупный бизнес неоднократно хочет, чтобы мы верили или заставляли нас верить, что он способен превратить свинец в золото в финансовой сфере, но периодически реальность приводит его в порядок и разражается кризисом.

Когда кризис разразится, необходимо провести различие между искрой, с одной стороны (сегодня искрой может быть пандемия коронавируса), и первопричинами-с другой.

За последние два года произошло очень значительное замедление темпов роста производственных секторов. В ряде крупных экономик, таких как Германия, Япония (последний квартал 2019 года), Франция (последний квартал 2019 года) и Италия, промышленное производство резко сократилось или замедлилось (Китай и Соединенные Штаты). Некоторые отрасли промышленности, которые восстановились после кризиса 2007-2009 годов, такие как автомобильная промышленность, вступили в очень сильный кризис в течение 2018-2019 годов с очень значительным падением продаж и производства. Производство в Германии, крупнейшем в мире автопроизводителе, упало на 14% в период с октября 2018 года по октябрь 2019 года. Производство автомобилей в США и Китае также упало в 2019 году, как и в Индии. Производство автомобилей во Франции резко упадет в 2020 году. Объем производства еще одного флагмана немецкой экономики-сектора производства машин и оборудования-только в октябре 2019 года снизился на 4,4%. Это же относится и к производству станков и другого промышленного оборудования. Международная торговля стагнировала. В течение более длительного периода времени норма прибыли в материальном производстве снижалась или стагнировала, а прирост производительности также снижался.

В 2018-2019 годах эти различные явления экономического кризиса в производстве проявились очень ярко, но поскольку финансовая сфера продолжала работать на полную мощность, крупные СМИ и правительства делали все возможное, чтобы подтвердить, что ситуация в целом была позитивной и что те, кто объявил о следующем крупном финансовом кризисе, помимо заметного замедления производства, были только носителями невезения.

Перспектива социального класса также очень важна: для крупного бизнеса, пока Колесо Фортуны в финансовой сфере продолжает вращаться, игроки остаются на верном пути и довольны ситуацией. То же самое справедливо и для всех правительств, поскольку они в настоящее время связаны с крупным бизнесом, как в старых индустриальных экономиках, таких как Северная Америка, Западная Европа или Япония, так и в Китае, России или других крупных так называемых развивающихся экономиках.

Несмотря на то, что реальный объем производства перестал существенно расти в 2019 году или начал стагнировать или снижаться, финансовая сфера продолжала расширяться: цены на акции продолжали расти, даже достигнув рекордных максимумов, цены на частные и государственные долговые ценные бумаги продолжали расти, цены на недвижимость снова начали расти в ряде экономик и т.д.

В 2019 году производство замедлилось (Китай и Индия), стагнировало (большая часть Европы) или начало снижаться во второй половине года (Германия, Италия, Япония, Франция), особенно из-за сокращения глобального спроса: большинство правительств и работодателей активно снижали заработную плату и пенсии, что сокращало потребление, поскольку растущие долги семей были недостаточны, чтобы компенсировать падение доходов. Аналогичным образом, правительства проводили политику жесткой экономии, которая привела к сокращению государственных расходов и государственных инвестиций. Сочетание падения покупательной способности большинства населения и падения государственных расходов приводит к сокращению совокупного спроса и, следовательно, часть производства не находит достаточного выхода, что приводит к падению экономической активности.

Запланированное снижение роста

Важно уточнить, о чём идёт речь: я говорю о производственном кризисе не потому, что я помешан на росте производства. Скорее, я за организацию (планирование) замедленного роста, чтобы реагировать, в частности, на текущий экологический кризис. Так что лично меня не огорчает падение или стагнация производства на мировом уровне, скорее наоборот. Очень хорошо, если производится меньше автомобилей и их продажи падают. С другой стороны, для капиталистической системы это не одно и то же: капиталистическая система должна постоянно развивать производство и завоевывать новые рынки. Когда это не удается, или когда она в стагнации, она реагирует на ситуацию, развивая мир финансовых спекуляций и выпуская все больше и больше фиктивного капитала, не имеющего непосредственного отношения к производственной сфере. Это работает годами, а затем в какой-то момент лопаются спекулятивные пузыри. В некоторые моменты истории капитализма логика перманентного расширения капиталистической системы и производства выражалась в торговых войнах (и это снова имеет место сегодня, особенно между Соединенными Штатами и их основными партнерами) или в реальных войнах, и исходя из этого, нельзя исключать различные последствия.

«Снижение роста должно быть начато немедленно и срочно запланировано для борьбы с экологическим кризисом. Мы должны производить меньше и лучше».

С точки зрения эксплуатируемых и разоренных социальных классов, составляющих подавляющее большинство населения (отсюда образ 99% в противовес 1%), ясно, что вывод состоит в том, что необходимо радикально порвать с логикой накопления капитала, будь то производственного или финансового, или финансово – производственного, как бы он ни назывался. Для борьбы с экологическим кризисом необходимо немедленно и в срочном порядке приступить к снижению роста. Мы должны производить меньше и лучше. Необходимо увеличить производство некоторых жизненно важных для благосостояния населения товаров (строительство и реконструкция достойного жилья, общественного транспорта, медицинских центров и больниц, питьевого водоснабжения и очистки сточных вод, школ и т. д.). но многие другие производства должны радикально сократиться (личные автомобили) или исчезнуть (производство оружия). Выбросы парниковых газов должны быть радикально и резко сокращены. Необходимо преобразовать целый ряд отраслей промышленности и сельскохозяйственной деятельности.

Значительная часть, а в некоторых случаях и весь государственный долг должны быть аннулированы. Банки, страховые компании, энергетический сектор и другие стратегические секторы должны быть экспроприированы без компенсации и переданы на государственную службу. Центральные банки должны быть наделены другими задачами и структурами. Другие меры включают проведение комплексной налоговой реформы с высоким налогообложением капитала, общее сокращение рабочего времени с компенсационным наймом и поддержанием уровня заработной платы, бесплатное здравоохранение, образование, общественный транспорт, эффективные меры по обеспечению гендерного равенства. Богатство должно быть распределено с соблюдением социальной справедливости и приоритета прав человека, а также с соблюдением хрупкого экологического равновесия.

Большая масса населения, которая видит, что ее реальные доходы уменьшаются или находятся на том же уровне (т. е. ее реальная покупательская способность), компенсирует это снижение или стагнацию, прибегая к займам для поддержания своего уровня потребления, в том числе по жизненно важным вопросам (как купить продукты питания, как обеспечить школьное обучение детей, как добраться до рабочего места, если вам нужно купить автомобиль, так как нет общественного транспорта, как оплатить здравоохранение и т. д.). Необходимо найти радикальные решения проблемы растущей задолженности большинства населения мира и использовать методы списания задолженности. Большая часть частных долгов домашних хозяйств (в том числе студенческие долги, неправомерные ипотечные долги, неправомерные потребительские долги, долги, связанные с неправомерным микрокредитованием и т. д.) поэтому должны быть отменены. Необходимо увеличить доходы большинства населения и значительно повысить качество государственных услуг в сфере здравоохранения, образования и общественного транспорта, причем бесплатно для населения.

Мы сталкиваемся с многомерным кризисом мировой капиталистической системы: экономическим кризисом, торговым кризисом, экологическим кризисом, кризисом ряда международных институтов, частью системы капиталистического господства на планете (ВТО, НАТО, G7, кризисом в ФРС-Центральном банке США, кризисом в Европейском центральном банке), политическим кризисом в важных странах (особенно в США между двумя крупными партиями большого бизнеса). По мнению многих людей во многих странах, неприятие капиталистической системы выше, чем когда-либо было за последние пять десятилетий, начиная с начала неолиберального наступления при Пиночете (1973), Тэтчер (1979) и Рейгане (1980).

Отмена незаконных долгов, этой формы фиктивного капитала, должна быть частью гораздо более широкой программы дополнительных мер. Экосоциализм должен быть поставлен в центр решений и не должен оставаться в стороне. Мы должны возглавить борьбу с многомерным кризисом капиталистической системы и решительно встать на путь эко-феминистско-социалистического выхода. Это абсолютная и непосредственная необходимость.

Источник: https://socialistproject.ca/2020/03/no-the-coronavirus-is-not-responsible-for-the-fall-of-stock-prices/

Перевод с английского Арины Пономаренко, Юрия Герчика, Амирчона Саидова