Пуэрториканское лето

Лето 2019 года станет важным моментом в истории Пуэрто-Рико. В период с 10 по 25 июля уличные протесты, небывалые по своей интенсивности, настойчивости, разнообразию и размеру, привели к беспрецедентному результату: высший государственный был вынужден уйти в отставку. Никогда, при правлении Испании или США, губернатор не был вынужден покинуть свой пост из-за массовой протестной мобилизации снизу. Возмущенное население не желало ждать выборов 2020 года и даже инициации и завершения процесса импичмента, чтобы отстранить губернатора Рикардо Росселло от должности. В обход институциональных форм неослабевающие протесты требовали и добились ухода Росселло, который до конца утверждал, что не нарушил никаких законов.

Танцующие демонстрации в Пуэрто-Рико представлены миру чуть ли не как персональный протест против Росселло, попавшего в скандал после обнародования его частной переписки в закрытом чате канала Telegram.

Июльские дни

Первые призывы к отставке Росселло и два громких июльских события вызвали пикеты перед La Fortaleza, резиденцией губернатора в Старом Сан-Хуане. Дело в том, что 9 июля через приложение для обмена сообщениями Telegram в прессу просочились данные из разговора между Росселло и некоторыми его ближайшими соратниками. Беседа была полна сексистских и гомофобных комментариев, сформулированных на гнусном и вульгарном языке, а также неприятных высказываний по поводу прессы, политических оппонентов и даже некоторых членов губернаторской партии. На следующий день несколько членов и бывших членов администрации Росселло (среди них Джулия Келехер, бывший министр образования) были арестованы ФБР и обвинены в коррупции.

Начиная с 9 июля к пикетам присоединилось несколько десятков активистов, забастовки увеличились в размерах, достигнув нескольких сотен к пятнице 12 июля. В начале субботы некоммерческий независимый пресс-центр CentrodePeriodismoInvestigativo распространил копию переписки Росселло в Telegram с его сотрудниками и помощниками, объемом 889 страниц. Уровень презрения к людям, нечестности, сексизма и гомофобии в этом чате был отвратительным, форма выражения — крайне вульгарная. В тот день около тысячи человек собрались перед La Fortaleza в знак протеста, который продолжался непрерывно с полудня до полуночи. В определенный момент протестующие двинулись к задним воротам La Fortaleza (выход, используемый транспортными средствами, въезжающими или покидающими особняк губернатора), где произошли первые серьезные столкновения с полицией.

В воскресенье 14 июля организованный марш учителей нескольких государственных школ, запланированный до этих событий, стал главным протестом, когда несколько тысяч участников потребовали отставки Росселло. Протесты продолжились и после того, как марш прибыл в La Fortaleza в полдень. С наступлением темноты произошла первая значительная конфронтация, когда полиция пыталась расчистить улицы вокруг La Fortaleza. Около полуночи полиция двинулась, чтобы освободить улицы Старого Сан-Хуана, обрызгивая перечным спреем толпу, заливая город слезоточивым газом, а иногда стреляя резиновыми пулями. Как говорится: «В Пуэрто-Рико Конституция ложится спать в полночь».

В понедельник 15 июля мобилизация сделала огромный шаг вперед: два протеста, марш от здания Капитолия до La Fortaleza, организованный Movimiento Victoria Ciudadana и несколькими профсоюзными организациями, и митинг перед LaFortaleza, созванный ColectivaFeministaenConstrucción. Известный певец iLe и другие лица заполнили узкие улочки Старого Сан-Хуана, составив всего около 20.000 демонстрантов. Той ночью происходили столкновения полиции на улицах Старого города с несколькими профсоюзами, политическими организациями и коллективами, в сотрудничестве с группой артистов (в том числе iLe и представителями Residente, вместе с BadBunny и Рикки Мартином). Был объявлен новый марш на среду 17 июля, от Капитолия до Plaza Quinto Centenario.

Собравшиеся согласовали ряд основных требований, помимо отставки Росселло, ревизию долга Пуэрто-Рико и мораторий на выплату долга до его завершения, прекращение мер жесткой экономии в отношении трудящихся и объявление чрезвычайной ситуации для решения проблемы насилия в отношении женщин.

17 июля около 200 000 человек прошли с маршем, требуя отставки губернатора. Это был уже второй по величине марш, когда-либо проводившийся в Пуэрто-Рико, и на тот момент его превзошел только марш в феврале 2000 года против оккупации Вьекеса ВМС США. Ежедневные митинги продолжались перед La Fortaleza, протесты разразились даже в городах вокруг острова. В пятницу 19 июля марш, организованный профсоюзным движением, снова наполнил улицы Сан-Хуана несколькими тысячами протестующих.

К тому времени призыв к paro (однодневная забастовка) в понедельник 22 июля начал распространяться в Facebook и других социальных сетях. В субботу 20 июля, собрание главных профсоюзов решило ответить на этот призыв и обеспечить материально-техническое оборудование, чтобы сделать возможной массовую акцию протеста.

22 июля от 800 тысяч до миллиона человек заполнили самое широкое шоссе Сан-Хуана, Expreso Las Américas. Это близко к трети всего населения Пуэрто-Рико. Эквивалентом был бы марш 80 или 100 миллионов в Соединенных Штатах. На следующий день 25 июля был назначен еще один крупный марш: от финансового района в Хато-Рей до центрально расположенного стадиона имени Хирама Битхорна. К тому времени противнику не удалось противостоять давлению, и незадолго до полуночи 24 июля губернатор Росселло объявил о том, что он уйдет в отставку 2 августа.

Дорога к 2019 году

Что вызвало этот огромный социальный взрыв? Обвинения в адрес Келехер и других правительственных чиновников, негодование, спровоцированное беседой в Telegram, сыграли свою роль. Но правительственные чиновники уже сталкивались с подобными обвинениями в прошлом, не провоцируя такой реакции. Маловероятно, что один только текст чата, как бы он ни был оскорбительным, мог повлечь за собой марши в 20 тысяч, затем в 200 тысяч, а затем в 800 тысяч или миллион человек. Аресты и этот чат были каплями, которые переполнили чашу. Причины событий лета 2019 года уходят глубже.

Три процесса были особенно значительными. Во-первых, экономическая депрессия Пуэрто-Рико с 2006 года. Во-вторых, жесткая политика экономии, введенная в отношении трудящихся Пуэрто-Рико с 2006 года островным правительством, а после 2016 года Федеральным советом по финансовому надзору. В-третьих, ненадлежащее управление со стороны как островных, так и федеральных агентств в чрезвычайной ситуации, спровоцированной катастрофическим ураганом «Мария» в сентябре 2017 года.

Экономика Пуэрто-Рико, измеряемая реальным ВВП, сокращалась примерно на 1 процент ежегодно с 2006 года. Почти 250 000 тысяч рабочих мест, которые существовали в 2006 году, исчезли. Число рабочих мест на производстве, которое в конце 1990-х годов было близко к 180 000, сейчас составляет около 70 000. Уровень участия в рабочей силе колеблется в пределе 40 процентов. Миграция в Соединенные Штаты ускорилась, поскольку тысячи людей ищут работу, которую они не могут найти в Пуэрто-Рико. Население сократилось с 3,8 миллиона в 2010 году до примерно 3 миллионов на сегодняшний день (по некоторым оценкам, оно составляет всего 2,9 миллиона). Молодое поколение считает, что у них нет будущего в Пуэрто-Рико. За этот период произошло ухудшение материальных условий, что породило гнев и безнадежность в умах многих людей, которые разрывались между отставкой и стремлением к переменам.

С 2006 года правительство Пуэрто-Рико из-за ухудшения экономической ситуации и снижения доходов залезло в долги. Общий государственный долг вырос на 64 процента в период с 2006 по 2014 год (с 43 до 73 миллиардов долларов). Обслуживание растущего долга неизбежно требовало увеличения государственного бюджета. К 2014 году на закрытие долга было потрачено больше средств, чем на финансирование системы государственных школ. Дефолт по долговым платежам был вопросом времени. 29 июня 2015 года губернатор Пуэрто-Рико признал, что долг Пуэрто-Рико, «не подлежит оплате».

Конгресс отреагировал принятием в июне 2016 года Закона «об управлении и стабильности в Пуэрто-Рико» или PROMESA (promesa означает обещание на испанском языке). PROMESA является специальным органом, надзирающим за фискальной системой Пуэрто-Рико. PROMESA создала не избираемый, федерально назначенный надзорный совет с широкими полномочиями в отношении государственных финансов Пуэрто-Рико. С момента его создания планы совета следовали неолиберальному сценарию. Долговой кризис приписывается «большому правительству»; экономический стагнация к чрезмерному регулированию плюс трудовые льготы и социальная защита. Из этого диагноза следует желаемое излечение: сокращение государственных расходов, приватизация и посягательства на трудовые права и льготы.

Таким образом, с 2017 года трудящиеся Пуэрто-Рико, уже потрясенные экономическим кризисом, столкнулись с усилением мер жесткой экономии, которые ухудшили их материальное положение. Но такие меры начались не с надзорной комиссии или “хунты”, как ее называют в Пуэрто-Рико, они восходят к 2006 году, когда правительство Пуэрто-Рико столкнулось с первым бюджетным кризисом, который вынудил их закрыть многие агентства в течение двух недель. К таким мерам жесткой экономии относится новый налог с продаж (первоначально 4 процента в 2006 году, позднее повышенный до 11 процентов); массовое увольнение государственных служащих (около 20 000 человек в соответствии с Законом № 7 от 2009 года); посягательства на льготы и права государственных служащих (например, Закон 66 от 2014 года); реформа пенсионных систем государственного сектора, сокращение льгот и их зависимость от рынка и, следовательно, неопределенность; и постепенное сокращение около 90 000 рабочих мест в государственном секторе. В 2017 году администрация Росселло начала свою деятельность с реформы трудового законодательства, ограничивающей права работников частного сектора на оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни и премии на конец года. К этому теперь “хунта” добавила дальнейшее сокращение государственных расходов (например, вдвое сократить бюджет университета Пуэрто-Рико), увеличение стоимости государственных услуг (например, платы за обучение в университете), предложения о дальнейших посягательствах на трудовые права (например, отмена защиты от произвольных увольнений) и закрытие более трехсот школ (политика, проводимая министром образования Джулией Келехер, в настоящее время она обвиняется в коррупции).

Сильно пострадавший от экономического кризиса и политики жесткой экономии, Пуэрто-Рико был разорен ураганом «Мария» в сентябре 2017 года. Изношенная инфраструктура острова и коммунальные услуги рухнули. В результате урагана погибли около 30 человек, но более 4000 человек погибли в последующие недели из-за перебоев в электроснабжении, водоснабжении, транспорте и медицинском обслуживании, а также неспособности островного и федерального правительств адекватно и быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию. Кроме того, шторм нанес около 80 миллиардов долларов материального ущерба. Трудно было вызвать протесты в моменты чрезвычайной ситуации. К 2018 году мемориалы погибшим при урагане были организованы различными группами, которые осудили правительство за халатность в этой трагедии.

Не случайно, что летом 2019 года произошел арест Келехер, который был связан с закрытием школ, и что некоторые из комментариев в печально известной беседе, вызвавшие наибольшее возмущение, были бездушными шутками о телах мертвых, которые до сих пор хранятся в грузовиках, используемых как временные морги. Таким образом, Росселло стал центром и объектом обиды, гнева и разочарования, вызванных десятилетием экономического кризиса, политики жесткой экономии, а также неэффективности правительства. Излишне говорить, что массовое осуждение сексистских и гомофобных комментариев также было свидетельством значительного, но все еще недостаточного, изменения в пуэрториканской культуре, вызванного годами борьбы за права женщин и геев. Комментарии, которые в прошлом были бы проигнорированы или оправданы, на этот раз были признаны достаточным основанием требовать отставки Росселло. Безусловно, первоначально протесты были направлены больше не против Росселло, а против PROMESA. Орган этот, именуемый в тамошнем народе просто “хунтой”, был спущен Вашингтоном сверху и, не имея никаких выборных деятелей в своем составе, в буквальном смысле диктует острову его налоговую, финансовую, бюджетную политику.

В итоге протесты вылились в массовые акции против губернатора. Причем демонстранты требовали, чтобы Росселло забирал с собой и “хунту”. Таким образом, цветные революции Пуэрто-Рико, проходившие с музыкой, танцами, массовыми демонстрациями, толканием с полицией, слезоточивым газом и распространением хештегов в соцсетях, закончились отставкой демократически избранного губернатора РикардоРосселло. Однако PROMESA, в отличие от свергнутого губернатора, заявила о том, что не поддастся требованиям демонстрантов уйти в отставку. То есть митингующие на деле добились эффекта, прямо противоположного тому, на который рассчитывали.

Миф о Спонтанности

Возможно, самым большим подарком лета 2019 года было возрождение чувства, что все может измениться, что люди могут изменить ситуацию в стране, если они мобилизуются достаточно и настойчиво — иными словами, что протест и борьба работают, вопреки тому, что коммерческие СМИ и политические комментаторы постоянно утверждают. Фатализм и чувство бессилия внезапно сменились чувством надежды и возможности, лучше всего иллюстрируемым лозунгом «Нас больше, и мы не боимся» («Somosmás y notenemosmiedo»).

Данные события демонстрируют, что успех зависит не от всё более радикальных действий небольшого, но воинствующего меньшинства, а скорее от включения постоянно растущих секторов в движение. Но этот урок не должен превращаться в отрицание важности организации активистов. Летом 2019 года не было ни отдельного или коллективного лидера, ниопределенного представителя. Это породило представление о том, что движение было событием, не подготовленным предыдущими инициативами, что оно было спонтанной мобилизацией, продвигаемой «народом», без необходимости «традиционных» организаций или структур.

Это неправильно в двух аспектах. Взрыв 2019 года был подготовлен в течение многих лет многочисленными и крупными акциями протеста (пикеты, митинги, стачки, другие забастовки, марши, акты гражданского неповиновения) студенческими, женскими, экологическими и рабочими организациями. Удивительная скорость, с которой движение «спонтанно» охватило идею забастовок, не может быть объяснено без многочисленных аналогичных действий против приватизации и мер жесткой экономии в прошлом. Те, кто принимал участие в этих мобилизациях, легко распознали многие «старые» лозунги, которые теперь были подхвачены беспрецедентным количеством людей.

Во-вторых, самые крупные марши, прежде всего мобилизации 15, 17, 22 и 25 июля, не разворачивались и не могли развиваться, как без планирования, координации, укомплектования персоналом и финансирования многих организаций и, прежде всего, профсоюзов, роль которых в этом процессе не была должным образом признана. Звуковые системы, водные станции, координаторы маршрутов, платформы спикеров не спонтанно материализуются: они являются результатом сознательных инициатив организаций, которые дополнили желание протестовать и мобилизоваться, которое вышло далеко за рамки их рангов. Во всяком случае, лето 2019 года стало примером плодотворного взаимодействия массовых, спонтанных инициатив и их организованной поддержки: именно это взаимодействие мы должны стремиться поддерживать в будущем.

Оценка ситуации и прогноз

Отсутствие внесения взносов на пенсии участниками системы социального страхования не обязательно приведет к банкротству, потому что спонсоры пенсионных пособий или правительства могут выплачивать пенсии за счет налоговых поступлений или других доходов. Но в случае Пуэрто-Рико выплаты пособий росли на фоне ухудшения демографической и экономической ситуации, ставшими ключевыми факторами при оценке риска банкротства. Население Пуэрто-Рико неуклонно падает с 2004 года, сейчас его численность находится на 40-летнем минимуме.

По мере сокращения населения снижалась численность рабочей силы, что привело к экономическому спаду. И по мере того, как бремя пенсионных выплат занимало все большую долю в общих расходах, пенсионный долг превратился в еще более серьезную проблему. Другими словами, просто не хватило денег, чтобы покрыть все обязательства страны, в том числе, пенсии. Все эти факторы и привели к краху, а затем и банкротству Пенсионного фонда Пуэрто-Рико.

В результате не будет плана с установленными выплатами. Более того, предлагаемые изменения означают снижение выплат для пенсионеров и существенные изменения для нынешних работников. Эти люди рассчитывают на определенный доход и не получают его. И хотя часть плана с установленными выплатами была обеспечена средствами бюджета, работодатель должен выплачивать пособия непосредственно, в том числе недоплачива налоги в казну и снижая её доход. Безрассудное управление пенсионными фондами может нести серьезный ущерб всем, кто пользуется пенсионными планами с установленными выплатами в районах с демографическим крахом. Даже в случае банкротства проблема пенсионного долга никуда не денется. Она просто ляжет на плечи будущих поколений. Когда дело доходит до пенсий, использование системы выплат из текущих доходов не самое лучшее использование денег налогоплательщиков.

В будущем Пуэрто-Рико может предложить альтернативные решения, которые установят пределы ответственности работодателей и обеспечат пенсии нынешним и будущим работникам. Но если они собираются реформировать систему в целом, им стоит начать с пенсий.

Движение вперед

Во многих случаях протесты против Росселло выражали неприятие хунты и обещали продолжить борьбу против ее политики после того, как губернатор был вынужден уйти в отставку. Для того, чтобы это произошло, движение должно приобрести несколько свойств, которых ему по-прежнему не хватает.

Многие группы, которые участвовали летом 2019 года, должны создать координирующий организм, демократическую, гибкую структуру, но все-таки координирующую структуру. Им необходимо сформулировать и согласовать минимальную программу для информирования и руководства своими действиями (включая такие вопросы, как задолженность, приватизация, пенсии, меры жесткой экономии, потребности и права женщин, восстановление экономики, возобновляемые источники энергии, продовольственный суверенитет и деколонизация, среди прочих). И движению необходимо выработать политическую ориентацию: оно должно определить, как преобразовать свои требования в государственную политику, чего нельзя сделать через две правящие капиталистические партии, Новая прогрессивная партия и Народно-демократическая партия.

Иными словами, движение должно убедиться, что его успехи не станут источником односторонних выводов. Движение характеризовалось здоровым отсутствием самопровозглашенных «авангардистов», отсутствием бюрократического контроля со стороны профсоюзов или других лидеров, а также широко распространенным недоверием и неприятием традиционных политиков и двух коррумпированных доминирующих избирательных машин. Но эти сильные стороны не должны стать источником самоубийственных практик. Отказ от «авангардов» и бюрократического контроля не должен приводить к культу спонтанных действий или недооценке необходимости организации и координации. Отказ от коррумпированной политики и избирательных машин не должен привести к отказу от политики, отказу от необходимости политической организации или полной оппозиции участию в выборах. Признание и одобрение замечательной приверженности пуэрториканских артистов и звезд делу протеста не должно приводить к опоре на знаменитостей (что пресса всегда рада продвигать) и не заслонять необходимость в четко определенной программе.

Во время многих мобилизациф и некоторых из собраний, организованных в последующие недели, ораторы призвали участников не приносить баннеры или эмблемы политических партий на мобилизацию. Эта идея была основана на оправданном отказе в недоверии двум коррумпированным избирательным машинам, но она также была связана с представлением о том, что партии и политические «цвета» разделяют людей и что единство требует или выигрывает от их подавления. В некоторых случаях, кажется аргументом тот факт, что партии и партийная политика являются фундаментальной проблемой Пуэрто-Рико.

То, что мы назвали «политикой антиполитики», неправильно по нескольким причинам. Это смешивает единство с единообразием. Это цензура политического выражения. Единство этого не требует. Все группы и организации, даже политические организации и партии, должны иметь право приносить свои плакаты, флаги или литературу. Кроме того, неправильно думать, будто партии делят людей: классовые и другие разделения существуют при наличии или отсутствии политических партий. Проблема Пуэрто-Рико не в «партийной политике», а в неолиберализме, кризисе зависимого капитализма и колониализма. Движение не может игнорировать политику или необходимость политической программы. Такая программа может появиться только в результате открытых дебатов и критического изучения различных предложений и политических проектов, сторонники которых должны приветствоваться для их представления и распространения.

Чтобы ориентировать нынешнюю борьбу, предлагается минимальную программу, которая, конечно, подлежит обсуждению и изменению:

Отзыв PROMESA. Приостановка выплаты государственных долгов Пуэрто-Рико. Проведение аудита задолженности, аннулирование ее незаконной части и пересмотр остального с учетом трех приоритетов: защита пенсий, защита основных общественных услуг и сохранение ресурсов, необходимых для экономического обновления. Объявить мораторий на выплату долга до завершения аудита. Принять план экономической реконструкции, сосредоточенный на реинвестировании прибыли, получаемой на острове, который должен включать пересмотр существующей политики освобождения от налогов. Прекратить меры жесткой экономии и приватизации и отменить недавние реформы трудового законодательства. Демократическое реформирование государственного сектора с активным трудом и гражданским участием. Самостоятельно инициировать процесс деколонизации и самоопределения посредством конвенции о конституционном статусе. Запрос и получение значительные средства от Конгресса для экономического восстановления Пуэрто-Рико, а также для действий по деколонизации Пуэрто-Рико.

Можно уверенно сказать, что эта программа вполне совместима с потребностями и ориентацией прогрессивных сил в Соединенных Штатах. Совместная работа против общих врагов должна стать неотъемлемой частью общей повестки дня.

Рафаэль Бернабе

Источник: https://newpol.org/issue_post/the-puerto-rican-summer/

Перевод: Валерия Емашева, Арина Пономаренко и Никита Ненашев