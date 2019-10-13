Великобритания: паралич системы

С каждым днем приближается роковая дата — 31 октября, когда Соединенное Королевство должно выйти из состава Европейского Союза. Со сделкой или без сделки? Учитывая то, что Евросоюз занял жесткую позицию, стремясь наказать непокорных британцев, вероятность сделки уже ничтожно мала.

Остается вариант «Брексита без сделки» (No deal Brexit). Однако этот вариант не только оставляет нерешенными множество технических вопросов, но и же спровоцировал острый социальный кризис в Британии.

Данный материал сделан на основе обзора нескольких изданий левого толка, в первую очередь — «New Politics» и «Socialist Review».

Всё смешалось в Палате общин

Попытки Терезы Мэй договориться с Брюсселем по-хорошему о выходе из Евросоюза стоили ей кресла премьер-министра. Она не выполнила свое обещание вывести Великобританию из Европейского союза до 29 марта. ЕС предоставил ей «продление» до 31 октября, когда Великобритания должна либо покинуть ЕС посредством соглашения или полностью отменить Брексит. Парламент соглашение отверг. И обоснованно. Евросоюз выдвигал условия не просто неприемлемые, но и подчеркнуто унизительные.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает за тесное сближение с ЕС после Брексит, наряду с гарантиями защиты потребительских, экологических и трудовых стандартов, а также Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии. Желание Корбина, чтобы Великобритания оставалась в таможенном союзе с ЕС, позволило бы преодолеть острую проблему «ирландской поддержки», которая призвана сохранить открытую границу в Ирландии до тех пор, пока ЕС и Великобритания не смогут договориться о чем-то лучшем. Но евроскептики внутри партии Тори опасаются, что это может навсегда связать Великобританию с Таможенным союзом, а их союзники – североирландские протестанты (демократические юнионисты) выступают против таможенной границы, проходящей через Ирландское море, что будет угрожать «единству» Великобритании. В Шотландии избиратели решили остаться в составе Великобритании на референдуме о независимости 2014 года. Но так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС в 2016 году, Национальная партия Шотландии сейчас призывает ко второму референдуму о независимости.

Тупик, который в настоящее время охватывает британский парламентский процесс, принимает форму конституционного кризиса, в котором за легитимность борются три силы: 1. «Корона в парламенте», представленная избранным правительством Её Величества; 2. Парламент в целом, который в настоящее время использует свою способность неоднократно отменять майское соглашение о снятии и взять на себя ответственность за разработку законодательной повестки дня по Европе; 3. Сторонники жесткого исполнения решений референдума 2016 года, который представляет волю народа.

Это беспрецедентный кризис, и маловероятно, что он может быть решен путем всеобщих выборов или повторного проведения референдума – или оба варианта лишь переформулируют проблему, но не решат её.

Истоки кризиса

Истоком кризиса стала политика предыдущего кабинета консерваторов, который допустил референдум, будучи уверен, что Брексит не произойдет. Ещё во время своей предвыборной кампании, премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал провести референдум по этому вопросу. Кэмерон справедливо заключил, что Лейбористская партия под неолиберальным руководством Эда Милибэнда стала слишком слабой, чтобы представлять большую угрозу. Цинично, Кэмерон также держал пари, что его партнеры по коалиции «либерал-демократы» окажутся достаточно сильными, чтобы склонить чашу весов в пользу ЕС. Но они этого не сделали.

Тереза ​​Мэй уже после референдума попыталась укрепить свои позиции, назначив еще одни всеобщие выборы в 2017 году, полагая, что лейбористская партия под марксистским руководством Корбина рухнет окончательно. Она просчиталась. Большинство голосов было за лейбористскую партию, выигравшую 30 мест. Либеральные демократы продолжали колебаться; шотландские националисты потеряли треть своих мест, и голосование за националистов из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), упало с почти 4 миллионов до 600 000 тысяч.

Оказалось, что правительству противостоит и значительное меньшинство депутатов-Тори, которые утверждали, что простое «отключение» от ЕС без торговой сделки может оказаться катастрофическим для британского капитализма. Конечно, влияние тарифов на тысячи товаров и услуг является одним из главных факторов, так же как и перспективы дальнейшего господства лондонского финансового капитала на финансовых рынках ЕС и для компаний, желающих расширить свою деятельность в других областях, таких как Восточная Азия.

Демонстрация против Брексита в Лондоне в марте, которая собрала сотни тысяч людей, призывающих к повторному референдуму в ЕС, собрала большое количество избирателей-лейбористов, а также зеленых и либералов, что усилило колебания Корбина, который в итоге поддержал повторный референдум.

Клаудия Уэббе, представитель национального исполкома Лейбористской партии, утверждает: «Нашим приоритетом номер один должно быть демократическое социалистическое лейбористское правительство, которое должно обеспечить устойчивый и необратимый сдвиг в распределении богатства и власти в Великобритании». Однако партия остается разделенной на части. Левые уверены, что воля народа, выраженная в ходе выборов в Палату общин, несовместима с существующими в Европе институтами. ЕС просто не допустит прогрессивных реформ в стране, являющейся его членом. Потому выход из Союза объективно необходим. Когда Корбин был впервые избран в парламент в 1983 году, он выступал за выход из ЕС, потому что, как он и его учитель Тони Бенн утверждали, передача суверенных полномочий от британского парламента бюрократии Брюсселя подорвет попытки будущего лейбористского правительства осуществить левую программу.

Бенн сформулировал пять вопросов, которые следует задать любому законодательному органу: «Какая власть у вас есть? Откуда вы ее взяли? В чьих интересах вы ее используете? Кому вы подотчетны? Как мы от вас избавляемся? «Тот, кто не может ответить на любой из этих вопросов, не живет в демократической системе».

Но 2019 год – это не 1983 год. Экономические связи между Великобританией и ЕС сейчас намного прочнее, и разрывать их будет больно. Это феноменальное отражение пустоты всех националистических иллюзий социализма в одной стране отражается в пустоте другой: ЕС. Кто сейчас помнит речь французского социалистического европейского комиссара Жака Делора на Британском конгрессе профсоюзов 1988 года о наступлении «социальной Европы»? Центральным суверенным институтом ЕС является Европейская комиссия, которую сейчас возглавляет Жан-Клод Юнкер, бывший премьер-министр Люксембурга, с хорошо оплачиваемым штатом в 30 000 чиновников. Почти все законы и договоры ЕС берут свое начало в комиссии, которая также является единственным исполнителем бюджета ЕС. Комиссия не избирается гражданами Европы; её члены назначаются Советом Европейского Союза, который состоит из глав правительств государств. В отличие от национального парламента, в котором избранные члены могут выдвигать законопроекты, по которым затем можно голосовать, Европейский парламент беспомощен. Лиссабонский договор 2007 года о Лиссабоне фактически похоронил социал-демократические мечты Делора и утвердил неолиберализм в качестве основы политического законодательства

Однако люди, голосовавшие за то, чтобы остаться в ЕС, не считают «демократический дефицит» таким уж важным. Некоторые справедливо утверждают, что сила международного капитализма будет превалировать в любом случае, входит Соединенное Королевство в ЕС или нет. Также приверженцы идеи не выходить из ЕС заявляют, что в условиях возросшего за последние несколько лет ксенофобского ультраправого популизма в Палате общин мы должны полагаться на ЕС с его гарантиями свободы передвижения и защитой демократических прав. Тем не менее ЕС не кажется способным или желающим предотвратить в некоторых своих государствах-членах, особенно в Польше, Италии и Венгрии, проведение политики, напоминающей фашизм, а также «принцип» ЕС о «свободе передвижения» трудящихся не распространяется на мигрантов из-за пределов Европы.

Выборы в Европарламент ещё больше запутали ситуацию. Найджел Фараж, чья новая партия Brexit наверняка завоевала бы немало мест в Европейском Парламенте, пригрозил, что его евродепутаты устроят там хаос. Впрочем это скорее всего было пустой угрозой, так как следующий Европарламент и так оказался набит правыми экстремистами и фашистами со всей Европы. Фарадж покинул Партию независимости Соединенного Королевства, которой, по его словам, завладели крайние правые экстремисты и полупреступники. От партии Брексит кандидатами на будущие европейские выборы являются бывшие Тори, медийные знаменитости и даже бывшие «революционные коммунисты», ставшие «либертарианцами» из журнала «Spiked Online». Что касается крайних правых, Стивен Яксли-Леннон (также известный как Томми Робинсон), фашистский уличный бандит, выступал в Манчестере в качестве союзника Энн Мари Вотерс, которая уже успела побывать и в Лейбористской партии и в Партии независимого Соединенного Королевства, а также основательницей новой фашистской партии «За Британию». Множество Тори и лейбористов, голосовавших против выхода из ЕС, перешли в «Независимую группу за перемены», вдохновленную Макроном группу, объединяющую либералов, отсоединившихся от Тори, и анти-Корбиновских лейбористов-перебежчиков.

Возможен ли «другой ЕС»?

Сторонники Евросоюза главным своим аргументом против выхода называют опасность британского национализма и ксенофобии.

К сожалению, ксенофобия имеет долгую историю в британской – особенно английской – культуре и сознании рабочего класса. 77 лет назад Джордж Оруэлл писал:

«Традиционная английская ксенофобия куда более развита среди трудящихся, нежели среди средних классов. Причиной, отчасти воспрепятствовавшей принять накануне войны действительно большое число беженцев из фашистских стран, послужило сопротивление профсоюзов, а когда в 1940 году интернировали беженцев-немцев, протестовал отнюдь не рабочий класс. Английским рабочим очень трудно найти общий язык с иностранцами из-за различий в привычках, особенно в еде и языке. Английская кухня резко отличается от кухни любой другой европейской страны, и англичане сохраняют здесь стойкий консерватизм. Как правило, к заморскому блюду англичанин и не прикоснется, чеснок и оливковое масло вызывают у него отвращение, а без чая с пудингом и жизнь не в жизнь».

Сейчас британские рабочие уже давно преодолели всякое отвращение к «чужой» еде, и профсоюзы теперь относятся к числу наименее расистских учреждений Великобритании, но ксенофобия сохраняется. Вопрос в том, можно ли ограничить ксенофобию, оставаясь супердержавой в ЕС? «Ненавидьте Брексит, любите социализм» – слоган лагеря левых, голосовавших против выхода из ЕС. Тем не менее их позиция по сути такова: «Любите ЕС, забудьте социализм». Вдобавок существует левое движение «Демократия в Европе» (Democracy in Europe Movement, DiEM25), основанное Янисом Варуфакисом, бывшим министром финансов Греции, на чью страну в 2015 году ЕС обрушило радикальные и бесчеловечные меры. Варуфакис, являясь влиятельной фигурой как в Великобритании, так и в остальных странах Европы, признает, что договоры и правила ЕС являются «идиотскими» и «неработающими». Но несмотря на это он отчаянно защищает именно эту политику, поскольку… попытки изменить сложившееся положение вряд ли принесут хоть какую-то пользу. Согласно аргументам Варуфакиса, есть триллионы евро, которые крутятся в банковской и финансовой системе, которые Европейский Инвестиционный Банк мог бы пустить на реализацию проектов зеленой инфраструктуры (европейскую версию «Зеленого нового курса»). Он, правда, не думает, что есть вероятность такого развития событий в обозримом будущем; вместо этого он обращается к популистской политике «чувств», подразумевая, что важно «заполучить людей, недовольных правящими кругами, а не иностранцами». Что касается Британии, Варуфакис, проводивший агитацию против выхода из ЕС на референдуме в 2016 году, сейчас соглашается с мнением большинства: «Я думаю, мы должны уважать результаты народного голосования».

Теперь Лейбористская партия имеет программу перехода власти и собственности от крупного капитала к обычным гражданам. Будущее Лейбористское правительство возьмет курс на столкновение с компаниями, занимающимися добычей ископаемого топлива, застройщиками, землевладельцами и финансовыми капиталистами. Корбин и МакДоннелл вполне осведомлены об этом. Пропаганда против лидерства Корбина в Лейбористской партии, исходящая не только от реакционных правых, но и от неолибералов как внутри, так и вне его собственной партии, безжалостна.

Ясно, что Лейбористская партия Корбина представляет для миллионов людей единственную альтернативу режиму жесткой экономии Тори и единственный выход из кажущегося бесконечным кризисом Брексита. На сегодняшний день нет ни одного аспекта государственный политики Тори, который не был бы отмечен некомпетентностью, коррупцией и жестокостью. Правительство Тори намеревается усилить меры жестокой экономии, которые были развернуты в течение последних десяти лет с финансового краха. Последняя мера – наиболее устрашающая. Универсальная кредитная система, в которой пособия, ранее выплачиваемые отдельно заявителям – жилищное пособие, налоговый кредит на детей и пособие по безработице – будут объединены. В результате почти 2 миллиона людей потеряют более 1000 фунтов стерлингов в год, это больше всего повлияет на тех, кто получает пособия по инвалидности. В настоящее время 3,7 миллиона детей находятся в абсолютной бедности, и это число только растет. Около 4 миллионов людей теперь зависят от продовольственных банков, и 1,6 миллиона человек нищие, за что они могут поблагодарить бывшего канцлера казначейства Джорджа Осборна, который 3 года назад ввел замораживание льгот, которое все еще действует.

Британия без парламента

После ухода с поста премьера Терезы Мэй власть перешла к новому лидеру консерваторов Борису Джонсону, который не нашел ничего лучше, кроме как закрыть парламент на 5 недель, учитывая приближающиеся сроки Брексита. Это вызвало возмущение практически со всех сторон.

Эта акция, изначально истолкованная как прием, чтобы помешать членам парламента остановить осуществление Брексита без сделки, также была осуждена как вызов демократии.

«Файненшл таймс» были настолько встревожены приостановкой Джонсоном демократического процесса, что впервые приблизились к поддержке Джереми Корбина в качестве возможного премьер-министра:

«Все те, кто выступает против Брексита без сделки, должны забыть о своих разногласиях и вынести вотум недоверия правительству». Это неприемлемо даже для самых убежденных сторонников Тори, как и для Либеральных демократов, так как смещение мистера Джонсона в сроки, позволяющие повлиять на процесс Брексита, может также потребовать создания временного правительства под руководство Джереми Корбина – исход, которого они не без оснований опасаются. Однако, главным приоритетом должна быть защита Британской демократии».

Тем временем, бывшие министры и заднескамеечники Тори осуждают такие действия. Первый министр Шотландии Никола Стережен призвала к проведению всеобщих выборов до 31 октября, а члены парламента лейбористской партии Клайв Льюис и Ллойд Расселл-Мойл предложили гражданское неповиновение, начиная от оккупации палат парламента и заканчивая всеобщей забастовкой.

Что касается народа, более миллиона человек подписало онлайн петицию, чтобы остановить «пророгацию» парламента, также по стране прошло большое количество протестов со слоганами «Остановите Бориса», «Брексит – чушь» или «Всеобщие выборы сейчас».

Однако часть Тори придерживается прямо противоположной точки зрения. Бывший министр юстиции Тори Дэвид Гок написал в Твиттер: «Отбросьте в сторону свои взгляды на Брексит без сделки. Представьте Джереми Корбина как премьер министра, который проводит непопулярную в парламенте и стране политику. В критический момент он найдет способ избежать парламентский контроль на несколько недель». Такие взгляды отражают классовую войну, происходящую за полемикой вокруг Брексита.

Борис Джонсон неприятный и эгоистичный лицемер. Он стремится подавить дискуссию для того, чтобы одержать победу над своими оппонентами в парламенте, и чтобы воспользоваться возможностью для ряда заявлений касательно финансирования образования и здравоохранения в попытке укрепить свою позицию с избирателями.

В любом случае, демократия в Великобритании ограничена — государственная машина продолжает работать и большую часть времени правительство в конечном счете делают то, что «лучше» для Британского капитализма.

Об этом прямо говорит бывший глава — неизбираемой — гражданской службы, Роберт Керслэйк: «Мы достигаем той точки, когда гражданская служба должна задуматься о том, чтобы поставить руководство страной выше служения нынешнему правительству»

Однако такова странная ситуация, с которой мы сталкиваемся в настоящее время — традиционная партия Британского правящего класса, Тори, отдалилась от интересов британского капитала. Такая несогласованность деятельности по поводу Брексита даровала нам Бориса Джонсона — и вероятность серьезных столкновений на улицах и в парламенте.

Однажды Ленин сказал, что несмотря на то, что тип демократии в Великобритании является «великим историческим достижением», она всегда остается, а при капитализме неизбежно останется, ограниченной, усеченной, ложной и лицемерной, раем для богатых и ловушкой и обманом для эксплуатируемых и малоимущих слоев населения.

Но даже такая ограниченная представительная либеральная демократия была завоевана только благодаря сражениям рабочего класса. В настоящее время граждане Гонконга участвуют в уличных битвах, чтобы защитить и расширить ограниченные демократические права, и, как отмечает один из лидеров гонконгских левых, Лэм Чи-Люн, в одном из своих интервью, необходимость борьбы толкает ее участников на поиск дальнейших требований, противостоя ограничениям внутри сегодняшней буржуазной системы.

Если борьба против Джонсона характеризуется простым ‘Покинуть или Остаться’, это исключит то множество, которое голосует за ‘Покинуть’, тех, кто ненавидит Тори и желает их ухода. Если оппозицию возглавит коалиция правых лейбористов и либерал-демократов, вынуждая Джереми Корбина перейти к их позиции за вступление в ЕС, тогда ход выборов будет в руках тех, кто слишком часто голосовал за политику жесткой экономии последнего десятилетия.

Джонсона необходимо остановить — наряду с остальными членами правительства Тори — не во имя поддержки статуса кво, а ради его полного изменения. В воздухе витает настрой всеобщей забастовки: давайте скажем «нет» жесткой экономии и расизму, кто бы их не навязывал.

В подготовке материала по статьям Дэвида Блэка “Выше Брексита” (New Politics, том XVIII, №3, Nr. 67) и Салли Кэмпбелл «Их негодование и наше» (http://socialistreview.org.uk/449/their-outrage-and-ours) участвовали Н.Ненашев, В. Емашева, Е. Захарова