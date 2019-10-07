Иранская оппозиция

Деятельность оппозиционного движения в Иране на территории самой республики сильно ограничена действующей властью, поэтому оппозиционные партии в основном действуют за границей. В начале статьи сделаем краткий обзор иранской оппозиции в общих чертах.

История

Помимо монархистов, c Революцией 1979 года также боролись другие оппозиционные группы. Аболхассан Бани Садр, первый президент Ирана, был снят со своего поста, а затем принял французское гражданство и стал одной из оппозиционных сил. Шапур Бахтияр, последний премьер-министр иранской монархии, также воевал против Исламской Республики после того, как покинул Иран, и в конце концов был убит во Франции. 17 сентября 2010 года в 11:00 утра в ресторане под названием Миконос были убиты восемь оппозиционеров — противников Исламской республики, в том числе четыре старших члена Демократической партии Иранского Курдистана. Садег Шарафканди, Фатх Абдоли, Нури Мохаммад Пур Дехкорди и Хомаюн Ардалан были убиты во время террористической операции.

Деятельность оппозиции

Виды деятельности оппозиционных групп разные. Некоторые группы, в том числе Движение за свободу, пытаются работать в рамках конституции, даже регистрируются на выборах. Эта группа близка к законным реформистским группам и поддерживает теорию о давлении снизу и переговоров сверху, которая выдвигается реформаторами[1]. Монархисты и Иранское движение национального спасения поддерживают метод гражданского неповиновения. Они надеются, что такие события, как украинская оранжевая революция, произойдут и в Иране[2]. Анархистские методы также предлагаются оппозиционными группами через спутниковые сети. Например, Организация Моджахедов Народа в своих СМИ обучает созданию шумовых бомб. Две группы Партия свободной жизни в Курдистане и Джундалла были вовлечены в насильственные действия против Исламской Республики. Правительство США включило эти две группы в свой список террористических групп[3].

Некоторые из преимуществ оппозиции заключаются в следующем:

— Усиление давления на Исламскую Республику после усиления санкций; США и принятия резолюций Совета Безопасности по ядерной программе Ирана;

— Недовольство высоким уровнем инфляции и безработицы в Иране;

— Хрупкие границы Ирана после распада Советского Союза и отсутствие безопасности в Афганистане и Ираке;

— Повышение ожиданий иранских женщин в отношении равных прав с мужчинами[4].

Некоторые из слабых сторон оппозиции заключаются в следующем:

— Недостаток финансовых ресурсов;

— Внутренние разногласия[5];

— Отсутствие защитной системы для предотвращения проникновения властей Исламской Республики в оппозицию привело к появлению стычек между разными оппозиционными группами (неоднократно делались заявления о предательстве внутри самой оппозиции);

— Неорганизованность и слабое реагирование на события в Иране;

— Неоднозначность целевого населения, чтобы влиять на это население в соответствии с целями оппозиции, будь это рабочие, интеллигенция, предприниматели, аристократия, разные религиозные группы и другие слои населения;

— Отсутствие массовой поддержки.

Есть партии, которые не действуют в рамках межправительственных отношений и кампаний, и им не разрешается действовать официально и на законных основаниях. Некоторые из этих партий находятся внутри страны, а некоторые за границей. Проще говоря, некоторые разрешены, но деятельность большинства находится под запретом.

Десять иранских политических партий подписали совместный меморандум, призывающий другие иранские партии сотрудничать с ними в «свержении иранского режима».

Согласно курдистанским СМИ, партии и политические группы объявили, что они начали совместную деятельность несмотря на разногласия. Деятельность, которая, как считают эти группы, является «шагом к широкому альянсу».

Демократический союз Азербайджана, Демократическое и светское республиканское движение Ирана, Партия демократических гарантий Ахваза, Демократическая партия Курдистана Ирана, Демократическая партия Курдистана, Партия Комала Курдистана Ирана, Народная партия Белуджистана, Организация Фадайян Халк, Временный совет левых социалистов Ирана и Рабочая партия Курдистана Комала подписали меморандум.

Эти группы утвердили, что их целью является достижение «демократической системы в форме парламентской республики, основанной на разделении религии и государства». Цели этих групп заключаются в том, чтобы подчеркнуть признание «национально-демократической идентичности и прав» религиозных и языковых групп и меньшинств, создание федеративной системы, разделение религии и государства и гарантию свободы веры и религии.

Эти группы включают «обеспечение политических свобод, демократических и гражданских прав людей», «обеспечение юридического равенства граждан», «обеспечение и гарантирование прав и свобод, изложенных во Всеобщей декларации прав человека», «отмену смертной казни». «обеспечение равенства женщин и мужчин», «равные права для иранских национальностей и национально-демократические права объединенных иранских национальностей и этнических групп», «равные возможности для всех в плане доступа к жилью, здравоохранению, образованию, занятости, культуре» и «социальное страхование», «установление политических отношений со всеми странами на основе взаимного уважения, принятия принципа права иранского народа на суверенитет, интересы», национальные и международные миротворческие операции, «противодействие фундаментализму, акты насилия и терроризма» и, наконец, «общественная поддержка и поддержка со стороны международных институтов в борьбе иранского народа за демократию» были названы их целями.

Десять партий и политических групп записали в своем меморандуме, что Исламская Республика «не может быть полностью преобразована» и, следовательно, в рамках Исламской Республики «ни одно из демократических требований иранского народа не может быть выполнено». Группа добавила, что «свержение Исламской Республики» и роспуск всех ее институтов являются «первым и главным условием» установления демократической политической системы в Иране.

В меморандуме добавлено, что результаты деятельности политических групп за последние 40 лет показывают, что «без сотрудничества и единства действий» эти группы не смогут «влиять на политическое развитие и формирование республиканских и демократических альтернатив».

Алкоголь

Алкоголь в Иране запрещен для мусульманских граждан по закону с момента создания правительства Исламской Республики в 1979 году. Гражданам-немусульманам предоставляется ограниченное разрешение на производство алкоголя для потребления в пределах их общины.

Немногим более 10 лет назад, мусульманам не разрешалось вступать на территорию армянских районов именно по причине беспроблемного распространения там алкогольной продукции. Как мне рассказывали сами иранцы, нередко в этих районах патрулировали сотрудники полиции, проверяя паспорта, в которых по иранским законам вписана национальность (таким образом, они определяли религиозную принадлежность). Однако и это не мешало прозорливым иранцам добыть то, что, казалось бы, в такой стране найти невозможно. Алкоголь производился подпольно, а также привозился контрабандой из иракского Курдистана.

Сегодня всё стало гораздо проще. Если раньше все старались максимально скрыть факт распития подобных напитков, обстоятельно готовясь к такому «событию», проводя его дома и нигде иначе, то увидеть опьяневших граждан в парках сейчас уже не редкость (правда, только по ночам). Доступ в армянские районы стал абсолютно свободным, хотя продажа алкоголя мусульманам всё так же незаконна.

Массовое недовольство

За 4 месяца пребывания в Иране я не раз становился свидетелем митингов, бунтов и забастовок, причем, по разным причинам. Но эти акции, как правило, проходят очень хаотично, неорганизованно и заканчиваются арестами, после чего пыл бастующих быстро гаснет. КСИР (Корпус стражи исламской революции) очень умело ведёт борьбу с «контрреволюционерами» самыми жесткими методами, пресекая на корню любую попытку поддержания волн недовольства среди обычных граждан. Причем, эти жестокости применяются порой совсем необоснованно. Например, в Иране был арестован известный украинский путешественник и трэвел-блогер, основатель сообщества One Life Артемий Сурин. Кругосветное путешествие Сурина закончилось в городе Ардакан в Иране. Там путешественника задержали, а найденный при обыске дрон стал поводом для обвинений в шпионаже. За время задержания, как рассказывает блогер, он успел побывать в тюрьме и подвергся психологическому, а также физическому давлению со стороны сотрудников КСИР. После нескольких дней допроса, иранские власти всё же убедились в невиновности задержанного и, принеся устные извинения, выпустили его на свободу.

Коррумпированность государственного аппарата в стране заметна на довольно высоком уровне. Это относится и к полиции, и к другим внутригосударственным органам. Без взятки и связей нельзя даже отправиться за границу. Попросту не пустят. Среди моих знакомых были люди, которые самым важным пунктом поездки за границу ставили выезд из страны. Не поиск жилья и работы на новом месте, а именно выезд. Обычные люди, если и думают о поездке за границу, то не с целью отдохнуть, а с целью покинуть страну до свержения диктаторского режима. А это, судя по всему, надолго.

Уже долгое время в Иране существует проблема дискриминации этнических меньшинств со стороны властей. Поборники демократии часто обвиняет национальную политику ИРИ в запрете на отстаивание социальных и культурных прав, включая право на образование на родном языке. Важно понимать, что этнический национализм — важный элемент в жизни любой страны, его необходимо учитывать для внутренней безопасности, особенно в Иране, находящимся на перекрестке цивилизаций и этносов. Так, деятельность этнических националистов в западном и юго-восточном районах Ирана и возможность иностранных провокаций в этих районах могут быть крайне опасны.

Проблема, которая больше всего вызывает недовольство среди национальных меньшинств, это отсутствие школ на родном языке.

Национальное представительство во властных структурах также имеет особую значимость. Ограниченное число правительственных постов приводит к соревнованию и политизации этнических противоречий: Если их получат представители одного этноса, то не получат представители другого. То же уместно и с экономикой, культурой и т.п. Но с другой стороны, подобные противоречия приводят к «мобилизации этноса», сплочению внутри одной этнической группы.

Среди действующих акций необходимо выделить протест рабочих компании Hepco (Компания по производству тяжелого оборудования)[6]. Работники HEPCO организовали протест из-за задержанных зарплат. Рабочие заблокировали железную дорогу Арака на несколько часов.

HEPCO является производителем тяжелого промышленного оборудования. Работники HEPCO не получали зарплату в течение нескольких месяцев. В прошлом работники компании много раз протестовали перед правительственными зданиями в Араке.

Али Агазаде, губернатор провинции, заявил, что Хасан Рухани в ответ на его письмо отдал приказ о срочном применении мер по устранению этой проблемы. Приказ о расследовании данной проблемы был выдан через четыре дня после рейда подразделений штаб-квартиры корпорации в знак протеста со стороны работников Хепко. 4 протестующих были арестованы, из которых 4 еще не были освобождены. Рабочие требуют незамедлительной смены руководства компании.

В последнее время также приобретает большую актуальность движение иранских феминисток, которые, помимо получения равных прав с мужчинами, требуют отмены закона об обязательном ношении хиджаба.

Нельзя не отметить фактор Интернета, который безусловно важен в данном вопросе. Иранская оппозиционная компания СМИ Manoto активно распространяет по всему миру сведения о любом сопротивлении со стороны народа, что так тщательно и, видимо тщетно, стараются скрыть власти ИРИ. К примеру, в настоящее время активно продвигается смартмоб «я пятнадцатый человек». Иранцы, прикрывая лицо, снимают видео, в котором произносят следующие лозунги: «Нет хиджабу! Нет власти Хаменеи! Нет Исламской республики! Нет диктатуре!»

Иранское зеленое движение

Иранское Зеленое Движение, также известное в западных СМИ как «Пробуждение Персии» или «Персидская Весна», ссылается на политическое движение, возникшее после президентских выборов в Иране в 2009 году, когда протестующие требовали отстранения Махмуда Ахмадинежада от должности. Зеленый изначально использовался как символ кампании Мира Хосейна Мусави, но после выборов он стал символом единства и борьбы с фальсификацией выборов. Мир Хосейн Мусави и Мехди Карруби признаны политическими лидерами Зеленого движения. Хосейн-Али Монтазери также упоминался как духовный лидер движения. Некоторые утверждают, что протесты Зеленого движения были важным событием в современной политической истории Ирана, и наблюдатели утверждали, что протесты были самыми крупными после иранской революции 1978–1979 годов.

RESTART

В настоящее время основной целью оппозиции RESTART является изменение режима Ирана, учитывая тот факт, что у этой оппозиции есть письменная конституция для будущего Ирана.

Лидер RESTART:

«Самое главное в смене режима — это повысить осведомленность и политическую проницательность среди людей. Мы не должны ждать, чтобы разбудить людей после падения режима.

Законы в Империи Кира будут соответствовать взглядам Платона, Кира, Саади, Хафеза и других суфиев».

▪️ Учитывая этническое и религиозное разнообразие, конституционные изменения Ирана будут основываться на Конституции Кира Великого и Конституции США.

▪️ Наиболее важной задачей является повышение осведомленности, политической проницательности и напоминание людям об их реальных правах.

▪️ Заставить россиян и англичан навсегда покинуть Иран

Оппозиция RESTART насчитывает миллионы членов и стремится повысить осведомленность и осознание в человеческих обществах внутренней революцией (искоренение предрассудков, злобы и радикального мышления), а затем внешней революцией (искоренение тирании, угнетения и несправедливости, управление страной на основе научных методов).

RESTART оппозиция хочет свергнуть режим Исламской Республики Иран, создать правительство, основанное на знаниях и заслугах, и заменить нищету и бедность счастьем и процветанием, чтобы мир и Ближний Восток могли снова жить в мире.

Несмотря на то, что народное недовольство в Иране находится на критическом уровне, оппозиция до сих пор не имеет успеха. Можно объяснить это отсутствием лидера, который бы направил народ, а также раздробленностью оппозиционных сил и слабой их связью с проблемами текущей социальной жизни. Свержение режима, который так крепко вцепился в Иран своими когтями, возможно, но это явно не дело ближайшего будущего.

Вардан Хачатрян

[1]

آزادی نهضت سایت – http://www.nehzateazadi.org/perspective/didgah.htm Дата обращения: 07.09.2019

[2]

مدنی نافرمانی و مقاومت ملی طرح – http://uniran.blogspot.com/ Дата обращения:07.09.2019

[3]

دولت رسمی سایت -http://web.archive.org/web/20021002023829/http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/2002/12535.htm Дата обращения 07.09.2019

[4]

زنان حقوق کمپین- http://www.we-change.org/spip.php?article1793 Дата обращения: 10.09.2019

[5] انتخابات مسئله در اپوزیسیون مواضع مواضع به نگاهی- http://www.siahkal.com/publication/opposition.htm Дата обращения 10.09.2019

[6]

DW- https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF/a-50474513

Дата обращения: 25.09.2019