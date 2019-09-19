Мексиканский президент Лопес Обрадор перестал быть «тефлоновым»

В Мексике проблемы: нарковойна, казалось, почти затухшая, вспыхнула снова, экономика на нуле, система здравоохранения трещит по швам, а президент Лопес Обрадор, стараясь успокоить своего коллегу из США Дональда Трампа, ещё больше закрутил гайки, пытаясь перекрыть поток мигрантов из Центральной Америки.

С лица Лопеса Обрадора, много раз подряд проигрывавшего выборы, но теперь, наконец, возлавившего мексиканское государство, почти никогда не сходит улыбка на пресс-конференциях, которые он проводит практически каждое утро с момента своего вступления в должность 1 декабря.

В некотором роде, это можно назвать «тефлоновым президентством»: Лопесу Обрадору многое сходит с рук, ведь он всегда торопится улыбнуться и сказать о «мире и любви» своим оппонентам. И это тем более хорошо получается от того, что оппозиция скомпрометирована, сломлена и дезорганизована, а ее мнение по самым важным вопросам даже и не слышно за гомоном Лопеса Обрадора.

Но несмотря на его жизнерадостные фразы (типа: «объятия лучше, чем пули»), которые он использует как способ борьбы с наркокартелями, суровая действительность продолжает напоминать о себе. И пример тому — убийство 28 человек в результате обстрела в ночного клуба в нефтегородке Коацакоалькос в южной части Мексики.

На этой неделе Ленит Энрикез Ороско, возглавившая группу родственников пропавших людей в Коацакоалькосе, после того, как ее брат исчез в 2015 году, сказала, что наркокартели чувствуют себя по-прежнему могущественными. «Лопес Обрадор говорит, что люди счастливы, однако это не то, что можно назвать счастьем», — сказала она, упоминая о скорбящих семьях жертв атаки в ночном клубе.

Президент привык перекладывать вину на нижестоящие органы. Когда помощник министра внутренних дел отправился на встречу с линчевателями, многие из которых связаны с наркогруппировками, Лопес Обрадор выразил неодобрение по поводу этих визитов, несмотря на тот факт, что он одобрял диалог с ними и амнистии для некоторых из них.

Его правительство было готово к тому, чтобы провозгласить победу и уйти от проблем. Он начал свое правление с наступательной операции против хищения топлива и объявил, что проблема устранена на 95 процентов, несмотря на то, что количество потрерь от незаконного использования трубопровода осталось стабильным, а количество законной продажи бензина так и не возросло. Лопесу Обрадору также удалось увеличить количество новостей о самом себе, используя для этого свои ежедневные пресс-конференции ещё больше, чем Трамп использует Твиттер.

Однако за первые девять месяцев правления Лопеса Обрадора стало понятно главное: он близок к народу и народ его слушает.

Его утренние пресс-конференции всегда сопровождаются визитами в больницы небольших городов и телевизионными нарезками или видео для восторженной толпы, наблюдающей как он обедает в местном ресторане.

«Мы очень уверены в этом человеке», — сказал Эдуардо Кальвийо, директор рынка в малообеспеченном районе Мехико, где, по его словам, стало больше светофоров и появились полицейские патрули после вступления в должность Лопеса Обрадора и его круга доверенных лиц. «Это тот человек, который спускается с небес, чтобы посмотреть на проблемы и конфликты и пытается найти их решения».

Фернандо Эрнандес, застройщик из Мехико, осознает классовое разделение, недовольство коррупцией и жажду перемен, которые и привели Лопеса Обрадора к победе на выборах. Он сам родом из штата Табаско, родного штаба Лопеса Обрадора. Но он говорит, что ожидал большей последовательности в политике перемен от новой власти, а также, что она будет более образована и дееспособна.

Напротив, говорит он, Лопес Обрадор нетерпим к критике, предложениям и советам от экспертов.

Президент всегда говорит «у меня другие сведения», когда его просят объяснить какие-либо несоответствия между официальной версией событий и реальностью. Лопес Обрадор упрям, ненавидит тратить деньги, резко сокращая госрасходы и зарплаты в таких масштабах, что это напоминает политику консерваторов. Эти сокращения чуть не оставили без химиотерапии детей, страдающих от рака, что побудило их родителей к демонстрации в аэропорту Мехико.

«То что я вижу сейчас, это то, как будто ножом урезается бюджет», — говорит Эрнандес. «Здравоохранение уже разрушено этими сокращениями».

«Он очень упрямый, очень хорош в том, что он делает. Он великолепный политик, но ему нужно больше сконцентрироваться на том, что ему говорит народ».

Лопес Обрадор любит обсуждать своё главное предвыборное обещание — борьбу с коррупцией, — но даже здесь, несмотря на его безупречно чистую репутацию, уровень неконкурентных контрактов, заключенных в первые девять месяцев его правления, остается примерно таким же, как и при его предшественниках, сказал Рикардо Альварадо, исследователь гражданской организации «Мексиканцы против коррупции».

Лопес Обрадор распустил несколько неправительственных организаций, таких как представляет Альварадо — сторонников консерваторов и коммерческого интереса. В самом деле, «Мексиканцы против коррупции» запустили дюжины исков против одного из любимых проектов Лопеса Обрадора — превращения военно-воздушной базы в новый аэропорт в Мехико, в частности, потому что президент резко сократил расходы на строительство (более дорогой проект аэропорта принёс бы больше пользы, по мнению коммерческих организаций).

«Это именно та политическая позиция, благодаря которой он получит должность, заключающаяся в том, чтобы отвергать какие-либо проекты, не принадлежащие ему», — жалуется Альварадо.

Как и Трамп со своей пограничной стеной, Лопес Обрадор одержим собственным крупным инфраструктурных проектом — железной дорогой, которая откроит доступ к туристическим маршрутам по Ютаканскому полуострову. Напртив, эксперты, считают, что проект не принесет пользы ни для финансовой системы, ни для окружающей среды.

Другой любимый проект президента — недавно созданная Национальная гвардия, военизированное объединение солдат и гражданской полиции, которая, по его надеждам, может побороть наркокартели и ежедневные преступления.

Правозащитные организации волнуются из-за участия в проекте Мексиканской армии, которая была вовлечена в дела, связанные с злоупотреблением прав в прошлом, и которой сейчас дали свободу действий.

«Это стало правлением, которое имеет две стороны и колеблется из стороны в сторону в вопросах прав человека», — говорит Сантьяго Агирре, глава правозащитной организации Мигеля Агустина.

С одной стороны, Лопес Обрадор попытался освободить политзаключенных и более серьезно взяться за поиск 40000 пропавших без вести, но с другой стороны, он ослабил гражданский надзор за обеспечением правопорядка.

Больше всего эксперты обеспокоены тем, что стратегия по борьбе с преступностью не даст результатов и что Лопес Обрадор, как и два его предшественника, войдёт в историю как человек не сумевший побороть мексиканские наркокартели.

Основная проблема этой стратегиив том, что она предполагает размещеение военнослужащих на местах, так, чтобы армейскими патрулями покрыть ими всю территорию… но этого недостаточно, чтобы справиться с существующими угрозами», — говорит аналитик по безопасности Мексики Алехандро Хоуп.

Хоуп также сказал, что если даже Национальная гвардия будет полностью укомплектована, она достигнет лишь 1 офицера на 1000 жителей Мексики к следующему году. Этого никак недостаточно».

Для многих мексиканцев восхищение Лопесом Обрадором непосредственно связано с прошлым. Но это прошлое также связывает его. Ему нравятся старые приоритеты мексиканского государства: резко падающая нефтяная промышленность, армия и мелкомасштабное сельское хозяйство. Увлечение Лопеса Обрадора историей привело его к тому, что он называет свое правительство «четвёртым преобразованием», сравнивая его с восстанием за независимость в 1810, Либеральным движением в 1857 и революцией в 1910.

Проблема страны, которая остро нуждается в новых решениях это то, что в «четвёртом преобразовании» по сути нет никаких преобразований, — констатирует Хоуп.

Марк Стивенсон.

Перевод с английского языка Анастасии Ширениной

Источник: https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-08-30/mexicos-teflon-presidency-starting-to-show-wear

«Ассошиэйтед Пресс», 30.08.2019