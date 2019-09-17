Новоизбранный президент Мексики не может изменить страну одними речами

Натаниель Пэриш Фланнери

Чаще всего он ведет себя как робкий городской воробей, но когда дело доходит до политических дискуссий, то мексиканский президент кажется не совсем обычной птицей. Избранный в 2018 году, в условиях всеобщего недовольства народа из-за разочаровывающе низкого экономического роста, разугла преступности и насилия, повсеместной коррупции, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал обещание преобразовать Мексику, пресекая политические неправомерные действия, переустроить сельские общины, которые находятся в бедственном положении.

К сожалению, спустя год после выборов, Лопес Обрадор все ещё путается в рассказах о прекрасном будущем, которое он намеревался построить. Он противоречит себе и приходит в замешательство, когда объясняет детали политической повестки дня. Лопес Обрадор – искусный оратор и ужасный коммуникатор. Как и его коллега с севера, он продолжает проводить политические ралли в стиле предвыборной кампании для своих сторонников, так как ему намного удобнее выступать перед общинами бедного и игнорированного юга. С данным ему временем и пространством, чтобы расправить крылья, он стремительно возвышается, слово за словом, предложение за предложением, кружит всё выше и выше, захватывая свою аудиторию, озвучивая подробные представления о том, какой может быть и какой должна стать прекрасная Мексика будущего. Согласно его собственным условиям, не спровоцированными ни одним критиком, не вызывающим возражений ни у одного аналитика, Лопес Обрадор – великолепный оратор, даже величавый, подобно орлу, что изображен в центре мексиканского флага. Но сейчас он подобен птице, заточенной в клетку под яркими огнями ранних ежедневных пресс-конференций, выглядит пойманным и готовым обороняться своими взъерошенными перьями. Он выкрикивает оскорбления в адрес своих соперников и критиков, а в ответ на просьбы внести ясность в свою по-прежнему носящую сомнительный характер политическую программу, содержащую грандиозные планы по реформированию Мексики, он колеблется между избитыми фразами предвыборных кампаний, лицемерной ложью и беспомощными утверждениями, что у него «другая информация».

Формат пресс-конференций означает, что Лопес Обрадор никогда не подвергается скрупулёзной проверке ни по одной из отдельный областей политики. Существенная критика его политического курса легкомысленно сбрасывается со счетов народным юмором и ложью якобы из лучших побуждений. Вместо того, чтобы говорить о том, будет ли государство вкладывать средства в реформирование полиции Мексики, он призывает преступников изменить свои методы. Вместо обсуждения того, как правительству реформировать государственную систему здравоохранения, он критикует врачей и медработников за то, что они не едут самолично за лекарствами заграницу чтобы спасти умирающую девочку. Президент всегда ищет пути возложить ответственность за свои же действия на других людей и ещё заставить их за это отчитываться. Пресс-конференции являются открытыми и вопросы охватывают целый спектр тем. Неудобные вопросы могут быть отброшены ради нового вопроса по новой теме. И в итоге — какофония.

Спустя год после выборов, Лопес Обрадор всё ещё продолжает раздавать обещания по поводу преобразования Мексики, обещая не прибегать к повышению дефицита бюджета или росту налогов. Он обещает, что эра политической коррупции в Мексике окончена, однако даёт мало информации по поводу усилий его администрации. Как он собирается создать институты и надзирательные органы, чтобы демонстрировать прозрачность и подотчётность действий власти? Он пообещал, что вскоре страна будет производить всё, что она потребляет, однако не было запущено ни одной крупной инициативы, которая бы увеличила отечественное производство. Он также обещает, что создание рабочих мест и новый подход к честности и ответственности будет понижать показатели преступности Мексики. Он продолжает винить предшествующую ему «властную мафию» в коррупции и равнодушии без принятия того факта, что теперь он несет ответственность за создание институтов, которые преобразуют Мексику. Крича на протяжении часа или даже двух каждое утро Лопес Обрадор находится на грани того, чтобы стать одной из тех метафорических фигур, которые он сам использует чтобы очернить своих критиков: чачалакой.

Ortalus vertula (чачалака) – похожая на фазана птица, это древний вид, который появился в Северной или Центральной Америке ещё в доколониальное время. Обнаружена в той же части на юго-востоке Мексики, откуда родом Лопес Обрадор, подвиды этой птицы также живут в Бразилии, Колумбии, Аргентины и на юге Соединенных Штатов. Осуждая их словоблудие, Лопес Обрадор называет своих давних соперников чачалаками. Оскорбление обидное, если воспринимать буквально, потому что пронзительное пение чачалаки это что-то между бульканьем индюка и скрежетом старого фермерского фургона, мотор которого пищит и рычит, но никак не мурлычет. Через год после его избрания, Лопес Обрадор сам рискует стать заклеймённым как чачалака. Полное пустословие, которому он дает волю на своих пресс-конференциях и публичных выступлениях, – выматывающее и все равно неэффективное действо. Из его многочасовых речей невозможно докопаться до конкретной сути. Лопес Обрадор обещает поддержать промышленность, помочь сельским беднякам, предстает в образе создателя системы регионального взаимодействия с Центральной Америкой, и сторонника действий Дональда Трампа по ограничению миграции в регионе. К началу 2020 года, когда он будет второй год на своем посту, Лопес Обрадор должен будет определить свое видение Мексики в конкретной политической повестке и обнародовать подробный план национального развития. Политические аналитики могут надеяться, что Лопес Обрадор сформулирует свою позицию в отношении деловых палат и союзов, экологов и горнодобывающих компаний, городских активистов и застройщиков. Но скорее всего, независимо от того, какую политику старается реализовать его администрация, он будет защищать построенное им гнездо, игнорируя критику и анализ, отстаивая свои позиции путем упрямства и запутывания.

Чрезвычайное недоверие к политическому порядку, которое наблюдалось еще до него с дня создания НАФТА и до его избрания в 2018 году, он связывает с коррупционной самодеятельностью политиков и бизнес-элит, винит технократических советников, работающих в мексиканских правительственных учреждениях, уважаемых на международном уровне. Он уже отменил ряд хорошо продуманных программ, урезал бюджеты агентств и оттеснил независимых экспертов, оскорбляя институты, которые обеспечивают прозрачность, контроль и анализ как неприкосновенные и элитарные. Он отвечает на вопросы о смутной процедуре его собственной администрации по распределению государственных контрактов, широко заявляя, что эпоха коррупции закончилась. Но со временем Лопес Обрадор будет нести ответственность за свои действия и действия своей администрации. Если экономический рост продолжит стопориться, инвестиции пропадут, уровень преступности возрастет, а новые коррупционные скандалы еще больше подорвут общественное доверие, и Лопес Обрадор будет изо всех сил пытаться преобразовать Мексику с помощью своего авторитета и огромного потока слов, которые он обычно употребляет. На данный момент Лопес Обрадор продолжает игнорировать критику иностранных рейтинговых агентств и экономистов, а также жалобы местных деловых палат и ученых, поскольку он продолжает пользоваться относительно высоким общим рейтингом одобрения со стороны населения.

Лопес Обрадор в своем первом ежегодном выступлении (отчете о состоянии страны) 1 сентября отметил: «Мы обязаны продолжать работу, так как с точки зрения уровня преступности в стране результаты неутешительные. Это наша самая большая проблема”.

До тех пор, пока он не сможет доказать, что его многообещающий курс ведет к ощутимым изменениям, народ Мексики может вскоре устать от пронзительного пения чачалаки.

Перевод с английского Анны Клочковой

Источник: https://www.forbes.com/sites/nathanielparishflannery/2019/09/02/mexicos-new-president-cant-transform-his-country-through-words-alone/#175d619d3c7a