Как голосовать в Москве

Как же всё-таки голосовать в Москве?

Коллектив «Рабкора» давно обещал опубликовать собственный список рекомендаций к выборам в Мосгордуму 8 сентября. Мы в течение некоторого времени это откладывали, собирая сведения о кандидатах и о состоянии дел в округах. Тем более, что ситуация кое-где менялась, а кое-где выглядела (и до сих пор выглядит) крайне мутной. В отличие от некоторых других изданий или политиков, пытающихся дать своим сторонникам однозначные рекомендации-приказы по каждому округу, мы решили честно объяснить, почему в ряде случаев такую рекомендацию дать невозможно.

Ключевым фактором, определяющим результат (и основным неизвестным для любого прогноза) остается явка избирателей. Говоря проще: если людей придет много, то «самомедвеженцы» от ЕР будут проваливаться повсеместно, проигрывая даже жалким спойлерам. Если людей придет мало, победят за счет административного ресурса кандидаты от власти, даже если им будут противостоять самые сильные оппоненты. Так что главная наша рекомендация — приходить на выборы 8 сентября.

И если уж вы пришли на участок, чтобы нанести удар по «Единой России», подарившей нам повышение НДС, пенсионную реформу и многое другое, то перед тем, как голосовать, ознакомьтесь с этим списком. У вас, конечно, есть своя голова на плечах, свои резоны и свои основания для выбора. Мы просто даем вам некоторую полезную информацию и кое-какие полезные советы. Остальное решаете вы сами.

Итак, начинаем!

Округ №1. Интересных кандидатов нет, кампания ведется вяло, персонажи безликие. От власти идет бизнесмен Андрей Титов, от КПРФ Илья Ульянченко, в прошлом глава городского поселения Андреевка. Ну, делать нечего, придется голосовать за Ульянченко.

Округ №2. Тут картина немного поинтереснее Светлана Воловец от власти, а от КПРФ Дмитрий Локтев. Оба не особо выразительные. Правда, есть неожиданно живой кандидат от ЛДПР — Андрей Петров. На круглом столе у Андрея Бабушкина в Комитете за гражданские права выступал очень резко против разгона демонстраций и снятия с выборов независимых кандидатов. Так что имеет смысл его за это вознаградить нашими голосами.

Округ №3 предлагает нам шоу «Сабина и спойлеры». Осталась только кандидат от власти Сабина Цветкова и кандидаты, не ведущие кампанию. Цветкова кандидат совершенно исключительный — она член Общественного совета при министерстве культуры РФ, заместитель председателя совета по культуре при федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Да, да, у них есть совет по культуре! Интересно, что они там обсуждают? В общем, нам предложили представителя Росгвардии в юбке и без дубинки. Её, так сказать, человеческое лицо. Из вредности всё же проголосуем за Александра Соловьева из «Справедливой России».

Округ №4 тоже очень своеобразный. От власти телеведущая Мария Киселева. Член ЕР. А вот с оппозицией получилось забавно. Формально основной оппозиционер — Сергей Десяткин от КПРФ, главврач санатория, прописанный в Липецкой области. По факту неожиданно активно выступила Дарья Митина от «Коммунистов России». Да, про КР мы всё знаем, эта организация живет тем, что оказывает спойлерские услуги власти против КПРФ. Но Десяткин уж больно невыразительный, а Митина, по крайней мере, занятная. Реально может набрать больше голосов, тем более её известный журналист Игорь Виттель поддержал как «настоящую коммунистку». Смешно же будет, если вдруг спойлер вышибет из гонки кандидата «Единой России»?

Округ №5. Вот тут настоящая война. От власти Роман Бабаян, тележурналист, эксплуатирующий свой медийный ресурс. Многие его в самом деле поддерживают. Но и КПРФ здесь выдвинула кандидата, которого не стыдно поддержать — Анастасию Удальцову, жену лидера Левого Фронта Сергея Удальцова. Её в Гордуме точно не хотят видеть ни чиновники, ни либеральные оппозиционеры. Не случайно же её в «списке Навального» (хоть и не совсем ясно его подлинное происхождение) обзывают агентом «Единой России». Кому-то из либеральной оппозиции не дает покоя то, что Левый Фронт всё ещё остается активен на улицах, соперничая с либератарианцами и ребятами Навального. Но мы тем более должны поддержать Анастасию! А Ксения Доможирова, которую в «списке Навального» рекламировали, избирательную кампанию вообще не ведет.

Округ №6 относительно простой. Власть представляет Михаил Балыхин, ректор Московского государственного университета пищевых производств. В недавнем прошлом доверненное лицо С.Собянина. Оппозицию представляет журналист и политик Евгений Бунимович. Либерал в хорошем смысле слова. Член «Яблока». У Бунимовича неплохие шансы на успех, если его активно поддержать, то он почти наверняка проходит.

Округ №7. От власти Надежда Перфилова, депутат Мосгордумы из фракции «Моя Москва», от КПРФ унылый Петр Звягинцев. А «Справедливая Россия» выставила довольно динамичного молодого кандидата — Павла Кушакова. Чилится индивидуальным предпринимателем. Эх, по крайне мере — не крупный капиталист!

Округ №8. Фактическим кандидатом от власти здесь является бизнесмен Вадим Кумин. Он же и кандидат от КПРФ. Трогательное единение правящих кругов и оппозиции. Если Кумин избирется, то несомненно очень органично встроится в городскую бюрократическо-предпринимательскую элиту. Чтобы этого не случилось, приходится голосовать за Дарью Беседину. Выбор ужасный, поскольку Дарья — тот самый хипстерский дизайнер, который изуродовал площадь Маяковского огромными качелями, полностью убив гражданский пафос места. В своей программе Дарья торжественно заявляет, что она «против смертей в ДТП», очевидно полагая, будто кто-то из её оппонентов — за. Но в данном случае всё же придется голосовать именно за неё. Если её отправят в Думу, то у неё не останется времени заниматься урбанистическим дизайном, что спасет от разрушения оставшиеся московские площади. Да, кстати, есть там ещё Е.Копейкина, член ЕР. Но в округе никто не видел даже следов её агитации. Может быть она туда специально поставлена, чтобы Кумин мог говорить о своей оппозиционности? Ну, тогда надо было проявить хоть немного активности.

Округ 9. Здесь всё просто. Есть вполне достойный кандидат в списке КПРФ — Николай Степанов. Он беспартийный, выступал против политических репрессий вместе с Георгием Федоровым и Борисом Кагарлицким. От власти тут телевизионщик Андрей Медведев. Ведет очень профессиональную и хорошо финансируемую кампанию. Но победить его можно. Да, там почему-то есть ещё А.Ганялина от ЕР. Зачем — непонятно. Кампании не ведет.

Округ 10, наоборот, очень тоскливый. Честно говоря, кандидата, достойного наших голосов, тут просто нет. Придется, видимо, поддержать функционера КПРФ Юрия Дашкова, чтобы помешать избранию Ларисы Картавцевой, депутата действующей Мосгордумы, сопредседателя Совета сторонников «Единой России». У этой дамы, видимо, очень состоятельные покровители. Или она за время депутатства очень хорошо устроилась. Сумма пожертвования, полученного кандидатом от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р.

Округ 11. Тут есть фаворит от КПРФ — Николай Зубрилин. Он почти наверняка будет избран, поскольку мэрия выставила совсем беспомощного кандидата — Евгения Нифантьева, Генерального директора ООО «НЕО-ФАРМ». Нифантьев человек богатый и деньги тратит щедро. Но кампанию ведет топорно и не имеет особых перспектив. Поскольку Зубрилин действующий депутат, городская власть, по всей видимости, удовлетворена сотрудничеством с ним. Формально Зубрилин заслуживает поддержки также по критериям «демократичности»: протестовал против репрессий. Но в том же округе от «Справедливой России» баллотируется Александр Лучин, член «Гражданской солидарности». Наша рекомендация всё же проголосовать за Лучина. Это не помешает избраться Зубрилину, но было бы важно, чтобы Лучин набрал побольше голосов.

Округ 12 не оставляет особых вариантов. Тут идет Алексей Шапошников, председатель нынешней Мосгордумы, представляющий, естественно, «Единую Россию». Надо обязательно постараться провалить его, а другого способа, кроме голосования за Александра Ефимова от КПРФ просто нет.

Округ 13 дает возможность проголосовать за кандидата от «Справедливой России» Илью Лифанцева. Он ведет кампанию и может выиграть. Соперником его выступает не слишком выразительный Игорь Бускин, муниципальный депутат района Лосиностровский от «Единой России». Сумма пожертвования, полученного этим кандидатом от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р. Кандидат от КПРФ — Александр Потапов, в прошлом депутат Госдумы, не слишком успешно выступавший на потом на городских выборах.

Округ 14 стал ареной острой борьбы. Здесь основатель «Гражданской солидарности» Георгий Федоров соперничает с ректором РГСУ Натальей Починок. Сумма пожертвования, полученного госпожой Починок от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р. Что представляет собой ректор РГСУ, мы хорошо знаем, в сети многократно рассказано о том, как её вуз превратился в фабрику по производству липовых дипломов и диссертаций. На первых порах Федоров несколько отставал от Сергея Цукасова, но того сняли с дистанции. Показательно, однако, что и КПРФ и предполагаемый «список Навального» после снятия Цукасова рекомендовали избирателям не явного лидера Федорова, а явного аутсайдера Максима Круглова. Логично предположить, что функционерам зюгановской партии и людям из окружения Навального удобнее, чтобы прошла Починок, лишь бы только не победил независимый левый — Георгий Федоров. Очень похоже на расклад в 5 округе. Но тем более важно, чтобы Георгий победил!

Округ 15, где выдвинулся Андрей Метельский, депутат Мосгордумы от «Единой России» (уже 18 лет), секретарь городско организации «Единой России» в Москве, не оставляет, увы, выбора, кроме как голосовать за Сергея Савостьянова от КПРФ. Последний ничем не примечателен и не интересен. Но очень важно провалить Метельского. Как известно, на этот округ планировался от КПРФ Николай Платошкин, но его срочно перебросили в Хабаровск на выборы депутата Госдумы. Причем Платошкин не скрывал, что данное решение согласовывалось с властью. Также и «Справедливая Россия» в последний момент срочно заменила кандидата на более слабого. Ясно, что власть и системные партии совместно расчищают округ для Метельского. Попробуем им испортить игру.

Округ 16 мало интересен. От власти идет Антон Молев, действующий депутат Мосгордумы из фракции «Моя Москва». Сумма пожертвования, полученного кандидатом от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р. Рекомендуем Михаила Тихонова от СР. Не потому что чем-то особо хорош, но всё же лучшее из того, что есть. Определенный авторитет он завоевал авторитет как организатор наблюдения на выборах разного уровня за последние восемь лет и участием в протестных митингах.

Округ 17 дает тоже невеселую картину. Кандидатом от мэрии выступает Анастасия Татулова, владелица сети кафе «Андерсон». Еда в этих кафе нелохая, но стоит дороговато, даже по московским ценам. Зачем Татуловой депутатский мандат — совершенно непонятно. Некое подобие избирательной кампании ведет выдвиженец КПРФ Виктор Максимов.

Округ 18. Вот тут, как раз, есть чему радоваться. От КПРФ выдвинулась Елена Янчук. Как ни странно это звучит применительно к кандидатам от партии Зюганова, она — идейная левая. Зрители «Рабкора» видели её у нас на стриме. Надо поддержать её и избрать. От власти идет самовыдвиженец Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета». Кандидат слабый. Так что у Елены реальные шансы.

Округ 19 — опять стандартная ситуация. Действующему депутату от власти Ирине Назаровой противостоит не слишком выразительный кандидат от КПРФ Олег Шереметьев, а все остальные вообще прячутся или являются спойлерами. Если очень хочется прокатить действующего депутата, можно за него проголосовать.

Округ 20 парадоксальный. Власть вроде бы поддерживает эколога Максима Шингаркина. Он был депутатом от ЛДПР, теперь идет от «Родины». Максиму явно всё равно от кого избираться. В сфере экологии поднимает много шума, часто полезного. Особенно много шума поднимает, если есть финансирование. Но к его чести надо отметить, что ничего против своих экологических принципов не будет делать даже за большие деньги. А никаких принципов за пределами экологии, похоже, нет. В общем, будучи избранным, может столичной власти, несмотря на её поддержку, сильно попортить кровь. Тот редкий случай, когда проголосовать за поддерживаемого властью кандидата всё-таки можно. Но если вы считаете совершенно недопустимым голосовать за кого-либо, поддержанного мэрией, просто голосуйте за любого другого каендидата. Не ошибетесь. Они все одинаковые.

Округ 21. Тут явно планируется договорной матч, победителем которого заранее объявлен Леонид Зюганов, внук своего дедушки. Раньше был депутатом по 8 округу, но почему-то предпочел на сей раз перебраться от своих прежних избирателей куда-нибудь подальше. Все его очень любят: и мэрия, которая расчистила округ, поставив там кандидата, совершенно не ведущего кампанию (Шевченко Вера Леонидовна, депутат района Выхино-Жулебино от «Единой России»), и авторы «списка Навального». Другие партии тоже тактично выдвинули невыразительных кандидатов. Но именно поэтому стоит пойти и проголосовать за Екатерину Бородину от «Справедливой России». Вреда от неё, в случае избрания, будет меньше.

Округ 22 настолько безысходен и скушен, что мы предлагаем сделать выбор подбрасыванием монетки или методом тыка. Можно зажмуриться и ткнуть в первую попавшуюся фамилию из списка кандидатов. Главное только не голосовать за Инну Святенко. Она депутат Мосгордумы от «Единой России» уже 18 лет подряд. Пора бы ей поискать какое-нибудь другое занятие.

Округ 23 похож на предыдущий. Не исключено, что действующим депутатам особо старательно подбирали соперников, так, чтобы даже шанса не было найти в них хоть что-то интересное или привлекательное. Можно попробовать проголосовать за Виктора Мещерякова от СР. Или опять подбросить монетку. Главное, не выбирать Елену Николаеву, бывшего депутата Госдумы от ЕР.

Округ 24 предлагает нам выбор между единороссом Игорем Дягилевым и функционером КПРФ Павлом Тарасовым. Решайте сами.

Округ 24 совсем катастрофический. От власти — Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы от «Единой России» (уже 26 лет!). От КПРФ — бизнесмен Андрей Орел. Варианты поведения для ответственных избирателей: поехать на дачу, остатья дома, выбрать одного из спойлеров по внешним данным или просто напиться с горя.

Округ 26 дает шанс проголосовать за Владимира Калинина от СР. Кампанию ведет довольно активно, имеет шансы на победу. От власти выдвинут ещё один ветеран думского труда Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы от «Единой России». На этой должности он ударно трудится уже 10 лет.

Округ 27 тоже очень грустный. Ветеран Мосгордумы — Степан Орлов, депутат от «Единой России», сидит там уже 22 года. Голосуйте за Алексея Дрыгу от КПРФ или за Сергея Ерохина от СР.

Округ 28 дает возможность проголосовать за Аркадия Павлинова от СР против Елены Самышиной (главврач, онкодиспансер №4, мундепутат района Царицыно от «Единой России»). Большого удовольствия от этого выбора никто не получит, но и особенно обидно потом не будет. Шансы победить кандидата от ЕР неплохие.

Округ 29. Здесь от власти идет космонавт. Нет, не то, что вы подумали. Олег Артемьев — настоящий космонавт, из тех, что летают на орбите. Зачем ему в городскую думу — загадка. Голосуйте за кого угодно — СР, КПРФ, ЛДПР. Без разницы.

Округ 30 немного повеселее. Тут очень старается экономист Влад Жуковский, выдвинутый КПРФ. Он поддержал Бориса Кагарлицкого и Георгия Федорова, когда они подавали заявку на митинг протеста против недопущения на выборы независимых кандидатов. Человек яркий и компетентый. От власти Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член партии «Единая Россия».

Округ 31 обещает подарить нам ещё одного депутата-ветерана от ЕР. Сергей Зверев заседает там уже десяток лет. Если хотим отправить его на другую работу, то рекомендуется голосовать за эколога от СР Юлию Жандарову. Есть ещё бизнес-леди от КПРФ (эта партия всегда испытвывала слабость к преуспевающим частным предпринимателям) — Любовь Никитина. Но если у человека успешный бизнес, не надо отвлекать его на работу в парламенте.

Округ 32. Можно проголосовать за кандидата от «Справедливой России» Владимира Залищака. Он знаимается защитой прав инвалидов. Кандидатом власти идет муниципальный депутат от ЕР Ольга Мельникова. КПРФ выдвинула очередного бизнесмена — Клима Лихачева.

Округ 33. Привычная схема. Кандидат, поддержанный властью — Людмила Гусева, депутат Мосгордумы от «Единой России». Сумма пожертвования, полученного кандидатом от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р. Остальные — непонятные и малоизвестные люди. Голосуйте за любого, разницы никакой. Кстати, исход в подобных округах решается явкой. Если народа приходит много, то даже спойлер имеет шансы обойти единоросса. Так что просто приходите и голосуйте!

Округ 34. Опять то же самое. От власти — Александр Семенников, депутат Мосгордумы от «Единой России» (уже 18 лет). Альтернативу ему можете выбрать сами. Ничего хорошего всё равно посоветовать не можем, а то вы обидетесь, что мы вам неудачный совет дали. Но кого-то из спойлеров всё равно, скорее всего, выберут. Кстати, Максим Чирков от СР одобрял недопуск оппозиционных кандидатов на выборы. Так что здесь можно даже за Александра Филатова из «Коммунистов России» голосовать.

Округ 35. Здесь тоже нам вас особенно нечем порадовать. От КПРФ выдвинут харизматичный Дмитрий Аграновский, бодро поддерживавший разгон митингов и недопуск оппозиционеров на выборы. В общем, «красный путинист». От власти — Наталья Метлина, ведущая телеканала «Звезда». Голосуем за Сергея Васильева от СР. За неимением лучшего.

Округ 36. Список власти представляет Ольга Шарапова, действующий депутат Мосгордумы. Сумма пожертвования, полученного кандидатом от жертвователя-организации, превышает допустимое законом значение в 17,5 млн.р. Зачем Шараповой столько денег на кампанию, остается загадкой. От КПРФ — очередной бизнесмен, Сергей Курганский. От СР — Олеся Рябцева. От ЛДПР — Дмитрий Репников, депутат Рязанской городской думы. Очень жалко жителей округа.

Округ 37. Здесь явно запланирован договорной матч. Кандидата от ЕР, даже скрытого нет. Округ зачищен под Николая Губенко от КПРФ, но есть ещё и Александр Романович. Есть подозрение, что ему тоже пообещали тот же округ, на тех же условиях, что и Губенко. В общем, в мэрии явно работают какие-то очень хитрые люди. Можно проголосовать за Романовича. А можно и не голосовать.

Округ 38. От власти Александр Козлов, член Общественной палаты Москвы. Ему противостоит местный депутат от СР Игорь Глек. В митингах протеста участвовал, власть критикует. Короче, можно отдать голос.

Округ 39. Сюда мэрия направила ещё одного бизнесмена Валерия Головченко, гендиректора ООО «Транспортная Компания «СЛАВИЯ». Против него два адвоката, очень похожих: Александр Видманов от КПРФ и Андрей Безрядов от СР. Мы бы рады были посоветовать одного из них, но не можем найти различий.

Округ 40 демонстрирует такую же картину. Спряталась здесь Татьяна Бытышева, которая раньше была депутатом по 42 округу, где идет Борис Кагарлицкий, но, похоже, ей нечем было отчитаться. От КПРФ опять бизнесмен — Игорь Суханов. Кто-нибудь помнит, когда эта партия в последний раз выдвигала в числе своих кандидатов хоть одного рабочего? «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом председателя ЖСК «Журналист-1» Александра Михайловского. Можно за неимением лучшего проголосовать за него.

Округ 41 нас порадовал детскими воспоминаниями. Помните романтичного робота Вертера из советского фильма «Сто лет тому вперед»? Теперь он работает депутатом Мосгордумы (аж 18 лет подряд). Депутат Евгений Герасимов не так симпатичен, как его экранный герой. И надо бы оставить ему больше свободного времени для продолжения актерской карьеры. Так что проваливаем Герасимова и голосуем за пенсионерку из района Фили-Давыдково Ольгу Фролову, выдвинутую от КПРФ.

Округ 42 — наш главный приоритет. От власти идет бизнесмен Кирилл Никитин, российский партнер англо-американской компании PricewaterhouseCoopers. Про себя Никитин говорит, что он «новый, настоящий, независимый». Кампания финансируется Институтом экономики знаний, который был основан председателем Мосгордумы А. Шапошниковым (см. округ 12). Альтернативой является главный редактор «Рабкора» Борис Кагарлицкий. Объяснять читателям нашего сайта почему надо голосовать именно за него, нет особой необходимости. Надо только добавить, что команда Кагарлицкого ведет в округе уникальную волонтерскую кампанию на улицах. И это уже дает плоды. Кагарлицкий и Никитин идут голова в голову, а если массово придет недовольный властью избиратель, то кандидат от власти легко может упасть нн только на второе, но и на третье место. Шансы на победу очень велики. Так что можете не колеблясь отдавать свой голос.

Округ 43 — злосчастное место, где сняли больше всего кандидатов. Включая и прокремлевских. В результате основное соперничество развернулось между Сергеем Митрохиным от «Яблока» и Евгением Боровиком от «Справедливой России». Оба вполне достойные кандидаты, оба выступали на канале «Рабкор». Не беремся рекомендовать одного из двух, но замечаем, что кого бы вы ни выбрали, партии власти никакого удовольствия от этого не будет, ибо у них тут кандидата нет.

Округ 44. Здесь выдвигается Елена Шувалова от КПРФ. Тоже действующий депутат, но вполне достойный человек, один из немногих членов партии, кто серьезно относится к её названию. Мэрия, похоже, надеется, что дорогу ей перейдет Илья Свирирдов, самовыдвиженец и член СР. Помощи от КПРФ Шувалова тоже не получает. Во всяком случае, не заметно. Надеемся, что Шувалова всё же сможет повторно избраться в Мосгордуму.

Округ 45 тоже печально знаменитый. Тут и скандальная история со снятием и арестом Ильи Яшина, и противоборство между студентами Высшей Школы Экономики и её профессором Валерией Касамарой, идущей, по собственному выражению, «в команде Собянина», и скандальное самоснятие кандидата КПРФ Владислава Колмогорова, которого опрометчиво порекомендовал тот же Яшин. В итоге из всех оппозиционеров остался один Магомет Яндиев от СР. С очень хорошими, кстати, шансами. Ну, а провалить Касамару после всего случившегося просто необходимо!