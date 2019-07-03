Иркутская область — Чернобыль ради алюминия

В Иркутской области беспрецедентная катастрофа. Затоплено 28 населенных пунктов. Только в одном Тулуне река Ия поднялась на 14 метров. Во многих местах вода затопила многоэтажки, поднялась до 3 этажа.

Сколько же пролилось там дождей? За 83 года самым страшным был 1980 г., когда вода поднялась на 9 м 74 см, при критическом уровне в 7,0 м. Тогда проливные дожди шли неделю, и выпало 3/4 годовой нормы. Смотрим архив гисметео: https://www.gismeteo.ru/diary/4759/2019/6/. За предшествующие наводнению две недели — 2 дождливых дня с десятидневным перерывом между ними. МЧС откровенно врет, ссылаясь на дожди и таяние снегов Саян. И главное понятно, почему никто не предупредил администрацию области (рутинные предупреждения о сильном дожде давно уже никто не принимает всерье).

Если ничего чрезвычайного не происходило, то почему случилась катастрофа?

Река Ия является притоком Ангары и вливается в нее аккуратно в месте Братского водохранилища, крупнейшего в Иркутской области и в мире. https://water-rf.ru/Водные_объекты/878/Братское_водохранилище. Длина его 1020 км; величина колебаний проектного уровня воды до 10 м. Братская плотина подпирает Ию и Оку на 300 км. вверх по течению (до Тулуна 200 км ). Беда в том, что в водохранилище держали избыточно высокий уровень воды, чтобы больше вырабатывать электроэнергии. А должны были держать более низкий, чтобы при непредвиденных ситуациях (паводок, дожди) водохранилище могло спокойно аккумулировать и принять лишний объем.

Но это еще не все. Откуда же пришло столько воды? Очень просто, на плотине Иркутской ГЭС , которая регулирует Байкал, сбрасывали воду. Колоссальный объем, судя по обмелению Байкала. Кстати, если снизить сброс воды, то Байкал быстро придет в норму.

Кому эту нужно? Ответ прост. Нужно дешевое электричество. Много электричества для производства алюминия. А кто у нас алюминиевый король? ОАО «РУСАЛ Братск», или БрАЗ , который потребляет около 75 % производимой Братской ГЭС электроэнергии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Братский_алюминиевый_завод?fbclid=IwAR3byPUGNCquY9v9M2nyBcVjklfMiXra8PGw7QlbJZsqhCApko3fW0-M0TI. Хозяин известен всему миру — Олег Дерипаска. Компания пострадала от санкций, хозяин поиздержался. Надо наверстывать. Поэтому и сбрасывали огромный поток воды с Иркутской ГЭС, обеспечивая РУСАЛ почти дармовой электроэнергией. Почему не сбросили с Братского водохранилища? И здесь все просто. Ниже Усть- Ильимск и сотни поселков и деревень. Их просто бы смыла бы волна “цунами”. В одном Усть-Ильимске 80 тысяч жителей.

Пожертвовали более малым.

Не Дерипаска же будет им аж по 100 тыс. платить за смытый дом. Кстати, наверно этим объясняется озвученный губернатором Иркутской области ущерб от наводнения — всего 800 млн. Рублей, не долларов. За 4100 смытых и утопленных домов, 17 мостов, 300 км. автомобильной трассы, электросети на 37 тыс. человек.

Дешевый расходный ресурс. Это же не алюминий.

Игорь Батов

Председатель Совета Псковского регионального правозащитного экологического движения «Свободный берег»