Из пенсионеров — в бизнесмены?

«Государство не просило вас рожать!»

«Денег нет, держитесь там! Хорошего настроения!»

«Цены на макарошки не меняются…»

Эти фразы чиновников разного уровня прославили их авторов на всю страну. Это слова от чистого сердца, они эмоционально заряжены и вызвали отклик в народе – негодование, презрение, насмешки. И дали пищу для ума… Больше остальных, пищи для размышлений дал народу Владимир Путин, со своей речью о необходимости повышения пенсионного возраста. Если первое лицо в государстве уговаривает затянуть пояса и держаться, то это общая для власти позиция. Что тогда означают разговоры о развитии экономики страны, повышению рождаемости, созданию инновационных рабочих мест?

Отличным примером таких разговоров является повышение зарплаты учителям, которое прошло в начале 2019 года в Новгородской области. Итак, губернатор, чтобы отчитаться об исполнении «майских указов», приказывает повысить оклады учителям. Фонд заработной платы остаётся тем же. Ведь «денег нет», как известно. Поэтому, директора школ вынуждены снять с учителей надбавки, чтобы исполнить распоряжение областной власти. В итоге получаем незначительный рост зарплат учителей, работающих не более чем на одну ставку, и падение зарплат учителей, берущих большие нагрузки, или показывающих высокие результаты своей работы – их поощрять нечем. В ответ на такие благодеяния один из педагогов Великого Новгорода объявил итальянскую забастовку. (https://vk.com/id2390880?w=wall2390880_16838)

Ещё интересней прошло повышение зарплат медсестёр в новгородских поликлиниках. Знакомому медику, который работает школе по договору с поликлиникой, подняли зарплату с восьми тысяч до двенадцати, плюс ввели премиальную часть в 5 тыс. рублей (по ежемесячному рассмотрению специальной комиссией). Кажется, есть повод обрадоваться. Но после подписания нового трудового договора медсестре объявили об увеличении нагрузки. Теперь, за эту увеличенную зарплату, она должна вести не только школу с 300 детьми, но и ещё два детских сада по 300. Итого, её рабочая нагрузка увеличивается на 200%. Эту нагрузку невозможно потянуть. О качестве работы медика речи вообще не идёт. В итоге, медсестра вынуждена перейти на половину ставки, чтобы работать по-прежнему, только в одной школе. Итог повышения зарплаты – снижение заработка!

И в чём мы можем упрекнуть региональную власть? У них ведь действительно нет денег на достаточное финансирование медицины и образования. Регион наш дотационный, живём на подачки из Москвы… Так можно рассуждать, если не присматриваться к реализации программ, на которые деньги всё же есть. Давайте присмотримся.

Поддержка рождаемости в Новгородской области.

С 2017 года рождаемость в Новгородской области оказалась на уровне девяностых годов. Чтобы исправить ситуацию, было решено поддержать женщин рожающих первого ребёнка – выдать сертификаты на 100 тысяч рублей. Но власти заявили, что сертификаты достанутся только женщинам до 29 лет: «после 30 лет женщина чётко понимает, что там, наверное, ей уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить» – внесла свой вклад в копилку высказываний от единороссов председатель ОблДумы Писарева.

Позже отличился городской депутат от Единой России Богомолов. При обсуждении в новгородской думе возможности тратить средства поддержки по усмотрению матери, заявил: «Всё будет пропито. Сколько у нас случаев, когда бросали детей и они умирали с голоду из-за отсутствия кормления, сколько семей сгорели заживо в деревянных домах, потому что мама с папой были в алкогольном угаре». Поэтому сертификат должен быть только целевым – для покупки жилья, или погашения ипотеки.

Рассмотрим эту программу подробнее.

Согласно областному закону о «Региональном капитале «Первый ребёнок», матери в возрасте до 29 лет, родившие первого ребёнка после 1 января 2019 года получат сертификат на 100 тыс. рублей, реализовать этот сертификат они смогут через 1,5 года на погашение ипотеки, или при покупке жилья. То есть – матери не получат 100 тыс. рублей, которыми их пытаются «поддержать». На руки дадут лишь бумагу, они её передадут в банк или продавцу квартиры, которые и получат деньги из областного бюджета. Итак, вывод прост – деньги из бюджета пойдут на рынок недвижимости. И ничего удивительного в том, что владелец самой крупной строительной компании области – Караулов, является депутатом областной думы, которая выпустила такой закон. Этот же строительный магнат контролирует ключевую для власти группу из 5 депутатов в городской думе. Именно господин Караулов провёл своих людей в Думу Великого Новгорода по спискам КПРФ, а после получения мандатов заявил о поддержке Единой России. Теперь между губернатором области и хозяином строительной фирмы «Деловой Партнёр» полное взаимопонимание.

Если бы приоритетом была рождаемость, закон мог быть таким – при том же бюджете, без ограничения по возрасту, уменьшить пропорционально размер поддержки до 70 тыс. рублей. И конечно, дать матерям возможность распоряжаться деньгами сразу после рождения ребёнка, по своему усмотрению.

Так что, все разговоры о поддержке рождаемости это ширма, за которой растут прибыли полезных для власти бизнесменов.

От региональных программ перейдём к федеральным проектам.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

В майских указах 2018 года Путин обозначил развитие малого и среднего предпринимательства(МСП) в качестве приоритета. Основные цели национального проекта – увеличение доли МСП в ВВП России с 22,3% до 32,5% в 2024 году и увеличение количества занятых с 19,2 млн. человек до 25 миллионов.

Для реализации этих целей составлены федеральные проекты, запланированы бюджеты, нарисована инфографика, которую можно посмотреть здесь. http://government.ru/info/35563/

Бюджет национального проекта 481,5 миллиард рублей, а объём льготного финансирования, запланированного для поддержки малого и среднего бизнеса – 10 триллионов рублей! Десять триллионов, это не кот чихнул, внушительная сумма.

Возможно, это серьёзные намерения – развивать экономику страны с опорой на частную инициативу, попытка поддержать и развить российский средний класс?

Или же федеральная поддержка предпринимателей такая же ширма, как и поддержка рождаемости в новгородской области?

Стоит присмотреться!

Мамам, родившим первенца, не дают деньги в руки, ведь они могут их пропить(!) Предпринимателям, государство не хочет давать деньги в руки – субсидии, а предлагает кредитование на льготных условиях. Снижение субсидиарной поддержки в пользу кредитования, государственных микрозаймов и кредитных гарантий прописано в «стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года»

Главный защитник бизнеса Борис Титов прямо пишет – надо раздавать не рыбу, а удочки. Здесь нет уважения к предпринимателям, они, как и матери-алкоголички, могут спустить государственные средства.

Российская Федерация не умеет кредитовать бизнес напрямую, поэтому банк с его прибылью, необходимый элемент этой программы. В федеральном бюджете запланированы средства для компенсации банкам недополученных прибылей.

В 2018 году банки получили из федерального бюджета 635,5 млн. рублей. На 2019 год запланирована сумма более 9 миллиардов. Из этих средств покрывается разница между субсидированной процентной ставкой по кредиту в 8,5% годовых и коммерческой ставкой банка. Процент покрытия ограничен 3,5% для заёмщиков из малого бизнеса и 3,1% для среднего бизнеса.

Бюджет Российской Федерации 2019-2021 гг.

Всего, государство планирует потратить на поддержку банков и специальной структуры «Национальная Гарантийная Система»(НГС) — 183,5 миллиарда рублей.

Паспорт федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Кажется, в чём подвох? Ведь государство субсидирует процентную ставку по ипотеке, и за это многие люди могут сказать спасибо. Жильё становится доступнее. Так же и предпринимателям достанутся более дешёвые кредиты.

Подвох кредитов для бизнеса, такой же, как в ипотеке – это залоговые кредиты и при просрочке платежа банки заберут себе залоговое имущество.

В этой системе, банки ничем не рискуют. Они дают деньги под проценты и возвращают их. Если возникают проблемы, они забирают залоговое имущество. Чтобы стимулировать спрос на рынке кредитования, банки снижают процентные ставки. Только делают это за счёт государственного бюджета. Идеальная схема. А сейчас, в условиях ограничения доступа российских денег на международные рынки, оказывается оптимальной по соотношению риск-прибыль.

Но есть у этой схемы узкое место, которое существенно ограничивает прибыль банковского сектора – спрос. Рынок кредитных карт и потребительского кредитования имеет большой процент задолженности. Ипотека завязана на рынок недвижимости и доходы населения, которые падают. Крупный бизнес кредитуется напрямую от государства через свои банки, или же имеет столько денег, что сам готов кредитовать. Остаётся только мелкий и средний бизнес. С ним связаны надежды на стабильные доходы банковского капитала.

Однако, предприниматели с опытом, скептически смотрят на предложения, которые им поступают. Пониженная процентная ставка это хорошо, но срок кредитования мал – до трёх лет. Поэтому ежемесячные платежи оказываются очень высокими. Получить такой суровый кредит можно лишь под залог серьёзного производственного оборудования или недвижимости. Которое, при возникновении проблем, предприниматель теряет. Для многих, гораздо выгоднее не создавать прибыли банкам, а работать и развиваться на свои средства.

Мы видим, что объёмы кредитования в секторе МСП снижаются.

В правительстве понимают такую неуступчивость предпринимательской среды. Поэтому вместе с программами кредитования/лизинга/гарантий, разрабатывают различные варианты облегчения работы для МСП, доступа к госзакупкам и фондовому рынку. Всё таки, банки заинтересованы не отбирать и продавать залоговое имущество, а без лишних сложностей, получать процент на капитал, обеспеченный трудом предпринимателей и их наёмных работников.

Одним из важнейших факторов роста сегмента МСП и роста банковских прибылей является привлечение новых … адептов. Правительство планирует рост количества зарегистрированных самозанятых с 200 тысяч до 2 млн. 400 тыс. человек и открытие 62 тысяч малых и средних предприятий.

Чтобы такая сказка стала былью, работает федеральный проект создания центров поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» и развивается сеть поддержки предпринимательства в виде Региональных Гарантийных Организаций(РГО) в рамках Национальной Гарантийной Системы(НГС). Эти структуры должны обучать новых предпринимателей, организовывать для них консультирование и правовую поддержку, а так же предоставлять микрокредиты, гарантии по кредитам(за свой процент естественно), предлагают лизинг. На свою деятельность эти организации получают субсидии из бюджета. Не платят налог на прибыль, так как являются некоммерческими. Созданы они с участием муниципальных властей и гос. органов и управляются представителями местного политического истеблишмента Единой России. Эти структуры контролируются АО «Корпорация МСП» и работают в связке с корпоративным банком «Банк МСП». Через них на российском фондовом рынке аккумулируются те милллиарды рублей, которые выделяются из бюджета на «гарантийную поддержку МСП».

В общем, крайне интересная сетевая структура… Эта сетка освоит миллиарды на реализации государственной стратегии поддержки МСП. Через обучение основам ведения бизнеса и финансовой грамотности должно пройти к концу 2024 года 450 тысяч человек. При чём акцент делается на обучение предпринимательству определённых категорий – например женщин, молодежи и граждан в возрасте от 45 лет. То есть категорий, наиболее уязвимых на рынке труда.

Похоже, что идея правительства такова: в связи с повышением пенсионного возраста, миллионы людей будут вынуждены искать работу и её не найдут. Крайними окажутся возрастные работники без высоких компетенций, женщины и молодёжь. Чтобы их как-то устроить им будут через СМИ(кампания уже идёт) предлагать обучаться предпринимательству. Их обучат за гос. счёт(деньги осядут в карманах исполнителей из РГО и структур поддержки), а потом предложат реализовать знания на практике – открыть своё дело, стать «хозяевами своей судьбы». Проблему с капиталом для старта помогут решить «государственные некоммерческие микрофинансовые организации», которые под залог жилья с удовольствием предоставят кредиты.

И так, дядя Вася, не вышедший на пенсию и потерявший работу, сможет стать бизнесменом, а если у него не получится вписаться в рынок… Чтож, будет бомжом.

Впрочем, внимательный читатель закона о микрокредитовании через РГО укажет, что не менее 10% кредитов должны быть беззалоговыми. Вот он шанс для предпринимателя! И предприниматели им активно пользуются. В Великом Новгороде один такой предприниматель взял беззалоговый кредит, не смог его отдать и теперь судится с РГО, попутно он стал депутатом областной думы, является кандидатом в депутаты Государственной Думы.

Так что, вывод о бесполезности национального проекта поддержки МСП был бы неверен. Для отдельных «чемпионов бизнеса» открываются широкие перспективы.

Подведу итог.

Кто является основным выгодополучателем национального проекта поддержки и развития МСП?

Банковский сектор. Он сможет продавать больше обеспеченных залогом кредитов. Получает субсидии из бюджета. Рынок кредитования растёт за счёт идеологической и образовательной работы с населением. Группы привластных бизнесменов, часто связанных с Единой Россией. Они получат щедро оплаченные заказы и поддержку для реализации федеральных программ. А так же возможность воспользоваться новыми льготными условиями – квоты на госзакупки это сила. Органы государственной власти. Непосредственная реализация национальной программы развития МСП передана структурам, выведенным за рамки государственного аппарата. В случае проблем с реализацией, можно отвести от себя критику, указав на исполнителей. Руководители же этих структур ответят просто – мы честно освоили бюджетные средства и реализовали то, что написало Правительство РФ. Так круг замкнётся. Ответственных нет. Стабильно развивающийся средний и малый бизнес, требующий инвестиций(такого у нас всё меньше). Сниженные ставки по кредиту и другие правительственные инициативы могут им помочь. Сеть Региональных Гарантийный Организаций может оказаться интересным объектом для приватизации, благодаря накопленным активам на фондовом рынке. Либо, стать организованным игроком на фондовом и валютном рынке, что при условии доступа к инсайдерской информации, может сделать её функционирование сверхприбыльным.

В процессе анализа мне часто приходила идея сравнить сталинскую индустриализацию с «национальным проектом развития МСП». Эти программы противоположны по методам. Полагаю, они будут противоположны по результатам. Потому что у организаторов были разные мотивы – мотив строителя своего мира, и мотив рантье, живущего за чужой счёт

Виталий Васильев