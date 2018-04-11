Гренландия выбирает парламент

Аксель Владмир Карлсен (Aksel Vladimir Carlsen)

24 апреля избиратели Гренландии идут на парламентские выборы. Самый крупный остров в мире – Гренландия – с его 56.000 населением – является автономной территорией королевства Дании и имеет собственный парламент.

Остров был заселен более 4000 лет назад, он богат различными минералами. Открыты залежи железной руды, угля, рубина и криолита, имеются месторождения урана, цинка и свинца. Велась разведка нефти, но попытка добычи пока не увенчалась успехом. Добыча угля приостановлена. Бюджет острова наполовину пополняется из доходов от рыболовства (креветка, палтус и треска), вторая половина покрывается дотациями Дании.

Все политические партии в основном согласны с приоритетами нынешнего коалиционного правительства в пользу повышения уровня среднего и высшего образования. В этом деле за последние десять лет достигнуты определенные успехи, но проблем еще много. Это касается также большого объема социальных проблем (алкоголизм, суициды, сексуальное насилие и нехватка жилья). В центре внимания текущей избирательной кампании находятся две темы: рыболовство и отношение к Дании.

Рыболовство

Новому составу парламента придется вскоре после выборов рассмотреть закон о рыболовстве. В Гренландии это далеко не мелкий вопрос. Рыболовство – основной (на 90%) экспортный доход Гренландии. Примечательно, что Гренландия – пока что единственная территория, которая вышла из состава Европейского Сообщества. Это произошло после референдума в Гренландии в 1982 году. И с тех пор она неплохо использует возможность самим вести прямые переговоры о продажи рыб и рыболовных квот, в том числе рыбакам стран ЕС.

Нынешние разногласия касаются степени концентрации квот для гренландских рыболовных кампаний. Одни партии недовольны концентрацией квот в руках нескольких крупных гренландских фирм. Другие наоборот считают, что опора на мелкие рыбаки рискованно для экономики Гренландии и никак не сможет обеспечить динамику стране.

Отношения с Данией

До 1953 года Гренландия была колонией, а в 1979 г. добилась ограниченной автономии, что и позволило ей принять решение о выходе из ЕС, в то время как Дания осталась членом Сообщества. На референдуме 2008 г. 75% голосов было подано за расширение автономии. Нового статуса — с более широкими политическими полномочиями — она добилась с согласия датского парламента в 2009 г.

С тех пор в Гренландии ведется кампания в пользу следующего шага – окончательного разрыва с Данией. Создали министерство независимости (позже оно было объединено с министерством иностранных дел Гренландии). А весной 2017 г была создана комиссия по разработке собственной конституции. Комиссия, в частности, опирается на исторический опыт двух других бывших датских колоний — Исландии и Фарерских островов.

По вопросу отношения Гренландии с Данией сейчас просматриваются три позиции. Одни добиваются разрыва и независимости Гренландии как можно скорее. Другие хотят сперва привести экономику Гренландии в порядок до достижения независимости. Третьи желают продолжить нынешнее сотрудничество с Данией. Большинство населения поддерживает второй вариант.

Расклад политических сил

На прошлых выборах в 2014 г. социал-демократическая партия Сиумут («Вперед») получила 34 % голосов и 11 мандатов; партия левых сил, Инуиут Атакатикиит («Народное сообщество») — 33 % и тоже 11 мандатов, а социал-либеральная партия «Демократы» — 12 % и 4 мандата.

По двум вышеуказанным вопросам трудно однозначно определить позицию основных партий из-за их внутренних разногласий. Особенно это касается ведущей правительственной партии, социал-демократической, Сиумут. Дополнительную неясность в картину внесли две партии, недавно основанные в результате раскола как партии Демократов, так и Сиумут.

Ряды социал-демократов покинули два ее ведущих деятеля: бывший лидер партии, яркий оратор, сторонница быстрого разрыва с Даний, Алека Хаммонд. Она была избрана в датский парламент от Сиумут, еще будучи лидером этой партии, но была затем исключена из ее рядов за злоупотребление служебным положением. На прошлой неделе она присоединилась к новой партии «Наследники нашей страны», основанной бывшим социал-демократическим министром иностранных дел Гренландии, Виттусом Куяуткитсоком. Прошлым летом он попытался на съезде Сиумут сместить нынешнего премьера Кима Киелсена с поста председателя социал-демократической партии, но не сумел. Тогда он основал свою новую партию с целью добиться скорейшего разрыва с Данией, и ей теперь удалось собрать подписи, необходимые для регистрации. Если эта новая партия пройдет в парламент, то сможет замутить воду и затруднить процесс формирования парламентского большинства, ибо, видимо, ни одна партия не сможет достичь большинства в одиночку.

В гренландском парламенте 31 депутат, они избираются сроком на 4 года. Всего в предстоящих выборах участвует 8 партий. Основная интрига выборов: какая из двух крупнейших партий — Сиумут или Инуит Атакатигиит (партия ИА) — сможет создать вокруг себя коалицию парламентского большинства.

Согласно последнему опросу избирателей, именно эти две партии — также как на предыдущих выборах — набирают одинаковое число мандатов — по 11. Третий возможный вариант — это создание коалиции именно из этих двух партий, тем более, что они не без проблем, но вполне сносно сотрудничают в рамках нынешнего коалиционного правительства.

Что же касается двух правоцентристских партий Гренландии, Демократов и Атассут, которые в разное время сотрудничали с социал-демократами, то они в результате расколов в последние годы явно сдали свои позиции.

Партия левых сил

Партия ИА была основана в 1978 г. в качестве леворадикальной оппозиции социал-демократам. ИА добивалась тогда решительного разрыва с Данией и ориентировалась на возрождение и сплочение всех коренных народов Севера. Она с тех пор внесла большой вклад в деле привлечения советских (российских) народов севера к международному сотрудничеству. Партия, сохраняющая верность своим исконным ценностям, в повседневной деятельности стала занимать более умеренные лево-центристские позиции и значительно укрепилась.

На выборах 2009 ИА впервые стала крупнейшей партией страны и возглавляла коалиционное правительство Гренландии. С тех пор произошла смена поколения руководства. Активную роль там особенно играют молодые женщины, представляющие первое поколение гренландцев, получившие высшее образование в Университете Гренландии. Это и Председатель партии — социолог Сара Олсвиг и депутат партии ИА в датском парламенте, политолог Аая Кемнитц Ларсен.

К выборам партия ИА подготовила платформу в пользу экономического роста, ориентированную на благосостояние народа. В этой платформе подчеркивается, что стратегическую задачу – достижение независимости – следует готовить за счет внутренних ресурсов: повышения уровня образования, диверсификации экономики и активного вовлечения всего населения, чтобы повысить чувство сопричастности и со-ответственности каждого за грядущие перемены.

Партия хочет, чтобы подготовка проекта новой конституции шла с привлечением всего населения. В частности важно, чтобы проводились общественные слушания по его основным аспектам. У партии ИА налажено сотрудничество с Красно-зеленым альянсом и народными социалистами Дании, а также с исландским Лево-зелёным движением.

Фото: http://www.uft.com.ua/news/26/