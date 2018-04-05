Как может выглядеть правление левого президента в Мексике?

Райан Мэллетт-Оуттрим (Ryan Mallett-Outtrim)

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (АМЛО) может стать первым мексиканским леволиберальным президентом за долгие поколения, но следует разобраться, на что было бы похоже его правление? Чтобы в этом разобраться придется проанализировать действия данного политика на посту мэра самого большого города Мексики. В период с 2000 по 2005, Обрадор возглавлял мэрию Мехико-сити. В качестве мэра, Лопес Обрадор был главой города с населением 8,9 млн. человек непосредственно городского населения и 20 млн. человек с учетом прилежащих к городу районов. В целом, Мехико-сити можно назвать страной внутри страны.

К конца своего пребывния на посту мэра города, Андрес Мануэль Обрадор пользовался поддержкой 84% населения города, согласно оценочному рейтингу. Его социальные реформы были крайне популярны, так как город был значительно улучшен и преобразован в плане развития транспорта и образования. С другой стороны, мэр потерпел неудачу в борьбе с коррупцией, сфокусировав свое внимание и политику на внутренней безопасности.

Тяжело сказать будет ли Обрадор, имеющий реальные шансы победить в грядущих президентских выборах, проводить политику, подобную той, которая реализовывалась в столице. Прошел значительный период времени с того момента, как им был оставлен пост мэра и многие вещи серьезно изменились.

Также существует вероятность, что враждебно настроенный конгресс может сделать все предвыборные обещания Лопес Обрадора неосуществимыми, также необходимо помнить об определенных трудностях, созданных администрацией Дональда Трампа.

Несмотря на все противоречия, период его управления столицей является лучшим примером, на основе которого возможна максимально объективная оценка стиля проводимой им политики.

Социальные преобразования

Без сомнений, самым главным достижением Обрадора на посту мэра было введение социально ориентированной пенсионной системы.

До его преобразований Мексика имела преимущественно приватизированную систему накопительных пенсий с государственным субсидированием. Эта система имеет дурную славу. В 2000 году только 22% мексиканцев, достигших возраста 65 лет и более, имели какие-либо пенсионные выплаты. На сегодняшний день 88% всех пожилых людей получают пенсию, что, безусловно, является заслугой Обрадора.

В 2001 году мэрия под руководством Лопеса Обрадора предложила ввести всеобщие пенсионные выплаты для жителей Мехико-сити, достигших 70 лет (позже — для достигших 68 лет).

Реформа была крайне популярна, несмотря на определенные недостатки. Установленный размер пенсии составлял лишь половину минимального размера оплаты труда – 65 долларов, но с другой стороны, 80% пожилых людей были обеспечены пенсионными выплатами к концу 2001 года.

Эта статистика имела тенденцию расти до 2011 года, после чего застопорилась. Процесс реформирования пенсионной системы и введения новых инициатив только по началу казался беспроблемным, но через некоторое время началось нарастание числа огромного количества жалоб пенсионеров, только получающих подобный статус, так как они столкнулись с крайне длительным ожиданием пенсий.

Пенсионную реформу Обрадора определенно необходимо рассматривать с положительной стороны. Также крайне высокая популярность пенсионной программы заставила даже его соперников признать ценность этой реформы. Обрадор выставил вопрос пенсионных выплат на государственный уровень и использовал Мехико-сити в качестве доказательства работоспособности подобных преобразований.

К сожалению, пенсионные выплаты по-прежнему остаются на крайне низком уровне. Мексика имеет один из самих низких уровней пенсионного обеспечения на территории Латинской Америки, а практически половина всех мексиканцев, достигших 65 лет, живут в нищете.

Президентство Обрадора может оказаться примером повышения приоритета социальных реформ также, как это было с пенсиями. Но остаётся по-прежнему вопрос: сумеет ли он обеспечить достойную жизнь миллионам пожилых мексиканцев, которые все еще с трудом сводят концы с концами.

Образование и транспорт

Еще одной флагманской инициативой Обрадора было учреждение автономного университета Мехико-сити в 2001 г. До этого столица не имела ни одного университета. Университет Мехико-сити также стал первым построенным за три декады высшим учебным учреждением на территории всей страны, что безусловно стало серьезным достижением.

Свои реформы Обрадор продолжил работой над еще одной крайне серьезной проблемой – разгрузкой автодорог Мехико-сити. Его основной идеей стала закупка автобусов на 30 миллионов долларов США, что стало первым за 30 лет обновлением наземного общественного транспорта.

Как итог, новые «Метробасы» теперь ездят по собственной новой полосе протяженностью 20 километров, которая находится на самой длинной авеню Мехико-сити.

Данную реформу можно рассматривать не только как обеспечение города новым, быстрым и безопасным общественным транспортом, но и как проявление заботы об окружающей среде. За первые периоды использования «Метробасов» Мехико-сити выбросил на 144.000 тонн углекислого газа меньше. Таких результатов получилось достичь благодаря тому, что многие жители Мехико-сити решили заменить личные транспортные средства на общественные, а также потому, что новые автобусы являются намного более экологичными, чем старые.

Но и у этой реформы были свои недостатки. Карточная система, введенная для пользования автобусами, многим показалась неудобной. Также до конца непонятен вклад «Метробасов» в разрешение проблемы транспортной загруженности города. Пробки по-прежнему выделяют в воздух половину всех вредных веществ города, около 1000 человек ежегодно погибают в автокатастрофах. Проблемы выброса вредных веществ очень серьезна: воздухом в Мехико-сити крайне затруднительно дышать на протяжении большей части года.

Критики реформ общественного транспорта также убеждены, что новые автобусы были наиболее дешевой альтернативой лучшему решению – большему количеству линий метро.

Обрадору удалось сделать высшее образование в городе более доступным для широких масс населения, хотя львиная доля финансов уходила на инфраструктуру.

Коррупция и безопасность

И наконец, если у Обрадора и есть ахиллесова пята, то это коррупция. Вместо того, чтобы пресечь ее, он допустил её рост.

Когда он был мэром, два близких его советника были уличены во взятничестве. Позже его партия не добилась результатов в борьбе с коррупцией в собственных рядах, используя государственный бюджет в собственных политических интересах. Обрадором даже была выдвинута инициатива о помиловании наркобаронов.

Из-за коррупции Обрадор печально прославился, ведь в кругах левых действительно существуют серьёзные коррупционные скандалы, которые слишком часто ведут к Обрадору, снискавшему славу очередного ненадежного политика.

Перевод: Н. Блинов

Оригинал: https://socialistproject.ca/2018/02/left-presidency-look-like-mexico/#more-13389