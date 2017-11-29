На внутреннем фронте (хозяйственном)

С 28 по 29 ноября в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва» проходил IV Всероссийский форум легкой промышленности. Первая хорошая новость: несмотря на реформы и китайский импорт легкая промышленность у нас существует. И как ни странно это может показаться на первый взгляд, начинает постепенно оживать в условиях кризиса.

Причины более или менее понятны. В условиях санкций и попыток импортозамещения небольшие предприятия, работающие на местный рынок, получают шансы для развития. Рабочая сила в России остается дешевой, кое-где на вооружение предприятий поступило современное западное оборудование, и в итоге соотношение цены и качества часто складывается в пользу отечественных производителей (если только их производственные мощности не были полностью разгромлены и разворованы на предыдущем этапе реформ). Обнадеженные этими позитивными сдвигами чиновники уже рассуждают о том, чтобы к 2025 году удвоить экспортный потенциал отечественной легкой промышленности. Как они собираются это сделать в условиях обостряющейся международной конкуренции совершенно непонятно. Скорее всего — никак. Ведь к 2025 году на соответствующих должностях будут сидеть совершенно другие люди, не имеющие никакого отношения к тем, кто сегодня произносит оптимистические речи о завоевании мирового рынка.

На самом деле главный потенциал отечественной легкой промышленности связан именно со внутренним рынком, который надо сохранить, отвоевать и развивать. Кстати, без «твердого тыла» в лице отечественного потребителя невозможна и экспортная экспансия — это доказывает опыт всех стран, преуспевших в подобных попытках, от Англии и США, до Японии, Южной Кореи и Китая.

Перспективы отрасли в первую очередь зависят от развития потребительского рынка в России. Трудность в том, что отвоевав себе минимальное место под солнцем, отечественный производитель сталкивается с новой проблемой: рынок не растет.

И не случайно на форуме основная дискуссия развернулась именно вокруг этой проблемы. И одним из важных итогов всех этих споров стало понимание того, что дальнейший рост производства требует соответствующей организации сбыта. Товар не только должен быть доступен потребителю по цене, он должен физически находиться рядом. Без соответствующей инфраструктуры, без торговых сетей, обеспечивающих массового покупателя и работающих с отечественными фирмами, не обойтись. Отечественный производитель активно осваивает методы работы с торговыми сетями. А что происходит с самими сетями?

Во-первых, несмотря на экономические сложности и санкционную войну, российская сетевая торговля продолжает динамично развиваться. От того, насколько сохранится эта тенденция, зависит и способность наших граждан приобретать товары первой необходимости по доступным ценам. Во-вторых, именно в период экономической стагнации стало очевидно, что розничная торговля является союзником потребителя и помогает сохранить достигнутый уровень жизни – с меньшими затратами, но с тем же уровнем качества. Компании всегда готовы говорить о своей социальной ответственности. Но в условиях, когда платежеспособный спрос ограничен, ориентация на более бедные слои населения становится вопросом коммерческого интереса. Средний класс покупает всё меньше и сам сокращается. А богатые люди не особо пользуются сетевой торговлей, нужные им товары они приобретают в бутиках или за границей. Потому встает вопрос о том, чтобы наращивать производство и продажи в дешевом сегменте, удовлетворяя прежде всего базовые потребности. Наконец, в-третьих, розничная торговля является сегодня основным проводником политики продовольственной безопасности страны: практически все продовольственные товары первой необходимости — российского происхождения.

Вопрос о качестве и легальности продукции, попадающей на прилавки сетевых магазинов, оставался одним из активно обсуждавшихся на фруме. В то же время руководители предприятий радовались развитию потребительского рынка, говоря о его инновационной направленности. То, что еще вчера выглядело фантазиями визионеров, активно внедряется в повседневную жизнь. Конвергенция интернет-торговли и традиционного ретейла – это уже, фактически, вчерашний, а не завтрашний день. Реальностью уже стали кассы без кассиров. Мы сами не замечаем, как сетевой ретейл быстро становится отраслью XXI века. Появляются здесь и ростки той самой цифровой экономики, строить которую нас призывают с высоких трибун. Вопрос о том, кто быстрее и эффективнее сможет внедрить в данной сфере передовые технологии, в конечном счет становится опредляющим для дальнейшего развития конкуренции. А это означает, что при прочих равных, возрастает доступность товаров для рядовых потребителей, что сказывается не только на уровне жизни, но и на ее качестве.

Важной темой остается и создание рабочих мест. В стране, во многих регионах которой промышленность так и не вышла из состояния упадка, работу надо искать в сфере торговли. Для определенных категорий населения эти позиции, которые тут открываются, становятся чуть ли не единственной перспективой. Однако не нужно бояться внедрения новых технологий, даже и трудосберегающих. Если технологическое обновление ведет за собой суммарный рост масштабов отрасли, число рабочих мест не падает, а возрастает. И одновременно увеличивается доля квалифицированных специалистов, получающих приличную зарплату.

Проблема в том, что даже динамично развивающаяся отрасль сама по себе, в одиночку, экономику всей страны не вытянет. Она всё равно остается заложником общей хозяйственной и, что особо важно, социальной ситуации. Можно сколько угодно утешать себя мечтаниями о завоевании мирового рынка и сдерживать ради этого заработную плату отечественных работников (тем самым сокращая внутренний спрос), но делать надо нечто прямо противоположное. Без радикального изменения социально-экономической политики, без переориентации правительственного курса, без комплексных мер, направленных на повышение заработной платы и создание хороших рабочих мест в регионах никакого чуда не случится. Остается лишь полагаться на людей и предприятия, которые продолжают в сложившихся нелегких условиях поддерживать своими усилиями внутренний рынок.