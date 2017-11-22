В Луганске всё неспокойно

Вы, конечно, видели в новостях картинки из Зимбабве, где местные военные на днях свергали диктатора Мугабе. А теперь вы можете сесть в автобус в Москве и меньше, чем через сутки, приехать в Зимбабве, где говорят по-русски. Луганск превратился в такую же Зимбабве. Плотницкий там у власти чуть больше трех лет, но кажется, что не меньше 40, как Мугабе.

Весь революционный запал, который царил в Луганске весной и летом 2014-го израсходован, зачищен, смят. То, что в эти дни происходит в центре города, — бандитские разборки. Народную Новороссию задавили, её место заняли бандитско-феодальные ЛНР и ДНР.

Я не испытываю никаких иллюзий, что Плотницкого кто-то может свергнуть. Этого не будет, потому что это не нужно Кремлю. Подпись Плотницкого под Минскими соглашениями. Соблюдение Минских соглашений – это принципиальная позиция Кремля по ситуации в ЛНР и ДНР.

Шанс свергнуть Плотницкого и избежать перехода от народной Новороссии (на создание которой надеялись, ради которой воевали и гибли местные и приезжие добровольцы в 2014-ом) к бандитской ЛНР был в январе 2015-го. Когда был убит один и полевых командиров Луганска – Александр Беднов. Убили его, видимо, российские спецслужбы, но ответственность на себя взяли силовые структуры, подчиняющиеся Плотницкому. Тогда еще были живы самые известные полевые командиры, выражавшие главные чаяния восставших жителей Донецка и Луганска, — Алексей Мозговой и Павел Дрёмов. Им нужно было проявить волю – нужно было дойти до Луганска и сместить Плотницкого, а затем и судить. Они не сделали. Позже их самих убили – вдали от передовой.

Если сегодня бандитские разборки в Луганске или Донецке вдруг будут угрожать Минским соглашениям, то обязательно вмешается Кремль, появится российская армия, чтобы эти разборки пресечь. Чтобы продолжала царить унылая постсоветская действительность.