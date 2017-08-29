Сказка о потерянной молодёжи

Молодежная политика в России не умерла, ибо умирать было нечему. Молодежной политики в России нет как категории. Нет, «молодежная» была, а молодежной не было.

Последние лет 20 молодежью в принципе никто не занимался. Вся политика государства была направлена на старшие категории населения, на пенсионеров и людей среднего возраста. Для молодых, правда, были открыты некоторые пути – поисковые отряды, клубы реконструкторов, масса спортивных и танцевальных секций. Увы, танцы, спорт и поисковые отряды – не столь интеллектуальное занятие, как советские клубы авиаконструкторов, юных историков, писателей, поэтов, художников и тому подобное. Молодежь сознательно выводили из общественного дискурса.

По телевизору активно крутили «Кривое зеркало», сериалы про ментов, бандитов, чеченскую войну, семейные мыльные оперы. И только к концу нулевых стали появляться «Универ», «Реальные пацаны» и прочие не особо качественные телепродукты, которые в какой-то мере еще можно отнести к молодежной категории. Все они были наполнены штампами, присущими старшему поколению.

Созданные для подрастающего поколения общественно-политические лифты вроде «Молодой гвардии», «Комсомола» и прочих подобных объединений работали не как рекрутинг новых кадров, а как подспорье для власти, как ширма, с помощью которой власть могла создавать образ работы с молодежью. Причем, как недавно отметил Владимир Коваленко в своей статье в журнале «Пульс», втянутая в провластный дискурс молодежь теряет свое «молодое» качество, юные партийцы и общественники становятся еще более консервативными и более косными, чем уже занимающие посты чиновники.

Происходящий параллельно с вычеркиванием молодежи процесс девальвации и разрушения образования создал огромную пассивную массу абсолютно неграмотных, неинициативных и люмпенизированных молодых людей. В то же время еще работающая по инерции советская модель образования создавала фрагментарно образованную и амбициозную молодежь, которая стихийно создавала собственные дискурсы, нарративы, объединения – научные, поэтические, творческие, книгоиздательские и т. п.

В итоге необразованные юноши и девушки ведутся на банальную софистику откровенно демагогичного Навального, а власть не знает, что делать. Активизировавшаяся в последнее время «Росмолодёжь» громко, со свистом и улюлюканьем, салютом и троекратным «ура» проваливается.

«Территория смыслов» 2017-го года тоже провалилась. По всем фронтам объективно это фиаско. Самый большой молодежный форум страны не набрал должного количества участников. Комитет форума была вынужден обзванивать людей и приглашать их, в университетах создавались специальные добровольно-принудительные делегации, чтобы заполнить бреши. Не сработало. Огромная часть молодых людей просто не поехали жить неделю в палатке и слушать откровенно глупые вещи от «больших дядь».

Чтобы ни писали про Всемирный фестиваль молодежи и студентов, то там поступили еще хуже. По крайней мере в Петербурге всех непартийных, всех самостоятельных участников просто не пропустили, проигнорировав результаты тестирования. Да и что могут предложить данные форумы? Вся эта «молодежка» болеет одной болезнью вместе со всей политикой в РФ – тупым акционизмом. Вместо реальных дел мы выходим с флагами, ленточками и пр.

Раздача грантов на поддержку КВН в Саратове, фотографии на фоне Клязьмы и селфи с Медведевым – это не то, чего хочет прогрессивная и думающая молодежь. Она хочет будущего. Молодежь хочет знать, что в будущем она сможет найти работу не по знакомству, купить квартиру без грабительской ипотеки, ездить отдыхать с детьми за границу. Молодежь хочет будущего, ибо настоящее весьма ужасно – нищенские стипендии, отвратительное образование (за исключением пары вузов), наплевательское отношение от всех прочих страт, огромная социальная депривация, трудности в устройстве на работу.

В сухом остатке:

Огромное море маргиналов среди молодежи, которые пока еще ни к кому не примкнули;

Так называемые мгеровцы и прочие комсомольцы, которые ждут преференций за лояльность. Иногда такое случается – вспоминаем Василия Власова (21 год – депутат ГД);

Навальнята, сторонники движения «Весна» и прочие. От категории №2 отличаются мало.

Образованная, талантливая молодежь, которая занята своими делами, которая может артикулировать свои запросы и реально собой что-то представляет. Эдакая «контрэлита» по Парето.

И над этим всем нависает косный аппарат власти, который только сейчас понимает, что момент упущен, а что с этим делать, он не знает и не может знать, ибо сидит в высочайшей башне.

Евгений Змеев