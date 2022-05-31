Оно само?

«Нас с вами ждут очень тяжелые годы. Чиновники, силовики и владельцы корпораций, купающиеся в роскоши за толстыми стенами дворцов и бункеров, вогнали нашу страну в полосу жесточайшего кризиса. Москва не станет исключением…» — М. Лобанов

Несмотря на ведущуюся «спецоперацию» у границ нашей страны, политическая жизнь в городах кипит. Особенно в столице, в Москве. Подняли голову коммунисты и анархисты, вышли на улицы националисты, либералы постоянно участвуют в антивоенных акциях, а различные радикальные группировки ведут активную агитацию в бедных районах и на производствах. Словом, несмотря на закрученные гайки, политическая оппозиция то и дело пытается выйти на то поле, где ее ранее громил репрессивный государственный аппарат.

Сегодня речь пойдет о предстоящих осенних выборах и о инструменте, который позволит самовыдвиженцам пройти в совет депутатов в Москве.

29 мая прошла презентация проекта «Муниципальная платформа» от самовыдвиженца А. Замятина и Михаила Лобанова, который на прошлогодних думских выборах баллотировался от КПРФ. Речь идет о т.н. «реполитизации», о которой говорил Замятин ранее:

«Все спрашивают, как выглядит эта твоя реполитизация. Расскажу максимально сжато на примере своей депутатской работы.

Реполитизация происходит через погружение в опыт политической жизни, который в нашей деполитизированной стране почти никогда не случается с людьми. У меня оно обычно проходит в три этапа…

1.Знакомство.

2.Коллективное действие.

3.Закрепление и empowerment.

Это схематичное описание можно пополнять до бесконечности. Но особенность реполитизации в том, что понять её механизм полностью можно только на практике, ни одна методичка не даст того, что даёт живое общение с людьми во дворах и подъездах…».

Суть можно описать кратко — самоорганизация политически активных граждан через муниципальную платформу, их объединение в один кулак и своеобразная «координация».

Цели у платформы понятны — это победить или хотя бы отвоевать кусок политического влияния у мэрии Москвы. Сам проект распространяется только на столицу, ввиду ограниченности ресурсов. Какого-то идеологического единства не наблюдается, как и на «Умном голосовании», хотя стоит отметить достаточно жесткий оппозиционный настрой у большинства присутствующих.

Закономерно, платформа не будет поддерживать основные парламентские партии, в данном случае речь идет о «Единой России» и «Новые Люди». Ко второй имеется определенная избирательность — с отдельными ячейками на местах платформа рекомендует сотрудничать, но со всей партией в целом — нет. Об этом высказался и сам А. Замятин, приведя в пример негативную историю, связанную с совместной работой с партией «Новые Люди».

Основная поддержка будет оказываться самовыдвиженцам. Они также могут путем т.н. «энтризма» выдвигаться от партий, но необязательно продвигать их линию. Что только усилит раскол внутри парламентских групп, который наблюдается еще с начала т.н. «спецоперации». Особенно это заметно в рядах КПРФ — об этом говорили как сам М. Лобанов, так и представители от местных структур, например, из г. Троицк, где с января этого года идут экологические протесты.

Платформа сотрудничает и с местными московскими проектами, которые также поддерживают самовыдвиженцев и с которыми совместимы взгляды. Планируется объединить более 125 кампаний в одну, чтобы можно было эффективнее использовать все необходимые для выборов ресурсы.

Проект живет за счет собранных средств, никаких спонсоров он не имеет.

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Несмотря на прогрессивную роль проекта, который действительно может разнообразить политические выборы и продвинуть основные оппозиционные силы, есть высокий шанс того, что платформа может не пройти:

1. Репрессии со стороны государственного аппарата. Вернее, их полная непредсказуемость. Несмотря на некоторое «смягчение», наблюдаемое с апреля, власть имущие не собираются отдавать кому-либо кресло. Это заметно по делу «Левого блока» в Уфе, где арестовали левых активистов, делу Кирилла Украинцева из профсоюза «Курьер», закрытию множества независимых СМИ, ужесточению законодательства и повальному обвинению в «иноагенстве» тех лиц, которые могут, по мнению властей, создавать реальную угрозу режиму.

Представители платформы высказались насчет этого, отметив, что будут поддерживать кандидатов, которых могут репрессировать во время выборов.

2. Радикализация населения. Особенно она явно прослеживается у молодежи и работников предприятий. Первые активно поддерживают антивоенные комитеты, прибегают к акциям «прямого действия», отказываются от какого-либо участия в парламенте. Вторые, ввиду стремительно ухудшающихся условий, проводят забастовки, протестуют и, в некоторых ситуациях, саботируют работы.

Смогут ли самовыдвиженцы обуздать радикальные настроения, направленные против правительства, тот еще вопрос. Доверия к правительственным структурам все меньше с каждым месяцем, но вот поддержка левых и правых радикалов, наоборот, растет стремительно. Идеологизация населения может сыграть злую шутку с проектом в будущем.

3. Отсутствие поддержки в СМИ. Государство уделяет много внимания цензуре и давит пропагандистской машиной любое альтернативное мнение. Самовыдвиженцы могут оказаться в информационном вакууме, из-за чего не получат достаточной поддержки. Не стоит забывать и о тех бюрократах внутри парламентских партий, которые с удовольствием сотрудничают с властью по разным вопросам. В том числе – и по вопросам пресловутой «спецоперации». Выступления самовыдвиженцев могут расколоть эти партии, из-за чего последует стремительная реакция и результаты платформы окажутся аннулированными дубинками ОМОНа.

Если организаторы платформы решат эти три проблемы в ближайшие месяцы, то они смогут не только продвинуть оппозиционеров в совет, но и закрепить проект, дав ему возможность показать себя еще раз в будущем.