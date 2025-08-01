

Мексика: народ поддерживает левых

Год назад на президентских выборах в Мексике впервые в истории этого второго по численности латиноамериканского государства главой страны была избрана женщина, Клаудия Шейнбаум. Сегодня Латино-Карибская Америка (ЛКА) продолжает оставаться одним из ключевых бастионов для левого движения, однако, во многих странах, даже если левые силы находятся у власти (Бразилия, Чили, Колумбия), уровень их популярности снижается, на фоне роста влияния правой оппозиции.

Напротив, Мексика здесь представляет определённое исключение. После шестилетнего президентского мандата левого политика Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (АМЛО, как его называют на родине), управлявшего Мексикой с 2018 по 2024 гг., левые не просто повторно победили, но и упрочили свои политические позиции. Так, на всеобщих выборах 2024 г. преемница АМЛО К. Шейнбаум одержала убедительную победу, набрав 56,8% голосов. Поддержавшая её кандидатуру трёхпартийная коалиция «Давайте продолжим историю!», выступавшая на всеобщих выборах с амбициозной платформой проведения конституционных изменений во имя «радикальной трансформации общественных институтов», в свою очередь, получила конституционное большинство в обеих палатах Конгресса.

В президентскую коалицию входят также радикальная левая Партия труда и левоцентристская Зелёная экологическая партия Мексики, но основу правящего блока составляет созданная АМЛО партия – Движение национального возрождения (МОРЕНА), нынешним фактическим лидером которой сейчас является К. Шеунбаум. МОРЕНА по уровню влияния и популярности намного опережает другие политические партии. Партия контролирует более половины членов Палаты депутатов и сенаторов, 23 из 32 губернаторов. Согласно официальным данным, численность Движения составляет 5 млн человек, что делает МОРЕНА самой многочисленной левой партией в ЛКА. Логично, что МОРЕНА доминирует и в национальном левом движении; большинство министров в правительстве К. Шейнбаум, как и ранее было при администрации А. М. Лопес Обрадора, представляют именно эту партию. С учётом того, что МОРЕНА участвует также в деятельности Форума Сан-Паулу, это делает данное движение важнейшим актором всего латиноамериканского левого движения.

Говоря о самой К. Шейнбаум, она родилась в 1962 г. в «левой» семье. Вообще, приверженность левым идеалам у неё по наследству. Её дедушка, еврей по национальности, эмигрировавший в Мексику из Литвы, в своё время участвовал в деятельности Мексиканской компартии. К. Шейнбаум – известный учёный в области энергетики, доктор наук, имеет более сотни научных работ, включая монографии по энергетике, окружающей среде и устойчивому развитию.

В политику она вошла в конце 1980-х, вступив в Партию демократической революции (ПДР), которая на протяжении многих десятилетий выступала как самая сильная левая партия в Мексике. Но внутри ПДР К. Шейнбаум проявила себя как сторонница направления, руководимого АМЛО, поэтому в 2014 г., вслед за ним, она порвала с занимавшей всё более оппортунистические позиции ПДР, и стала одной из основательниц нового политического проекта МОРЕНА.

До избрания на президентский пост К. Шейнбаум уже имела опыт работы в системе исполнительной власти на уровне крупнейшего мегаполиса – Федерального округа или столицы страны – Мехико. Так, в период руководством столицей А. М. Лопес Обрадора она на уровне столичной администрации служила секретарём по окружающей среде, а с 2018 по 2023 гг. сама возглавляла правительство Федерального округа, одновременно входя в число высшего политического руководства МОРЕНА.

По мнению испанского французского политолога Жан-Жака Курляндски, «опыт Мехико в целом позитивно сказался на имидже Шейнбаум». В качестве главы столичного правительства она лично приложила усилия к созданию дополнительных рабочих мест, переопределению стратегии безопасности в деле борьбы с организованной преступностью, увеличении региональных стипендий для учащейся молодёжи. В целом, избиратели оценили действия К. Шейнбаум в период противостояния пандемии COVID-19. Это же относится к её работе по защите окружающей среды и развитию общественного транспорта (в частности, речь идёт о расширении линий столичного метрополитена).

Во время президентской кампании 2024 г. в многочисленных выступлениях сама К. Шейнбаум делала упор на необходимости принятия конституционных поправок, увеличении минимального уровня зарплаты, запуске новых социальных программ, активно поддержала план АМЛО по избранию членов судебной системы на всех уровнях всенародным голосованием. Конечно, с учётом того, что в президентскую должность К. Шейнбаум вступила менее года назад, ещё, наверное, сложно делать какие-то крупные выводы. Но тот факт, что этой весной её действия одобряли около 80% мексиканцев, очень показателен. При этом видный специалист по истории Мексики и его левого движения профессор СПбГУ Виктор Хейфец отмечает, что, «как и в случае с АМЛО, высокий уровень поддержки МОРЕНА при Шейнбаум свидетельствует о том, что для очень многих мексиканцев она олицетворяет антисистемную, антиэлитную силу».

Что же можно сказать о той внутренней политике, которую проводит на данном этапе К. Шейнбаум? Безусловно, эта политика имеет определённый левопопулистский и одновременно социал-реформистский профиль, что показывает её преемственность по отношению к курсу АМЛО. Впрочем, преемственность не означает копирования: не только исследователи, но и рядовые мексиканцы уже успели убедиться в наличии у Шейнбаум собственного «президентского метода».

В частности, по столь важной для общества проблематики, как борьба с преступностью, этот метод проявляется в том, что администрация К.Шейнбаум нацелена устранить коренные причины насилия. Но если правая оппозиция упрекала прежнего главу государства в «толерантности» к криминалитету, реальные действия администрации К. Шейнбаум говорят о другом: укреплена Национальная гвардия, расширены возможности Генеральной прокуратуры, статистика показывает, что за месяцы президенства Шейнбаум в стране снизилось число убийств, ограблений и преступлений с применением насилия. Заметно активизировалась и борьба с организованными наркокартелями.

В полной мере поддерживается взятый ещё в период президентства АМЛО курс на расширение общественного сектора в энергетической сфере. Укрепляются переданные в госсектор Федеральная компания по электроэнергии и «Пемекс». Также делается упор на централизацию госуправления (было принято решение о ликвидации семи федеральных агентств, функции которых переданы в министерства) при его большей оптимизации.

Исполнительная власть уделяет большое внимание развитию транспорта, прежде всего расширению сети пассажирских железнодорожных составов. В конце 2024 г. были открыты последние участки т. н. Поезда майя – этот проект в отдалённые и заброшенные районы был запущен ещё при Лопесе Обрадоре. К. Шейнбаум также подписала распоряжение о выделении 33 млрд песо инвестиций на модернизацию шести мексиканских портов.

Несмотря на все сложности, продолжается активная государственная социальная политика. Власти представили в Конгресс законопроекты о снижении пенсионного возраста для женщин с 65 до 60 лет, введении обязательных социальных стипендий для учащихся и запуске программы здравоохранения для пожилых людей. На местном уровне государство поддерживает функционирование «магазинов благополучия для создания счастья», где потребители покупают качественную продукцию по доступным ценам.

В июне мексиканцы приняли участие в избрании судейского корпуса, что также отражает левопопулистский характер действующей власти. В частности, в ходе этого голосования были избраны девять членов Высшего суда Мексики.

В сфере международной политики К. Шейнбаум мы можем также говорить о наличии левой ориентации. Как и её предшественник, Шейнбаум выступает в поддержку многосторонней дипломатии и многополярного мира. Она поддерживает Бразилию в её планах по расширению постоянных членов Совета безопасности ООН за счёт стран «Глобального Юга».

К. Шейнбаум и её партия, МОРЕНА, принципиально выступают за развитие политической и экономической интеграции латиноамериканских и карибских стран. Эта позиция согласуется с точкой зрения ведущих левых сил Латинской Америки. Вместе с тем, К. Шейнбаум очень умело ведёт диалог с Вашингтоном. С учётом того, что большая часть мексиканских товаров экспортируется именно в США, первоначальное решение Дональда Трампа ввести против южного соседа дополнительные 25%-е пошлины, могло иметь крайне негативное воздействие на мексиканскую экономику. Однако, и тут «метод Шейнбаум» сработал и пока что Вашингтон решил не прибегать к самым жёстким решениям в тарифной сфере. Правда, неадекватность Трампа не может гарантировать спокойствие для Мексики; К. Шейнбаум при этом ясно дала понять, что Мексику невозможно запугать: «Если мы не достигнем соглашения, мы равным образом объявим некоторые меры, которые мы должны принять, чтобы усилить и защитить наши рабочие места».

Отметим также, что и на ближневосточном направлении мексиканская внешняя политика вполне соответствует прогрессистской повестке. Мехико осудил насильственные действия государства Израиль в отношении палестинского населения Газы, выступая за право палестинского государства на существование. В июне К. Шейнбаум ясно дала понять, что её страна не поддерживает действия Израиля и Соединённых Штатов против Ирана, считая их противоправной авантюрой.

Хотел бы отметить, что ещё рано делать комплексные выводы и подводить итоги политики Шейнбаум. Соглашусь лишь с точкой зрения Ж.-Ж. Курляндски, который отмечает, что «на сегодняшний день Мексика относится к той части латиноамериканских государств, где у левых сил наиболее прочные позиции». И в этом, разумеется, имеется заслуга не только А. М. Лопес Обрадора, но и К. Шейнбаум.