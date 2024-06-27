

Джулиан Ассанж на свободе!

Вторник, 24 июня: рано утром сеть взорвала новость – журналист Джулиан Ассанж, ожидавший своей экстрадиции в США в тюрьме строгого режима Белмарш, освобожден и направляется на остров Сайпан. Там пройдет финальный суд, на котором журналиста отпустят на свободу, и он полетит домой на свою родину в Австралию, где он не был более 14 лет. Это событие, можно сказать, стало настоящим чудом, неожиданностью для общественности. Хотя это не совсем так. Еще несколько месяцев назад в сети стала появляться информация – Минюст США пытается заключить сделку с Ассанжем. Он признает вину по одной статье обвинения о шпионаже, взамен его отпустят домой, засчитав 5-летнее пребывание в тюрьме строгого режима Белмарш как наказание. Ещё одной «доброй весточкой» стал отказ Лондонского суда в марте этого года экстрадировать Ассанжа в США. Тогда это стало большой победой, так как до этого многим, в том числе и мне казалось, что экстрадиция в США Ассанжа является неизбежной. Однако все же приятно ошибаться.

Но возникает логичный вопрос: почему журналиста, которого власти США преследовали 14 лет, сначала способствуя заведению против него уголовного дела в Швеции в 2010 году, затем требующие его выдачи в Великобританию и планирующие его убийство в посольстве Эквадора в Лондоне сейчас так просто отпустили? Многие аналитики сейчас связывают освобождение Ассанжа с грядущими выборами в США. Якобы таким образом действующий президент Байден хочет повысить собственную популярность среди молодежи и в особенности левой интеллигенции. В апреле этого года Байден пообещал премьер-министру Австралии рассмотреть возможность освобождения Ассанжа. Тогда это заявление сильно тиражировалось разными СМИ. Примерно в то же время группа из 20 конгрессменов, большинство из которых состоят в Демократической партии, направило письмо президенту Байдену с просьбой освобождения Ассанжа. Очевидно, что освобождение было продиктовано логикой внутриполитической и предвыборной борьбы в США. Если Трамп в ходе кампании особенно делает акцент на американском журналисте Эване Гершковиче¹, которого кандидат от Республиканцев обещает освободить из Екатеринбургского СИЗО сразу после своего прихода к власти, то у Байдена своим «козырем» оказался журналист Ассанж. Однако республиканские политики сейчас пытаются поймать Джо Байдена на «слабости». Например, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео при Дональде Трампе назвал освобождение Ассанжа «большой ошибкой» и угрозой национальной безопасности страны. Ранее именно Помпео добивался экстрадиции журналиста в Штаты. Будет неудивительно, если на грядущих предвыборных дебатах Трамп попытается уколоть Байдена за «слабину». Еще одной причиной освобождения стоит отметить широкую общественную кампанию в защиту Ассанжа. Около 130 политиков, культурных деятелей, активистов по всему миру подписали письмо в поддержку Ассанжа. Среди них: Берни Сандерс, Джереми Корбин, Янис Варуфакис, Роджер Уотерс, Вивьен Вествуд, Такер Карлсон (!) и многие другие. Политическое убежище в разное время Ассанжу предлагали президенты Бразилии, Мексики, Эквадора. По всей Европе проходили митинги в поддержку журналиста, которые собирали сотни, а иногда и тысячи участников. Самое важное, что общественная кампания на протяжении почти 14 лет не утихала и продолжала свою работу, не давая забыть дело Ассанжа в международной прессе. Это, безусловно, сыграло свою роль в деле освобождения основателя Wikileaks.

При этом, как весьма верно отметил политолог Ян Веселов в своей колонке в журнале Forbes освобождение Ассанжа является не только поводом для радости, но и поводом для размышлений над судьбой свободной журналистики. Ассанжа все же признали виновным несмотря на то, что за освобождение журналиста ратовало ООН, Amnesty International и многие другие международные правозащитные организации. Но никакой амнистии или выплаты компенсации со стороны США так и не последовало: один приговор – виновен. По решению суда Wikileaks придется удалить материалы о США – дипломатические депеши и видеоматериалы, в том числе и видео с расстрелом американскими военными мирных жителей в Ираке. Значит теперь под закон о шпионаже может попасть не только бывший агент разведки, который решил слить данные журналистам, но и сами издатели выпускающие эти материалы. Это большой удар по свободе слова и 14 лет мучения Ассанжа являются предупреждением со стороны государств: свобода слова и свобода распространения информации является лишь фикцией на бумаге. Несмотря на освобождение Ассанжа многих журналистов Wikileaks преследуют до сих пор. Например, полгода назад в США к 40 годам тюремного срока приговорили осведомителя сайта Джошуа Шульте, который помог обнародовать Wikileaks информацию о слежке ЦРУ за жителями США.

Адвокат Ассанжа заявила, что журналист и Wikileaks продолжат свою работу и будут дальше бороться за свободу слова и информации. Очевидно: Ассанж не готов смириться и будет работать дальше над своими проектами. Сужению пространства свободы во всем мире, репрессиям в странах Запада и Востока нужно давать отпор в виде горизонтальных структур и инициатив по типу Wikileaks. Именно таким образом гражданское общество может сохранить свою автономию и не дать заковать себя государствам в металлические прутья.

¹ Эван Гершкович – американский журналист, арестованный в марте 2023 года в России по обвинению в шпионаже. По мнению следствия, Гершкович шпионил в пользу ЦРУ, проводя расследования на оборонных предприятиях Екатеринбурга. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп особенно выступает за освобождение журналиста и считает, что Джо Байден не в силах освободить соотечественника, проведя обмен с Россией. К слову, в 2018 году Трамп также обещал прекратить дело против Ассанжа, однако, именно при Трампе в 2019 году Ассанжа арестовала лондонская полиция, а Штаты начали требовать его экстрадиции.