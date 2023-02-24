Солидарность работает!

Друзья, подруги, товарищи и единомышленники!

Я хочу сказать слова благодарности на всех языках мира за ту волну солидарности, которая поднялась 29 декабря после того, как полиция ворвалась ко мне в дом. Она продолжалась все дни моего ареста.

Я бесконечно признателен каждому человеку и каждой организации, которые в эти дни постом, письмом или заявлением увеличивали шансы на то, что репрессивная машина путинского государства хотя бы ненадолго разожмет свои железные когти. Сейчас я на свободе. Спасибо Вам!

Александра, моя жена, во время ареста на свиданиях пересказывала мне ваши письма и заявления – они придавали мне сил. Они рождали надежду и ощущение того, что борьба и сопротивление возможны и не бесполезны.

Как для человека, родившегося, живущего и ведущего борьбу в России очень важно, что в мою защиту выступили профсоюзы, общественные инициативы и тысячи людей из моей страны.

Как для человека социалистических и демократических убеждений, ничуть не менее важно, что в других странах нашлось множество людей и организаций, которые требовали моего освобождения. В этих непростых для нашего мира условиях сотни людей нашли смелость, время и силы проявить солидарность с политическим активистом из России.

Каждое проявление интернациональной солидарности впечатляет и вдохновляет. Именно её и только её мы можем противопоставить вопиющему экономическому и политическому неравенству, которое разрывает на части наш мир, порождает диктатуры, ведет к репрессиям и военным авантюрам.

Я вижу, что сегодня чиновники и спецслужбы всех стран мира стараются разделить нас. Нас загоняют в клетки «национальных государств». Пытаются посадить на цепь «национальных интересов». Режим Путина особенно в этом преуспел. Пока в Украине гибнут люди, здесь, в России бросают в тюрьмы людей, не согласных с агрессивной милитаристской политикой Кремля. Многих – официально клеймят как иностранных агентов, лишают права на профессию.

В группе риска профсоюзные активисты, политики, правозащитники и журналисты. В группе риска вся страна. В конечном счете, мы видим, что из-за диктатуры в одной стране, в группе риска оказался весь мир.

Иногда из-за кажущихся неудач нам кажется, что мы ничего не можем. Иногда солидарность не имеет видимого результата. Я сам неоднократно участвовал и организовывал кампании солидарности. Иногда нам удавалось спасти людей от репрессии. Например, на днях благодаря широкой международной поддержке на свободу вышел один из лидеров профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. Иногда, как в случае с молодым математиком Азатом Мифтаховым, спасти человека от тюрьмы не удавалось. Но на самом деле и в этих случаях наша солидарность не прошла зря и дала конкретные результаты. В случае с Азатом Мифтаховым она заставила полицию и спецслужбы прекратить давление на него в тюрьме, помогла ему не сломаться и дала надежду ему и его близким. Сегодня, когда появились тревожные новости о том, что силовики готовят новое дело против Азата, нам необходимо активизировать кампанию солидарности с ним.

Солидарность работает потому, что она дает надежду всем нам. Надежду, что другой мир возможен. Мир, основанный на взаимопонимании и взаимопомощи. Мир без войн. Мир, в котором у каждого человека будет возможность творческой и профессиональной самореализации.