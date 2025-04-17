

Американские протесты. Против Трампа или повестка наносит ответный удар?

Пятого апреля, спустя два дня после объявления Дональдом Трампом тарифной войны Китаю и большей части остального мира и последующего обвала на американском фондовом рынке, вспыхнули общенациональные протесты против нынешнего президента США, охватившие все 50 штатов и больше тысячи городов. Протесты имеют широкий масштаб: только в Вашингтоне на улицы вышло около 20 тысяч протестующих. Выступления проходят под лозунгом “руки прочь!”. На их одноимённом сайте (handsoff2025.com) выражены претензии бастующих к правящей верхушке страны: “они раздают триллионы миллиардерам, в то же время заставляя остальных из нас платить более высокие цены за еду, аренду и медицинское обслуживание”, “они посягают на наши сообщества и наши права”, “они подрывают защиту рабочего народа”.[1] Звучит очень даже по революционному, но не обольщайтесь: движение “руки прочь” вобрало в себя множество различных организаций не коммунистической, а леволиберальной направленности: эко- и ЛГБТ*-активисты, группы борцов за права женщин, пацифисты, “Демократические Социалисты Америки”, всего 198 организаций, противостоящих Трампу и его преобразованиям страны.[2].

На официальном сайте движения отмечается, что протест сугубо мирный и участники протестов не должны брать с собой какого-либо оружия, а любые конфронтации с несогласными должны решаться ненасильственно. [3]

Причины протеста до боли просты: пришедший к власти Трамп, отстаивая интересы крупного капитала, начал проводить политику, как говорят у нас, “оптимизации” – в марте было уволено 75 тысяч государственных служащих,[4] а в дальнейшем, по заявлению Роберта Кеннеди-младшего, планируется сократить и штат Министерства здравоохранения, выгнав на мороз десять тысяч сотрудников.[5] Наложение тарифных пошлин на большую часть мира и крах фондовой биржи стали последней каплей для американского народа и, поняв, что если что-то не предпринять, то дальше будет только хуже, и обнищание только ускорится, люди начали массово выходить на протестные акции против правления Дональда Трампа и Илона Маска – двух главных правительственных богатеев, активнее предыдущих президентов выжимающих соки из рабочих и режущих социальное обеспечение.

Протест на данный момент возглавляется леволиберальными силами, не намеренными коренным образом менять капиталистическую систему, породившую Трампа и Ко, но, тем не менее, протестующие намерены защищать буржуазно-демократические права народа от посягательств со стороны нынешнего истеблишмента США. Если обобщать, то вырисовывается такая картина: с одной стороны – Трамп, выражающий интересы крупного капитала (Маск в правительстве тому ярчайший пример) и постепенно усиливающий свой контроль за обществом, а с другой стороны – возмущённый народ, возглавляемый последователями SJW – повестки в масс-культуре, теми, кого в интернете обычно называют “соевыми леваками”, но не побоявшихся встать на защиту буржуазно-демократических свобод.

И кого же поддерживать марксистам, в частности – американским? Пойдём от обратного: Трамп – не наш кандидат, это уж точно. Человек сильных антикоммунистических взглядов, консерватор и реакционер – для марксистов фигура, которую поддерживать непозволительно и даже позорно. Выход один – поддержать народные выступления против Трампа. Сами подумайте: при каком режиме проще отстаивать права рабочего класса и агитировать за социализм: при авторитарном националистическом режиме Трампа, или при буржуазной демократии без ограничений на свободу собраний, свободу слова и так далее? Но марксисты не были бы марксистами, если бы бездумно поддержали это движение, закрывая глаза на его недостатки. Американским коммунистам нужно постараться возглавить протест, показать массам, что дело не только в одних Трампе и Маске, а в самом капитализме, их порождающем; что рубить ростки сорняка можно сколь угодно долго, но они будут отрастать вновь и вновь до тех пор, пока мы не вырвем сам корень.

А чем всё кончится? Желательный максимум – импичмент Трампа, о котором уже говорят некоторые горячие головы в Парламенте[6], но такой сценарий кажется маловероятным, ведь для принятия импичмента требуется голос двух третей Сената, который сейчас разделён почти пополам между республиканцами и демократами.[7] (53 республиканца против 45 демократов и 2 независимых демократов), так что уход с поста Трампу в ближайшее время не грозит. Минимальный итог протеста – дальнейшее уменьшение и так упавшей до 43% поддержки нынешней администрации. Вероятно, Трамп, благодаря протестам “руки прочь!”, чтобы в конец не потерять поддержки в народе, частично пойдёт на попятную перед требованиями бастующих. Но, конечно, ненамного. История показывает, что, когда правящий класс видит угрозу в нарастающем низовом оппозиционном движении, дабы его ослабить, он кидает кость с барского стола жаждущему улучшений народу, тем самым задабривая его часть. Но вот видит ли Трамп в протестах угрозу своему правлению? История, как водится, покажет.

* – Признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

Автор: Кузьма Медяк